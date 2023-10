Star Ocean atterra su PlayStation Plus: esploriamo la cronologia della saga

Fatta eccezione per Star Ocean: The Second Story e il suo sequel diretto Blue Sphere, durante il mese di settembre gli episodi della celebre saga targata tri-Ace e Square Enix sono atterrati nel catalogo di PlayStation Plus per accompagnare tra le stelle tanto i fan storici quanto coloro che ancora non si erano mai avvicinati alla serie (a proposito, non vi occorre una nave spaziale per raggiungere il nostro speciale sui giochi di settembre per PlayStation Plus Extra e Premium). Ma quale rapporto esiste fra i vari episodi del brand e in quale ordine sarebbe meglio giocarli? Per poter rispondere a queste domande e guidarvi in un viaggio interstellare che difficilmente dimenticherete, abbiamo quindi scavato nell'affascinante cronologia di Star Ocean. Allacciate le cinture, stiamo per decollare!

A.D. 2064: La Terza Guerra Mondiale e le sue conseguenze

Al fine di non svelarvi anzitempo un importantissimo segreto che scoprirete soltanto nelle battute conclusive di Star Ocean: Till the End of Time, terzo episodio in ordine di uscita, ma ultimo secondo la cronologia ufficiale della serie, il nostro viaggio nel passato del brand deve partire necessariamente dall'anno domini 2064, ossia l'anno in cui il pianeta Terra ha assistito allo scoppio della Terza Guerra Mondiale. Oltre a spezzare innumerevoli vite, lo scellerato impiego di armi di distruzione di massa finisce per devastare, irradiare e rendere inabitabile l'intera superfice del pianeta azzurro, costringendo i pochi superstiti a rifugiarsi sottoterra.

Allo scopo di garantire la sopravvivenza dell'umanità, gli stati della Terra seppelliscono l'ascia di guerra per formare le Grandi Nazioni Unite, che a loro volta istituiscono l'USTA, vale a dire l'Amministrazione Universale della Scienza e della Tecnologia. L'obiettivo è uno soltanto: avviare quanto prima l'esplorazione dello spazio, affinché l'uomo possa trovare una nuova dimora tra le stelle.



Il 7 marzo del 2087, dopo oltre vent'anni di ricerche, il rivoluzionario motore creato dal professor Trillas Bachtein viene collaudato su una nave sperimentale e Stephen D. Kenny diventa il primo uomo nella storia a viaggiare una velocità superiore a quella della luce. Le Grandi Nazioni Unite possono dunque avviare diversi programmi di esplorazione spaziale, e per inaugurare l'inizio di una era l'Anno Domini viene abbandonato in favore dello Space Date, nuovo calendario abbreviato in "S.D.".

S.D. 10: The Last Hope (Star Ocean 4)

Dopo aver lanciato nello spazio alcune navicelle senza equipaggio, nell'anno S.D. 10 l'Amministrazione Universale della Scienza e della Tecnologia mette in atto l'ultima fase del progetto "Space Reconnaissance Force" e invia cinque navi alla ricerca di mondi ospitali che possano "rimpiazza" il morente pianeta Terra.

Il capitano Edge Maverick e il suo primo ufficiale Reimi Saionji partono quindi a bordo della SRF-003 Calnus, mentre il loro amico di infanzia Crowe F. Almedio decolla al comando della SRF-001 Aquila. Durante il viaggio, però, un misterioso oggetto non molto diverso da una meteora attraversa il campo di curvatura della Calnus, costringendo la navicella ad atterrare sul pianeta Aeos, dove Edge e Reimi realizzano che anche le navicelle SRF-002 Balena, SRF-004 Dentdelion e SRF-005 Eremia sono precipitate sulla stella popolata da giganteschi insetti privi di intelletto. Quello che ancora ignorano è che proprio la loro missione porterà alla nascita della Federazione Pangalattica, un'alleanza che, al fine di non interferire coi pianeti ancora in via di sviluppo, nell'anno S.D. 12 approverà il Patto di Preservazione dei Pianeti Sottosviluppati.



S.D. 346: First Departure (Star Ocean 1)

Il primissimo episodio della serie è invece ambientato su Roak, un pianeta sottosviluppato e abitato dai Fellpool, una razza umanoide che tuttavia discende dai felini e che appunto ha conservato la coda e le orecchie tipiche dei suddetti animali. Essendosi arruolati nella Forza di Difesa del villaggio, il giovane protagonista Roddick e i suoi amici Millie e Dorne solo soliti difendere la piccola città di Kratus da ladri, rapinatori e persino mostri. Quando gli abitanti del vicino paesino di Coule cominciano a tramutarsi in statue di pietra a causa di una terribile malattia dilagante, i tre ragazzi vengono incaricati dal guaritore di Kratus - che nel frattempo ha contratto il virus - di raccogliere delle miracolose erbe curative sulla cima del monte Metorx.

Mentre Dorne viene disgraziatamente infettato lungo il percorso, Roddick e Millie raggiungono la meta, ove trovano Ronyx J. Kenny e Ilia Silvestri, due membri della Federazione Terrestre che li informano su una verità agghiacciante: quella che ha colpito il pianeta Roak è in realtà un'arma biologica in continua evoluzione, e l'unico modo per fermarla è quello di viaggiare indietro nel tempo di 300 anni per rintracciare l'origine del morbo, prelevare un campione e sintetizzare una cura. Consci che potrebbero non tornare nel loro presente, i protagonisti e i loro nuovi alleati viaggiano quindi nel tempo, non sapendo ancora che dall'esito della loro missione potrebbero dipendere le sorti dell'intero universo.



