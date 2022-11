Le storie horror che hanno ispirato i videogiochi di The Dark Pictures

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

La prima stagione dell'antologia firmata Supermassive Games si avvicina alla sua sanguinosa conclusione: The Devil in Me si appresta infatti a chiudere il ciclo dell'horror narrativo catapultando i giocatori nel disturbante hotel di Henry Howard Holmes (invitiamo i più coraggiosi a recuperare la nostra anteprima di The Devil in Me), rifacendosi a una terribile storia vera per imbastire il suo ultimo racconto del terrore proprio come era successo per i capitoli precedenti. Mostruosità, allucinazioni e una fobia dilagante sono stati i motori di tre episodi videoludici che ci hanno accompagnato nel corso degli anni, permettendo la scoperta (o la riscoperta) di quei fatti tragici e delle leggende urbane che hanno segnato l'immaginario comune con la loro oscura influenza.

Una richiesta di soccorso

Il primo episodio di questo universo narrativo condiviso è Man of Medan (la nostra recensione di Man of Medan è disponibile anche in mare aperto), la febbricitante discesa nella follia di un gruppo di amici e dei pirati che li hanno rapiti. Dopo un breve prologo nelle profondità dell'oceano, durante una notte di tempesta i protagonisti ritrovano la carcassa abbandonata del mercantile "SS Ourang Medan", un enorme vascello senza vita che li accoglie tra le sue spire allucinatorie.

La vera storia dell'imbarcazione galleggia tra la realtà dei resoconti giornalistici dell'epoca e l'aura da leggenda urbana che si è addensata nel corso degli anni, tra speculazioni e teorie sempre più ardite: il suo nome proviene dall'approssimata traduzione di Ourang, che in malese significa "uomo", unito a Medan, la più grande città dell'isola di Sumatra, e viene citato per la prima volta nel '48 dal giornale olandese De locomotief. Nell'articolo si fa riferimento all'ultima posizione nota della nave, a sud delle isole Marshall, e alla testimonianza dell'unico sopravvissuto all'incidente, il quale raccontò a un missionario italiano che l'imbarcazione trasportava un carico di acido solfidrico stipato male.



I fumi tossici della mercanzia causarono il decesso dell'intero equipaggio, ma nessuno poté soccorrerli perché non avevano fornito i dati della loro navigazione, in quanto erano partiti da un piccolo porto cinese proprio per evitare le autorità. In seguito la storia venne ripresa dai giornali di tutto il mondo e comparve anche in un resoconto della guardia marina statunitense, nonostante il vascello non fu mai ritrovato e non esistessero prove a sostegno della sua reale esistenza.

Questo primo racconto si ingigantì grazie a nuovi particolari emersi col tempo, fino ad arrivare al presunto ritrovamento dell'imbarcazione da parte degli americani: durante la navigazione nello Stretto di Malacca, in Indonesia, due vascelli captarono un messaggio di soccorso proveniente dalla Ourang Medan, che descriveva la morte di tutto l'equipaggio prima di perdersi in un codice Morse molto confusionario, all'interno del quale risultarono chiare soltanto le parole "I die". Saliti a bordo della nave che aveva inviato l'SOS, i marinai statunitensi trovarono decine di cadaveri senza alcuna ferita, ma con i volti pietrificati in un'espressione di terrore, e nessun sopravvissuto.



Decisi ad analizzare con calma la situazione, gli uomini agganciarono la nave fantasma per trasportarla verso un porto sicuro, ma lo scoppio di un incendio all'interno della stiva impedì all'equipaggio di studiare con più attenzione la Ourang Medan, che esplose affondando nelle profondità dell'oceano. Nel corso degli anni numerose leggende hanno insaporito questa fantomatica storia, una delle quali - ripresa dagli sviluppatori di Supermassive per la loro sceneggiatura - sostiene che la nave trasportasse gas nervino per conto dell'esercito americano: quest'arma pericolosa era stata conservata in un porto cinese dalle truppe giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma non poteva essere trasportata da un'imbarcazione statunitense per evitare di lasciare tracce nei documenti, per questo venne caricata su una nave non registrata affinché la conducesse su un'isola nel Pacifico.

