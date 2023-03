Star Wars Jedi Fallen Order: la storia di Cal aspettando Jedi Survivor

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

A poco meno di quattro anni dalla precedente avventura di Cal Kestis, giovane Cavaliere Jedi al tempo ancora Padawan e interpretato dall'attore statunitense Cameron Monaghan, l'astronave Stinger Mantis sta per tornare nel nostro settore spaziale, al fine di arruolarci nel proprio equipaggio e condurci ancora una volta nella galassia lontana lontana. L'attesissimo Star Wars Jedi: Survivor (qui la nostra anteprima di Star Wars Jedi Survivor) approderà infatti su PC e console di ultima generazione il prossimo 28 aprile, motivo per cui abbiamo deciso di ripercorrere gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order (qui la recensione di Star Wars Jedi Fallen Order) e proporvene un completo riassunto. Allacciate le cinture!

Il ritorno del Padawan

Il racconto di Star Wars Jedi: Fallen Order ha inizio cinque anni dopo la Grande Epurazione Jedi e l'ascesa dell'Impero Galattico, e vede per protagonista un ex-Padawan di Cal Kestis che si nasconde sul pianeta Bracca: nascondendo a tutti la sua connessione con la Forza, che negli anni trascorsi sul pianeta discarica è drasticamente diminuita, il ragazzo si guadagna da vivere smantellando le navi impiegate nelle Guerre dei Cloni.

Tuttavia, quando Cal utilizza i propri poteri per salvare la vita dell'amico e collega Prauf (uno smantellatore nativo di Abednedo) ed evitare che questi precipiti nel vuoto, una sonda imperiale ne riprede l'impresa, mettendo definitivamente fine ai suoi pacifici giorni su Bracca. Quando due spietati Inquisitori noti come la Seconda Sorella e la Nona Sorella atterrano sul pianeta per indagare sull'accaduto e individuare la potenziale minaccia, il buon Prauf viene prontamente ucciso dalla prima per aver parlato male dell'Impero, mentre Cal, travolto dalla rabbia, sia scaglia sul nemico con la propria spada laser.



Palesemente in svantaggio, il ragazzo viene però salvato in extremis da Cere Junda, un ex-Cavaliere Jedi alla ricerca di giovani da addestrare nelle vie della Forza, e dal suo collega Greez Dritus, il Lateron al comando della nave spaziale Stinger Mantis, che lo conducono sul pianeta Bogano nella speranza che questi riesca in qualche modo ad accedere ad un'antica cripta.

Durante il viaggio, non solo Cal fa amicizia con un piccolo droide da esplorazione di nome BD-1, ma oltretutto scopre che questo conserva nella propria memoria un messaggio registrato tempo addietro dal defunto Maestro Jedi Eno Cordova. Visionando il filmato, l'ex-Padawan apprende inoltre che la cripta situata su Bogano venne costruita dall'antica civiltà degli Zeffo e che al suo interno è custodito un Olocron Jedi contenente la lista completa dei bambini sensibili alla Forza.



Dal momento che, agli occhi di Cere, questa potrebbe essere la chiave per ricostruire l'Ordine Jedi, un Cal determinato ad aprire la cripta decide di seguire il cammino di Cordova, motivo per cui si dirige sul pianeta natale degli Zeffo. Giunto a destinazione, il guerriero esplora un antico tempio, trovando al suo interno un indizio che lo spinge a raggiungere il capo tribù Wookiee, Tarfful (un vecchio amico del maestro Cordova), sul pianeta Kashyyyk.

Atterrato sul corpo celeste, Cal incontra il famigerato ribelle Saw Gerrera (un membro estremista dei ribelli di Onderon che combatterono contro la Confederazione dei Sistemi Indipendenti) e lo aiuta a liberare i Wookiee ridotti in schiavitù dall'Impero, ma disgraziatamente non trova alcuna traccia circa la posizione di Tarfful. Tornato su Zeffo per scoprire quante più informazioni sulla cripta di Bogano, questi cade suo malgrado nell'imboscata tesagli dalla Seconda Sorella, che si rivela essere l'ex-Padawan di Cere, Trilla Suduri (un personaggio introdotto per la prima volta nel fumetto intitolato "Darth Vader: Dark Lord of the Sith"). Raccontando di essere stata catturata dall'Impero Galattico a causa di Cere, che sotto tortura rivelò il suo nascondiglio, la Seconda Sorella avverte il giovane Cal che la sua alleata gli volterà le spalle dopo che questi avrà trovato il prezioso Olocron. Lo scontro fra i due utilizzatori della Forza è violento, e soltanto la provvidenziale attivazione di un impenetrabile campo laser da parte di BD-1 consente al protagonista - ancora una volta in netta difficoltà - di tagliare la corda e incamminarsi in direzione della Tomba di Miktrull. Lungo la strada, Cal e il piccolo droide entrano quindi in possesso di un altro registro crittografato di Cordova, dal quale apprendono che la chiave per aprire la cripta collocata su Bogano è un dispositivo chiamato Astrium.



