La grande storia dei videogiochi di corse: dagli arcade al realismo estremo

Una delle funzioni del medium videoludico è quella di consentire al giocatore di provare esperienze che nella vita reale difficilmente avrà la possibilità di sperimentare, come ad esempio quella di mettersi alla guida di un'auto da corsa. Forse è proprio per questo che i racing game hanno una tradizione che affonda le sue radici proprio agli albori del videogioco. Nel 1972 usciva Pong e appena due anni dopo arrivano i primi, rudimentali, tentativi di emulare su schermo la guida di un'automobile. Ripercorriamo allora questo mezzo secolo di storia, dalle origini, passando per l'epoca d'oro dei cabinati e il boom delle home console, fino ad arrivare ai giorni nostri, con l'ascesa del segmento eSport, che in alcuni casi diventa addirittura fucina di giovani piloti che compiono il grande salto dal virtuale alle competizioni reali in pista.

Le origini

Siamo negli anni '70 e Atari diventa sinonimo di videogiochi, in quanto molti dei più grandi successi di questo decennio portano la firma della compagnia statunitense. Nel 1974, è proprio Atari a dare alla luce Gran Trak 10, quello che è considerato il primo titolo corsistico della storia. Si trattava di un cabinato, provvisto addirittura di volante, che riproduceva su schermo in bianco e nero un tracciato bidimensionale con vista dall'alto. Il giocatore era chiamato a guidare la propria auto - un semplice puntino - facendo attenzione a non uscire fuori dalla pista.

Per rendere l'idea, la resa grafica era simile a quella delle mini-mappe che si trovano in un angolo nell'HUD dei moderni giochi di guida. Sul finire degli anni '70 arrivano i primi racing game casalinghi con l'avvento dell'Atari 2600. Uno di questi è Night Driver, degno di nota per essere il primo con visuale in soggettiva, nonché uno dei più virtuosi esempi di tridimensionalità dell'epoca, nonostante le limitazioni tecniche.



Nel 1977 poi, sempre su Atari 2600, veniva pubblicato Indy 500, ispirato alla 500 miglia di Indianapolis, che riproponeva la visuale dall'alto dell'ovale su cui far girare la propria macchina; il gioco veniva addirittura venduto in bundle con un "Driving Controller", una periferica di comando caratterizzata dalla presenza di una manopola che andava ruotata per far sterzare l'auto (praticamente l'antenato dei moderni volanti).

Sebbene i mezzi tecnici dell'epoca lasciassero molto alla fantasia del giocatore dal punto di vista visivo, la presenza di periferiche che tentavano di emulare il volante di un'auto lasciava trasparire un certo intento simulativo, anche perché in molti casi l'esperienza era fine a se stessa, mancando addirittura gli avversari contro cui misurarsi.

I rombanti anni ‘80

Gli anni 80 segnano una vera e propria esplosione dei giochi di guida, in un periodo di grande sperimentazione. Ogni software house cerca di dare al proprio prodotto un'identità ben precisa e questa differenziazione nell'offerta dà vita a diversi sotto-generi che sono giunti fino ai giorni nostri, grazie anche ad alcune trovate piuttosto fantasiose che hanno influenzato anche le produzioni dei decenni successivi. Le console casalinghe si evolvono, le immagini diventano definitivamente a colori e si inizia a fare un uso sempre più intensivo della tridimensionalità.

Il decennio si apre con l'uscita di Rally X, pubblicato da Namco nel 1980, un titolo molto particolare, con visuale top-down, in cui ci si poteva muovere liberamente in una sorta di labirinto popolato da avversari, cercando di prendere le bandierine senza avere contatti con le altre auto. Se questa formula vi sembra familiare è perché, a conti fatti, Rally X era una versione a tema motori del celebre Pac-Man, che usciva in quello stesso anno. Ad ogni modo, parliamo di un titolo seminale, non solo perché fu il primo ad introdurre il consumo del carburante e il radar in basso a destra: mostrò all'industria che i giochi di guida non dovevano necessariamente emulare le competizioni corsistiche tradizionali.