Caccia alle streghe

Passiamo quindi a una tragedia che, purtroppo, ha ben poco di inventato: Little Hope permette di esplorare i fantasmi americani della caccia alle streghe (recuperate qui la nostra recensione di Little Hope). Sebbene il cinema e la letteratura abbiano scelto molto spesso la città di Salem come ambientazione delle storie d'orrore, bisogna prendere coscienza del fatto che fu la comunità di Andover a salire ai disonori della cronaca al tramonto del 1600, ed è infatti all'isteria di questo paese del New England che è ispirata l'opera di Supermassive.

Tutto cominciò quando una disputa sulla proprietà territoriale tra Martha Carrier e il suo vicino Benjamin Abbot si trasformò in un'accusa di stregoneria: la donna era considerata testarda e ostinata, due tratti che stridevano con la femminilità asservita del tempo, e anche per questo venne immediatamente imprigionata quando il suo avversario la incolpò di averlo fatto ammalare per vincere la contesa. Insieme a lei vennero catturati anche la sorella Mary e il cognato Roger, insieme alla figlia Margaret che all'epoca aveva soltanto nove anni.



Contro di loro montarono le accuse di numerose persone che, secondo le loro dichiarazioni, erano state maledette dalla donna e dalla sua famiglia, e i giudici costrinsero anche la figlia di Martha a testimoniare contro la propria madre per velocizzare il processo. L'accusata si disperò cercando di provare la propria innocenza e la malafede dei suoi aguzzini, ma alla fine venne ritenuta colpevole di stregoneria e impiccata nel 1692, dando il via a una vera a propria ondata di isteria che sconvolse per anni la cittadina americana.

Ogni controversia personale si trasformava infatti in un'accusa di stregoneria mossa a donne, uomini e bambini, molti dei quali si dichiararono colpevoli nella speranza di evitare l'impiccagione. Qualora i colpevoli si dimostrassero pentiti la pena era infatti solitamente detentiva, ma se contestavano l'accusa allora venivano considerati impenitenti e condannati a morte. In ogni città i processi si svolgevano in maniera diversa, e Andover divenne famosa per il crudele "Test del tocco".



Una credenza popolare sosteneva che la persona sotto effetto di stregoneria potesse essere curata dal tocco di colui che l'aveva maledetta, per questo gli accusati venivano bendati e condotti verso coloro che li avevano denunciati, i quali smettevano di gemere per il dolore non appena sfiorati dalle presunte streghe. Il processo dava così l'opportunità di condannare senza remore un avversario utilizzando un pizzico di recitazione, e in questo modo vennero condotti quasi cinquanta processi nel giro di una manciata di mesi.

La punizione degli dei

Il terzo capitolo dell'antologia segna un deciso cambio di toni e ispirazioni rispetto al depressivo setting di Little Hope, perché House of Ashes prende spunto dalla mitologia sumera per architettare un racconto di creature sepolte dalla sabbia e dal tempo, riportate alla luce da un manipolo di sfortunati esploratori costretti a combattere per la loro vita (recuperate la nostra recensione di House of Ashes per prepararvi all'orrore). L'antica leggenda da cui gli sviluppatori hanno preso spunto cercava di spiegare le ragioni di un collasso drammatico e inaspettato, quello dell'incredibile impero di Naram-Sin e della sua capitale Akkad.



La Mesopotamia era dominata da una stirpe di imperatori che vide il suo massimo splendore in seguito alle conquiste di Naram-Sin, nipote del primo re Sargon di Akkad: il nuovo regnante di questa stirpe di condottieri aveva espanso le sue mire ai territori adiacenti, costringendo alla resa molti comandanti sumeri ed elevando la sua nobiltà verso il divino, un percorso che si concluse con l'autoproclamazione a Dio di Akkad. Nonostante la stabilità di un potere molto forte sull'intero territorio, l'impero di Naram-Sin collassò a causa di ribellioni interne e delle costanti invasioni dei Gutei, un popolo nomade che riuscì a frammentare i territori mesopotamici portando alla rinascita della dinastia sumera ai danni degli accadi, destinati a scomparire nel corso degli anni.



