La storia di Baldur's Gate: il riassunto completo aspettando BG3

Baldur's Gate III è quasi pronto a debuttare sui PC e le console degli appassionati, portando con sé un carico di aspettative colossali (qui la nostra anteprima di Baldur's Gate III). Si tratta, infatti, del terzo capitolo di una delle saghe RPG più importanti e influenti di tutti i tempi, basata sull'immaginario fantasy del celeberrimo gioco di ruolo da tavolo di Dungeons & Dragons. Ripercorriamo quindi la storia degli episodi sviluppati da Bioware ormai oltre vent'anni fa, così da prepararci a vivere questa nuova incarnazione dell'IP firmata da Larian Studios. Siete pronti a imbarcarvi in questo viaggio?

Forgotten Realms - Una delle più celebri ambientazioni di D&D

Prima addentrarci nel racconto, però, è bene fare un passo indietro e darvi una breve infarinatura su cosa sia l'universo narrativo dei Forgotten Realms. Nato alla fine degli anni '80 dalla mente del game designer canadese Ed Greenwood ma sviluppato successivamente per mezzo di manuali, riviste, appendici e svariati romanzi (tra cui quelli più famosi dell'autore R.A. Salvatore a cui si deve anche la creazione dell'affascinante personaggio dell'elfo oscuro Drizzt Do'Urden), l'immaginario dei Forgotten Realms è divenuto ben presto uno dei più amati tra gli appassionati di D&D.

Ed Greenwood R.A. Salvatore

Questo peculiare setting è ambientato sul pianeta Abeir-Toril, un mondo dalla conformazione in tutto e per tutto simile alla Terra e governato da leggi fisiche analoghe, seppur abitato da una corposa schiera di razze differenti provenienti dalla più antica tradizione del genere fantasy. Toril è un corpo celeste piuttosto grande, ricoperto d'acqua per più del 60%, e ospita diversi continenti: Maztica, Zakhara, Anchorome, Kara-Tur, Osse, Katashaka e, ovviamente, il Faerûn, teatro della stragrande maggioranza delle avventure finora pubblicate nonché di tutti i titoli di Baldur's Gate.



Il Faerûn è un territorio vastissimo e dalla geografia abbastanza variegata tra aridi deserti, rigogliose foreste, mari sconfinati e imponenti montagne, biomi ideali per accogliere gli esseri più disparati: dagli elfi ai goblin, passando per gli umani e i nani, fino agli halfling e ai dragonidi. Sotto alla superficie, inoltre, esiste un'area altrettanto ampia nota come 'Sottosuolo', che brulica di creature mostruose come Drow, Duergar, Illithid e Mind Flayer, tutti, per un motivo o per l'altro, mossi dalla ferrea volontà di conquistare e regnare sul mondo sommerso.

E poi, naturalmente, ci sono i Draghi, entità antichissime dal potere incalcolabile: non si sa quanti ancora ne siano rimasti in vita ma anche un singolo esemplare adulto è capace di devastare interi centri abitati in pochi minuti. La vita civile, invece, è organizzata in città-stato caratterizzate da governi, religioni ed economie differenti. Pensiamo alla nazione del Cormyr, un regno prosperoso la cui ricchezza si basa sulla copiosa quantità di fattorie sparse lungo tutta la regione e sulle conseguenti notevoli possibilità in termini di commercio con gli altri insediamenti; le Terre Centrali Occidentali, dal canto loro, comprendono alcuni dei capoluoghi più vasti e importanti dell'intero continente, come la scintillante città cosmopolita di Waterdeep a nord o quella fortificata di Baldur's Gate, locata sulla Costa della Spada a metà tra le terre del nord e le pianure selvagge di Amn a sud.

Il Periodo dei Disordini - preludio alle storie di Baldur's Gate

Il passato remoto di questo glorioso continente è ormai perduto tra le pieghe del tempo e i suoi abitanti sono troppo impegnati nella vita quotidiana per interessarsi di ciò che è accaduto decine di migliaia di anni prima. Ciò che sappiamo e che più volte è stato raccontato negli scritti dedicati ai Forgotten Realms risale a un'era nota come 'Il Periodo dei Disordini' o 'Discesa degli Avatar', circa 1300 anni dopo il patto tra Umani e Elfi che portò all'edificazione della Pietra Verticale (momento che nel Calendario delle Valli viene riconosciuto come l'Anno Zero).



