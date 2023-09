Star Ocean The Second Story R: fedeltà, migliorie, rigiocabilità del remake

La seconda metà del 2023 sta riservando parecchie sorprese ai fan di Star Ocean. Mentre il prossimo 2 novembre verrà pubblicato il tanto atteso remake 2.5D del secondo episodio, tutti gli altri capitoli principali della longeva saga targata Square Enix sono stati recentemente inclusi nella lista dei giochi riservati agli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium. In attesa che il rifacimento approdi nei negozi, abbiamo intervistato i suoi producer, Komaki Kei e Kitao Yuichiro, affinché ci raccontassero il processo creativo che ha portato alla realizzazione di Star Ocean: Second Story R. Allacciate le cinture e preparatevi a tornare tra le stelle!

La nascita del rifacimento

Everyeye.it: Essendo un grande fan della serie, qualche anno fa ho giocato Star Ocean: First Departure R, che però era soltanto una remastered in alta definizione della versione pubblicata diverso tempo fa su PSP. Con Second Story R avete invece deciso di realizzare un completo remake. Cosa vi ha spinti a optare per questa opzione? E come mai avete adottato proprio quell'estetica?



Komaki Kei: Prima di tutto vorrei ringraziarti per il supporto che hai dato alla serie e per essere un fan di Star Ocean. Come dicevi prima, il gioco precedente ha ricevuto solo una remastered in alta definizione, mentre questa volta abbiamo sentito il bisogno di optare per un remake perché sono passati 25 anni esatti dal lancio della versione originale. Volevamo fare qualcosa di grande per celebrare questo importante anniversario.

Tra l'altro, dopo il lancio del recente Star Ocean: The Divine Force abbiamo ricevuto parecchi feedback da parte dei giocatori, inclusi quelli che non si erano mai avvicinati alla serie. Essendo stato un gioco estremamente popolare, parecchi fan chiedevano dove fosse il remake di Star Ocean 2. Anziché mettere a punto una semplice remastered, abbiamo deciso di confezionare un completo remake che potesse girare sulle console moderne. Grazie alla collaborazione con Gemdrops, lo studio che si è occupato dello sviluppo di Star Ocean: Second Story R, il progetto si è concretizzato e ha quindi imboccato la direzione che desideravamo seguire.



Kitao Yuichiro: Per quanto riguarda invece lo stile visivo adottato da Star Ocean: Second Story R, che da dire che, quando abbiamo deciso che avremmo lavorato a un remake e non a una remastered, abbiamo ragionato a lungo sulla direzione che la componente grafica del prodotto avrebbe dovuto seguire. Non a caso, abbiamo eseguito diversi test ed esplorato parecchie opzioni, sperimentando molte soluzioni differenti. Durante questo complesso processo abbiamo poi trovato questo particolare stile visivo 2.5D e continuato a lavorare in quella direzione.

Una cosa è certa: eravamo estremamente determinati a preservare i personaggi in pixel art, affinché coloro che giocarono il titolo originale lanciato 25 anni fa sulla prima PlayStation li vedessero come li ricordavano, senza però rinunciare all'idea di rinnovarli leggermente. Allo stesso tempo, però, non volevamo effettuare una sorta di "pixel remastered", in quanto desideravamo apportare delle modifiche che potessero trasmettere ai neofiti la sensazione di trovarsi dinanzi a un titolo "nuovo e diverso". Pertanto, almeno per quel concerne i personaggi, abbiamo deciso di utilizzare uno shader che li arricchisse con luci e ombre.



Anche la realizzazione degli sfondi 3D ha richiesto molta energia. Ipotizziamo che un giocatore diventi un personaggio del gioco PS1, come gli apparirebbero gli sfondi? Partendo da questa riflessione, abbiamo cercato di farli risultare davvero belli, affinché gli utenti sentissero il desiderio di esplorare e correre fra i vari paesaggi. Ci siamo dunque serviti di una tecnologia moderna che non apparisse fuori luogo e abbiamo ottenuto questo particolare equilibrio fra 2D e 3D.

Le novità del remake

Everyeye.it: Un remake rappresenta spesso un'imperdibile occasione per apportare qualche ritocco alla trama di un gioco, arricchire la caratterizzazione di determinati personaggi o magari aggiornare dei segmenti del racconto che, a distanza di decenni dal lancio della versione originale, potrebbero non funzionare bene come un tempo. In tal senso, avete apportato delle modifiche significative alla componente narrativa di Star Ocean: Second Story R o tutto è rimasto esattamente come lo ricordavamo?



Komaki Kei: In termini di storia e scenario, non abbiamo apportato alcuna modifica rispetto al materiale originale, poiché crediamo che la trama di Star Ocean: Second Story si adatti molto bene ai giorni nostri. Ritoccando anche solo leggermente lo scenario, anche i ricordi che le persone conservano del prodotto sarebbero cambiati, e questo volevamo evitarlo.

Quello che abbiamo fatto è stato aggiungere dei piccoli elementi che consentissero agli utenti di conoscere un po' meglio i vari personaggi coinvolti nella vicenda. Per esempio, durante i vostri viaggi capiterà che i protagonisti si mettano a parlare tra loro, rivelando dettagli extra in grado di approfondirne la caratterizzazione. Ad ogni modo, si tratta della proverbiale ciliegina sulla torta, non di un elemento capace di stravolgere lo scenario principale.