Nel 1982 fa il suo esordio uno dei prodotti più influenti nella storia dei corsistici: Pole Position. L'esperienza di Namco metteva il giocatore alla guida di vetture di Formula 1 e divenne estremamente popolare grazie a una grafica e a una fluidità incredibili per l'epoca. Pole Position fu uno dei primi titoli a fare uso della visuale "in terza persona" situata alle spalle della vettura e presentava delle riproduzioni rudimentali ma riconoscibili di alcuni tracciati realmente esistenti. Persino il driving system era all'avanguardia: l'auto aveva due marce ed era prevista la possibilità di controsterzare in caso di perdita di aderenza.

Successivamente, nel 1983, escono due giochi che, per ragioni diverse, sono degni di nota: Enduro e Pitstop.

Il primo era molto particolare e si proponeva come una simulazione di gare endurance: l'obiettivo era superare un certo numero di auto durante il giorno per poter accedere al successivo. Enduro, assolutamente originale nella formula, implementava addirittura il ciclo giorno-notte e diverse condizioni meteo. Giunto su Commodore 64, Pitstop era poco più di un clone di Pole Position, ma è ricordato per essere stato il primo racing game ad offrire la possibilità di sfidare gli amici in split-screen locale. Nel 1985 Sega pubblica Hang On, che eredita l'ormai collaudata visuale in terza persona ma sostituisce l'automobile con una moto. Si tratta quindi del primo corsistico dedicato alle due ruote e addirittura la sua versione da sala giochi era accompagnata dalla riproduzione di una moto su cui il giocatore poteva salire, per provare l'ebbrezza di gareggiare con un vero bolide da corsa (dovendo piegare a destra e sinistra per effettuare le curve). Hang On fu anche uno dei primi racing game con grafica a 16bit, per la gioia degli occhi di chi lo provava.



In quel periodo i giochi di guida proliferavano e la necessità di differenziarsi dai congeneri portava gli sviluppatori a dare pieno sfogo alla fantasia; nacquero così esperienze alternative, come Great American Cross Country Road Race, pubblicato da Activision nel 1985, in cui il giocatore poteva gareggiare lungo le strade degli Stati Uniti d'America, passando attraverso le maggiori città. Bisognava fare attenzione a diversi fattori come il meteo, le condizioni della strada, la benzina e addirittura i poliziotti pronti ad intervenire in caso di manovre illecite. Persino il sistema di guida era incredibilmente curato per l'epoca: c'era il cambio manuale e l'utente correva perfino il rischio di fondere il motore.

Nell'epoca arcade per antonomasia, parliamo di una delle prime vere esperienze con intenti spiccatamente simulativi. Il racing game più iconico degli anni '80 tuttavia viene pubblicato da Sega nel 1986: si tratta del celebre Outrun, un arcade che consentiva al giocatore di sfrecciare e derapare sulle soleggiate autostrade americane alla guida di un Ferrari decappottabile, con tanto di ragazza bionda seduta sul sedile del passeggero.



Ciò che rese così popolare questo titolo fu la sua estrema intuitività, unita al suo mood spensierato, che cavalcava in pieno lo stereotipo del sogno americano. Alla fine degli anni '80 vide la luce anche Test Drive, il capostipite di un brand che è sopravvissuto fino ai giorni nostri e che si è distinto all'epoca per la sua incredibile visuale interna in 3D e per le auto su licenza, come Ferrari, Lamborghini, Lotus e così via.

Il grande scisma dei racing game

L'ultimo decennio del secolo scorso ha segnato un momento di svolta non solo per il mondo dei racing game ma per l'industria videoludica tutta. Se è vero che già negli anni '80 si erano diffuse sul mercato le console casalinghe, è intorno alla metà degli anni '90 che il videogioco diventa un passatempo di massa, grazie alle console Nintendo e soprattutto al dirompente arrivo di PlayStation, piattaforma che è diventata rapidamente parte integrante della cultura pop di quel periodo.

