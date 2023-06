Il successo di Twitch tra gaming, cultura pop e influencer marketing

Twitch è una piattaforma di live streaming incentrata principalmente sul gaming, capace di intrattenere milioni di utenti ogni giorno. È però davvero tutto oro quello che luccica? Quali sono i suoi lati positivi, e quali i suoi segreti? Effettuiamo un'analisi sulla piattaforma che - tra trovate geniali, innovazioni e controversie - è diventata leader di mercato, portando l'influencer marketing ad un livello superiore.



Per comprendere le unicità di Twitch e le motivazioni che spingono gli utenti a frequentarla così assiduamente, occorre intraprendere una SWOT Analysis. Si tratta di uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strenghts), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threaths) di un progetto, che includa anche le opinioni di utenti di Twitch e di streamer. Questo contributo è stato tratto dalla tesi di laurea a opera della medesima autrice "(Not) Just Chatting: influencer marketing su Twitch Italia tra innovazioni e controversie".

I primordi e i numeri attuali di Twitch

Fondata nel 2011, Twitch è una piattaforma di live streaming nata come "spin-off company" dedicata al gaming di Justin.tv, concorrente di YouTube creata nel 2007 che deve il suo nome a Justin Kan, uno degli ideatori, che vi condivideva ogni giorno estratti della propria vita tramite una webcam posta su un cappello da baseball, con l'obiettivo di spingere altri utenti a pubblicare contenuti e a riprendersi durante la vita quotidiana per costituire un nuovo modo di intrattenere. Nel 2014 Justin.tv viene chiusa e Twitch, che all'epoca era la piattaforma designata specificatamente per i contenuti gaming ed eSports, diventa di proprietà di Amazon.com per 970 milioni di dollari. Nel 2016 nasce "Twitch Prime", servizio successivamente rinominato "Prime Gaming", ovvero la possibilità di abbonarsi ad un canale gratuitamente per chi possiede un abbonamento ad Amazon Prime.

La piattaforma sta conoscendo un periodo molto florido, risultando sempre in costante crescita sia a livello internazionale che italiano. Emersa come newcomer nella scena streaming nel 2020, l'anno successivo l'Italia si piazza, infatti, al decimo posto della classifica dei Paesi con il maggior numero di spettatori sulla piattaforma (3,24%), ovvero 8.3 milioni. Nel 2022 Twitch risulta il servizio streaming di gaming più utilizzato con il 54% di user share, capace di superare di netto i competitor analizzati. Compare inoltre all'ottavo posto tra i principali social network con il 12%.



Questa crescita esponenziale nei numeri ha acceso l'interesse da parte di sponsor e investitori internazionali anche nei confronti degli streamer nostrani, dando il via a una nuova era dell'influencer marketing. La strategia di promozione prevede la collaborazione tra un brand e un influencer, ovvero un personaggio noto online, che, in cambio di un compenso, prodotti omaggio o altre forme di retribuzione, pubblica contenuti sui social promuovendo i prodotti o servizi dell'azienda per farli conoscere al proprio pubblico e renderli desiderabili ai suoi occhi, sfruttando la propria popolarità e la fiducia che gli spettatori ripongono nel personaggio stesso.

I punti di forza: engagement e gamification

I punti di forza interni a Twitch sono molteplici. Primo fra tutti è la brand equity, ovvero il valore della marca, un asset fondamentale che riguarda la notorietà della piattaforma che, come sottolineato in precedenza, viene considerata come la principale quando si parla di live streaming. Twitch è stata in grado, infatti, di costruire una solida brand recognition negli anni, offrendo servizi di alta qualità oltre che innovativi ed è anche riuscita a sfruttare il cosiddetto "first mover advantage". Parliamo infatti di una delle prime piattaforme pensate e costruite per i gamer, la cui reputazione è cresciuta anche con l'acquisizione da parte di Amazon (i possessori di Amazon Prime hanno la possibilità di abbonarsi gratuitamente a un canale).

