Storia di una pandemia digitale: il Corrupted Blood di World of Warcraft

In questo turbolento inizio del 2020, il mondo è stato messo sotto scacco da una pandemia che ha scombussolato sia la nostra quotidianità, sia i piani del mercato videoludico, provocando ad esempio la recente cancellazione dell'E3 2020 di Los Angeles e di altre fiere di settore. Insomma al momento la questione è decisamente seria e non va affatto presa sottogamba, ma ci ha dato lo spunto per far luce su di un caso di quindici anni fa, legato a quella che potremmo definire un'epidemia digitale in piena regola. Protagonista della storia è Corrupted Blood, una magia che il boss di un raid di World of Warcraft lanciava contro i valorosi guerrieri che provavano a sfidarlo: quello che avrebbe dovuto essere un banale debuff, però, si è trasformato in un "virus" altamente trasmissibile, capace di infettare gli alter-ego di migliaia di giocatori con disarmante facilità. Come prevedibile, il caso ha fatto scalpore e ha destato l'interesse di ricercatori e studiosi, che volevano raccogliere dati per tentare di prevedere i comportamenti delle persone in caso di una reale pandemia.



Il temibile Hakkar e l'ombra del contagio

I più giovani patiti di Hearthstone avranno certamente sentito parlare di Hakkar, lo Scortica Anime. La carta leggendaria con effetto "Rantolo di Morte", che prevede l'inserimento di "Sangue Corrotto" nel mazzo di entrambi i giocatori, è ispirata ad Hakkar, il Loa del Sangue, un essere che i vecchi appassionati di World of Warcraft ben conoscono.

Al fine di rievocare l'incredibile storia di cui la divinità oscura è protagonista, bisogna compiere un viaggio a ritroso nel tempo fino al 13 settembre 2005, la data in cui Blizzard ha pubblicato Rise of the Blood God con la patch 1.7. A neanche un anno dal suo debutto, avvenuto nel novembre del 2004, il famoso MMORPG vantava già diversi milioni di utenti attivi, che attendevano con impazienza l'arrivo dell'aggiornamento per prendere parte a quest inedite e affrontare il primo raid per 20 persone: Zul'Gurub.

Formate da potentissimi guerrieri di livello 60, che all'epoca era il massimo grado d'abilità, molte squadre si recavano nel cuore della Valle di Rovotorto per raggiungere la mitica cittadella dei troll che dava il nome al raid. Ammassati i cadaveri dei nemici e dei più fedeli sgherri di Hakkar, gli eroi si facevano largo fino al potente avversario, intenzionati a sconfiggerlo una volta per tutte.

Sorvolando sul buon numero di possibilità offensive a sua disposizione, la mostruosa creatura poteva lanciare un'insidiosa magia chiamata, per l'appunto, Corrupted Blood. Oltre a ricevere un ingente danno iniziale, chi veniva colpito dal debuff perdeva tra i 200 e i 300 punti vita ogni 2 secondi per un totale di 10 secondi. Come se non bastasse, proprio come un virus altamente trasmissibile, la magia si diffondeva anche in coloro che si trovavano nei pressi del "contagiato", il che ben evidenziava la necessità di affrontare Hakkar con degli avatar avanzati.



Nelle intenzioni degli sviluppatori, il morbo avrebbe dovuto spegnersi con l'allontanamento dall'area dello scontro ma, a causa di un errore di programmazione, le cose non andavano esattamente così. Inizialmente nessuno avrebbe potuto immaginarlo, ma l'atteso aggiornamento Rise of the Blood God era destinato a "rompere" il mondo di WoW, che in appena 24 ore si è trasformato in una landa piena di scheletri, cadaveri e persone infette.

Quando ad esempio un Cacciatore chiamava i suoi animali in battaglia, anche questi venivano colpiti da Corrupted Blood ma, a differenza del padrone, avevano un'alta probabilità di mantenere il debuff anche al di fuori della cittadella. Quando gli ignari guerrieri facevano ritorno nei grandi centri affollati per rifornirsi, Corrupted Blood si trasferiva a tutti i personaggi vicini, NPC inclusi. Dopo gli animali, sono stati proprio i personaggi non giocanti a diffondere il virus digitale, facendo le veci di coloro che nel mondo reale definiremmo "portatori asintomatici".



Difatti, non essendo soggetti al debuff, questi si limitavano a "passarlo" agli alter-ego dei giocatori, che cominciavano a star male senza un motivo apparente. Gli avatar più deboli incontravano una morte rapida, mentre ai colleghi in salute spettava l'arduo compito di far fronte all'infezione. Nel frattempo le case d'asta, le banche e i luoghi preposti al grinding dei combattenti, erano diventati altamente contaminati: bisognava fare qualcosa, e bisognava farlo in fretta.

I più coraggiosi quindi hanno cominciato a dispensare magie e resurrezioni in aree adibite alla somministrazione di cure mediche. C'era poi chi segnalava i maggiori focolai, arrivando anche a flaggare se stesso per spingere gli altri guerrieri a non avvicinarsi. I meno altruisti invece hanno scelto di lasciare le grandi città piene di scheletri in favore dei luoghi più remoti, diffondendo ancora di più la malattia.