In questa fase tumultuosa, Lord Ao, la Divinità Suprema e dio di tutti gli dei, ha subito il furto delle Tavole del Destino, artefatti antichi come l'esistenza stessa che attribuivano a ciascuna delle divinità del pantheon dei Forgotten Realms i propri doveri come guardiani della realtà. A perpetrare questo crimine sono stati Myrkul, il dio della Morte, e Bane, il dio della Tirannia, che puntavano a usare lo straordinario potere delle Tavole per eliminare Ao e divenire governatori di tutto ciò che esiste.

Tuttavia, Lord Ao si era accorto già da tempo del comportamento egoistico e facinoroso degli dei e, avendo subodorato il tradimento, ha deciso di bandire tutte le divinità sul piano terreno, costringendole a vivere tra i mortali per far ricordare loro l'importanza dei rispettivi compiti. A questo punto ha avuto inizio un ciclo di guerre e violenze che ha portato alla distruzione di molte delle divinità del pantheon: la dea della magia Mystra è stata uccisa da Helm, il dio dei guardiani; il Signore Nero Bane ha ingaggiato una furiosa battaglia con Torm, dio della Giustizia, costata la vita a entrambi; Myrkul ha tentato l'assalto a Waterdeep con il suo esercito di non-morti ma è stato sconfitto dai maghi Elminster e Mezzanotte; Bhaal, signore dell'Omicidio, è stato eliminato dall'Assassino umano Cyric grazie all'impiego della leggendaria lama Godsbane. Questo periodo di sangue e brutalità è giunto al termine quando guerrieri come Mezzanotte e Cyric sono riusciti a recuperare le Tavole per riconsegnarle a Lord Ao. Questi quindi li ha elevati a nuove divinità dei Forgotten Realms, al posto di quelle appena defunte.



La differenza nel comportamento degli dei, da ora in avanti, sarebbe stata palpabile: gli esseri divini infatti dovevano impegnarsi molto di più nel loro rapporto coi mortali, perché se questi ultimi avessero perso la fede in loro, le divinità sarebbero state dimenticate e cancellate dall'esistenza.

Baldur's Gate (1998) - il capostipite della serie

Poco prima dell'avvento del 'Periodo dei Disordini', il Grande Saggio e Profeta Alaundo, aveva previsto la morte di Bhaal che, per tutta risposta, ha deciso di procreare con quante più donne delle razze più disparate nel Faerûn per assicurarsi una progenie forte e duratura anche dopo la sua dipartita, dando inizio a quella che viene definita come 'La Saga della Stirpe di Bhaal'.

A qualche anno dalla conclusione della guerra, facciamo la conoscenza del nostro protagonista, un mite giovane cresciuto nella biblioteca-fortezza di Candlekeep nei pressi di Baldur's Gate, sotto lo sguardo del padre adottivo Gorion. È un momento di grande sofferenza per la città: per qualche oscura ragione tutto il minerale ferroso che viene estratto dalla prolifica miniera di Nashkel marcisce rapidamente durante la forgia di armi, armature e oggetti varie, rendendo impossibile creare l'equipaggiamento per i soldati e facendo schizzare alle stelle il valore del poco ferro rimasto nella regione.



Per questo motivo banditi, mercenari e malviventi di tutte le razze si riversano in massa nelle strade di Baldur's Gate con l'obiettivo di rubare tutto ciò che è rimasto e arricchirsi alle spalle degli abitanti. La città invia anche un gruppo di combattenti d'élite noti come 'Pugno Fiammeggiante' per fronteggiare la crisi ma è un tentativo disperato: ben presto il governo decide di chiudere le frontiere, i porti e i cancelli per provare ad arginare il problema. La classe dirigente di Baldur's Gate inizia a sospettare che dietro questo morbo inspiegabile che sta colpendo le riserve di ferro ci sia il regno di Amn, la regione delle pianure a sud: all'orizzonte inizia a delinearsi un feroce conflitto tra i due regni.

