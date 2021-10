La storia di Venom nei videogiochi: non solo Spider-Man

Come sappiamo, l'antagonista di Marvel's Spider-Man 2 sarà Venom, uno dei più temibili avversari del Tessiragnatele, secondo solamente al Green Goblin. Tuttavia, il 2023 non sarà teatro della prima apparizione del parassita extraterrestre sugli schermi delle nostre console. Infatti, il personaggio è emerso per la prima volta già nel 1990, con il primo titolo della saga di The Amazing Spider-Man.

L'inizio della storia del simbionte

La bidimensionalità del titolo del ‘90 non riuscì a sbiadire la tenacia dell'antieroe alieno che, durante i vari scontri, scompariva dalla scena per poi apparire velocemente dalla parte opposta dello schermo, avvalendosi di una ragnatela fissa, allo scopo di colpire il bersaglio. The Amazing Spider-man uscì per Amiga, Commodore 64, Atari ST e Pc e fu poi seguito, nel 1991, da Spider-man: The videogame, nel quale Venom fece nuovamente la sua comparsa, approdando questa volta su Sega Game Gear e Sega CD.

Il personaggio acquisì immediatamente più spessore, presentandosi con un'anatomia ben più definita, una stazza imponente che, tuttavia, non gli precludeva la possibilità di attaccare agilmente il malcapitato Peter Parker. Un anno dopo, il Simbionte tornava su Gameboy nel secondo The Amazing Spider-man. Il suo design acquisiva colore e assumeva proporzioni ben più fedeli al personaggio creato dalla mano di Todd McFarlane, ma solo nel 1994, con Spider-man and Venom: Maximum Carnage riusciamo ad avere un primo lieve assaggio di quello che sarà il futuro videoludico del villain alieno. In questo titolo, Venom poteva muoversi oscillando con le ragnatele, e grazie ad un solo colpo era in grado di stordire i nemici, svettando su di essi tramite il suo fisico massiccio. Separation Anxiety, il suo diretto seguito, arrivò nel ‘95 con una fluidità e una morbidezza grafica decisamente incrementate. Per la prima vera e propria volta, riuscivamo infatti ad empatizzare con lo storico nemico del nostro eroe, dal momento che, in quest'avventura, vestivamo i panni di Venom stesso, trovandoci quindi a fronteggiare la sua nemesi, nonché "figlio", Carnage.



La vera rivoluzione nel design del Simbionte, seppur attenendosi ad una bidimensionalità cartoonesca, giungeva nel '98 con Marvel Vs Capcom: Clash of Super heroes, per Dreamcast e Playstation. Il picchiaduro giapponese presentava un'ampia rosa di personaggi appartenenti alle due società: da una parte trovavamo schierati Spider-man, Captain America, Wolverine, War Machine e ovviamente il Venom della Marvel. Dall'altra, vi erano alcune delle punte di diamante della casa nipponica, tra cui Ryu di Street Fighter.

Il Venom di questo titolo irrompe sullo schermo con tutta la sua massa, con muscoli esageratamente gonfi e strabordanti e con la lingua ripiegata verso il basso. Lo stesso design fu poi mantenuto nel sequel della saga, Marvel Vs Capcom: New Age of Heroes. Due anni dopo, le principali console dell'epoca e il pc videro emergere la prima fioca idea di una tridimensionalità nel gameverse della Marvel, con il videogioco "Spider-man".



E se nel ‘98 Venom raggiungeva la sua maggiore fedeltà grafica, nel 2000 gli venne finalmente data una voce. Si trattava solamente di una risata grave e tonante, ma tanto bastò per imprimergli quello che rappresenta tutt'oggi il suo inconfondibile marchio di fabbrica. I fan più accaniti del Tessiragnatele avranno sicuramente apprezzato l'Ultimate Spider-man dell'Activision, titolo del 2005 per console, pc e mobile che replicò minuziosamente le vicende narrate tra le pagine dell'omonimo fumetto, presentando una visuale libera e dinamica, nonché una grafica nettamente migliorata che aveva compiuto un intelligente passo verso una sempre più fedele tridimensionalità.

L'accoglienza del titolo fu positiva, fatta eccezione per le ostiche boss fight contro il simbionte, ancora più aggressivo e massiccio di come lo ricordavamo. Citando le parole di CiN Weekly "Il vero problema... è che i boss possono essere estremamente frustranti da battere, richiedendo numerose rigiocate e ripetizioni estenuanti di attacchi complicati." Nonostante questo aspetto e i limiti generazionali di cui peccò, Ultimate Spider-man fu uno dei prodotti più apprezzati dalla critica e riuscì a divertire senza annoiare, grazie anche alla presenza di un villain così impegnativo.



Nello stesso anno, con un design grafico differente, usciva su GameCube, PlayStation 2, Xbox, Pc, Nintendo DS e PSP Marvel Nemesis: L'ascesa degli esseri imperfetti, un picchiaduro con telecamera fissa e combattimenti estesi nelle tre dimensioni dello spazio virtuale. Il personaggio antagonista, pur conservando le caratteristiche fisionomiche assodate negli anni, perdeva il fascino guadagnato nei titoli precedenti, tornando ad essere un villain sì minaccioso e brutale, ma nient'affatto carismatico.

