Press Start e IIDEA: alla scoperta dell'industria italiana dei videogiochi

IIDEA è l'associazione che rappresenta la game industry nel nostro paese e quest'anno lancerà un'iniziativa davvero allettante per tutti coloro che sono interessati a fare dei videogiochi il proprio lavoro. Parliamo di Press Start - Video Game Student Conference, un appuntamento per illustrare ai giovani che cosa significa operare nel settore del gaming, con dei dietro le quinte pensati per far luce sulle figure professionali che giornalmente contribuiscono alla creazione di fantastici mondi virtuali.



A ospitare quella che di certo è un'iniziativa preziosa, troviamo un Cultural Partner d'eccezione: parliamo del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano (qui la nostra intervista al Responsabile Gaming & Digital Interactivity del museo). Viste le premesse, abbiamo voluto realizzare una panoramica sull'evento che si terrà i prossimi 7 e 8 ottobre, non mancando di soffermarci sulle finalità, il suo ricco calendario e i Video Game Student Awards, una celebrazione volta a premiare i progetti di gruppi di studenti.

La game industry in Italia: un settore in crescita

Press Start nasce per volontà di aziende del settore molto note, sia in Italia che all'estero. Per fare qualche nome, citiamo Milestone, Nacon Studio Milan, Ubisoft Milan, Reply Game Studios, 34BigThings e perfino Unreal Engine, che nell'ultimo anno hanno lavorato per creare una piattaforma di incontro e formazione che fino ad ora mancava in Italia, chiaramente rivolta ai futuri professionisti dell'industria videoludica. Il settore d'altra parte è in crescita nel nostro paese e lo dimostrano i dati dell'ultimo Censimento dei Game Developer Italiani realizzato da IIDEA nel 2021.

I professionisti impiegati nella produzione di videogiochi nel Bel Paese sono oltre 1600, rispetto ai 1100 del 2018, col 35% delle imprese che negli ultimi due anni ha assunto nuovi impiegati. Se a ciò aggiungiamo che nei prossimi 24 mesi il 59% delle aziende pianifica di farlo, il trend positivo appare ancor più evidente.



Soprattutto per le giovani generazioni - d'altra parte il 79% delle figure coinvolte ha meno di 36 anni - il settore può generare concrete opportunità professionali e in diversi ambiti, che vanno dal management e al supporto, fino al design e alla tecnologia, il che non è poco visto il difficile momento vissuto dal mercato del lavoro nel nostro paese.



Di conseguenza, ecco dove è da ricercarsi il grande valore di Press Start: l'iniziativa lanciata da IIDEA vuole offrire a coloro che interverranno una panoramica il più possibile completa sull'industry nel Bel Paese, come dichiarato da Luisa Bixio, la vice presidente dell'Italian Interactive & Digital Entertainment Association: "Press Start è un evento che mancava nel panorama italiano e di cui sentiamo la necessità come settore. Da un lato per rispondere al crescente interesse da parte degli studenti verso le prospettive professionali nel mondo del gaming. Dall'altro per far fronte alla crescita dell'industria locale che sta vivendo una fase di grande fermento e consolidamento, offrendo opportunità di lavoro concrete nel nostro Paese ai giovani che escono dalle università e dai corsi specializzati in videogiochi".

Gli incontri coi professionisti e le conferenze

Durante la due giorni di Press Start - Video Game Student Conference, i professionisti dell'industria italiana cercheranno di dare risposte chiare a domande importanti, dal dove iniziare per lavorare all'interno dell'industry, fino al come candidarsi e alle competenze richieste per svolgere determinati ruoli. A comporre l'iniziativa ci saranno anche gli incontri con gli studi di sviluppo e perfino la possibilità di presentare i propri lavori a una giuria specializzata. Ma andiamo con ordine. In primo luogo, l'evento consta di tre diverse macro attività: talk, matchmaking e award.