Sarevok

Nel frattempo, il nostro alter-ego a Candlekeep assiste all'uccisione di suo padre Gorion da parte di un individuo pesantemente corazzato. Inizia qui il viaggio del protagonista alla scoperta della verità sulla morte del genitore, che lo porterà a fare luce sul suo passato e sull'origine della maledizione lanciata sulle miniere di Nashkel. Dopo aver reclutato alcuni alleati ed essere partito alla volta della miniera, infatti, il personaggio scopre che l'infezione che ha portato alla rovina del ferro è stata causata da un chierico di nome Mulahey, che agiva per conto di un facoltoso uomo chiamato Tazok.



Quest'ultimo fa parte della gilda di mercanti nota come Trono di Ferro, che mirava a indebolire la città di Baldur's Gate per assumere un ruolo di dominio assoluto su tutta la Costa della Spada avendo trovato un'altra miniera adatta a produrre i minerali utili per lo scopo bellico.

Dopo una serie di peripezie, il gruppo si scontra con il capo del Trono di Ferro, Sarevok, responsabile anche dell'omicidio del padre del nostro eroe, che voleva scatenare una guerra senza esclusione di colpi con lo stato di Amn in modo da causare migliaia di vittime e ascendere alla posizione di Dio dell'Omicidio grazie al sangue di Bhaal che scorre nelle sue vene. Qui scopriamo che Sarevok è il fratellastro del protagonista e che Bhaal è anche il nostro padre biologico. Grazie all'aiuto del comandante del Pugno Fiammeggiante, Scar, il gruppo dell'eroe riesce a tornare a Baldur's Gate e a lanciare la sfida finale al malefico avversario e ai suoi più fidati alleati: Tazok, Semaj e Angelo. Al termine di una cruenta lotta, i quattro malvagi cospiratori vengono definitivamente sconfitti e la pace torna a regnare su Baldur's Gate.

Baldur's Gate II: Shadows of Amn (2000) - l'oscuro sequel

A due anni di distanza dall'originale, BioWare ha deciso di capitalizzare sul successo planetario del capostipite della serie sviluppandone un seguito diretto dalle atmosfere, se possibile, ancora più dark e mature. Baldur's Gate II: Shadows of Amn è ambientato alcuni mesi dopo la conclusione dell'episodio precedente, col protagonista che può sia essere importato dalla precedente avventura, sia essere creato da zero. Il nostro combattente si risveglia in una gabbia senza alcuna memoria di come ci sia finito, al netto del vivido ricordo di alcuni individui incappucciati che lo hanno rapito nel cuore della notte.

Mentre un mago dall'identità misteriosa si appresta a condurre malefici esperimenti sul malcapitato eroe di questa storia, uno dei suoi collaboratori irrompe nella stanza e lo informa che un gruppo di ladri ha fatto irruzione nel dungeon e sta gettando nel caos i piani superiori della struttura. Approfittando della confusione, Imoen, amica di infanzia del protagonista del primo Baldur's Gate, libera il nostro alter ego e lo conduce verso la via d'uscita assieme ad altri due volti noti della serie: Jaheira e Minsc. Una volta all'esterno, la brigata si rende conto di trovarsi ad Athkatla, la Città della Moneta, e che il mago che li ha rapiti è il malvagio e potentissimo Joneleth Irenicus, che ritroviamo impegnato in un furioso scontro con alcuni stregoni ammantati in nero. A questo punto, Irenicus viene catturato assieme a Imoen e trasportato in prigione dai guardiani della città poiché, all'interno delle mura, è assolutamente vietato fare uso di magia. Il gruppo del protagonista, dunque, deve trovare un modo per rintracciare l'amica e liberarla dalla prigionia scoprendo, allo stesso tempo, quali siano le intenzioni di Irenicus.



In soccorso dei nostri arriva Gaelan Bayle, un personaggio enigmatico che afferma di poterci aiutare a ritrovare Imoen in cambio di un pagamento che ammonta a circa 20.000 pezzi d'oro. È una quantità di denaro enorme, che dovremo accumulare svolgendo incarichi per gli abitanti della cittadina, durante i quali entreremo in contatto con Bohdi, una donna a capo di una gang di criminali che da anni si batte con i Ladri Tenebrosi capitanati da Galean Bayle.