Anche l'aspetto grafico è un elemento fondamentale per la supremazia della piattaforma sui competitor, perché la rende molto accattivante dal punto di vista estetico, intuitiva e semplice nell'utilizzo. Inoltre, il numero di lingue parlate e di pubblici diversi che possono accedervi la rendono una piattaforma ideale per numerose attività, nonché in forte crescita per le sponsorizzazioni da parte di brand in collaborazione con gli streamer. Negli anni Twitch si è evoluta al punto da aprirsi anche ad aziende esterne al mondo del gaming, arrivando a raggiungere spettatori e target difficili, non soggetti alle forme di pubblicità tradizionali. Questo anche grazie alle caratteristiche dei suoi utenti dai molti hobby, interessati ai nuovi prodotti e, di conseguenza, non contrari o infastiditi dall'inserimento di annunci pubblicitari e di sponsorizzazioni all'interno delle live streaming.



C'è poi da considerare che il target principale è costituito dalla fascia d'età 18-29 (52%) seguita da quella 30-39 (26%) ovvero gli appartenenti alle Generazioni Y (o Millennials) e Z, che hanno maggior familiarità con le tecnologie e la rete, ma che al contempo risultano difficilmente raggiungibili dalla comunicazione sui media tradizionali. Si tratta quindi di un target specifico, che si trova di fronte a un messaggio mirato e diretto. Twitch ha, inoltre, una user base altamente fidelizzata e in costante crescita, che ne ha fatto la sua principale fonte di intrattenimento. I servizi offerti e le sue peculiarità distinguono questa piattaforma da tutte le altre: la componente di live streaming, proprio per il fatto di essere in presa diretta, rende tutto più reale e credibile rispetto ad un contenuto preregistrato che può venire editato e scritto in precedenza.



La forte gamification, ovvero "the process of making activities more game-like" (il processo di rendere le attività più simili a un videogioco) rende la chat, e quindi di rimando anche la live streaming, molto più dinamica, interattiva e divertente. La personale interazione con lo streamer crea un clima di familiarità e consente lo scambio di opinioni e il confronto; la personalizzazione a disposizione dei content creator, il profondo senso di community, l'alto engagement e la diversificazione dei contenuti permettono a ciascuno di trovare qualcosa che possa risultare interessante. La gamification e la volontà della piattaforma di incrementare l'engagement del pubblico sono strettamente correlate: gli elementi di gamification a disposizione degli streamer hanno, infatti, l'obiettivo di aumentare il coinvolgimento dei propri utenti. Per analizzare come gli streamer di successo raggiungano livelli sempre più alti di engagement viene utilizzato il modello di Collins del 2004 denominato "Interaction Ritual model".

In questo modello un "rituale" è ciascuna interazione gruppale con degli elementi strutturati che vanno dalle interazioni spontanee a rituali formali. I "rituali" che risultano di successo producono associazioni emotive positive con il gruppo e i suoi simboli contribuiscono all'identificazione del gruppo, all'affermazione di valori comuni e spingono a voler rivivere quell'interazione andando a creare delle "interaction Ritual chain", un susseguirsi di eventi positivi a livello sociale ed emozionale. Alcune componenti risultano necessarie per un rituale di successo: l'interazione deve avere sia confini fisici che non fisici ben definiti, che vadano a delineare il gruppo creando un senso di appartenenza.



La community deve essere composta da individui con caratteristiche o interessi condivisi. Sono, infine, necessari un pensiero comune, uno stesso senso dell'umorismo e via dicendo. Queste componenti sono fondamentali perché comprendono un'interazione attiva e portano ad un processo di costruzione emozionale, che con il tempo si convertirà in un coinvolgimento sempre più profondo. Per fare questo, gli streamer devono mantenere alto il coinvolgimento emotivo chiedendo, ad esempio, pareri sulla live o su ciò che stanno vedendo/giocando ma anche la condivisione di esperienze personali, incoraggiando gli utenti a partecipare attivamente.



Si crea, così, un legame percepito come reale attraverso l'autenticità e la trasparenza, la gratificazione dello spettatore (leggendo, ad esempio, i nickname, ringraziando per le donazioni o gli abbonamenti) e la partecipazione attiva di chi guarda. Anche gli utenti stessi contribuiscono alla creazione del senso di community, intervenendo in chat, scrivendo messaggi e creando meme, battute ed inside joke che portano all'adozione di simboli comuni.