Grazie anche ai notevoli passi in avanti fatti dal punto di vista tecnologico, alcuni giochi di guida riescono a proporre esperienze sempre più realistiche ed è in questi anni che inizia a prendere forma il grande scisma dei racing game in due sottogeneri differenti: da una parte le esperienze arcade fedeli alla tradizione, caratterizzate da un'estrema semplificazione dei comandi e all'insegna dell'immediatezza; dall'altra iniziano a nascere una serie di prodotti più votati al realismo, che cercano di riprodurre ogni singolo aspetto della guida: i simulatori.



La prima pietra miliare degli anni 90' la piazza Nintendo con Super Mario Kart, uscito su SNES nel 1992, capitolo inaugurale di una serie di enorme successo. Il concept del gioco era tanto semplice quanto efficace: mettere i personaggi dell'universo di Super Mario su dei kart e fare in modo che questi se le dessero di santa ragione per arrivare primi al traguardo. Totalmente votato al divertimento, Super Mario Kart introdusse l'uso dei power up per mettere fuori gioco gli avversari. Il fatto che in un titolo di corse fossero ammesse delle scorrettezze - peraltro centrali nell'esperienza - lo rese un best-seller in grado di totalizzare oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Questo successo dilagante naturalmente aprì la strada ad una serie di imitazioni più o meno riuscite nel corso dei decenni successivi, ma nessuno ad oggi ha raggiunto le vette di critica e pubblico di Mario Kart. Nel 1993 arrivano nelle sale giochi di tutto il mondo due cabinati che in breve tempo diventano molto popolari: da una parte abbiamo Daytona USA, prodotto da Sega, e dall'altra il Ridge Racer di Namco. Il primo metteva il giocatore alla guida di vetture Nascar e il secondo invece un titolo arcade che fu anche incluso nella line-up di lancio di PlayStation.

Entrambi si distinsero per la loro grafica poligonale in 3D assolutamente all'avanguardia per l'epoca. Come dicevamo, però, questi sono anche gli anni in cui iniziano a germogliare i prodotti simulativi e tal proposito non si può non citare la serie Grand Prix di Geoff Crammond. Il primo capitolo uscì nel 1992 e, nonostante non fosse un prodotto su licenza, proponeva un parco auto composto da tutte le scuderie di Formula 1 della stagione 1991 fedelmente riprodotte (purtroppo i nomi dei piloti erano fasulli).



Il sistema di guida era estremamente simulativo: era possibile impostare la durata delle gare pari a quelle reali, la visuale era interna, c'era l'usura di carburante e gomme, gli spazi di frenata erano estremamente realistici e in caso di contatto con altre auto il mezzo subiva dei danni. Si poteva poi creare il proprio assetto, andando a regolare l'inclinazione degli alettoni, la lunghezza delle marce, il bilanciamento della frenata e così via. Un titolo che segnò un vero e proprio spartiacque nella storia dei racing game, settando il riferimento per tutti i giochi improntati alla simulazione negli anni a venire.

Tuttavia Gran Prix non era privo di difetti e la definitiva consacrazione della serie arrivò nel 1996 con l'uscita di Grand Prix 2. Stavolta il titolo era su licenza ufficiale FIA, il che gli consentiva di riprodurre il Circus della Formula 1 sin nei minimi dettagli. Curiosamente il gioco non aveva ad oggetto la stagione di quell'anno, bensì quella del 1994 e portava in dote importanti migliorie rispetto al predecessore. Il motore grafico era nuovo di zecca, l'intelligenza artificiale era stata potenziata e per la prima volta era possibile esportare e scambiare con altri utenti i replay e addirittura gli assetti.

Dopo il grande successo di questo simulatore arrivarono altri due sequel: Grand Prix 3 nel 2000 e Grand Prix 4 nel 2002. Sul finire del decennio, con la grande diffusione di PlayStation, arriva sulla scena un nuovo contendente, Gran Turismo, corsistico sviluppato da Polyphony Digital, che si presenta con un sottotitolo diventato poi iconico: "The Real Driving Simulator".



