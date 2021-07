Steam Deck è davvero un rivale di Nintendo Switch?

L'annuncio di Steam Deck, la nuova console portatile a marchio Valve in arrivo il prossimo dicembre, ha colto di sorpresa il mercato videoludico, facendo immediatamente parlare di sé. Si tratta infatti di una notizia davvero dirompente sia per la parte in causa, visto che il colosso di Gabe Newell non è certo una realtà qualunque, sia per il prodotto stesso, abbastanza in controtendenza con la deriva del mercato e soprattutto molto, molto vicino a qualcosa di già esistente. Nell'approcciarsi a Steam Deck risulta in effetti francamente impossibile non pensare subito a Nintendo Switch, anche se, come andremo a vedere le somiglianze tra le due piattaforme sono a nostro avviso molto più di forma che di sostanza.

Somiglianze e differenze

Inutile negare l'evidenza e insensato girarci troppo attorno: il concetto di fondo di Steam Deck è ovviamente identico alla filosofia base di Nintendo Switch. Un dato di fatto subito manifesto anche dando un'occhiata al form factor dei due prodotti, con però una discriminante da non sottovalutare.

La mancanza di un dock di serie sottrae a Steam Deck la versatilità di quella componente ibrida che - già a partire dal nome - ha fatto la fortuna di Switch. Certo, è pur vero che Switch Lite, esattamente come Steam Deck per così come viene venduta, ovvero con dock acquistabile a parte, nasca come una console 100% portatile. Eppure nella mente delle persone e nei fatti Switch è un sistema ibrido, che si esalta e completa proprio nella sua duplice natura. Al netto di questa non trascurabile differenza, le somiglianze nel concept rimangono comunque innegabili e oggettive: un punto di partenza che induce a paragoni inevitabili, che forse però possono avere senso solo fino a un certo punto.



Partiamo ad esempio dalla piena compatibilità con l'intera libreria Steam (non manca il supporto di Steam Deck a Windows, Xbox Game Pass ed Epic Store), ovvero una mole sconfinata di titoli di tutti i tipi, e dalle tre diverse versioni disponibili, per prezzi che vanno dai 419 ai 679 euro: elementi che rendono Steam Deck una soluzione a metà strada tra l'accessibilità delle console e la modularità dei PC, seppur con più di un occhio verso i secondi.

Non a caso sarà anche possibile installare software per PC, navigare sul web, guardare video online e usare software di produttività, perché di fatto Steam Deck è un Personal Computer. Un'impostazione a ben vedere perfettamente logica e naturale, visto il curriculum e la storia di Valve come azienda.



Proprio il catalogo software è un altro dei grandi temi di discussione: la softeca di Steam Deck sarà volente o nolente assai diversa da quella di Switch, che si regge quasi in tutto e per tutto sulle produzioni Nintendo che qui di certo mancheranno. Al contrario invece, su Steam Deck saranno le terze parti a proliferare: le stesse uscite che sull'ibrida della Grande N o non si vedono e basta o arrivano con compromessi e ritardi considerevoli.

Bisogna ovviamente verificare quali performance si avranno con titoli del calibro di Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 o DOOM Eternal, eppure paradossalmente Steam Deck potrebbe diventare in quest'ottica più complementare che alternativa a Nintendo Switch.

Esperienza di gioco

Sempre a proposito di esperienza di gioco applicata al software: a Steam Deck mancherà in toto quella spontaneità nella fruizione del multiplayer locale che su Switch è una caratteristica estremamente naturale, grazie alla concezione dei Joy-Con come controller separabili. La modalità da tavolo della macchina Nintendo è senza dubbio uno dei punti di forza dell'offerta, e l'idea di poter creare all'istante veloci sfide multiplayer in mobilità rappresenta di certo una delle chiavi del successo di Switch.

Steam Deck rimane comunque aperto alla compatibilità via Bluetooth e USB-C con periferiche esterne come mouse, tastiere, cuffie e controller vari, eppure si tratta di un'impostazione diversa, meno intrinseca al design della console. L'ultimo grande tema di discussione, per chiudere il cerchio, è il già citato form factor. Steam Deck ricorda indubitabilmente Nintendo Switch, ma nasce con una finalità e una concezione differente. Si tratta di un prodotto molto più completo nelle possibilità, più attento a soluzioni tecnologiche più spinte, che vanno dal trackpad ai quattro pulsanti sul retro della macchina, per arrivare al touchscreen da 7" all'audio hi fi.

Occorrerà però verificare di persona l'ergonomia - che a prima vista lascia almeno qualche dubbio - e soprattutto il peso. Con circa 669 grammi contro i 398 di Nintendo Switch base e i 275 del modello Lite, Steam Deck pesa più o meno il doppio della proposta della Grande N: un dettaglio da non sottovalutare nell'ottica di una fruizione da passeggio. Per tutte queste ragioni, Steam Deck a nostro avviso non è davvero da considerarsi come una competitor sfacciatamente diretto di Nintendo Switch: potrebbe essere un'efficace alternativa, ma anche e forse in particolar modo un'eccellente aggiunta alla fortunata ibrida della casa di Super Mario. Ora la parola passa però a voi: fateci sapere nello spazio riservato ai commenti se Steam Deck vi entusiasma, e come la inquadrate rispetto a Switch.