I punti di forza: le strategie degli streamer

Alcuni streamer utilizzano anche altri strumenti per mantenere alto l'engagement al di fuori delle live streaming stesse; ad esempio, sfruttano altri profili social, creano gruppi Telegram o Discord, cui i follower abbonati possono avere accesso. Come viene esplicitato dalla "Uses and Gratifications Theory", che riguarda il condizionamento del pubblico sui mezzi di comunicazione, ciò che spinge gli utenti ad interagire con un media in particolare è la soddisfazione che deriva dall'uso di quel media e la conseguente gratificazione di quegli specifici bisogni e desideri.

Gli utilizzatori sono, perciò, considerati agenti attivi e consapevoli delle proprie scelte. Si spiega così il successo di YouTube e Twitch, che in una singola piattaforma riescono ad unire la componente video e quella sociale, permettendo agli utenti di sentirsi integrati e di socializzare tra loro in un modo diverso e più profondo rispetto, ad esempio, alla televisione. Facendo un paragone coi media tradizionali, il motivo preponderante che spinge lo spettatore a partecipare ad una live streaming è la sensazione di appartenere ad una comunità sociale strutturata, un ambiente percepito come privato e basato sull'interazione costante e continua, che promuove un'identificazione gruppale attraendo nuovi followers con caratteristiche simili.



Nelle strategie che ciascuno streamer ha per scegliere come coinvolgere il proprio pubblico e come creare la propria community, entrano in gioco le componenti e le meccaniche di gamification introdotte nella piattaforma: l'inserimento degli alert, avvisi che danno visibilità a chi decide di seguire lo streamer; la possibilità di donare "bits", la valuta interna alla piattaforma, in modo tale che lo streamer possa leggere il nickname del donatore e ringraziarlo personalmente; i "badge", ovvero stemmi che funzionano come "social marker" perché compaiono di fianco al nickname dell'utente e mostrano agli altri spettatori da quanto segue un determinato streamer e che ruolo ha nella community.



Ci sono poi gli obiettivi a schermo o le "sub-a-thon", ovvero subscription marathon (maratone di iscrizioni), con cui lo streamer lancia una sorta di sfida ai propri follower; le ricompense per gli abbonati, che consistono in servizi esclusivi come la possibilità di entrare in un gruppo Telegram privato, avere delle "emotes" particolari da poter utilizzare in chat; organizzare delle "competition" come lotterie o gare per ottenere il titolo di "top donator" o dei "channel game", minigiochi creati dai fan o da terze parti che vengono poi implementati e integrati nelle live streaming.

i Bits di Twitch Ludwig durante una lunga sub-a-thon

Questi sono tutti modi con cui conquistare e premiare l'affezione degli utenti alla piattaforma e agli streamer, ma, nello stesso tempo, servono a guidare i comportamenti degli spettatori stabilendo obiettivi chiari, incoraggiando e premiando l'uso desiderato del servizio. Come evidenziato da alcuni studiosi, però, queste strategie hanno pericolosi lati negativi in quanto le tecniche di gamification si avvicinano a quelle di "gamblification", cioè quelle tipiche del gioco d'azzardo. Attraverso le meccaniche di gamification si promuovono "exploitation and control" (sfruttamento e controllo) e si evidenziano aspetti randomici denominati "unpredictable reward".



Ad esempio, lo streamer può scegliere di proiettare a schermo soltanto il 50% delle donazioni meno cospicue in modo casuale così che le persone che non vedono il proprio nickname siano spinte a ridonare e gli spettatori in questo caso possono entrare in un circolo vizioso cercando di battere un sistema imprevedibile per la sensazione di superiorità e di soddisfazione che provano una volta riusciti nell'intento. Twitch ha riconosciuto la possibilità di rischi legati alla "gamblification", ma il tema necessita ancora di un'analisi approfondita che ne individui confini e limiti.

Le debolezze

La piattaforma purtroppo presenta anche dei punti deboli. Il primo riguarda la sua totale dipendenza dai content creator che, qualora dovessero lasciarla, verrebbero seguiti dai rispettivi followers generando un calo ingente nella user base. Il numero di frequentatori di Twitch dipende quindi da chi decide di utilizzarla per streammare, come pure dalla sua abilità di intrattenere e mantenere vivo l'interesse di chi guarda.



