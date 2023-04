Star Wars Jedi Survivor: spade laser e lati oscuri su PC e Steam Deck

A poco meno di cinque anni di distanza dal lancio di Star Wars Jedi: Fallen Order, Respawn torna a colpire con un sequel all'altezza del predecessore. L'universo narrativo delle Guerre Stellari si espande con un nuovo, sontuoso capitolo; tuttavia, per il giudizio critico complessivo vi rimandiamo alla nostra recensione completa di Star Wars Jedi Survivor.



Come per ogni grande lancio cross platform, però, non potevamo esimerci da una prova armati di mouse e tastiera e, nonostante l'assenza di verifiche ufficiali, anche di Steam Deck, l'hardware handheld di Valve divenuto ormai il punto di riferimento per questo segmento. Prima di iniziare, vi confermiamo che in questo articolo non troverete spoiler, ma solo una disamina delle caratteristiche tecniche del gioco su PC.

Requisiti imperiali

Questo nuovo atto delle avventure di Cal Kestis si sviluppa dopo gli eventi di Fallen Order e a cavallo fra la trilogia prequel e la trilogia originale, offrendo uno spaccato dell'epoca imperiale durante il periodo di consolidamento della resistenza.

Per analizzare le prestazioni del gioco su PC ci siamo avvalsi della nostra solita macchina di prova, utilizzata di recente anche per l'analisi grafica di Cyberpunk 2077 Overdrive e composta da un processore AMD Ryzen 7 7700X su piattaforma X670E, affiancato da 32 GB di memoria DDR5-5200 e da una RTX 4070. Il titolo è stato scaricato su un'unità NVMe PCIe Gen4 e, una volta installato, il suo peso effettivo è di 129,89 GB.

Stando alle specifiche divulgate direttamente da EA, siamo ben al di sopra del target minimo in termini di risorse e requisiti di sistema: per giocare a Star Wars Jedi: Survivor, la soglia è un PC con almeno una CPU AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i7-7700. Quanto al comparto grafico, il minimo sindacale è rappresentato da una Radeon RX 580 o da una GTX 1070 di NVIDIA, con supporto DX12 e almeno 8 GB di memoria video.

Il consiglio di EA, però, è quello di affidarsi almeno a un Ryzen 5 5600X o Intel Core i5-11600K, in tandem con una Radeon RX 6700XT o RTX 2070. Insomma, se per giocare al minimo con abbondante utilizzo di strumenti di upscaling è sufficiente una macchina abbastanza datata, per ottenere un'esperienza accettabile è necessario un PC piuttosto performante, sebbene la richiesta di memoria video risulti davvero esosa a fronte del risultato finale, che resta comunque davvero piacevole.



Sì, perché Jedi: Survivor è un gioco che offre un colpo d'occhio di grande impatto senza puntare all'eccessivo realismo, e migliorando l'esperienza di Fallen Order in maniera del tutto naturale e lineare. In questo senso, anche l'illuminazione in ray tracing, laddove disponibile, convince senza segnare una significativa virata dall'impronta artistica del predecessore.

Prestazioni altalenanti... tanto parkour

Rispetto alle versioni console, che mettono a disposizione del pubblico un preset alta fedeltà in 4K a 30 FPS e uno che favorisce invece le prestazioni, su PC avremo un ventaglio leggermente più stratificato di opzioni, migliorato anche rispetto a quello del capitolo precedente grazie alla presenza di una più ampia serie di parametri su cui intervenire.

