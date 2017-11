Star Wars Battlefront 2: analisi del comparto multiplayer

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

La seconda iterazione dedicata al nuovo corso di Battlefront 2 fa, ormai da qualche giorno, bella mostra di sé. I ragazzi di DICE, per questo nuovo capitolo, hanno assunto come punto di partenza le (più che discrete) fondamenta gettate appena due anni fa per costruire un'esperienza ludica che fosse più corposa e potesse, finalmente, rispondere alle richieste (e attirare l'interesse) di tutte le fasce di utenza.

Per riuscirci, ovviamente, il team di sviluppo doveva dare agli appassionati qualcosa di più rispetto alla pura e semplice esperienza di gioco multiplayer. Ciò ha richiesto l'implementazione di una campagna inedita da affrontare in singolo. L'avventura, che cala Iden Versio nel bel mezzo dei concitati momenti seguenti alla caduta dell'Impero, ha rappresentato un'aggiunta davvero notevole (e pregevole).

Ben concertata, tanto sotto il profilo narrativo quanto riguardo alla varietà, al ritmo e al puro e semplice gameplay, di sicuro ha permesso di godere di un punto di vista diverso degli eventi accaduti in quella "Galassia lontana, lontana". Il già sconfinato universo transmediale di Star Wars si è, insomma, ulteriormente arricchito di nuovi eroi e leggende inserite perfettamente nella continuity della saga originale.

Questo è il multiplayer che state cercando?

La vera anima di Star Wars Battlefront, però, sin dai suoi esordi è sempre stata un'altra: ovvero tradurre le più grandi battaglie dell'immortale saga partorita dalla mente di George Lucas in intensi scontri multigiocatore. Con gli episodi del "vecchio corso" consumammo la PlayStation 2, nonché gli UMD della "piccola" di casa Sony, a furia di giocare a Battlefront.

Lo stesso è accaduto in occasione dell'arrivo della nuova iterazione del franchise a opera dei ragazzi svedesi. Il primo Battlefront della nuova Era ha saputo divertirci e tenerci impegnati a lungo, nonostante soffrisse di una cronica carenza contenutistica che, già a pochi mesi dal lancio non poteva proporre altro che puro fan service. I quattro DLC successivi, in effetti, hanno migliorato solo di pochissimo una situazione abbastanza critica. Ecco, sotto questo profilo, i ragazzi di DICE hanno voluto mettere le carte in tavola sin da subito, rassicurando tutti che l'esperienza ludica di Battlefront 2 avrebbe risposto all'imperativo categorico del "bigger and better".

Lo stesso video confronto tra il primo e il secondo capitolo, pubblicato dallo stesso sviluppatore qualche mese fa, in effetti, pareva impietoso. Ben undici location (estrapolate tra quelle più iconiche dell'intera saga cinematografica), quattordici eroi (e malvagi) provenienti da ogni timeline narrativa con le relative leggendarie navi, nuove modalità, una maggior varietà nelle classi e un sistema (legato a progressione del combattente e ai potenziamenti delle Carte Stellari) totalmente rivisto. Insomma, il secondo tentativo dei ragazzi di Dice pareva partire da basi piuttosto solide. Invece, i giorni che hanno preceduto il debutto del titolo (nonché quelli immediatamente successivi) si sono rivelati davvero turbolenti a causa di una rivoluzione popolare dai toni esasperatisi molto velocemente.

Il motivo era molto semplice: i loot box. Il tema legato alle "casse ricompensa" godeva già di una enorme esposizione mediatica a causa de L'Ombra della Guerra (tanto per citare l'esempio più recente) e, la presenza di un sistema molto simile in Battlefront, ha fatto infuriare i giocatori.

EA, da par suo, è corsa immediatamente ai ripari rivedendo verso il basso il prezzo delle casse e abbassando, di conseguenza, la quantità di grinding necessario per sbloccare gli eroi, per craftare e, ovviamente, potenziare le Carte Stellari. Il polverone, ora, pare essersi un po' depositato, lasciandoci il giusto spazio per parlarvi della modalità multigiocatore sotto il profilo prettamente contenutistico.

