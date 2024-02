La storia di Helldivers 2: il riassunto finora e futuro della Federazione

Approdato solo pochi giorni fa su PC e PlayStation 5, Helldivers 2 si è già confermato come uno dei più grandi successi di questa prima parte del 2024, superando le aspettative degli sviluppatori e vendendo oltre un milione di copie nel giro di un weekend. Se le ragioni di questo ottimo esordio sono strettamente legate alle qualità della produzione di Arrowhead (avete già letto la nostra recensione di Helldivers 2?), è chiaro come lo studio abbia ora la responsabilità di mantenere viva e vivace la galassia multigiocatore del titolo, imbastendo un percorso post lancio all'altezza delle aspettative.



Prima di spendere qualche parola sulle nostre aspettative in questo senso, facciamo un passo indietro per dare un po' di contesto alle imprese degli Helldivers, ovviamente col tono altisonante che tanto piace alla propaganda federale della Super Terra.

"Che ne dite di una tazza di libertè?"

Dopo un secolo passato a godere dei dolci frutti de "La grande Democratizzazione", un'epoca di gloria plasmata dall'ardore degli Helldiver e forgiata nel sangue dei nemici della libertà, il popolo della Super Terra è ora chiamato a vestire nuovamente manto e corazza, per schierasi lungo l'ultima linea di offesa contro la minaccia dei Terminidi. Generosamente preservati e messi al servizio della Democrazia Controllata, in qualità di fonte di combustibile organico, gli insetti sono sfuggiti alla caritatevole tutela dell'umanità per trucidare coloni e mettere a repentaglio la virtuosa espansione del dominio super-terrestre.

Un atto di aggressione che ha riacceso le fiamme della guerra, il fulgore del coraggio nel cuore degli Helldiver e la vampa nucleare nei motori della flotta, pronta a riversare una densa coltre di fuoco sulle brulicanti orde blattoidee. A perturbare la meritata pace della Super Terra non sono solamente gli orrendi Terminidi: nell'oscurità dell'orlo esterno, un tempo benedetta dalla luce della Federazione con la liberazione del bolscevico Cyberstan, un nuovo fermento antidemodratico ha dato vita ad un'armata di odiose macchine, riunite sotto un vessillo terribilmente familiare.



Non è dato sapere se gli Automaton siano l'ennesimo prodotto delle macchinazioni socialiste dei Cyborg, né se questi abbiano qualcosa a che vedere con la fuga dei Terminidi ma, dopo attenta riflessione, il senato federale ha saggiamente dato il via ad una pacificazione preventiva su larga scala. Non sia mai che i due eserciti trovino l'uno nell'altro un feroce alleato contro la Democrazia Controllata: sarebbe un terribile crimine contro la libertà, che potrebbe perfino risvegliare la bellicosità degli Illuminati, riportandoli sulla breccia dopo cento anni di amichevole sottomissione.



D'altronde la Federazione sa bene quanto ingannevoli fossero al tempo le loro offerte di pace: una facciata costruita per nascondere un massiccio arsenale di dispositivi in grado di annientare interi pianeti. Gli stessi che ora, per fortuna, sono divenuti la voce tonante della lotta democratica, il vettore dello strenuo sforzo colonialistico. La Super Terra è dunque pronta per ogni evenienza, protetta dalla salda leadership del governo federale e dall'impareggiabile tenacia degli Helldiver. Volete saperne di più?

Il futuro della Federazione

Messo da parte questo strascico di propaganda federale, utile ad inquadrare la cornice narrativa e il taglio farsesco dell'opera di Arrowhead Game Studios, possiamo formulare qualche ipotesi sull'avvenire dei prodi Helldiver fra le tappe del supporto post lancio orchestrato dal team. Tanto per cominciare, sappiamo che lo studio britannico ha intenzione di offrire ai giocatori un flusso di contenuti gratuiti utile ad ampliare sia la gamma delle attività a disposizione dell'utenza, sia il catalogo delle primizie belliche con le quali seminare morte sul campo di battaglia.

