Star Citizen continua ad evolversi ma a che punto siamo?

Siamo ormai abituati a parlare di Star Citizen per due diversi motivi: le sue dispendiose navicelle e i folli costi del suo lungo sviluppo. Il titolo targato Cloud Imperium Games e Chris Roberts (qui lo speciale sulla carriera di Chris Roberts) è in realtà già disponibile, seppur in forma non definitiva e può essere giocato da chi decide di supportare il progetto. L'esperienza offerta al momento non può definirsi "completa", eppure nel corso degli anni è stata espansa con numerosi contenuti, capaci di garantire ai fan ben più di qualche ora di svago nello spazio. Andiamo quindi alla scoperta di tutte le possibilità offerte ad oggi da Star Citizen.

Cos'è Star Citizen?

Prima di sviscerare tutti i contenuti attualmente disponibili nel gioco, è bene chiarire qual è la sua natura. Qualcuno potrebbe erroneamente confondere Star Citizen come una possibile alternativa a produzioni come No Man's Sky o addirittura all'imminente Starfield (qui la nostra anteprima su Starfield). In entrambi i casi, si tratterebbe di un enorme sbaglio, poiché il titolo Cloud Imperium Games è molto diverso dalle produzioni citate.

Star Citizen è un MMO ambientato nello spazio con visuale in prima persona ed è molto più votato alla simulazione. La modalità di gioco principale prende il nome di Persistent Universe e conferisce al giocatore la più totale libertà d'azione. Dopo aver creato un personaggio con un editor davvero ben realizzato e ricco di opzioni, con cui alterare anche i più piccoli particolari del nostro alter ego digitale, ci ritroviamo a bordo di una stazione spaziale in cui completare il New Player Guide, un tutorial che è stato introdotto solo di recente.

Grazie a questo nuovo arrivato possiamo apprendere tutte le nozioni di base di Star Citizen, che sin da subito appare come un'esperienza con un certo grado di complessità. Anche il sistema di controllo, che ci si trovi a piedi o seduti nella cabina di pilotaggio di una navicella, richiede di districarsi tra vari menu e comandi all'inizio difficili da padroneggiare. In passato, chi si avvicinava al prodotto di Cloud Imperium Games poteva sentirsi spaesato ma adesso questa "missione introduttiva" riesce con una certa efficacia a esporre il funzionamento del gioco e i modi in cui bisogna comportarsi o no all'interno del suo mondo (visto che si può persino finire in prigione ed evadere).

Persistent Universe

A questo punto siete voi e la vostra nave, quindi potete decidere come meglio impiegare il vostro tempo nello spazio. In tal senso, Star Citizen non presenta particolari paletti. Si potrebbe intraprendere un viaggio quantico e raggiungere pianeti lontani, restare nell'hangar per modificare il proprio vascello o interagire con i tanti giocatori sul server e altro ancora.

Ci si potrebbe anche dedicare ai contratti, mediante cui è possibile trasformarsi in fattorini spaziali, in mercenari o addirittura in tecnici di supporto che si occupano di fornire aiuto ai bot o ai giocatori in difficoltà. Non esiste quindi una modalità storia (quella arriverà più in avanti con Squadron 42), ma sta all'utente scegliersi un mestiere e dedicarsi ad esso, così da specializzarsi e migliorare tutte le strumentazioni che gli permettono di agire più in fretta e in modo più efficiente. Se pensate che il ventaglio di possibilità non sia così ampio, sappiate che vi abbiamo descritto solo alcune delle attività che si possono svolgere nello spazio, visto che non abbiamo considerato le missioni dedicate alle estrazioni minerarie, alla pirateria o al trasporto passeggeri.

Star Marine e Arena Commander

Come avrete intuito, l'esperienza firmata Cloud Imperium Games non è delle più immediate da approcciare. Consapevoli di avere tra le mani un prodotto di questo tipo, gli sviluppatori hanno deciso anche di aggiungere un paio di componenti extra che sono del tutto slegate dal Persistent Universe e che consentono di avvicinarsi a Star Citizen in modo pratico e veloce.

Stiamo parlando di Star Marine e Arena Commander, modalità che permettono di entrare in pochi istanti nel vivo dell'azione senza dover sottostare alle complesse regole della simulazione. Nel primo caso di tratta di una modalità multiplayer online che trasforma Star Citizen in uno sparatutto in prima persona che definiremmo tattico. Che si decida di partecipare al team deathmatch, all'immancabile tutti contro tutti o all'equivalente del Dominio di Call of Duty in cui si conquistano le zone, gli

scontri sono di rapida risoluzione e basta un proiettile al plasma ben piazzato per mandare il bersaglio all'altro mondo. Muoversi per i campi di battaglia insomma richiede una certa attenzione, perché coloro che saltellano in giro per la mappa sono destinati a fare una brutta fine. Siamo quindi di fronte ad uno shooter dal ritmo compassato e capace di divertire, soprattutto se in futuro questa sezione del pacchetto verrà espansa a dovere. Dopotutto le basi ci sono, visto che il gunplay risulta soddisfacente e già oggi è possibile impugnare armi di ogni tipo, tutte differenti tra loro e riprodotte con cura sia nell'estetica che nel funzionamento. Se con Star Marine possiamo subito testare la dimensione da shooter dell'esperienza, è grazie ad Arena Commander che si può salire in pochi istanti nella cabina di pilotaggio di una navicella. In questa modalità possiamo sia dedicarci alla personalizzazione del velivolo con strumenti di ogni genere, sia prendere parte a gare a tempo o battaglie nello spazio (non importa se faccia a faccia coi bot o con altri giocatori reali).



In entrambi i casi si tratta di porzioni limitate nei contenuti e, cosa ancor più importante, con un numero di mappe estremamente ridotto. In ogni caso il loro compito è quello di fungere da showcase delle potenzialità di Star Citizen e in tal senso compiono il loro dovere.

Ottimizzazione e bug

L'unica vera criticità di Star Citizen è probabilmente il suo comparto tecnico. Badate bene: il colpo d'occhio è eccezionale e gli sviluppatori sono riusciti ad ottenere risultati incredibili con il Lumberyard Engine di Amazon. Il problema è che la qualità grafica è poco scalabile e persino impostando tutto al minimo non si riesce ad alleggerire il carico sul PC, che pur con una configurazione di fascia medio-alta (nel nostro caso con una Nvidia GeForce RTX 3070) faticava a reggere i 60 fotogrammi al secondo e faceva schizzare in alto le temperature.

Ottimizzazione a parte, c'è ancora molto lavoro da fare in merito alla risoluzione dei bug, perché al momento l'esperienza è afflitta da numerosi inconvenienti. Non a caso, in rete esistono numerose guide non solo per spiegare ai neofiti come avvicinarsi a Star Citizen, ma anche e soprattutto per aggirare i problemi e gli errori che si verificano in determinate circostanze.



Insomma, chi decide di investire oggi nel prodotto di Cloud Imperium Games può tranquillamente iniziare a godersi un'alpha in buono stato che, però, è ancora lontana dal completamento e, per ovvie ragioni, manca di tutta una serie di accorgimenti che probabilmente arriveranno solo a ridosso del lancio ufficiale, di cui ad oggi non sappiamo nulla.