Everyeye.it: Uno degli elementi più interessanti di Star Ocean: Second Story è rappresentato dal sistema "Dual Protagonist", che tra l'altro permette di reclutare alleati diversi a seconda del protagonista selezionato all'inizio dell'avventura e delle diverse scelte compiute lungo il percorso. Durante lo sviluppo del remake avete considerato l'idea di incrementare il numero massimo di compagni reclutabili in un singolo playthrough?



Komaki Kei: Ritengo che i personaggi che si uniscono al party siano un elemento importante del racconto. Ricollegandomi alla domanda precedente, abbiamo preferito non modificare questo aspetto, affinché la gente avesse un'esperienza fedele a quella originale.

Detto questo, rispetto a quanto accadeva nel lontano 1998, oggigiorno è possibile trovare in rete parecchie informazioni sulla storia di Star Ocean: Second Story e sui personaggi che possono unirsi al gruppo a seconda delle scelte compiute lungo il percorso. Quindi penso che chi lo giocherà ora per la prima volta avrà meno difficoltà a trovare quel tipo di informazioni.



Giocando a Star Ocean: Second Story R vi renderete conto che il ritmo del remake è molto veloce, tant'è che finire il gioco potrebbe richiedere meno tempo rispetto alla versione originale. A ragion veduta, l'idea di giocare più playthrough non dovrebbe preoccuparvi così tanto.

Everyeye.it: A proposito delle diverse route, fra quella di Claude e quella di Rena, quale pensate sia più indicata a coloro che giocheranno per la prima volta Star Ocean: Second Story?



Kitao Yuichiro: Penso che vadano bene entrambe. Quello che vogliamo è che i giocatori diano una prima occhiata ai due protagonisti di Star Ocean: Second Story, per poi seguire il proprio istinto e giocare nei panni del personaggio che li colpirà maggiormente. Del resto, quando comincerete una nuova partita vi troverete dinanzi a queste bellissime illustrazioni e inevitabilmente finirete per sentirvi più attratti da uno dei due protagonisti. Sono del parere che questo sia un ottimo approccio.



Detto questo, ci saranno ovviamente tanti giocatori che preferiranno concentrarsi sulla storia, e scegliendo Claude piuttosto che Rena avranno modo di scendere sul campo di battaglia un po' prima. In ogni caso, indipendentemente dalla protagonista selezionato, a partire da un preciso punto della trama potrete controllarli entrambi.

Dopo aver completato il viaggio nei panni di un personaggio, speriamo che vorrete rivivere l'intera epopea da una prospettiva diversa e sperimentare entrambi i volti della medaglia. Proprio per questo, non c'è un eroe in particolare che vogliamo scegliate.



Everyeye.it: Parliamo ora del sistema di combattimento. A primo acchito si direbbe che questo sia stato leggermente modificato per consentire anche ai quattro alleati di riserva di intervenire durante le battaglie. Potete spiegarci in che modo e con quale frequenza le riserve potranno supportare i lottatori titolari?



Kitao Yuichiro: Spieghiamo anzitutto che il gruppo che prende parte alle battaglie è composto da quattro personaggi, cui si aggiungono altrettanti combattenti di riserva. Durante gli scontri potrete non solo selezionare gli alleati in panchina e apportare modifiche alla formazione, ma le riserve saranno in grado di intervenire e aiutare i compagni in campo. Abbiamo implementato uno specifico indicatore che, una volta colmo, permette di richiamare un alleato e farlo partecipare a un assalto speciale.

Data la limitazione, i giocatori dovranno valutare attentamente il momento adatto per ricorrere alla suddetta meccanica, anche a seconda della strategia adottata. Per esempio, potreste volere che un personaggio di riserva scenda in campo per aiutare con la combo, guarire velocemente tutti i titolari o in alternativa infliggere danni ingenti al boss di turno. E ovviamente, man mano che nuovi eroi si uniranno al gruppo, avrete di volta in volta accesso a nuove strategie di supporto, poiché ciascun personaggio può aiutare la squadra in modo diverso.

Oltre Second Story

Everyeye.it: Sfortunatamente il pubblico occidentale non ha mai potuto giocare il sequel diretto di Star Ocean: Second Story. Qualora questa nuova edizione del gioco dovesse ricevere una calorosa accoglienza da parte del pubblico, vi piacerebbe lavorare anche a un eventuale remake moderno di Star Ocean: Blue Sphere?



Komaki Kei: Al momento non desideriamo altro che gli utenti in tutto il mondo riescano a mettere le mani su Star Ocean: Second Story. Come hai sottolineato, i giocatori occidentali non hanno mai avuto la possibilità di provare Star Ocean: Blue Sphere. Sfortunatamente non ho nulla di specifico da dire a riguardo, se non che mi dispiace.

Se questo rifacimento di Star Ocean: Second Story verrà accolto positivamente in Europa e nel resto del globo, qualcosa potrebbe cambiare. Soprattutto, qualora dovessimo ricevere tante richieste da parte di giocatori interessati al prossimo titolo della serie o al già menzionato Star Ocean: Blue Sphere, non potremmo far altro che prestarvi attenzione. Ma disgraziatamente in questo momento non ho davvero nulla da riferire in merito.