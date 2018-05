State of Decay 2: la copertina di Giada Zulema Scotto Lavina

Prima è stato lo Shadow of the Colossus di Andrea Scoppetta, poi il piratesco tributo a Sea of Thieves di Andrea Guardino, e successivamente il Kratos di Andrea Sorrentino. Da qualche mese a questa parte qui su Everyeye abbiamo deciso di ricordare i tempi d'oro dell'editoria cartacea proponendovi le nostre personalissime "cover".

Per maggio abbiamo deciso di guardare ad una delle esclusive Microsoft più riuscite degli ultimi mesi, ovvero State of Decay 2. Alle matite, stavolta, c'è un'esordiente: la volontà, del resto, è anche quella di dare spazio a chi sta facendo strada nel mondo del fumetto. Giada Zulema Scotto Lavina, classe 1997, ha frequentato la Scuola Italiana di Comix e iniziato già una fruttuosa collaborazione con AranciaStudio. Oltre a delle tavole per Alterna Comics, ha lavorato come storyboard artist per un adattamento cinematografico dei racconti di H.P. Lovecraft. Molto "psicologica" è anche l'interpretazione della piaga non-morta che devasta i territori virtuali di State of Decay 2, con la figura dello zombie che è al contempo minaccia presente e fisica, incarnata dall'orda brulicante al centro della tavola, e pericolo onnipresente che regola e determina l'esistenza di quel mondo malato.

Di seguito, oltre al disegno che rappresenta la copertina di questo mese, i link diretti per seguire Zulema su Instagram e Behance.



Si ringrazia Cup of Pino per la consulenza, e per aver reso possibile tutto questo.

Per l'immagine in alta definizione cliccate qui