S.D. 366: The Second Story (Star Ocean 2)

Cronologicamente collocato due decenni dopo la conclusione del capostipite, il secondo titolo della saga ruota attorno a Claude C. Kenny, unico figlio dell'eroico Ronyx J. Kenny conosciuto nel gioco precedente, e Rena Lanford, una graziosa fanciulla che vive sul pianeta Expel.

Durante la prima missione intrapresa sotto il comando del padre, il protagonista maschile si reca su Milocinia per esaminarne la superficie e vi trova un misterioso dispositivo che, una volta azionato, lo teletrasporta su Expel. Scambiato dai locali per l'Eroe della Luce di cui si parla nelle leggende, il ragazzo apprende che il pianeta è vittima di strani disastri naturali iniziati subito dopo la caduta di un meteorite, che proprio per questa ragione è stato ribattezzato in "Globo della Stregoneria". Dopo aver spiegato di non essere il mitico salvatore della profezia, Claude si offre comunque di indagare sul meteorite assieme a Rena, che prontamente decide di fargli da guida: mentre il primo spera di trovare un modo per tornare a casa, la protagonista femminile, che si rivela essere un'orfana, ambisce a scoprire quante più informazioni possibile sulle proprie origini.



S.D. 537: Integrity and Faithlessness (Star Ocean 5)

Saltando Blue Sphere, sequel per mobile ambientato due anni dopo i fatti di Star Ocean: The Second Story, la tappa successiva del nostro viaggio ci conduce nello Space Date 537, anno in cui il sottosviluppato Faykreed IV - un pianeta distante 6.000 anni luce dalla nostra Terra - viene sconvolto dall'arrivo di una razza di esploratori spaziali, che violando il Patto di Preservazione dei Pianeti Sottosviluppati rifornisce di armi tecnologicamente avanzate uno dei due regni da tempo in guerra.

In seguito ai numerosi attacchi effettuati dai banditi ai danni del loro villaggio natale, il protagonista Fidel Camuze e l'amica Miki Sauvester si mettono in viaggio per chiedere aiuto al padre del ragazzo, che oltre a essere un grande guerriero ricopre una posizione importante all'interno dell'esercito resuliano. Quando la loro richiesta di aiuto viene bruscamente respinta, i due giovani ormai convinti di dover difendere da soli il viaggio di Sthal si imbattono nella piccola Relia, una misteriosa bambina prima di emozioni e affetta da amnesia. Essendo questa dotata di poteri sbalorditivi, Fidel e Miki decidono di proteggere dai loschi individui che vorrebbero rapirla, ignorando che così facendo subiranno numerose imboscate tese loro da organizzazioni provenienti dallo spazio.



S.D. 583: The Divine Force (Star Ocean 6)

Dopo aver difeso per secoli la pace nell'universo e al contempo cercato di preservare il naturale sviluppo degli astri più arretrati, la Federazione Pangalattica ha abbandonato i propri ideali e, nell'anno S.D. 583 ha cominciato a conquistare con la forza un pianeta dopo l'altro.

Durante una missione come tante, la navicella spaziale Ydas del mercante intergalattico Raymond Lawrence viene attaccata dall'incrociatore Astoria della Federazione Pangalattica, una corazzata sotto il comando di Bennett Maudsley e di un prominente membro della famiglia Kenny. A corto di opzioni, il capitano e l'equipaggio si vedono costretti abbandonare la nave un attimo prima che questa esploda e a raggiungere il vicino Aster IV a bordo di capsule di salvataggio. Una volta atterrato, però, non solo Raymond si ritroverà in qualche modo invischiato nella guerra tra il Regno di Aucerius e l'Impero Vey'l, ma soprattutto realizzerà che l'obiettivo dell'Astoria era quello di impossessarsi del prezioso quanto misterioso carico che avrebbe dovuto consegnare. A sua insaputa, infatti, la Ydas trasportava un avanzatissimo robot senziente che potrebbe essere in realtà collegato all'improvviso quanto radicale cambiamento della Federazione Pangalattica.



S.D. 772: Till the End of Time (Star Ocean 3)

Nonostante si tratti del terzo capitolo principale della saga, cronologicamente parlando Star Ocean: Till the End of Time ne rappresenta a conti fatti l'ultimo episodio e la sua controversa storia è forse la più complessa. Per ragioni sconosciute, nell'anno S.D. 772 una civiltà aliena nota come Vendeeni e in possesso di una tecnologia altamente avanzata dichiara guerra alla Federazione Pangalattica e attacca il pianeta Hyda IV, dove Robert Leingod - un luminare nel campo della genetica simbolica - sta trascorrendo le vacanze con la propria famiglia. Colpi di sorpresa dall'arrivo dei Vendeeni, il giovane Fayt Leingod e l'amica di infanzia Sophia Esteed salgono a bordo dell'astronave Helre, che tuttavia viene distrutta dagli aggressori.

Salvatosi grazie a una capsula di salvataggio, il protagonista precipita sul remoto Vanguard III, un pianeta la cui tecnologia equivale a quella della Terra durante il XVI secolo, e rintracciato dai membri di un'organizzazione anti-Federazione decide di collaborare per fermare un criminale spaziale in esilio che vorrebbe impossessarsi del mondo alieno. Nel corso di un'inevitabile guerra tra fazioni, però, il nostro Fayt scoprirà un impensabile segreto circa le vere origini dell'universo e dovrà fronteggiare degli esseri incredibilmente potenti che vorrebbero cancellarlo completamente.