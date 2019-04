SSB European Team Cup 2019: a Milano i Cacciatori agguantano il Premio

Le migliori squadre di Super Smash Bros. Ultimate di tutta Italia si sono sfidate sabato, nel primo qualifier relativo all'European Smash Ball Team Cup. In palio, oltre al titolo italiano, c'era molto di più. A Milano, infatti, i giocatori dello Stivale hanno avuto la possibilità di giocarsi la partecipazione alla finale europea dal vivo, che si terrà il 4 e 5 Maggio nella meravigliosa cornice del Beurs Van Berlage, splendido palazzo delle Corporazioni di Amsterdam, già teatro del mondiale 2018 di Hearthstone.



Il regolamento che ha sostenuto i qualifier regionali è molto semplice: le squadre sono formate da tre membri che si sfidano al meglio delle 3 e delle 5 Stock senza oggetti. Con un'unica eccezione: la Smash Ball. Le sfide tra i team si sono sostanziate in incontri normali 2v2, Mischia totale (ovvero ogni personaggio utilizzato non poteva esser usato nelle partite successive) e Smash 3v3. Il tutto sostenuto da un doppio bracket a doppia eliminazione. Ciò significa che un team, per esser buttato fuori dalla competizione, doveva esser sconfitto due volte: una nel winner bracket e una nel loser bracket.

E in molti, purtroppo per loro, ci sono passati.

La Top 8 e il loser bracket

Il torneo, animato dal commento dei caster Pingu16 e Galeon, ha visto una Top 8 variegata ma dai risultati molto netti. Le partite, infatti, si sono concluse per 3 a 0. Tranne una, la più combattuta: FreeWilly contro Samba Smasher. Da un iniziale vantaggio dei FreeWilly, il match è passato nelle mani dei Samba Smash che si sono portati velocemente in vantaggio salvo poi farsi rimontare dagli avversari, per un match davvero equilibrato.

Il round finale, dunque, è stato decisivo per le sorti dei due team. I giocatori sono scesi tutti in campo per le 1vs1 che, alla fine, ha premiato i Samba Smasher. Con un'azione incredibile all'ultimo scontro, Snake riesce ad attaccare la C4 addosso a Palutena gettandola fuori dal ring.

Nel loser bracket, dunque, sono finiti oltre ai FreeWilly anche i Pillar Men, gli AAAAAAA e gli Alex dove sei?.

La corsa per il titolo

I due percorsi - winner e loser bracket - sono proseguiti parallelamente: nelle semifinali del winner bracket si sono affrontati i Samba Smasher, La Citua, L'Alleanza e I Cacciatori di Premi.

Perdendo, l'Alleanza (relegata da I Cacciatori di Premi) e i Samba Smasher sono finiti nel loser bracket e per tornare nel ramo superiore se la sono dovuta vedere, rispettivamente, contro i FreeWilly e gli AAAAAAA.

Alla prima winner final, invece, sono giunti i La Citua e i CDP (permetteteci di abbreviare, cari Cacciatori di Premi). Questi ultimi sono riusciti alla fine a spuntarla per 3 a 1 sui La Citua, ipotecando il proprio posto alla Gran Final. Finale del torneo che, ovviamente, attendeva solamente il vincitore del loser bracket.

I "finalisti perdenti" sono stati i Samba Smasher e i La Citua che, così, hanno avuto la loro occasione per risalire nei piani che contano. Peccato, per questi ultimi, che i Samba Smasher abbiano avuto più fame: 3 a 2 per loro e posto assicurato nella Grand Final.

Probabilmente giunti troppo provati all'appuntamento più importante di giornata, i Samba Smasher non sono riusciti a performare al meglio delle loro capacità.



Mai realmente in discussione, infatti, il predominio dei Cacciatori di Premi si è ripetuto anche contro i Samba Smasher i quali si sono dovuti arrendere sotto il martellante ritmo degli avversari. Bravissimi i Cacciatori, che potranno andare a caccia di una preda più grossa, tra poche settimane. GG, però, anche a tutti i team in gara, in grado di animare una splendida festa dedicata al brawler targato Nintendo. Speriamo, il primo di una lunga serie. Appuntamento il prossimo 4 maggio, per i campionati europei che decreteranno la formazione che andrà a giocarsi il mondiale all'E3 losangelino di giugno.