A questo rovinoso finale contribuirono diversi fattori, tra i quali la fortissima siccità fatta registrare in numerose zone del pianeta nel 2200 a.C, ma la tradizione dell'epoca cercò nelle divinità la spiegazione del disastro, come ben espone la "Maledizione di Akkad". La leggenda sostiene infatti che Naram-Sin fece infuriare il Dio Enlil saccheggiando il suo tempio nella città di Nippur, per questo vennero evocati i Gutei che invasero l'intera Mesopotamia causando peste e carestia.

Per impedire la distruzione dell'intera regione, altre otto divinità decisero di sacrificare la città di Akkad maledicendola per sempre: nessun umano avrebbe più messo piede nella vecchia capitale, il silenzio sarebbe stato assoluto e gli animali più letali avrebbero dominato la zona che una volta era stata il gioiello dell'impero.

Un mostro umano

La storia scelta come ispirazione dell'ultimo episodio di questa prima stagione è per assurdo la più confusa e straniante, nonostante la presenza nel pacchetto di una nota leggenda urbana e di un mito antichissimo, perché la lunga lista di omicidi di Henry Howard Holmes è sporcata da una forte incompetenza in fase di indagine e dal febbricitante sensazionalismo che ha guidato la stampa nazionale nel corso degli anni.

Questo presunto serial killer, infatti, dopo una prima fase di coriacea resistenza alle accuse, si proclamò posseduto da Satana, per poi procedere alla confessione dell'omicidio di 27 persone, alcune delle quali erano però ancora vive al momento del suo arresto. La sua carriera di imbroglione cominciò col nome di Herman Webster Mudgett insieme a quella di medico nel 1884, quando - insieme ad un insegnante di anatomia - si procurò numerosi cadaveri attraverso il furto di tombe, che avrebbe poi utilizzato sia per motivi di studio, che per frodare le compagnie di assicurazione.



Nello stesso periodo alcune persone lo accusarono della recente scomparsa di un bambino che era stato visto in sua compagnia, lui negò ogni coinvolgimento ma si trasferì a Philadelphia, dove un altro ragazzino morì dopo aver assunto un medicinale acquistato nella farmacia dove lavorava l'uomo, che fuggì ancora verso Chicago cambiando il suo nome in Henry Howard Holmes. Qui comprò un pezzo di terra e avviò la costruzione di un edificio a due piani che doveva fungere da negozio e da hotel: in seguito rinominato dalla stampa "Murder Castle", secondo alcune testimonianze il medico utilizzava le stanze come metodo per attirare le sue vittime e venderne i cadaveri alla scuola di medicina.

Nonostante alcune prove circostanziali lo collegassero alla sparizione di diversi individui, non è però mai stato certificato l'omicidio di sconosciuti all'interno della struttura, eppure i tabloid dell'epoca si sbizzarrirono immaginando numerose camere di tortura, passaggi segreti e trappole di ogni sorta, ma niente di tutto ciò venne mai ritrovato sul luogo (c'era qualche ripostiglio ben nascosto, nel quale Holmes conservava il mobilio che non aveva intenzione di pagare).



Andando oltre le credenze fabbricate a regola d'arte dalla stampa, il medico è considerato l'assassino di ben tre delle sue amanti, uccise probabilmente da procedure chirurgiche di aborto eseguite male, della figlia di una di loro - avvelenata per metterla a tacere - e della sorella di un'altra. Scappato da Chicago, e inseguito dalle compagnie di assicurazione che volevano accusarlo dell'incendio che distrusse il suo "Murder Castle", il medico imbastì una nuova truffa: attirò un vecchio socio di malaffare con la scusa di un piano diabolico, per poi ucciderlo e incassare i soldi della sua assicurazione.

Non ancora soddisfatto, manipolò la moglie della vittima lasciandosi affidare la custodia di tre dei suoi bambini, due dei quali vennero ritrovati seppelliti in una cantina, mentre del terzo non si ebbero notizie. Nonostante una vita trascorsa tra assassinii e truffe, Holmes venne processato per il solo omicidio del suo collega, confessando durante la prigionia decine di altri crimini e imboccando alla stampa notizie che si rivelarono inventate, prima di morire per impiccagione nel 1896.