C'è, inoltre, ancora uno squilibrio di genere nel pubblico, con una marcata preponderanza maschile, retaggio dell'iniziale costruzione della piattaforma concepita all'epoca solo per gli appassionati di gaming. L'idea che la piattaforma si rivolga ad un target di soli gamer è ancora radicata e per questa ragione molti la ritengono lontana dal proprio campo di interessi.

Il pubblico è infatti maschile per il 63% e il target risulta ristretto e di nicchia anche a causa del modo in cui è costruito Twitch, che scoraggia l'inserimento di nuovi utenti nella sua community e condivide un tipo di linguaggio e di umorismo incomprensibile a chi vi si approccia per la prima volta. Molti dei punti di debolezza che riguardano la piattaforma vengono spesso evidenziati dagli streamer stessi. Alcuni riguardano caratteristiche della sua struttura, si pensi all'impossibilità di comunicare con la propria community al di fuori della live streaming, al contrario di quanto accade su YouTube che consente di postare messaggi denominati "post community", shorts o storie per permettere il dialogo col pubblico senza dover passare attraverso altri social.



Inoltre, non esiste un player che permetta a chi segue di tornare indietro durante le live streaming o di velocizzarle, nel caso in cui ci si fosse persi una parte importante per via, ad esempio, di pubblicità o annunci che impediscono ai non abbonati di fruire di minuti interi di trasmissione. L'unico modo per recuperare gli spezzoni di live è aspettare che questa finisca e che lo streamer esegua il salvataggio del VOD (ovvero i Video On Demand, quindi in differita) nel proprio archivio. Per di più, è impossibile mantenere salvati i contenuti oltre i sessanta giorni seguenti sull'archivio personale del proprio canale, perciò questi andranno inesorabilmente perduti a meno che non vengano ricaricati su altri social come, ad esempio, YouTube, dove spesso si trovano le clip integrali. Altro tema sensibile è quello delle pubblicità che non possono essere controllate completamente da parte degli streamer, i quali non hanno la possibilità di scegliere dove collocarle durante le dirette.



Spesso, purtroppo, vengono introdotte non appena si accede ad una diretta, il che disincentiva gli utenti non abbonati, e quindi i potenziali nuovi follower, a rimanere collegati e fa quindi registrare ingenti perdite di visualizzazioni. Un'ultima questione sollevata dai creator riguarda il tema del pricing, ovvero di quanto denaro spetta ai twitcher e quanto alla piattaforma. Oltre a queste problematiche più tecniche, ne emergono altre che riguardano il tipo di intrattenimento offerto e di contenuti trasmessi. L'unico formato video fruibile sulla piattaforma è il long-form content, che rende il messaggio promozionale meno incisivo e icastico e scoraggia chi ha poco tempo a disposizione facendogli preferire contenuti più brevi e immediati.

Alcuni streamer, inoltre, ritengono che Twitch non permetta di scoprire nuovi content creator e che serva maggiormente a consolidare e filtrare il pubblico già esistente e nato su altre piattaforme o social. Inoltre, i creator con numeri minori di followers o abbonati, che trattano tematiche più divulgative rientrando nella categoria "educational", affermano che negli ultimi due anni e mezzo Twitch non si è resa appetibile per loro avendo scelto di puntare su un altro tipo di intrattenimento e di privilegiare i creator e i format che portano più numeri. Il margine di crescita per i canali divulgativi più di nicchia è limitato, e per loro avere un pubblico organico risulta pressoché impossibile, perché l'algoritmo di Twitch non va in base alle preferenze del singolo utente, ma mostra in homepage solo i tipi di categorie che possono attirare un pubblico maggiore.



In questo modo, i canali "minori" non riescono a crescere per media spettatori e numero di abbonati. Le categorie favorite dall'algoritmo di Twitch sono "Pools, Hot Tubs, and Beaches", "Slots" o "Virtual Casino", "IRL" (Acronimo di In Real Life) e "ASMR" (Acronimo di Autonomous Sensory Meridian Response) che, sebbene risultino molto remunerative e di successo in termini di audience, compromettono la serietà e la reputazione della piattaforma.