Starà a noi scegliere se tradire Bayle e allearci con Bohdi - che giura di poterci condurre anche lei da Imoen - o continuare a raccogliere denaro per tenere fede al patto con i Ladri Tenebrosi. In ogni caso scopriremo che Imoen e Irenicus si trovano nel manicomio per maghi folli di Spellhold. Partiamo alla volta dell'isola ma, una volta sul posto, veniamo a conoscenza di un'amara verità: il luogo è totalmente sotto il controllo di Irenicus che assieme a Bohdi, che in realtà è un vampiro ed è anche sua sorella, ha ordito questo piano per attirarci a Spellhold e catturarci. Tra l'altro anche questo protagonista è uno dei figli di Bhaal, il Dio dell'Omicidio. Irenicus e Bohdi strappano al nostro eroe gran parte del suo potere e lo spediscono in un labirinto magico da cui sembra impossibile fuggire. Dopo svariati tentativi e peripezie, però, il guerriero riesce a liberarsi e a raggiungere il duo di antagonisti che, però, scappa verso il Sottosuolo.



Grazie all'aiuto di un potente Drago, il nostro alter-ego si lancia all'inseguimento dei nemici fino a riemergere a Suldanessellar, una città elfica attualmente sotto assedio da parte di Irenicus e di sua sorella. Qui scopriamo la vera essenza del mago e il suo piano: sia Bohdi che Irenicus erano in principio due Elfi, con quest'ultimo che bramava di fondersi con l'Albero della Vita per ascendere a divinità. Una volta scoperti, furono entrambi privati dell'immortalità tipica degli Elfi ed esiliati per sempre dal Suldanessellar.

Bohdi cercò di recuperare la sua vita eterna facendosi trasformare in un vampiro mentre Jon Irenicus continuò a perseguire il potere assoluto tramite esperimenti crudeli sulle sue povere vittime. Il giocatore, quindi, irrompe nella città e, dopo aver sconfitto Bohdi, affronta il potente mago in una battaglia violentissima che costa la vita a entrambi i personaggi. Proprio quando tutto sembra finito, il nostro eroe, forte dei poteri di Bhaal che giacciono al suo interno, si risveglia all'inferno e trova Irenicus che prova a resuscitare tramite un rito oscuro. Inizia un'altra battaglia all'ultimo sangue che vede il protagonista prevalere e ritornare in vita tra le ovazioni degli Elfi del Suldanessellar.

Baldur's Gate III (2023) - l'avvento dei Mind Flayer

Dopo oltre vent'anni dal secondo capitolo, la serie di Baldur's Gate è pronta a tornare alla ribalta. Al timone non c'è più BioWare, da tempo impegnata in altri progetti sotto l'egida di Electronic Arts, bensì Larian Studios, talentuoso team di sviluppo belga già acclamato per la serie di Divinity (qui la recensione di Divinity Original Sin 2). Questa volta l'avventura si apre a bordo di una colossale nave dei Mind Flayer, un'antichissima razza di abitanti del Sottosuolo inclini al controllo mentale e ad ogni genere di esperimenti sulle malcapitate vittime.

Il nuovo protagonista, come di consueto personalizzabile sotto ogni punto di vista, si ritrova imprigionato in una delle capsule che queste creature utilizzano per trasportare gli ostaggi, dopo che i Mind Flayer hanno impiantato chirurgicamente uno dei loro girini all'interno del suo cervello. La nave, nel frattempo, sta seminando morte e distruzione dall'alto sull'intero Faerûn quando, all'improvviso, una schiera di Githyanki (una razza storicamente vessata dai Mind Flayer e ora loro nemici giurati) emerge dalla foresta a bordo di possenti dragoni rossi e attacca il vascello.



Dopo aver subito danni catastrofici, il mezzo precipita sul suolo del continente, consentendo al nostro alter-ego di liberarsi e tornare all'aperto. C'è un problema però: il girino nel suo cervello è come una bomba ad orologeria che, col tempo, lo porterà a trasformarsi in un Mind Flayer e a unirsi alla mente collettiva che sembra muovere queste ancestrali creature. L'unico modo per avere salva la vita è quello di cercare un Chierico capace di estrarre l'esserino senza uccidere il suo recipiente, un'impresa tutt'altro che semplice.

Con la sua mole contenutistica spaventosa, Baldur's Gate III mira a sovvertire l'ordine costituito dei cRPG tradizionali, anche grazie a un gameplay galvanizzante, studiato fin nei minimi dettagli e basato sul regolamento ufficiale di Dungeons & Dragons. Riuscirà Larian Studios a dimostrarsi degna della pesante eredità di Bioware? Lo sapremo a breve...