Pubblicato come esclusiva per la console Sony, Gran Turismo stupì critica e pubblico grazie alla sua grafica spaccamascella e al suo vastissimo parco auto. I modelli delle vetture erano incredibilmente fedeli a quelli reali e il gioco proponeva una corposa carriera in cui bisognava gestire le proprie finanze, comprando nuovi bolidi e potenziando quelli già acquistati. Prima di poter dare il via alla propria ascesa però il giocatore doveva superare una serie di prove e ottenere le famigerate patenti, che divennero ben presto un tratto distintivo della serie.

Supremazia nel nuovo millennio

Gli inizi del 2000 furono privi di grandi novità per il genere racing, ma non per questo meno floridi dal punto di vista della produzione. Se negli anni '80 e '90 avevamo assistito ad una grande sperimentazione, che aveva portato alla nascita di numerose IP e di veri e propri sotto-generi, nel nuovo millennio parte una sorta di "selezione naturale", tra brand che giungono al capolinea e altri che si affermano in modo importante. Nel secondo caso troviamo certamente Gran Turismo, che dopo l'enorme successo dei primi due capitoli su PlayStation, tocca il suo apice con Gran Turismo 3 e Gran Turismo 4 su PS2.

Nel frattempo anche Microsoft ha deciso di aggredire il mercato del gaming casalingo con la sua Xbox e la pronta risposta della casa di Redmond a Gran Turismo si chiama Forza Motorsport, titolo che si propone come un sim-cade, ovvero una sorta di via di mezzo tra un simulatore e un gioco arcade. Gli anni a cavallo tra vecchio e nuovo millennio segnano l'età d'oro dei giochi di rally grazie a IP come V-Rally, Colin McRae Rally, WRC e Richard Burns Rally (che è supportato ancora oggi da una nutrita schiera di nostalgici). Nel frattempo il successo della serie cinematografica Fast & Furious, contribuisce alla nascita di prodotti che ripropongono quelle atmosfere come Juiced, Midnight Club e l'iconico Need for Speed Underground. Con il videogioco che è ormai divenuto un passatempo molto popolare tra i giovani, il genere racing è uno dei pochi che riesce a riunire padri e figli davanti allo schermo.

Gareggiare in mondo aperto

Nel 2008 Criterion Games, già a lavoro da diversi anni su una serie di racing game arcade con un focus particolare sulla spettacolarizzazione degli incidenti, pubblica Burnout Paradise, che non solo si rivela un prodotto qualitativamente eccellente e ricco di contenuti, ma segna un vero spartiacque per i titoli motoristici, specialmente quelli lontani dalla simulazione. Questo perché Paradise si fregiava di una formula a mondo aperto destinata a fare scuola nell'ambito dei giochi di guida.

La serie Need For Speed adottò l'open world per quasi tutti i capitoli pubblicati dal quel momento in avanti e persino Microsoft decise di entrare nel mercato dei racing arcade con Forza Horizon, una sorta di spin-off della serie principale sviluppato da Playground Games e caratterizzato da uno spirito molto più colorato e festaiolo rispetto al serioso Motorsport, nonché da un sistema di guida più permissivo. Questo trend è giusto fino ai giorni nostri, con Forza Horizon 5 che ne costituisce la massima espressione in termini qualitativi e quantitativi, col suo open world ricco di opportunità (qui la nostra recensione di Forza Horizon 5).

Tra eSport e realtà virtuale

All'inizio del secondo decennio degli anni 2000 iniziano a germogliare alcune piattaforme di guida simulata che negli anni successivi sarebbero diventate teatro delle sfide tra i piloti virtuali più veloci del mondo. Stiamo parlando di titoli come iRacing, Assetto Corsa, rFactor 2 e la serie F1 di Codemasters che, con la banda larga sempre più diffusa e il multiplayer online a portata di un numero sempre crescente di giocatori, danno vita alla scena eSport dei racing game. Se fino a qualche anno prima riunire i migliori piloti virtuali da ogni parte del globo era piuttosto complicato a livello logistico, perché implicava costosi spostamenti per i giocatori, il multiplayer in rete consente ora l'organizzazione di tornei e campionati che permettono letteralmente a chiunque di partecipare comodamente dalla propria cameretta o dal proprio soggiorno.