Venom, una figura imprescindibile quando si parla di Spider-Man

Fu poi la volta di Marvel: La grande alleanza, uscito nel 2006 sia in single player che in multiplayer per tutte le maggiori console, ed eclissato, nel 2007, dal terzo capitolo della saga ispirata ai film di Sam Raimi. Il Venom di Spider-man 3 fu reboante. Il design del personaggio era ormai diventato molto più dettagliato e prendeva apertamente ispirazione da quello dell'omonimo film, lasciando che il costume nero del villain venisse attraversato dalle iconiche ragnatele presenti anche in quello della trilogia.

La risata sbeffeggiante di Venom cedeva ora il posto ai suoi versi cavernosi, simili a ruggiti, che imprimevano nel personaggio un'aria ancor più feroce e aliena. Nello stesso anno di Spider-man 3 esordì per Pc. Wii, Xbox 360, Nintendo DS, PSP e PlayStation 2 Spider-Man: Amici o nemici, un picchiaduro classico in 3D in cui il videogiocatore tornava a controllare l'eroe e a fronteggiare il temibile simbionte che, forte della sua emblematica muscolatura, dava filo da torcere al ragno e ai suoi alleati, muovendosi agilmente nello spazio e sprigionando dal suo corpo una sostanza aliena pericolosamente velenosa. Venom possedeva però una rilevanza minore, essendo solo uno dei tanti boss affrontati dal nostro eroe e generando, con la sua sconfitta, il vero e proprio incipit per la trama principale.

Ma lo Spiderverse non ne aveva ancora abbastanza, voleva raccontare una storia più cupa e tormentata e non poteva farlo con il solito binomio eroe-villain che aveva proposto sin dagli albori. Vennero cosi introdotti, in Spider-man: il regno delle ombre, quattro finali alternativi strettamente influenzati dalle scelte del videogiocatore. Vediamo qui il personaggio di Venom giocare un ruolo attivo, avendo un ascendente sempre maggiore sull'eroe, che dovrà resistere al potere del simbionte oppure decidere di soccombere ad esso, intraprendendo la strada del male e indossando il costume nero. Sulla falsa riga del primo capitolo, Marvel: La grande alleanza 2 non proponeva grandi miglioramenti tecnici ed estetici al personaggio di Venom e al gameplay stesso, mantenendolo in linea con lo stile dungeon crawler a visuale isometrica a cui eravamo già abituati. Tuttavia, il titolo, seppur avendo successo come videogioco sui supereroi Marvel, non diede altrettanto spessore allo storico antagonista alieno dell'Uomo Ragno.



Non riuscì nell'impresa, forse neanche provandoci veramente, The Amazing Spider-man del 2012, in cui veniva solo fatto riferimento a una misteriosa melma nera trovata su un satellite della Oscorp e usata dal dottor Otto Octavius per creare l'ibrido Scorpione. La supposizione circa la natura della sostanza fu poi confermata in The Amazing Spider-man 2, dove il simbionte è legato al suo ospite, Eddie Brock, con il solo scopo di indurre Spider-man ad unirsi a "loro" o in caso contrario a morire.

Nel 2013 fu poi la volta di un gdr a turni online, Marvel: Avengers Alliance, strettamente legato alla storia fumettistica dei vari personaggi e distribuito in contemporanea all'uscita nelle sale del film The Avengers. Anche in questo titolo, al mostro extraterrestre verrà dedicato uno spazio ridotto, essendo solo uno dei tanti personaggi giocabili. Venom non ebbe più fortuna né con Marvel: sfida dei campioni, picchiaduro per iOS e Android, né con Little Big Planet, comparendo in quest'ultimo come una simpatica skin nel DLC.



Sono invece tre le versioni del simbionte nei due capitoli della saga Lego Marvel super-Heroes, ossia Venom 2099, Venom e Ultimate Venom. Il titolo, uscito nell'era Ps4 ebbe un'ottima accoglienza grazie anche al mondo aperto creato dalla Lego che permetteva di esplorare New York, impersonando, tra gli altri, le tre varianti del simbionte, fedeli alla loro versione fumettistica e ognuna di esse caratterizzata in modo peculiare.

Una delle ultime rappresentazioni degne di nota, fatta eccezione per il Venom di Fortnite, è giunta con Marvel Vs Capcom: Infinite, un picchiaduro distribuito nel 2017 per Ps4 e Xbox One (a proposito, qui potrete leggere la nostra recensione di Marvel Vs Capcom Infinite). Purtroppo, però, questo titolo non fece parlare di sé positivamente, tant'è che l'estetica dei personaggi, Simbionte incluso, venne aspramente criticata. Il design fu definito "brutto e malmenato" con l'"estetica più banale mai vista nel franchise", citando le parole di Stark e Ramos.

Ad oggi è stato mostrato ancora poco del Venom che ci accoglierà nel 2023 in Marvel Spider-man 2, ma grazie ad un trailer ben congegnato, l'atmosfera impressa a quei pochi fotogrammi mostrati sembra andare nella direzione giusta.