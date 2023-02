Steam Next Fest: le migliori demo gratis da System Shock a Planet of Lana

È nuovamente tempo di mettere mano alle proprie wishlist Steam, per appuntarsi promettenti produzioni pronte a esordire sul mercato videoludico PC. A offrire l'occasione perfetta per la caccia a nuove gemme del videogioco indipendente, è l'apertura dei battenti dello Steam Next Fest di febbraio 2023. Attualmente in corso di svolgimento, l'evento digitale mette a disposizione dell'utenza PC e Steam Deck un'immensa selezione di Demo gratuite da scaricare e provare liberamente.



La manifestazione organizzata su Steam ha raccolto anche questa volta una miriade di adesioni da parte degli sviluppatori indipendenti, ansiosi di poter far testare con mano il proprio prodotto al grande pubblico. Da produzioni già note a molti - come Planet of Lana e The Last Case of Benedict Fox - a proposte passate maggiormente in sordina, ma altrettanto intriganti - come De Exit: Eternal Matters -, la rubrica INDIEspensabili di Everyeye vi offre una piccola guida per sfruttare al massimo lo Steam Next Fest, che resterà operativo sino alle ore 19:00 di lunedì 13 febbraio. Afferrate mouse, tastiera, controller e cuffie e preparatevi dunque a un intenso weekend di Demo!

The Last Case of Benedict Fox

Demo su Steam: The Last Case of Benedict Fox



Apriamo dunque questa breve rassegna con il già citato The Last Case of Bendict Fox, atteso su ecosistema Microsoft (incluso Xbox Game Pass) il prossimo 27 aprile 2023. Intrigante metroidvania dalle atmosfere lovecraftiane, questo ambizioso Indie pone i giocatori nei panni di Benedict Fox, detective dell'occulto pronto a irrompere nella misteriosa realtà di una magione violata dall'uccisione di una coppia e dalla scomparsa della loro bambina.

Ad affiancare Benedict Fox nelle sue indagini, i giocatori troveranno il suo potente demone interiore. Sfruttando i poteri della creatura, il metroidvania ci spingerà a discendere nelle profondità del Limbo, per fronteggiare inquietanti cultisti e antiche mostruosità.

De Exit: Eternal Matters

Demo su Steam: De Exit: Eternal Matters



Puzzle platform dalla forte impostazione cinematografica, De Exit: Eternal Matters è invece una potenziale piccola gemma che potrebbe essere sfuggita al radar di molti giocatori. Peculiare incrocio tra gli scenari spigolosi di Minecraft e l'immaginario sci-fi e inquietante di Death Stranding, l'Indie è attualmente in sviluppo in Spagna, affidato alle mani di Sandbloom Studio.

Al centro della scena, troviamo uno scheletrico protagonista colpito da uno sfortunato ed enigmatico naufragio. In un mare in tempesta, solcato da surreali creature, il personaggio perde la vita e finisce per ritrovarsi in uno strano aldilà. Il reame dei defunti è però nel caos: i nove Guardiani che dovrebbero presiederlo sono infatti spariti. Al loro posto, troviamo promettenti villain, per un'avventura con elementi stealth che vi consigliamo di provare durante lo Steam Next Fest.

Nocturnal

Demo su Steam: Nocturnal



Atmosfere piuttosto cupe anche per Nocturnal, atteso su PC e console per il secondo trimestre del 2023. A brevissima distanza dal suo annuncio, l'avventura a scorrimento si presenta al pubblico in una Demo dedicata, in cui impersonare Ardeshir, un soldato dell'ordine della Fiamma Perpetua. Rientrato da un lungo viaggio, il giovane ritrova la sua isola di origine completamente avvolta nella nebbia.

Insidiosa e mortifera, la nebbia dovrà essere evitata a ogni costo. Dalla sua, Ardeshir avrà il potere della fiamma perpetua, grazie alla quale respingere la nebbia, attivare macchinari e - soprattutto - sconfiggere i nemici. Incenerendo le creature che si annidano sull'isola, potremo potenziare le abilità del protagonista e acquisire maggiori opportunità di sopravvivenza in Nocturnal.

Mika and the Witch's Mountain

Demo su Steam: Mika and the Witch's Mountain



Passiamo a scenari decisamente più sereni in Mika and the Witch's Mountain, avventura apertamente ispirata alla pellicola dello Studio Ghibli Kiki Consegne a domicilio. Su di una piccola e ridente isola, il giocatore veste i panni di Mika, una giovanissima streghetta impegnata in un percorso di crescita personale.

Con l'obiettivo di raggiungere la cima di una montagna fatata, la protagonista dovrà cercare di potenziare la propria scopa volante. Per racimolare le risorse necessarie, Mika inizierà a lavorare in un'agenzia di consegne a domicilio. Consegnando ai clienti pacchi integri e asciutti con puntualità, saremo ricompensati con nuove scope e altri bonus.

Chants of Sennaar

Demo di Steam: Chants of Sennaar



In Charms of Sennaar, i giocatori si ritrovano immersi in un immaginario ispirato al mito della torre di Babele. Con un'estetica essenziale che propone lievi rimandi allo stile fumettistico di Moebius, il titolo sfida i giocatori a vestire i panni di un mitologico Viaggiatore, incaricato di riunire tra loro i popoli divisi dall'uso di diversi linguaggi.