I preset grafici spaziano da Basso a Epico e il Ray Tracing è opzionale, mentre la partnership con AMD porta in dote la tecnologia di upscaling FSR 2.0. Fa storcere il naso l'assenza del DLSS, e alcuni problemi tecnici con FidelityFX Super Resolution - se possibile - ce l'hanno fatto rimpiangere ancora di più.Nel gioco si nota infatti uno dei marchi di fabbrica di FSR, ovvero la presenza di un leggero shimmering sugli oggetti minuti, come le antenne in lontananza oppure cavi o, ancora, ringhiere. Un problema meno tipico riguarda invece il comparto audio, che utilizzando FSR presentava dei problemi di sovrapposizione, ripetizione, interruzioni repentine e mixing sballati. Dopo una serie di tentativi ci siamo resi conto che disattivare la tecnologia di AMD era risolutivo al 100%, e quindi abbiamo continuato il nostro viaggio senza upscaling (per fortuna, le risorse della RTX 4070 ce l'hanno concesso con alcuni compromessi) in attesa di un fix che purtroppo con la prima patch non è ancora arrivato: per questo motivo riteniamo doveroso sottolinearne l'esistenza anche solo per fornirvi una soluzione palliativa ma efficace.



Al netto della questione scaler, che rientra comunque tra le tecnologie accessorie, vale la pena sottolineare come l'intera esperienza sia ancora poco ottimizzata, con vistosi cali di frame nonostante percentuali di utilizzo della GPU limitati o nella norma. Non riteniamo siano bottleneck ma, probabilmente è la conseguenza del caricamento di alcuni segmenti di gioco, poiché in effetti il grosso dei rallentamenti avviene durante transizioni animate, in entrata o all'uscita dalle cutscene e in prossimità dei checkpoint.

Le prestazioni che abbiamo ottenuto sono state in linea con le aspettative, garantendo oltre 60 FPS alla risoluzione target 1440p con Ray Tracing attivo e preset Epico, ma con l'ausilio di FSR a qualità ultra. Senza questa tecnologia, la media si attesta sui 50 fotogrammi al secondo, mentre in 4K si può giocare discretamente sia a risoluzione nativa che utilizzando lo scaler.

Parlando della resa visiva, il cambio di passo è significativo soprattutto sul fronte dell'illuminazione in tempo reale. I modelli dei personaggi, davvero spettacolari durante le cutscene, nelle fasi di gioco risultano convincenti ma - comprensibilmente - non altrettanto dettagliati, mentre le texture sono particolarmente curate ma, a confermare i sospetti sulle problematiche derivanti dall'accesso ai dati, abbiamo anche riscontrato uno sporadico pop-in delle superfici.



Rispetto alla controparte console, la versione PC di Star Wars Jedi: Survivor non mostra uno scarto qualitativo sensazionale, ma ciò che si vede a schermo è sempre più definito anche con FSR, indice di un utilizzo particolarmente invasivo dell'upscaling sulle macchine da salotto.

Questo porta ad apprezzare ancora di più la qualità delle superfici e dei modelli mentre, sempre rispetto alla versione console con preset 4K, si può notare qualche leggera variazione nella mappatura dell'illuminazione di alcuni oggetti, che sembrano rispondere dinamicamente solo su PC.



In mobilità? Non oggi

Su Steam Deck purtroppo il titolo è ancora molto lontano dalla sua forma ideale e la stessa EA ci ha tenuto a sottolinearlo. Star Wars Jedi: Survivor non è verificato per la console portatile di Valve e i requisiti hardware stringenti possono mettere in difficoltà anche gli utenti più temerari. Cercando una giusta via di mezzo tra definizione e frame rate non è possibile raggiungere la soglia dei 30 FPS, mentre è molto facile mettere in difficoltà la macchina con crash e tempi di caricamento molto dilatati.

La mappatura del controller, oltretutto, non risponde sempre correttamente con tutte le conseguenze del caso. Non è ancora chiaro quale sia il destino del titolo in mobilità e gli sviluppatori non si sono sbottonati più di tanto in tal senso, ma la partnership strategica con AMD lascia ben sperare circa un miracoloso intervento di ottimizzazione che permetta a Steam Deck di superare anche questa prova.



Per esprimere al meglio il suo valore nell'ecosistema PC, insomma, Star Wars Jedi: Survivor richiede ancora qualche intervento più o meno consistente, sebbeneil giudizio complessivo sul titolo resti comunque ottimo.