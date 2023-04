Star Wars Jedi Survivor: 5 cose da sapere sul sequel di Fallen Order

Abbiamo giocato 3 ore alla nuova avventura di Cal Kestis e nella nostra prova di Star Wars Jedi Survivor trovate tutte le nostre prime considerazioni sull'opera a marchio Electronic Arts. Dopo avervi fornito le nostre impressioni, vogliamo ora concentrarci su alcune delle novità assolute del sequel sviluppato da Respawn rispetto al precedente capitolo della saga: cinque punti fondamentali che, per chi ha amato Fallen Order (la nostra recensione di Star Wars Jedi: Fallen Order è poco oltre l'iperspazio), rappresenteranno una ventata d'aria fresca e un arricchimento dell'esperienza ludica.

I nuovi stili di combattimento

Durante il viaggio che ha determinato il risveglio della propria Forza latente, l'ex padawan ha riscoperto il suo legame con la cultura Jedi, utilizzando una spada laser semi distrutta per difendersi dai pericoli dell'Impero e dell'Inquisizione. Solo attraverso questa intensa odissea di formazione il giovane interpretato da Cameron Monaghan è riuscito a ricordare gli insegnamenti di base del suo vecchio maestro, affinando man mano le proprie abilità e - con l'aiuto del piccolo droide BD-1 - a migliorare e completare la sua spada.

In Fallen Order i giocatori potevano utilizzare due differenti stili di combattimento: la singola lama laser che, una volta riparato il secondo emettitore alla base dell'elsa, si trasformava in una lightsaber doppia, sulla scia dell'iconica arte marziale di Darth Maul. C'era poi, come l'ha definito il game director Stig Asmussen nella nostra intervista su Star Wars Jedi Survivor, uno "stile incompleto": la possibilità di separare l'elsa in due pezzi distinti per dotare Cal Kestis di altrettante spade laser, un assetto che tuttavia non permetteva di mettere a segno combo complete ma si limitava a manifestarsi come un singolo colpo speciale.

Stavolta, un po' come l'intero impasto ludico della produzione, il sequel pensa più in grande. Salvo ulteriori sorprese, gli stili di lotta sono aumentati fino a cinque: ai due già citati, infatti, si aggiungono la doppia spada laser (che adesso è uno stile completamente a parte), la modalità blaster e un'ulteriore variante che strizza l'occhio ai più recenti film della saga. Kestis sarà infatti capace di convogliare il massimo della potenza del suo cristallo Kyber per far assumere all'arma lo stesso aspetto della spada di Kylo Ren. Insomma, la prima e forse più importante novità risiede in questo: il protagonista di Jedi: Survivor sarà ancora più letale e abile in battaglia.

Gli incarichi secondari

Pur nella sua impostazione open map, Jedi: Fallen Order proponeva un avanzamento narrativo molto lineare, senza troppe deviazioni per quanto concerne il racconto. Il più ampio respiro di Jedi: Survivor porta con sé anche una rinnovata struttura della campagna, con un numero di attività secondarie che mira ad estendere il più possibile la durata dell'avventura.

Sappiamo ad esempio che, almeno nella mappa di Koboh che abbiamo provato in anteprima, sono presenti alcune quest secondarie completamente slegate dalla vicenda principale: incarichi che, come nel caso della missione culminata nello scontro con il Rancor, portano ad esplorare intere aree opzionali, raccogliendo oggetti inediti e affrontando boss segreti che altrimenti sfuggirebbero alla nostra vista. Le attività collaterali non si fermano soltanto a quest del genere: per estendere una meccanica già vista in Fallen Order, ovvero l'attraversare antiche tombe tra parkour ed enigmi ambientali, in Jedi: Survivor arrivano le misteriose Camere Jedi, luoghi arcani e mistici nelle cui profondità risiedono misteri e possibili potenziamenti per l'impavido protagonista - non senza, ovviamente, aver risolto svariati enigmi utilizzando i poteri della Forza.



In più, Koboh offrirà un'ulteriore vantaggio alla crociata di Cal Kestis: il Pyloon, un vecchio saloon situato in una cittadina al centro del pianeta, si trasformerà in un hub centrale in cui l'eroe potrà svolgere piccole attività gestionali.

