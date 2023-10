Che succede, Naughty Dog? Dove sono le esclusive PS5?

Naughty Dog è una delle punte di diamante degli studi di PlayStation, un team che nella scorsa generazione ci ha regalato avventure memorabili e che oggi pare trovarsi in un momento non facile della sua storia. Lo diciamo con una punta di rammarico: sono in moltissimi infatti a voler vivere la prossima grande esperienza firmata dallo studio statunitense e costruita sin da subito per sfruttare la potenza di PS5. Prima o poi la nuova proprietà intellettuale arriverà, ma potrebbe volerci ancora del tempo. Intanto, ci pare giusto ripercorrere il recente passato dello studio, per capire perché il suo presente ci stia lasciando con un po' d'amaro in bocca.

La generazione PS4: uno sguardo al passato

Su PlayStation 3 Naughty Dog ci ha regalato una moltitudine di perle rare, dando i natali a ben due saghe diventate fondamentali per Sony (Uncharted e The Last of Us). Nell'era di PS4 il team ha costruito opere di spessore sulle basi gettate in precedenza, realizzando ben quattro produzioni, a cominciare da The Last of Us Remastered. Forte di texture di maggior qualità e di un'illuminazione migliorata, la versione rimasterizzata del viaggio di Joel ed Ellie ha permesso al collettivo di prendere confidenza con l'hardware di PS4, per poi sfruttare la sua conoscenza nella realizzazione del suo primo vero blockbuster per la console: Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Uscita a meno di tre anni dal debutto della piattaforma, l'ultima avventura di Nathan Drake ha rappresentato un vero appuntamento con la "next-gen" per i giocatori, offrendo loro un'esperienza altamente cinematografica, emozionante e avanzata sul fronte tecnologico. Il quarto capitolo della saga è infatti un prodotto attualissimo, sotto ogni aspetto, e si potrebbe tranquillamente confondere coi titoli usciti molto più di recente.



A distanza di un anno e alcuni mesi dall'arrivo di Uncharted 4, è giunto il turno de L'Eredità Perduta, un gioco standalone incentrato su due figure molto amate della saga: Chloe Frazer e Nadine Ross. Basata sulle soluzioni tecnologiche di Fine di un Ladro, l'avventura ci ha dato modo di esplorare delle splendide regioni dell'India per cercare la Zanna di Ganesh (qui il nostro speciale su 10 dei migliori momenti di Uncharted) e, nel mentre, prendere parte a sequenze action altamente spettacolari. Infine, The Last of Us Parte 2 è uscito nel 2020, tre anni dopo L'Eredità Perduta e a seguito di uno sviluppo rivelatosi tutt'altro che semplice, non solo per le altissime ambizioni della produzione.

Citiamo i rinvii, anche legati alla pandemia, come pure il doloroso leak che ha anticipato pesanti rivelazioni di trama. Eppure, il sentiero di vendetta di Abby e Ellie si è impresso a fuoco nelle menti di stampa e pubblico, complice un intreccio molto coraggioso, e un mondo all'insegna della cura per i dettagli (lo speciale sui dettagli di The Last of Us Parte 2 è a portata di click). Insomma, la buona riuscita della scorsa generazione di Sony deve molto all'operato del team guidato da Neil Druckmann, su questo non c'è alcun dubbio.

La situazione attuale su PS5

"Se questi sono stati i risultati raggiunti su PS4, cosa riuscirà a ottenere Naughty Dog su PS5?". Crediamo che questa domanda se la siano posta tantissimi giocatori. Eppure, a ormai tre anni di distanza dal debutto di PlayStation 5, il team californiano non ha ancora dato una risposta chiara a questo interrogativo.

I tempi sono cambiati, ne siamo ben consapevoli, ma un dato di fatto resta: in questa fase della generazione PS4 stavamo già vivendo le gesta di Nathan Drake in Uncharted 4, assaporando le potenzialità dell'hardware di riferimento e delle nuove tecnologie a firma Naughty Dog. Siamo alla fine del 2023 e la software house ha lanciato due giochi per PS5: una raccolta rimasterizzata di Uncharted (la recensione di Uncharted l'Eredità dei Ladri è a un passo da voi) e The Last of Us Parte 1, il rifacimento del primo capitolo con le soluzioni tecnologiche alla base del sequel.



