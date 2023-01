Steam Deck: i migliori videogiochi del 2022 per il gaming in mobilità

Nonostante l'arrivo sul mercato di un numero sempre maggiore di dispositivi handheld per il gaming in mobilità nelle sue più svariate declinazioni, tra cui cloud gaming, riproduzione locale ed emulazione, la Steam Deck è riuscita a ricavarsi la sua ampia fetta di utenza e continua a catalizzare l'interesse dei giocatori di tutto il mondo non tanto grazie alle sue prestazioni, quanto più per la sua completezza e facilità d'utilizzo.



Al lancio, la console di Gabe Newell e soci vantava una libreria pressoché infinita grazie al substrato di compatibilità reso possibile da Arch Linux e dalla personalizzazione SteamOS, ulteriormente rifinita e pronta finalmente a restituire un'interfaccia "console-like" immediata ed intuitiva, oltre al supporto di Valve e al suo costante impegno nel verificare la compatibilità dei titoli in uscita e del catalogo già a disposizione, identificando con una spunta verde i giochi "perfetti" per Steam Deck: ma quali sono stati i più significativi del 2022?

Elden Ring

L'ultima fatica di Miyazaki sotto l'egida di George R. R. Martin non ha bisogno di presentazioni. La vera sorpresa, semmai, è trovare - e trovarsi a inserire - Elden Ring in una classifica dei migliori titoli da giocare in mobilità.

Mattatore assoluto del 2022 in senso lato, il capolavoro di From Software si difende in maniera straordinaria anche sul gioiellino di Valve, merito di un'ottimizzazione specifica che consente di fixare i problemi di frame pacing garantendo 30 FPS a dettaglio basso e a 720p, un risultato sovrapponibile a quello offerto da console old-gen (PS4), eccezion fatta per la risoluzione. Godibile in maniera sorprendente, non mancherà di mostrare frame drop qua e là, senza però compromettere l'esperienza complessiva per chi vuole battere lei anche sui mezzi pubblici.

Neon White

Tra le sorprese degli ultimi dodici mesi e non solo per il gaming in mobilità, c'è da segnalare il gioiello trasversale partorito dalla mente di Ben Esposito e dal magistrale impegno dei ragazzi di Annapurna Interactive.Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Neon White, ma si tratta di un gioco folle, irriverente e straordinariamente dinamico, focalizzato sul mettere costantemente alla prova l'utente con un gameplay unico tra platform e FPS, perfetto sia dal divano che in viaggio.

Il suo scheletro è sufficientemente ottimizzato per essere riprodotto in locale anche su Steam Deck, dove trova forse una delle sue migliori applicazioni grazie alla struttura a livelli e alla sua natura facilmente adattabile anche a del sano utilizzo occasionale cercando di migliorare tempi e punteggi. Se non l'avete ancora fatto, recuperate questo titolo di assoluto valore, una delle perle del 2022 appena passato.

Stray

Fresco vincitore del titolo di Indie dell'anno ai TGA, Stray piazza la doppietta per Annapurna tra i giochi più interessanti dell'anno e anche in questa speciale classifica. Un gameplay squisito, basato sull'esplorazione a quattro zampe di una città cyberpunk orfana di tutta la sua umanità tra fusa e miagolii, ci porterà a inseguire la luce per tornare all'aria aperta cercando al contempo di scoprire cosa ha portato al declino dell'era dell'uomo e alla riconquista del mondo da parte della natura.

Catapultatevi in questo mondo straordinario se non l'avete già fatto. Abbiamo già messo alla prova Stray su PC, Steam Deck e PS5: un'avventura breve ma intensa, che non mancherà di regalarvi qualche ora di impagabile intrattenimento. Sulla console di Valve può essere riprodotto al massimo, ma anche limitando di molto le risorse per ottimizzare l'autonomia è possibile tirar fuori una discreta esperienza a grafica media grazie allo scaling di AMD.