In questo insolita realtà, gruppi di Guardiani presidiano aree proibite, dietro le quali si celano segreti preziosi. In Charms of Sennaar, il linguaggio rappresenta sia un enigma da risolvere sia la chiave per svelare i misteri di questa Babele videoludica.

System Shock

Demo su Steam: System Shock



In arrivo a marzo 2023, il remake del primo System Shock è ormai in procinto di raggiungere il mercato. Direttamente dal 1994, la produzione ritorna in azione con la formula di gameplay originaria e una grafica rimodernizzata in HD. Ad arricchire la riedizione, contribuirà inoltre una colonna sonora inedita, un'interfaccia ristrutturata e un sistema di controllo aggiornato.

La Stazione Citadel è stata sottratta al controllo degli esseri umani dall'intelligenza artificiale SHODAN. Dopo aver tramutato l'equipaggio della struttura in un esercito di mutanti e cyborg, l'IA ora mira alla conquista del pianeta Terra.

Bramble: The Mountain King

Demo su Steam: Bramble: The Mountain King



Dark fantasy a tinte oscure ispirato alle fiabe dei fratelli Grimm, Bramble: The Montain King sarà pubblicato il 27 aprile 2023. Nei panni di un Olle, un bambino come tanti, i giocatori dovranno percorrere la magica terra di Bramble. L'obiettivo sarà quello di salvare la sorella del protagonista, rapita all'improvviso da un temibile troll.

Tra foreste e grotte, si annidano creature fatate di vario genere, delle quali nella maggior parte dei casi sarà però meglio diffidare. A sostegno di Olle, i giocatori potranno sfruttare i poteri della Scintilla di Drago, un magico artefatto che consentirà al piccolo di superare ostacoli e insidie.

Broken Arrow

Demo su Steam: Broken Arrow



Gli amanti del genere strategico possono invece volgere la propria attenzione a Broken Arrow, tattico a sfondo bellico in tempo reale. Alla guida di una fazione a scelta tra Russia e Stati Uniti d'America, i giocatori potranno contare su oltre 200 unità di combattimento., suddivise in sette categorie. Alla guida di fanteria, forze speciali, formazioni anti-aeree e anti-carro, è tempo di preparare le truppe alla battaglia.

Con un ricco sistema di personalizzazione, Broken Arrow invita i giocatori a sperimentare in libertà, sfidando gli appassionati a trovare la strategia per affrontare scontri densi di azione, ma anche di componente tattica.

The Gray Man

Demo su Steam: The Gray Man



Avventura punta & clicca di stampo surreale, The Gray Man si propone con una Demo pensata per gli amanti del genere horror e delle atmosfere surreali. L'Indie porta infatti i giocatori dentro la mente di un serial killer, da esplorare in prima persona, nei panni della sua coscienza interiore.

In The Gray Man ripercorriamo il sentiero che ha portato Anthony, questo il nome dell'omicida, a trasformarsi in un mostro. Ogni nostro intervento è vanificato dalla presenza di un'ulteriore entità astratta, che spinge l'uomo a cedere agli istinti più violenti e spregiudicati.

Teslagrad 2

Demo su Steam: Teslagrad 2



Dopo il successo riscosso dal primo Teslagrad (qui la recensione di Teslagrad), il team di Rain Games torna a metterci nei panni di un Teslamante. Protagonista dell'avventura sarà Lumina, giovane smarrita nella dura terra di Wyrmheim in seguito a un incidente con il suo dirigibile.

Sperduta in una valle dominata da un fiordo, la nostra Teslamante si ritroverà a costretta a esplorare una inquietante torre abbandonata. Tra predoni vichinghi e creature ispirate al folklore norreno, Teslagrad II segue la scia del suo predecessore, sfruttando i poteri elettromagnetici per allestire un gameplay improntato all'utilizzo della fisica e alla risoluzione di enigmi.

Townseek

Demo di Steam: Townseek



Dagli studi di Whales and Games, arriva un divertente invito a partire alla scoperta di un continente bizzarro e dallo stile quasi cartoon. Sulle tracce di Sir Reginald Sharkingston è tempo di tramutarsi in esploratori e commercianti, desiderosi di scoprire ogni luogo del continente di Explora. In un buffo mondo disegnato a mano, vulcani si alternano ad iceberg, inframezzati da deserti, foreste e spiagge.

Su di un dirigibile personalizzabile con divertenti dettagli, i giocatori esplorano il mondo al proprio ritmo, in un'avventura rilassante e spensierata.

Planet of Lana

Demo su Steam: Planet of Lana



Chiudiamo la rassegna con un titolo che abbiamo spesso menzionato tra le pagine di INDIEspensabili. Avventura con elementi puzzle disegnata completamente a mano, Planet of Lana è in sviluppo negli studi svedesi di Wishfully. Al lancio del titolo non dovrebbe mancare ormai molto: la favola videoludica approderà infatti su PC e Xbox Series X|S nel secondo trimestre del 2023, con tanto di debutto nel catalogo Xbox Game Pass.

Con una durata di circa una ventina di minuti, la Demo proposta durante lo Steam Next Fest consente di fare una prima conoscenza con le abilità di Lana e del suo piccolo amico Mui. Sullo sfondo di un immaginario sci-fi, la ragazzina è l'ultimo essere umano rimasto su di un pianeta lussureggiante, ma denso di pericoli. Un ostacolo dopo l'altro, i protagonisti di Planet of Lana impareranno che combattere non è sempre il modo migliore per fronteggiare il pericolo.