Grazie a un formato ibrido in presenza e online, i panel si potranno seguire anche in streaming, mentre gli incontri tra studenti e imprese si dovranno necessariamente tenere di persona, con l'obiettivo di favorire l'orientamento professionale e perfino di fare colloqui per le posizioni aperte, il tutto nelle aree adibite del museo. Gli appuntamenti 1:1 finalizzati all'orientamento e al recruiting di nuove risorse con aziende, scuole e università, potranno essere fissati tramite la piattaforma MeetToMatch, il matchmaking partner di Press Start. Fra le compagnie coinvolte troviamo, ancora una volta, Ubisoft Milan, Milestone, Nacon Studio Milan e Unreal Engine, giusto per fare qualche nome, mentre sul fronte scolastico e universitario ci sono AIV, Digital Bros Game Academy, Event Horizon, SAE Institute e VIGAMUS Academy. Tornando ai panel, questi vedranno i professionisti del settore raccontare il loro lavoro e le rispettive carriere: tra i moderatori dei vari incontri delle due giornate figureranno personalità come Davide Pensato (dpstudios), Sergio Rocco e Alessandra Tomasina di Nacon Studio Milan, Micaela Romanini (Women in Games), Michele Bertolini di 34BigThings e Fabio Mosca di AnotheReality.



Ma adesso, ecco che cosa prevede il programma. Venerdì 7 ottobre alle 10:00 si darà "il via alle danze" coi saluti di Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA e Luca Roncella, Responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo e con un'introduzione di Andrea Dresseno, curatore dell'iniziativa.

Si entrerà poi nel vivo dell'evento con i panel dedicati al Game Design dalle 11.00 alle 12.00 e all'Art Direction dalle 12.00 alle 13.00. Nel pomeriggio, i lavori riprenderanno alle 14.00 con quello con focus sulla Programmazione, mentre alle 15.30 si terrà l'incontro incentrato su Musica ed effetti sonori. Alle 16.30, infine, sarà il momento del QA e del testing. Questa prima giornata terminerà con la cerimonia dei Video Game Student Awards, i premi che IIDEA ha istituito per valorizzare la creatività degli studenti, su cui ci soffermeremo a breve. Sabato 8 ottobre la giornata si aprirà alle 10.00 con il panel dedicato alla Produzione, mentre alle 11.00 partirà un secondo segmento dedicato all'Art Direction.



La mattinata si chiuderà con un approfondimento sulle professioni legate al Marketing e alla Comunicazione. Nel pomeriggio, dalle 14.00 avrà luogo l'incontro incentrato sul Narrative Design. La due giorni di Press Start - Videogame Student Conference si concluderà con una conferenza, Women in Games, dedicata alle donne che lavorano nella game industry.

Spazio ai progetti degli studenti: i Video Game Student Awards

IIDEA ha impreziosito il programma di Press Start coi Video Game Student Awards, pensati per valorizzare il lavoro di sperimentazione e creazione degli studenti. In primis, l'iniziativa è destinata a team di sviluppo informali o anche organizzati sotto forma di impresa. Di età compresa tra i 18 e i 35 anni, i membri dei collettivi possono essere di nazionalità o straniera, purché iscritti a qualsiasi scuola secondaria superiore di secondo grado, o corso di laurea triennale/magistrale di qualsiasi ateneo italiano o, infine, a qualsiasi scuola privata che offra formazione specializzata nel settore videoludico.

Ciascun gruppo (la partecipazione individuale non è ammessa), ha potuto candidare un solo prototipo di videogioco ma anche a più categorie di premi. Ciascuna squadra ha scelto un componente per firmare l'adesione e rappresentare il team durante le varie fasi dei Video Game Student Awards.



Tra l'invio di una build giocabile e completa del prototipo per piattaforma PC Windows, Mac, Android o iOS, il documento di presentazione e il CV dei partecipanti, le candidature si sono chiuse dopo il 31 agosto 2022. Passiamo quindi alle tre categorie di premi - ciascuno dal valore di 2000 euro - e ai dettagli sull'operato della giuria che dovrà eleggere i vincitori. Il Fresco Award verrà assegnato a un prototipo in grado di distinguersi nel panorama consumer per game design, meccaniche, stile artistico (estetica/audio) o soluzioni tecniche innovative.



Il Luna Award verrà conferito a un progetto capace di proporre solide basi per un successo commerciale, legate al polishing, allo stato della build, alle tempistiche di sviluppo o al genere di riferimento.

Passiamo quindi allo Strano Award, che verrà dato a un prototipo pensato per rompere le convenzioni, per esplorare soluzioni coraggiose. Per ogni categoria presente IIDEA nominerà una giuria di professionisti, che valuteranno i singoli progetti in base a molteplici fattori, dallo stato della build, alla qualità delle meccaniche di gameplay, fino all'originalità alla base dell'esperienza. I finalisti per i singoli riconoscimenti saranno dai tre ai cinque e saranno annunciati pubblicamente la settimana antecedente la premiazione finale, che come già detto avverrà il 7 ottobre presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.