Quelli che si sono fatti prendere dal panico hanno reagito in modo inaspettato, arrivando anche ad ammalarsi di proposito per porre fine all'esistenza in World of Warcraft, come dei provetti untori. Il risultato? In un giorno e poco più, quattro degli undici server dell'epoca erano gremiti di malati. A quel punto Blizzard ha tentato di correre ai ripari, creando vere e proprie zone di quarantena. La decisione però non è stata ben accolta dai giocatori, tra chi aveva paura di contrarre il morbo e chi invece era più insofferente.



In sostanza, fixare il codice ed effettuare l'hard reset dei server era l'unica soluzione praticabile: il 10 ottobre del 2005, con la pubblicazione di una patch correttiva, l'epidemia di Corrupted Blood si è spenta in via definitiva, lasciando un segno indelebile nei cuori e nelle menti degli appassionati. Dopotutto avevano vissuto un evento incredibile, inaspettato e in certi casi anche pesante dal punto di vista emotivo, complice la struttura stessa di un'esperienza come WoW.



Dal videogioco agli studi reali: la "lezione" di Corrupted Blood

Nonostante sia avvenuto per caso, quello di Corrupted Blood è stato un fenomeno senza precedenti per Blizzard. L'ha ben dimostrato Jeffrey Kaplan, uno dei papà di Overwatch, che ha saputo fare tesoro della lezione imparata grazie al buon Hakkar. Per pubblicizzare l'arrivo della seconda espansione di World of Warcraft, il designer e i suoi hanno fatto scoppiare un nuovo contagio, stavolta di proposito, noto come "la grande epidemia zombie del 2008".

Gli infetti, neanche a dirlo, si tramutavano in non morti ma al contrario di Corrupted Blood non era più così semplice trasmettere la malattia agli altri. Al netto delle critiche di una buona parte dell'utenza, l'evento ha scatenato un bel po' di clamore mediatico per l'immensa gioia di Blizzard, che ha saputo attirare l'attenzione del pubblico per poi trasferirla sul debutto di Wrath of the Lich King. Detto questo, l'originale pandemia di World of Warcraft ha fatto così tanto rumore da oltrepassare i confini del mondo videoludico, dal momento che è stata esaminata da molti studiosi.



Con essa infatti hanno tentato di comprendere i possibili comportamenti umani in caso di una reale pandemia: ma per quale motivo interessarsi così tanto a una catastrofe virtuale? Perché, non importa quanto fossero accurati, i modelli matematici non potevano prendere in considerazione fattori cruciali come l'emotività umana e l'irrazionalità causata da uno stato di panico.

Per via dell'attaccamento dei giocatori ai propri alter ego - complici le centinaia d'ore spese per condurli alla grandezza - l'epidemia di WoW aveva effettivamente generato una percezione di rischio, magari non paragonabile a uno scenario reale, ma comunque avvertibile. Sherry Turkle, professoressa di scienze sociali del MIT, ha intervistato centinaia di utenti affezionati di World of Warcraft, confermando quanto segue. Pur avvenendo su schermo, "l'emergenza sanitaria" stava stravolgendo la loro passione, una porzione di vita che i giocatori non volevano perdere.

Tra l'altro quella dell'MMORPG era un'esperienza altamente "sociale", vissuta in comunità da persone vere, che si spostavano insieme, si alleavano e si riunivano in luoghi d'aggregazione. Prima abbiamo citato una serie di caratteristiche che facevano di Corrupted Blood una preziosa fonte di dati, dai metodi di diffusione del contagio, fino alle categorie dei portatori asintomatici, immunodepressi, e via dicendo. Nina Fefferman, co-direttrice del Tufts Center for Modeling of Infectious Disease, guardava con interesse alla situazione generata dalla pandemia digitale, perché in essa trovava un ampio spettro di reazioni umane legate al sopraggiungere di un'emergenza di questo tipo.



A tal proposito, considerava i giocatori di WoW come i suoi topi da laboratorio, cosa che l'ha spinta a proporre una sorta di collaborazione con Blizzard. In buona sostanza, voleva dar vita a nuove malattie (meno letali) da introdurre nel gioco, in modo da studiare le diverse reazioni dell'utenza.

Fefferman tra l'altro credeva che l'arrivo di tali morbi non avrebbe intaccato la godibilità dell'esperienza, giacché i giocatori erano già abituati a "curarsi" e alle atmosfere fantasy con chiari rimandi all'età medievale (in cui le malattie abbondavano).

Del caso si è occupato anche l'epidemiologo Ran Balicer, interessato alle affascinanti somiglianze tra la diffusione di Corrupted Blood e quella dell'Influenza Aviaria, che dall'Asia si è diffusa in altre parti del mondo a causa degli uccelli selvatici, portatori asintomatici del virus. Ultima curiosità, c'è anche chi ha proposto di servirsi del caso per studiare il possibile modus operandi di cellule terroristiche ma l'idea è stata bocciata da esperti come Stuart Gottlieb dell'Università di Yale, che ha sconsigliato fortemente di ideare strategie anti-terrorismo sulla base di un videogioco.