Passa al Lato Oscuro

Come vi abbiamo anticipato poco fa i contenuti, rispetto all'episodio precedente, di certo, non mancano. Iniziamo dalle modalità di gioco. Assalto Galattico può essere considerata come l'esperienza multiplayer principale, nonché la più classica e immediata. In Assalto i team, composti da circa quaranta giocatori, si affrontano su mappe a obiettivi dinamici. Nulla di particolarmente innovativo, dunque. Molti titoli (tra cui lo stesso Battlefield e Call of Duty), oramai, prevedono modalità di gioco simili. In buona sostanza, ogni mappa ci mette di fronte a obiettivi variabili che possono consistere in difesa, conquista e scorta. Sulla luna boscosa di Endor, ad esempio, i ribelli devono sottrarre all'Impero un Camminatore AT AT, attivarlo e successivamente condurlo sino a destinazione. Su Kashyyyk (pianeta natale dei Wookie), invece, l'esercito dei cloni deve impedire ai droidi separatisti di conquistare un incrociatore a terra. La modalità Assalto Caccia Stellari è molto simile alla prima (quindi anch'essa con obiettivi dinamici) solo che, per la gioia di tutti gli appassionati, gli scontri richiedono la nostra presenza nella cabina di pilotaggio di un caccia stellare. Torna la modalità Eroi contro Malvagi, in cui due squadre da quattro giocatori si scontrano in un match a punti vestendo ovviamente i panni dei più grandi personaggi della saga. Le altre due modalità, ovvero Attacco ed Eliminazione, ricalcano invece il classico Team Deathmatch e un mix tra Cattura la Bandiera e Dominio.

Ogni modalità di gioco ci consente di scegliere tra quattro diverse classi di partenza: Assalto (la classica "carne da blaster"), Pesante, Ufficiale e Specialista (il tiratore scelto).

Gli ufficiali sono particolarmente interessanti grazie alla loro capacità di posizionare una torretta di supporto automatica e, soprattutto, all'abilità di potenziare e curare gli alleati nelle immediate vicinanze. Con i punti accumulati nel corso dei match sarà possibile acquistare i cosiddetti "Rinforzi" ovvero eroi, classi e mezzi che possono far pendere a vostro favore le sorti dello scontro. Ogni classe può essere personalizzata con pose vittoriose ed emote ad hoc, oltre che con armi e relativi "attachment". Questi ultimi, invece, verranno sbloccati solamente quando le sfide a loro associate verranno completate.

Un mazzo Stellare

Introdotte nel primo episodio, le Star Card rispondevano all'esigenza primordiale di donare un senso di progressione all'esperienza di gioco, altrimenti estremamente scarna. Battlefront 2, sempre rispondendo alla filosofia del "più e meglio", va ben oltre a quanto fatto in precedenza, regalandoci qualcosa di un po' più farraginoso (e studiato appositamente per introdurre quei famosi loot box di cui sopra) ma, tutto sommato, efficace.

In buona sostanza, ogni classe può essere equipaggiata con tre diverse Carte Stellari (gli slot si sbloccheranno salendo di livello), le quali rientrano in due distinte categorie: Abilità e Miglioramento. Le carte stellari possono essere cambiate sempre nel corso del match, così da adattarsi alle più disparate situazioni. Le carte stellari, inoltre, non si limitano a modificare eroi e truppe. Anche navi e caccia stellari dispongono di un proprio "grimorio" di carte studiate appositamente.

Le carte possono essere ottenute completando sfide e missioni oppure, come dicevamo poco fa, tramite le casse guadagnate o acquistate con denaro reale. Le carte stellari sono disponibili in quattro diverse rarità. All'aumentare della rarità, la carta diventa ovviamente più efficace. Non tanto da spostare gli equilibri del match, intendiamoci. Battlefront 2 non è da considerarsi un pay to win. Di Carte ce ne sono circa 300 (non tutte utili allo scopo) e si potenziano (oppure si creano) con le "Parti" che possono essere recuperate nelle casse, oppure acquistate. Per poterlo fare, però, bisogna anche avere il livello di classe necessario. Un espediente, quest'ultimo, creato appositamente non solo per tenere i giocatori impegnati più a lungo ma anche per disinnescare il rischio di sperequazioni dovute alle casse premio tra utenti paganti e utenti che, invece, non vogliono acquistare nulla con denaro reale.

In lungo e in largo per la Galassia

Che voi siate Imperiali, droidi separatisti, ribelli, membri del Primo Ordine, poco importa: vi troverete comunque a gironzolare per l'intera galassia in cerca di qualche scontro all'ultimo blaster. Per il comparto multiplayer, infatti, Battlefront 2 presenta una varietà di mappe davvero invidiabile, se paragonato al suo predecessore. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che i prossimi aggiornamenti saranno completamente gratuiti, quindi tutti potranno godere delle nuove aggiunte. A ogni buon conto Kamino, Takodana, la base Starkiller e la sua antenata, la Morte Nera (che, a dispetto dell'età, fa ancora la sua figura), Naboo, Endor, Jakku, Hoth sono tutte location che i fan conoscono sin troppo bene.

Il lavoro di caratterizzazione svolto dai ragazzi di DICE per queste arene aperte (ma poco tattiche) si è rivelato davvero di ottima fattura in termini di modellazione complessiva e di gestione dell'engine Frostbite. Immergersi nel fitto intrico vegetale della luna boscosa di Endor con i poveri Ewok che corrono spaventati in ogni direzione, cercare di difendere la posizione al castello di Maz a Takodana o, ancora, entrare nel palazzo reale di Naboo (palcoscenico della passione tra la principessa Padme e Anakin) ci restituisce emozioni e atmosfere davvero difficili da ritrovare altrove.