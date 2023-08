Starfield: libertà e vastità sconfinate. Tutte le risposte sul grande GDR

Con Starfield ormai in fase Gold, il momento di partire alla volta dello spazio profondo è sempre più vicino. E quale modo migliore di festeggiare se non con una nuova ondata di intriganti dettagli su ciò che ci attende nell'avventura Bethesda? Nel corso di una ricca sessione di Q&A, Will Shen (Lead Quest Designer) ed Emil Pagliarulo (Lead Designer) hanno unito le forze per rispondere ad alcune delle domande più stimolanti proposte dalla community. Il risultato di questa chiacchierata digitale è un ricco compendio di chicche e delucidazioni sulle caratteristiche di Starfield.



In vista del lancio del GDR sci-fi su PC, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass, non potevano dunque esimerci dal riproporvi le informazioni condivise dagli addetti ai lavori. Indossate dunque la vostra tuta spaziale e seguiteci in questo breve viaggio attraverso il cosmo. Buona lettura!

La libertà del GDR

Il mosaico di informazioni disegnato a oggi dagli autori di Starfield tratteggia l'immagine di un GDR straordinariamente ambizioso. Una sensazione che il recente Q&A ha acuito, con Will Shen ed Emil Pagliarulo che hanno più volte evidenziato il grado di libertà che il titolo offrirà al giocatore.

A tal proposito, gli autori hanno confermato che sarà persino possibile fare il doppio gioco nei propri rapporti con le fazioni in-game. Ad esempio, parte della storyline legata al gruppo della Flotta Cremisi chiamerà l'utente a entrare tra le sue fila come agente sotto copertura inviato dall'Unione Coloniale. In questa fase, sarà possibile decidere se tradire o meno i propri committenti. Dettaglio curioso, Emil Pagliarulo ha confessato che questa specifica quest è ispirata al film Donnie Brasco, che racconta la vera storia di un agente dell'FBI infiltratosi in una cosca mafiosa.



Nel mondo di Starfield non sembra invece essere prevista una vera e propria modalità pacifista. Dovrebbe dunque risultare impossibile terminare il gioco senza togliere la vita ad altri soggetti, ma il team ha introdotto alcuni meccanismi volti ad agevolare coloro che desiderano ricorrere il meno possibile alla violenza.

Tra questi, spicca un sistema denominato "Speech Challenge", che potremmo tradurre come "Sfida dialettica". Sembra trattarsi di una sorta di mini-gioco attivabile in frangenti predefiniti, che consente di influenzare le decisioni degli NPC. In questo quadro, si potrà cercare di convincere soggetti ostili a evitare lo scontro con il/la protagonista. A questa opzione si aggiunge inoltre la possibilità di ricorrere ad armi non letali.



L'immaginario di Starfield ospiterà molteplici tipologie di credenze religiose. Accanto a quelle realmente esistenti nel nostro mondo, i giocatori troveranno tre creazioni originali di Bethesda. I discepoli di Sanctum Universum, ad esempio, sono certi che Dio esista da qualche parte nel cosmo e che il viaggiare tra le stelle rappresenti dunque un modo per avvicinarsi a lui. All'estremità opposta si collocano gli Enlighted, un gruppo ateo che rifiuta l'esistenza di qualsiasi tipo di entità superiore. Convinti che ogni individuo debba farsi carico del proprio destino, ma anche degli altri esseri umani, i seguaci di questa filosofia sono dediti ad attività umanitarie.

I devoti al Grande Serpente, infine, sono riuniti sotto l'egida di House Va'ruun e presentano un background più complesso, legato a una misteriosa leggenda. Si narra infatti che durante il viaggio intergalattico di una nave colonia uno dei passeggeri abbia avuto modo di comunicare con un'entità celeste, nota appunto come Grande Serpente. Rientrato da questo percorso mistico, l'individuo si sarebbe tramutato in un vero e proprio profeta, convinto della necessità di diffondere il nuovo credo prima che il Grande Serpente possa avvolgere l'intero universo tra le sue spire.



A latere, Bethesda ha inoltre ribadito che i giocatori disporranno di molteplici abitazioni, collocate in differenti città di Starfield. Alcune di queste potranno essere acquistate, mentre altre rappresentano delle ricompense per il completamento di alcune quest.

Tra mech e contrabbandieri

Tra le numerose attività disponibili all'interno di Starfield figura anche il contrabbando intergalattico. Per portare a termine un'operazione di questo tipo sarà necessario superare i controlli di astronavi orbitanti attorno agli insediamenti principali. Per riuscirci dovremo nascondere la merce all'interno di appositi moduli della nostra navicella. Alcuni beni saranno espressamente etichettati come merce di contrabbando, il che significa che saranno illegali pressoché in qualsiasi sistema civilizzato. Altri oggetti, invece, sembrano avere alle spalle storie più complesse, su cui il team non ha voluto offrire dettagli.



Attenzione però a farvi cogliere con le mani nel sacco: gli insediamenti stellari sono guidati da governi e leggi precise, che se infrante possono condurre all'arresto. In queste circostanze si potrà scegliere di trascorrere un periodo in prigione, oppure di pagare una sorta di cauzione... sempre a patto di non voler tentare la fuga! A prescindere dal proprio atteggiamento in merito, Bethesda ha comunque garantito che il tema dei crimini e delle relative punizioni sarà affrontato anche in delle porzioni della storia del GDR.