La locanda si ingrandirà e abbellirà man mano che il protagonista radunerà alleati al suo fianco e permetterà di intrattenere molti dialoghi di approfondimento con i compagni di Cal. Tra musica opzionale di sottofondo (come in una vera "cantina" starwarsiana) e coltivazioni in cui piantare i semi raccolti durante le esplorazioni, sembra che Kestis troverà un luogo da chiamare "casa", e il giocatore con lui, in una serie di attività che daranno ulteriore colore all'impasto ludico della produzione.

Il viaggio rapido

Nel cuore di Star Wars Jedi: Survivor batte anche un'anima da metroidvania, sulla scia di quanto già visto nel primo capitolo: mappe abbastanza intricate, ma con sentieri interconnessi tra loro tramite scorciatoie e bivi secondari, che il più delle volte richiedono di tornare sui propri passi o in luoghi precedentemente solcati per accedere a zone sempre nuove grazie ai nuovi poteri o strumenti ottenuti. Un piccolo difetto di Fallen Order però risedeva in un vago senso di dispersione in alcuni dei terreni più estesi, o la faticosa necessità di dover ripercorrere all'indietro intere porzioni di mappa per portare a termine l'obiettivo.

Il rischio che questo senso di spaesamento, in Survivor, fosse accentuato dalle maggiori dimensioni del mondo di gioco era concreto. Il team ha quindi deciso di introdurre una feature tanto classica quanto efficace: il Viaggio Rapido. Grazie ad esso, Cal può adesso tornare sulla via che desidera senza perdere troppo tempo, così da velocizzare gli spostamenti da una zona all'altra.



Respawn ha comunque voluto mantenere una certa coerenza di base con le meccaniche "souls-lite" del prodotto, che puntano a mettere l'utente di fronte ad un certo tasso di sfida in relazione alla tenacia dei nemici e alla struttura del level design. Ecco quindi che il Viaggio Rapido sarà disponibile soltanto presso gli appositi checkpoint, che assumono la forma dei canonici punti di meditazione. Per sfruttare gli spostamenti veloci, insomma, sarà necessaria comunque una buona dose di esplorazione.

Il rampino per scalate più veloci

Un'altra delle principali qualità di Jedi: Survivor è la maggior rifinitura nei movimenti del protagonista, soprattutto durante le sessioni di parkour. Respawn ha lavorato per migliorare in generale l'esperienza pad alla mano, rendendo automatico l'aggancio di Cal alle pareti e velocizzando le arrampicate, che ora risultano maggiormente soddisfacenti.

L'aggiunta più piacevole è il rampino, che permette al Jedi di raggiungere più velocemente alcune piattaforme ma anche di rendere ancora più dinamiche alcune sequenze di parkour. Molti puzzle ambientali richiedono infatti di sfruttare l'agilità di Kestis nel modo più rapido possibile per raggiungere un punto specifico della mappa, e a nostro parere l'introduzione del rampino ha reso questa parte di gameplay ancora più divertente. Le ascese di Cal verso un obiettivo, grazie anche all'ottima verticalità della mappa, ci hanno appagato molto più che in passato, e non vediamo l'ora di valutare la resa dei restanti pianeti del gioco.

La personalizzazione

L'ultima grande novità di Star Wars Jedi: Survivor è la personalizzazione estetica del personaggio e del suo equipaggiamento. Rispetto a prima Cal Kestis può adesso vestire con tipologie di abiti differenti, tra set di tute, giubbotti e pantaloni che vengono proposti in varianti cromatiche molto differenti e variegate. Il protagonista può anche mutare aspetto, assumendo capigliature e stili di barba diversi per permettere agli utenti di creare la propria versione preferita di Cal.

Ovviamente anche gli strumenti utili all'eroe presentano un sistema di customizzazione ancora più ricco: se BD-1 in precedenza poteva semplicemente cambiare skin, qui è possibile modificare e intersecare le sue varie parti meccaniche, scegliendo lo stile degli occhi o della testa o la tipologia di gambe che più vi aggrada. Lo stesso vale per la spada laser, con un sistema di variazione dei suoi inserti principali ancora più dettagliato e una sfilza di colorazioni molto più estesa rispetto al primo capitolo. La personalizzazione estetica di Cal Kestis, della spada o del suo inseparabile droide sarà probabilmente uno degli aspetti con cui la community si divertirà di più, e in cui scommettiamo che Respawn abbia inserito il più alto numero di easter egg e riferimenti alla Galassia lontana lontana di Lucasfilm e Disney.