È un sistema che si autoregola, grazie a dei ranking di abilità e correttezza pensati per far in modo che il giocatore venga inserito in delle sessioni popolate da sfidanti di un livello simile al suo, al fine di rendere sempre equilibrate le gare. La competizione si fa talmente serrata e appassionante che queste sfide iniziano ad attrarre addirittura spettatori (grazie anche all'ascesa delle piattaforme di streaming) e con essi inevitabilmente arrivano gli sponsor.



Nel giro di qualche anno intorno al multiplayer competitivo si crea un vero e proprio business, i premi in palio sono sempre più ricchi e nascono dei team disposti anche a pagare i migliori piloti virtuali pur di farli entrare nella propria scuderia. Ecco che per alcuni giocatori quello che è sempre stato un hobby diventa una vera e propria professione.

Le dinamiche che si generano sono del tutto simili a quelle dello sport ed è da qui che deriva la definizione di eSport (sport elettronico). Oggi i giocatori professionisti sono considerati alla stregua di atleti e i team mettono a loro disposizione delle figure che li seguono addirittura dal punto di vista nutrizionale, fisico e mentale. I titoli più gettonati per la scena eSport odierna sono iRacing e Assetto Corsa Competizione, ma quasi ogni gioco ha oggi il suo campionato ufficiale, specialmente quelli su licenza, come F1 e MotoGP.

Per quanto riguarda i prodotti più simulativi, l'eSport ha assunto anche una seconda e più importante valenza: oggi il sim racing è una delle porte d'accesso al motorsport vero e proprio. Il realismo e la complessità delle esperienze attuali sono incredibili, tanto che chi va forte al simulatore spesso riesce a ripetersi anche al volante di una vera auto da corsa. Non a caso capita sempre più spesso che il premio di un torneo sia proprio la possibilità di prendere parte a dei test drive in pista e non è raro vedere i migliori sim racer del mondo gareggiare in dei campionati reali. Contemporaneamente alla nascita della scena eSport, c'è anche un'altra nuova tendenza che trova nei simulatori di guida terreno fertile, anzi fertilissimo: la realtà virtuale.

Se secondo alcuni la VR avrebbe dovuto rappresentare il futuro del gaming, la realtà è che questa si è affermata piuttosto come modalità alternativa di fruizione del videogioco e questo per diverse ragioni: in primis la scomodità di dover indossare un caschetto e la motion sickness che ne può derivare e poi il fatto che non tutti i generi possono essere tradotti con efficacia in VR.



Tuttavia i racing game si sposano molto bene con la realtà virtuale. Oggi tutti i maggiori titoli di guida hanno il supporto per la VR, ma quelli che si sono distinti per la qualità dell'esperienza sono Project Cars 2, Assetto Corsa e i recenti Gran Turismo 7 (qui i nostri pareri su Gran Turismo 7 VR) e Automobilista 2.

La pandemia e il boom del sim racing

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria esplosione di popolarità dei simulatori di guida. Il trend era già cominciato da un po', ma la pandemia e i lockdown hanno dato un boost notevole alla popolarità del sim racing. Molti piloti professionisti - tra cui anche Charles Leclerc e Max Verstappen giusto per citarne alcuni - non potendo scendere in pista, si sono dedicati ai campionati virtuali online, spesso trasmettendo le loro gare in diretta streaming e contribuendo ad avvicinare a questo mondo persone che magari ne ignoravano persino l'esistenza.

Inoltre molti appassionati di motorsport hanno colto l'occasione della permanenza in casa per dotarsi di volante e pedaliera e dedicarsi finalmente ad una passione per la quale magari in precedenza non avevano mai trovato il tempo. Questo insieme di fattori ha reso improvvisamente popolare il sim racing e ancora oggi questa tipologia di produzioni gode di buona salute. Ad oggi c'è un po' una spaccatura in quest'ambito. Su PC - che è la piattaforma preferita da molti sviluppatori di giochi sim racing - abbiamo una rigogliosa concorrenza di titoli simulativi, mentre su console, se escludiamo i brand di Gran Turismo e Forza, c'è maggior carenza di giochi di guida di alto livello.