Cuphead

Divenuto ormai un caposaldo del genere, Cuphead era e rimane un must per Steam Deck, soprattutto dopo l'uscita dell'appetitoso DLC del 2022 che ne certifica ulteriormente il successo e di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Cuphead The Delicious Last Course.



I suoi requisiti tecnici sono piuttosto contenuti, perciò sarà possibile giocare facilmente anche sulla "piccola" console portatile di Valve senza sacrificare necessariamente l'autonomia o la qualità visiva.

Su Steam Deck le prestazioni sono garantite, trattandosi di un gioco "perfetto" con tanto di spunta verde, ed è possibile anche tirar fuori gameplay di buon livello con alto framerate (ovviamente massimo a 60 fotogrammi al secondo) e bassa latenza, per sfoderare il meglio delle vostre skill in qualunque posto e momento - o tra una portata e l'altra.

Cloud Gaming

L'ultima parentesi abbiamo deciso di non dedicarla a un gioco in particolare ma ai servizi che sin dal principio si sono prodigati per trovare il loro spazio sulla piattaforma portatile di Steam trovando workaround e fornendoci, quindi, dei comodi tutorial per accedervi. Stiamo parlando di Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW, con cui è possibile giocare ai propri titoli preferiti direttamente in streaming approfittando delle performance superiori dei datacenter Microsoft Azure e dei SuperPod di NVIDIA. In particolar modo nell'ultimo anno abbiamo vissuto uno straordinario periodo di miglioramento sia a livello di performance delle macchine di origine che di trasferimento e interazione con i nostri terminali. Nelle ultime settimane abbiamo cercato di fare il punto della situazione proprio su Steam Deck, sebbene si tratti di una macchina ancora perfettamente in grado di riprodurre in locale titoli AAA current gen.



L'idea è quella di comprendere fino a che punto il cloud gaming possa rappresentare a oggi una reale possibilità per il medium anche e soprattutto in mobilità, sfornando sia prestazioni che qualità visiva, oltre a un corposo miglioramento nell'autonomia del device, beneficio indiretto ma che potrebbe rivelarsi essenziale.

Nonostante l'assenza del WiFi 6, Steam Deck riesce comunque a riprodurre correttamente i contenuti in streaming, con un input lag ormai praticamente annullato se si rispettano i requisiti di rete dei rispettivi servizi. In condizioni di rete ottimali si riescono a eliminare praticamente del tutto gli artefatti di compressione, merito anche del display di dimensioni e risoluzione contenuti che riesce a mitigare non di poco i risultati di un'eventuale riduzione di banda.



In particolare, GeForce NOW ha compiuto passi da gigante nell'ottimizzazione del flusso, scalando in maniera dinamica e immediata per riuscire a mantenere la fluidità del gameplay anche in caso di riduzione della qualità della connessione, cosa che può accadere, per esempio, allontanandosi dalla fonte del segnale.



Purtroppo per avere il massimo della qualità del servizio il prezzo non è assolutamente contenuto, mentre Microsoft offre un pacchetto molto conveniente ai suoi utenti, includendo il suo servizio di Cloud Gaming all'interno del Game Pass, unendo quindi alla comodità del gioco in streaming anche la convenienza del parco titoli incluso nel prezzo.

La differenza sta nelle prestazioni e nella qualità: con il tier massimo di NVIDIA si ha attualmente accesso alle prestazioni di una RTX 3080 e presto si passerà a quelle di una RTX 4080 con tanto di DLSS3 e NVIDIA Reflex, mentre qui il massimo a cui si può puntare è la potenza di calcolo di una Xbox Series X, comunque di gran lunga superiori a quanto offerto in locale da Steam Deck. Anche questo servizio funziona molto bene e se siete già abbonati, oltre che possessori della console handheld di Valve, non possiamo fare altro che consigliarvi la guida per installare Xbox Cloud Gaming su Steam Deck.