Grazie al Q&A abbiamo scoperto nuovi dettagli sui misteriosi mech apparsi nei cortometraggi animati dedicati alla lore di Starfield. C'è infatti stato un tempo in cui sia l'Unione Coloniale sia il Collettivo Freestar facevano uso di questa tecnologia. In particolare, i mech furono impiegati in maniera massiva durante la Guerra Coloniale (momento chiave della timeline di Starfield). Il Collettivo in particolare formò piloti specializzati nella guida dei mech, mentre l'Unione prediligeva l'utilizzo in battaglia di creature aliene comandate dall'apposita divisione Xenowarfare. Entrambe le soluzioni belliche, ad ogni modo, furono rese illegali al termine della guerra.

All'interno di Starfield, dunque, i giocatori si imbatteranno esclusivamente in mech ormai inutilizzabili e consumati dall'assenza di manutenzione. Tuttavia, sarà possibile farsi un'idea di ciò che doveva significare osservare questi colossali esseri metallici in azione: un vecchio campo di battaglia sarà infatti un punto d'interesse raggiungibile in-game.

Equipaggio e alleati

Sin dalle fasi di pre-produzione del gioco, Bethesda aveva chiara la necessità di dedicare grandi risorse alla creazione dei nostri compagni di viaggio. Molti degli NPC più riusciti di Fallout o The Elder Scrolls sono ancora oggi citati dalle community. Nel nuovo GDR sci-fi, saranno dunque disponibili più di venti personaggi perfettamente caratterizzati, che potremo decidere di accogliere nel nostro equipaggio. Quattro di questi sono anche membri di Constellation e di conseguenza le interazioni con loro saranno particolarmente significative, ma in generale ciascuno degli individui avrà un background molto personale.



Nel dar vita agli NPC, Bethesda garantisce di aver fatto ricorso a un cast di interpreti e doppiatori di prim'ordine, che tuttavia non è ancora stato svelato. Ogni membro dell'equipaggio disporrà al momento dell'incontro di un set di abilità predefinito, vincolato a un rank che non potrà essere modificato tramite un sistema di level-up. Alcune di queste capacità non avranno un impatto diretto sul gameplay, ma serviranno a offrire un background più solido ai personaggi.



Altre, invece, influenzeranno l'esperienza del giocatore: un compagno specializzato nell'utilizzo del fucile potrà ad esempio guardarci le spalle nelle situazioni più concitate, mentre un esperto di astrofisica sarà in grado di potenziare la nostra astronave. Come già segnalato nella nostra precedente anteprima dedicata a Starfield, alcuni alleati - anche al di fuori dei venti possibili membri dell'equipaggio - potranno essere assegnati a strutture e avamposti di nostra proprietà, dove si occuperanno dell'estrazione o dell'accumulo di risorse e materiali.



Questi incarichi non richiederanno il pagamento di un salario periodico, ma saranno invece ricompensati con un unico ammontare di denaro, che potremo contrattare tramite il già citato sistema di sfida dialettica.

Alle origini di Starfield

Per plasmare l'universo di Starfield, gli sviluppatori - e in particolare gli autori delle quest - hanno tratto ispirazione dal grande immaginario sci-fi contemporaneo, ma non solo. Piuttosto a sorpresa, Will Shen ha infatti raccontato di essere un grande appassionato di storia antica, nonché un fedele ascoltatore di podcast quali Hardcore History o The History of Rome: questo tipo di produzioni lo hanno aiutato a pensare al modo in cui la civiltà umana potrebbe reagire di fronte a eventi estremi, come carestie, guerre o collassi tecnologici, anche se in uno scenario futuristico.

Come accennato, non potevano poi mancare all'appello nomi imprescindibili della letteratura fantascientifica, da Arthur C. Clarke a Robert Heinlein. Per quanto riguarda il mondo del cinema, Emil Pagliarulo ha invece confessato un debito di riconoscenza nei confronti di molteplici pellicole e serie TV, tra Star Wars, 2001: Odissea nello spazio, Spazio: 1999, Battlestar Galactica, Buck Rogers, I magnifici sette nello spazio, I pirati dello spazio, Contact, Intestellar, Event horizon: punto di non ritorno o Tempesta metallica. Il fascino di Starfield, hanno detto Pagliarulo e Shen, si riflette anche su molti piccoli dettagli. Dall'estetica NASA-punk che permea l'intero immaginario o i tessuti utilizzati per le tute spaziali - che accoglieranno toppe correlate alle abilità dei personaggi che le indossano - ne sono un esempio, insieme alle storie contenute in libri e diari di bordo sparsi nel mondo. I creativi inoltre si sono detti particolarmente entusiasti dell'immensa varietà di bottoni che popoleranno le console di comando di marchingegni e astronavi presenti nel GDR!



Un ulteriore dettaglio curioso è legato alla scelta da parte del giocatore di un background che vedrà il protagonista avere un forte rapporto con i propri genitori. In questo caso, infatti, il titolo creerà in maniera automatica dei parenti con fattezze coerenti rispetto a quelle da noi selezionate in fase di realizzazione del personaggio.



Gli autori hanno lasciato intendere che gli attori scelti per dare voce a padri o madri sorprenderanno la community: per saperne di più sarà necessario attendere sino al lancio di Starfield, previsto - lo ricordiamo - per il 6 settembre 2023.