Non vogliamo in alcun modo sminuire il valore produttivo del remake (qui la nostra recensione di The Last of Us Parte 1), né dubitare delle sue ragioni d'esistere. Del resto, ha significato l'approdo della serie su PC ed è stato lanciato poco prima di un altro progetto importante per Sony: l'adattamento televisivo di The Last of Us targato HBO.

Al contempo - e per ovvi motivi - Parte 1 non può essere il corrispettivo di Uncharted 4 per l'attuale generazione, sia perché si tratta della versione restaurata di un titolo esistente, sia perché non si allontana tantissimo dalle vette raggiunte da Parte 2 sul fronte ludico e grafico.

Progetti in sviluppo: tra certezze, report e voci di corridoio

Ma quindi di cosa si sta occupando Naughty Dog? Il progetto certo è il gioco multiplayer ambientato nel mondo di The Last of Us, forse di natura cross-gen. Avremmo dovuto saperne di più nel corso dell'anno, come aveva inizialmente dichiarato Neil Druckmann, ma le cose sono andate diversamente. Alla fine di maggio il team ha pubblicato un comunicato ufficiale dicendo di aver bisogno di più tempo per poterlo mostrare.

È poi arrivato un report di Bloomberg, che ha gettato un'ombra sullo stato di salute del prodotto. Bungie, acquisita da Sony anche per supervisionare la realizzazione dei Game as a Service (recuperate il nostro speciale sui GaaS di PlayStation), avrebbe mostrato un certo scetticismo circa la capacità del gioco di intrattenere a lungo il pubblico. Un responso questo da cui sarebbe scaturita la revisione dell'intero progetto. Di recente, Jason Schreier di Bloomberg ha però smentito le voci in merito alla sua completa cancellazione, senza però tranquillizzare in alcun modo l'utenza con informazioni più precise. Ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha pensato Kotaku, che ha parlato del licenziamento di 25 dipendenti di Naughty Dog, tra sviluppatori con contratto a tempo determinato e collaboratori freelance.



Erano al lavoro su The Last of Us Multiplayer? Non abbiamo certezze a riguardo, ma intanto Anders Howard - uno dei principali responsabili del sistema di monetizzazione del prodotto - ha lasciato lo studio. In attesa di saperne di più, aver concentrato porzioni significative della forza lavoro sulla produzione del remake e del gioco multiplayer potrebbe aver rallentato la gestazione del prossimo single player di Naughty Dog, che in ogni caso esiste di sicuro. Sorvolando sulla (scontatissima) versione rimasterizzata di The Last of Us Parte 2, apparsa nel profilo Linkedin di un Lead Outsource Artist del team, esaminiamo i possibili progetti del collettivo californiano. Neil Druckmann - papà di The Last of Us e presidente di Naughty Dog - è alla direzione di un'ambiziosa produzione single player, ma ha più volte ribadito di non poter dire assolutamente niente in merito.

Shannon Woodward, l'attrice di Dina, ha da poco svelato di essere al lavoro su un "videogame top secret", con l'utenza che ha subito pensato a The Last of Us Parte 3, che però - se fosse ancora ai primordi dello sviluppo - non uscirebbe certamente a breve. Da tempo inoltre si parla di una nuova IP a tema fantasy firmata dai creatori di Ellie e Nathan Drake, con l'Audio Director di Naughty Dog che alcuni mesi fa ha riacceso le speranze dei fan su questo fronte.



In un documentario su The Last of Us Parte 1 infatti si è espresso sulla difficoltà del ricreare suoni realistici, perché basta il minimo errore a farli sembrare posticci. Ha dichiarato, invece, che quando si lavora a un grande gioco fantasy è un po' più facile nascondersi dietro a un comparto sonoro imponente.

Foto di Naughty Dog Central su X

Nel remake del viaggio di Joel ed Ellie c'è una parete con sopra alcuni artwork, che raffigurano personaggi assieme a creature come draghi, serpenti giganti e unicorni: che sia materiale legato alla nuova avventura fantasy? È possibile. In ultimo - ma è da tempo che i rumor si sono fermati in tal senso - si parlava del misterioso Stray's Cross, un titolo in prima persona a tinte steampunk con due protagonisti. Insomma, ad oggi non è facilissimo dire quale sarà la prossima esperienza single player per PS5 di Naughty Dog ma speriamo che quando la vedremo in azione riusciremo a dimenticarci di questi lunghi anni di relativo silenzio, tornando a meravigliarci dinanzi alle prodezze tecnologiche, ludiche e narrative di un collettivo che nei decenni non ha mai smesso di stupire.