Star Wars Jedi Survivor è più grande di Fallen Order!

Dopo avervi raccontato com'è Star Wars Jedi Survivor dopo averlo giocato 3 ore, è il momento di approfondire alcuni aspetti del sequel di Jedi: Fallen Order. A raccontarci le novità e le ambizioni del titolo in uscita a fine aprile per PS5, Xbox Series X e PC è stato il game director Stig Asmussen, che abbiamo intervistato a Los Angeles. Dalla storia all'esplorazione fino al combat system, passando per la progressione e il level design, la parola passa a questo punto allo sviluppatore di Respawn Entertainment!

Pensare più in grande

Everyeye.it: Stando alle nostre prime impressioni, direi che la vostra filosofia produttiva per Star Wars Jedi: Survivor sia stata: "facciamolo più grande e migliore del precedente". È stato davvero così? Quali sono state le sfide principali per un sequel così ambizioso, soprattutto dopo l'ottimo Fallen Order?



Stig Asmussen: Sì, direi che è esattamente così. Quando abbiamo iniziato lo sviluppo di Jedi: Survivor abbiamo pensato che c'era ancora tanto da realizzare e da raccontare oltre Fallen Order. Sin dal processo creativo del primo capitolo avevamo sogni e ambizioni molto grandi. Già ai tempi di Jedi: Fallen Order avevamo idee abbastanza chiare per l'episodio successivo.

Ma all'epoca, come capirai, dovevamo focalizzarci su ciò che ci offrivano le possibilità degli hardware di quegli anni e abbiamo dovuto mettere da parte alcune idee grandiose per il gioco successivo. L'approccio è stato questo, e mi piace definirlo quasi un "doppio lavoro", perché mentre progettavamo la prima avventura stavamo già mettendo in cantiere idee molto concrete per il sequel.



Everyeye.it: Parliamo adesso della storia. Sappiamo bene quanto è complessa e intricata la continuity di Star Wars, quindi mi piacerebbe capire che tipo di scelte avete fatto riguardo la narrativa e in che modo avete collaborato con Lucasfilm per incastrare l'avventura di Cal nella Lore di Guerre Stellari?



Stig Asmussen: È una bella domanda questa. Solitamente, per quanto concerne la storia, a livello di organizzazione interna e di brainstorming tendiamo a realizzare un Pitch lungo circa una pagina o poco più per dare forma al soggetto di una nostra storia. Solitamente questa presentazione si limita a fornire informazioni sul personaggio principale e sul suo rapporto con la storia, su come le meccaniche si rapportano alla narrazione.

Devo dire che stavolta è stato tutto più facile durante il processo di "conversazione" riguardante la vicenda, proprio perché abbiamo avuto l'opportunità di lavorare su una mitologia così ben costruita. Non che il concept di un racconto del genere sia stato una passeggiata, sia chiaro.

Le mappe e i combattimenti di Jedi: Survivor

Everyeye.it: Passando invece al level design, ho notato che avete mantenuto la stessa complessità strutturale per le mappe, ma le avete rese più grandi, aperte e dense di contenuti. Come ci siete riusciti?



Stig Asmussen: È interessante, perché sai bene che questo gioco si svolge cinque anni dopo le vicende di Star Wars Jedi: Fallen Order. Non è cresciuto soltanto Cal Kestis, ma siamo cresciuti e migliorati anche noi di Respawn come sviluppatori, di pari passo con il gioco che stavamo realizzando.

È stata un'evoluzione a doppio senso, che abbiamo avvertito molto concretamente proprio perché lavorare su questa licenza ci ha messo alla prova da un punto di vista artistico. Rispetto al primo capitolo, ad esempio, ci sentivamo molto più sicuri di noi stessi su quello che stavamo facendo, e in effetti il tempo trascorso su questo gioco è quasi identico agli anni che sono passati per Cal da Fallen Order a Survivor. Magari qualcosa in meno: direi che lo sviluppo di questo sequel sia durato circa 3 anni e mezzo, ma il concetto rimane. Siamo cresciuti insieme a Cal e a Star Wars Jedi. Anche lo sviluppo sulle console di attuale generazione ci ha stimolato moltissimo.



Everyeye.it: È stato difficile bilanciare i vari stili di combattimento, vista la varietà molto maggiore che il gameplay offre rispetto al primo gioco?



Stig Asmussen: Anche in questo siamo partiti dalle basi del primo capitolo, in cui avevate "due stili e mezzo", ovvero l'assetto singolo, la doppia lama e uno stile "incompleto", ovvero lo sdoppiamento della lightsaber declinato attraverso una singola mossa speciale. Abbiamo deciso di esplorare al massimo le possibilità offerte dal combattimento Jedi e di massimizzare il divertimento per un sequel che doveva essere più grande e ambizioso anche nel combat system.

Everyeye.it: Puoi rivelarci quanto durerà il gioco e quanti pianeti esplorabili ci saranno, dal momento che qui a Los Angeles abbiamo potuto esplorare soltanto Koboh?



Stig Asmussen: Ti risponderò semplicemente che Jedi: Survivor è... più grande e più longevo. Non dirò altro perché non voglio anticipare alcun dettaglio aggiuntivo sull'esperienza finale che vivrete nel gioco completo. Vi basti sapere che c'è davvero tanto in più da fare!



Everyeye.it: Puoi dirci invece qualcosa in più sui nemici? Mi è sembrato di intravedere un Bestiario abbastanza ricco...



Stig Asmussen: Anche su questo fronte posso affermare con orgoglio che abbiamo donato molta più varietà alle situazioni di gioco. Pur andando fieri di quel che avevamo realizzato nel primo capitolo per quanto riguarda i nemici, sentivamo il bisogno di espandere questa parte della produzione. Anche in questo caso la portata e la grandezza dell'opera originale ci hanno permesso di andare molto oltre i semplici soldati imperiali.

Avevamo un intero "parco giochi" con cui sbizzarrirci, creando nemici che potessero agire in sinergia con le meccaniche di combattimento che abbiamo sviluppato.



Everyeye.it: Per finire, personalizzazione, progressione ed esplorazione mi sembrano tre elementi molto complementari tra loro. Mi racconti come avete approcciato questa parte della produzione?



Stig Asmussen: Pur essendo complementari, abbiamo cercato di lavorare su questi tre aspetti seguendo la logica del "passo dopo passo". È una regola fondamentale del game design e del level design cercare di bilanciare tutti questi aspetti in un unico mix che risulti convincente. Il nostro processo creativo è partito da queste domande: che tipo di viaggio vogliamo realizzare stavolta? Come vogliamo mettere ulteriormente alla prova Cal?



In che modo vogliamo che cambi e migliori e cresca rispetto alla sua precedente odissea? E come vogliamo che cambi e cresca l'esperienza ludica per i nostri videogiocatori? Abbiamo cercato, parlando anche di rapporto tra progressione ed esplorazione, di capire come evolvere al meglio il parkour e bilanciare le abilità fisiche di Cal con i poteri della Forza per sfruttare al meglio il power fantasy tipico della cultura Jedi.