Prima ancora di poter tornare alla Mantis per condividere le sue scoperte col resto dell'equipaggio e mettersi alla ricerca dell'oggetto, però, Cal viene catturato da un cacciatore di taglie degli Haxion, il quale lo costringe a lottare nell'arena per gladiatori di proprietà di Sorc Tormo (il capo degli Haxion).



Avendo perso il comunicatore nello scontro con la Seconda Sorella e non potendo contattare in alcun modo la Stinger Mantis, il Padawan affronta e sconfigge diverse creature aliene, ma poco prima della fine dello spettacolo i suoi compagni atterrano nell'arena per trarlo in salvo.



Avendo appreso di essere stato individuato a causa di Dritus, che per pagare un debito contratto con lo stesso Sorc Tormo aveva mentito all'equipaggio, Cal non mostra particolari segni di gratitudine nei confronti del resto della banda ribelle, anche perché tormentato dalle le rivelazioni di Trilla Suduri circa il presunto tradimento di Cere Junda.

Contattati dal tenente Mari Kosan (una fedele sottoposta di Saw Gerrera), i nostri apprendono che Tarfful è stato individuato su Kashyyyk e che questi ha accettato di incontrare il protagonista. Su consiglio del capo tribù Wookiee, Cal indaga e scala dunque l'Albero delle Origini, sulla cui cima individua una registrazione di Cordova che spiega come recuperare un Astrium dalla tomba Zeffo situata su Dathomir. In quel momento, però, Cal viene attaccato all'improvviso dalla Nona Sorella (una Dowutin femmina precedentemente nota come Masana Tide), con la quale ingaggia una battaglia feroce che si conclude con la vittoria del ragazzo, la cui connessione con la Forza si sta progressivamente rafforzando.

La nascita di un nuovo Cavaliere Jedi

Giunto su Dathomir, Cal è ostacolato stavolta da Merrin, una Sorella della Notte che, incolpando i Jedi di aver massacrato le sue sorelle nel corso delle sanguinose Guerre dei Cloni, gli manda contro un esercito di non-morti. Aprendosi la strada con la forza, il Padawan e BD-1 raggiungono quindi la tomba, dove Cal ha un'altra visione e ricorda il momento in cui il suo maestro, Jaro Tapal, si sacrificò per salvarlo.



Giacché il cristallo kyber della spada laser viene distrutto in battaglia, rendendo l'arma inutilizzabile, l'eroe impossibilitato a proseguire con le ricerche è costretto a rientrare sulla Stinger Mantis, dove Cere ammette di aver perso la connessione con la Forza quando, dopo aver scoperto che Trilla era diventata un Inquisitore, cedette momentaneamente al Lato Oscuro. Portando con sé la spada laser di Cere, il cui cristallo kyber è stato però venduto tempo addietro per pagare un debito di Dritus, il giovane Padawan fa tappa su Ilum per costruire una nuova arma.



Combinando le spade laser di Cere e Jaro, infatti, il guerriero ottiene una doppia spada laser e può tornare su Dathomir, dove finalmente supera i sensi di colpa provati per aver lasciato morire il suo maestro, entra in possesso dell'Astrium e addirittura recluta Merrin, che lo aiuta a sconfiggere un ex-Cavaliere Jedi impazzito e ormai passato al Lato Oscuro della Forza.

Di nuovo su Bogano, Cal apre infine la cripta, ma ancora una volta la Seconda Sorella intralcia il suo piani e ruba l'Holocron, spingendo Cere a riassumere il ruolo di Cavaliere Jedi. Promuovendo lo stesso Cal da Padawan a Cavaliere Jedi, la donna accompagna l'alleato nella Fortezza dell'Inquisitorio su Nur (una luna di Mustafar), dove il protagonista riesce a sconfiggere Trilla e a riappropriarsi dell'Olocron. Cere ha quindi la possibilità di riconciliarsi con la sua ex-allieva, che prima di essere uccisa dal sopraggiunto Darth Vader torna dal lato luminoso della Forza. Del tutto inermi contro il leggendario Signore Oscuro dei Sith, i due Cavalieri Jedi si danno alla fuga e, grazie all'interno di Merrin e BD-1, riescono a tornare sani e salvi sulla Stinger Mantis, dove Cal è costretto a prendere un'ultima decisione difficile: temendo che radunando tutti i bambini della galassia sensibili alla Forza non farebbe altro che semplificare la missione dell'Impero di annientarli fino all'ultimo, il protagonista distrugge l'Olocron con la sua spada laser, affinché quei bambini abbiano l'opportunità di scoprire e scegliere da soli il proprio destino.



Avendo portato a termine la missione, per l'equipaggio della Stinger Mantis non resta che decidere la destinazione del prossimo viaggio tra le stelle.