Sebbene Arrowhead non abbia ancora delineato una precisa roadmap per gli aggiornamenti, complice le problematiche riscontrate al lancio lato server, sappiamo che tra le prime aggiunte ci sarà il celebre "mech" EXO-44, un esoscheletro corazzato dotato di una grande potenza di fuoco. Su queste note, possiamo dunque aspettarci che gli sviluppatori provvedano a rimpinguare progressivamente l'arsenale della platea con nuove armi, armature, stratagemmi e moduli per le astronavi, che dovrebbero essere sbloccabili senza ulteriori esborsi monetari.



Per quello che riguarda l'assetto in divenire del conflitto galattico, sappiamo che Helldivers si evolve in base all'andamento delle guerre portate avanti dalla community, il cui esito dà il via a fasi consequenziali che possono coinvolgere diversi fronti e fazioni. In relazione a quest'ultima variabile, riteniamo piuttosto probabile che il team possa avere in programma un ritorno degli Illuminati, ovvero gli Eldar (elfi spaziali) dell'universo di Helldivers, o almeno di una compagine in qualche modo legata a questa civiltà.

Come nel caso dei Cyborg, per il momento sostituiti dagli Automaton, a schierarsi in campo potrebbe infatti essere un gruppo tematicamente simile ma rielaborato in maniera più o meno consistente. Sebbene la disposizione sulla mappa delle fazioni già disponibili (separate da un angolo di 120°) suggerisca la presenza di una sola formazione aggiuntiva, non è improbabile che lo studio decida di ampliare ulteriormente la gamma dei nemici della Federazione, magari attingendo da altri universi "pop" in linea con la verve citazionista della produzione. A questo proposito, ci risulta impossibile non annoverare tra i candidati versioni rimaneggiate di Predator e Xenomorfi, magari improbabilmente uniti sotto il medesimo vessillo e pronti a seminare il caos in giro per la galassia. Sulle stesse note, riteniamo quantomeno allettante l'idea che in futuro si possano fronteggiare versioni spaziali dei dinosauri visti in Jurassic Park, altro tassello cardinale della pop culture dagli anni ‘90 in poi (lo avete già visto il trailer di Jurassic Park Survival?). Al di là delle elucubrazioni sulle sfide che saremo chiamati ad affrontare in futuro nei panni corazzati degli Helldiver, troviamo particolarmente interessante l'assetto dato alla mappa stellare in questo entusiasmante sequel.



Vista la contiguità tra i diversi settori della galassia, che nel primo capitolo era suddivisa in tre zone separate, crediamo sia del tutto probabile che Arrowhead voglia imbastire degli scenari di guerra inediti coinvolgendo più fazioni avversarie. Inutile dire che questa plausibile svolta richiederebbe ai giocatori un ulteriore sforzo sul versante tattico, sostenuto da loadout di gruppo assemblati per rispondere alle esigenze di una più ampia varietà di scenari bellici.

Volendo premere un po' l'acceleratore sul versante delle speculazioni, sarebbe interessante vedere l'esordio di veri e propri eventi in stile raid, magari strutturati per coinvolgere più team all'interno della medesima battaglia e con un boss finale degno di questo nome, come i temibili Signori dello sciame visti nel capitolo d'esordio (qui la recensione di Helldivers). Quali che siano i piani di Arrowhead, sappiamo che il team è abituato a prestare una grande attenzione al feedback della community, e pertanto è ragionevole supporre che questa avrà un ruolo chiave nel definire il futuro del titolo, anche in relazione alla persistenza di una playerbase numerosa e attiva.



In questo senso, è indubbio come la popolarità del titolo in questi primi giorni abbia offerto al collettivo inglese un'ottima base di partenza, che peraltro si è subito caratterizzata per un clima straordinariamente positivo e simpaticamente cameratesco. In attesa di scoprire cosa abbia in serbo Arrowhead Game Studios per i prodi Helldivers, vi invitiamo a condividere con noi, nei commenti, stralci delle vostre eroiche gesta al servizio della Federazione e prospettive sull'avvenire della produzione. Viva la Democrazia Controllata!