Le opportunità

Dall'analisi emergono elementi che, se ben sfruttati, possono tramutarsi in punti di forza distintivi. Twitch è ancora percepita come la principale piattaforma per le live streaming e può quindi sfruttare la sua notorietà continuando a cavalcare l'onda dell'innovazione. Un'altra opportunità è rappresentata dalle partnership che può avviare con altri brand, utili ad aprirla a nuove tipologie di pubblico e a non farla identificare più come piattaforma per soli giocatori.

Questo tipo di contratti può riguardare anche gli streamer stessi. La partnership con Twitch implica infatti l'esclusività e quindi l'impossibilità di streammare su altre piattaforme previa rescissione del contratto, che di norma dura due anni. Twitch deve quindi cercare di assicurarsi la collaborazione con gli streamer più popolari prima che firmino contratti con i vari competitor, purché soddisfino i criteri per risultare idonei alla partnership o all'affiliazione.

Le minacce: competitor e sponsorizzazioni

Innanzitutto, nonostante la piattaforma riscuota molto successo, non sta evolvendo dal punto di vista tecnico e non sta facendo nulla per agevolare gli streamer e gli utenti. Il rischio che ora si sta paventando è quello dell'immobilismo, dell'accontentarsi di ciò che si è raggiunto, col rischio concreto di vedersi superare da competitor che negli anni hanno dimostrato di avere idee e soluzioni sempre nuove, dando voce alle esigenze e alle proposte dei creator. La minaccia maggiore consiste nel possibile spostamento degli streamer su altre piattaforme di live streaming, soprattutto YouTube.

Ninja è passato su Kick e Rick Dufer su YouTube

Alcuni professionisti del settore hanno infatti deciso di rescindere il contratto con Twitch e continuare a streammare su YouTube, percependo la piattaforma viola come incompleta e instabile oltre che tecnologicamente in una fase di stallo. Un'altra minaccia consistente è quella dell'adblocking, cioè la possibilità che gli utenti hanno di rimuovere, tramite appositi tool, gli annunci pubblicitari dai siti web. La pubblicità rappresenta una delle maggiori fonti di guadagno sia di Twitch, sia degli streamer, per cui l'adblocking costituisce un problema concreto. Se utilizzato in massa potrebbe anche pregiudicare nuove collaborazioni e sponsorship; per questo il fenomeno deve essere costantemente monitorato e contrastato.



Per rispondere alla domanda di ricerca se l'influencer marketing sulla piattaforma funzioni o meno, è necessario approfondire il tema delle sponsorizzazioni e dei rischi e benefici dei brand che decidono di promuovere i propri prodotti o servizi su Twitch. I servizi di live streaming offrono numerose opportunità di marketing: discussioni sui prodotti, endorsement, product placement nelle dirette, e non solo. C'è anche l'inserimento di banner, che vengono posizionati nella parte alta o bassa della streaming video, di link fissabili in chat o visibili nella sezione profilo dello streamer dove sono solitamente accompagnati da una call to action e personalizzati. Non dimentichiamo i "giveaway" di prodotti omaggio oppure ancora "unboxing", l'utilizzo di merch personalizzato in live, o eventi digitali brandizzati, omaggi da parte di brand (in questi casi, gli streamer andranno a posizionare il nome dello sponsor nella finestra del canale di trasmissione, oppure realizzeranno live sponsorizzate inserendo nei titoli gli hashtag appositi #adv).

Riguardo il tema dei contenuti sponsorizzati, le "sponsorship disclosures" nella Digital Chart servono ai consumatori per capire e riconoscere quando un contenuto ha scopo pubblicitario. Chi pubblica contenuti brandizzati o sponsorizzati, a fronte di una remunerazione o di un omaggio, ha l'obbligo di rendere riconoscibile la natura commerciale o promozionale della comunicazione a tutela dei consumatori, altrimenti si parlerebbe di pubblicità ingannevole. Per rendere le sponsorizzazioni ancora più veritiere, si parla, inoltre, di "honest opinion", ovvero i content creator dovrebbero assicurarsi di porre sempre l'enfasi sull'onestà delle opinioni fornite su un prodotto o un brand.



Di fronte ad una sponsorizzazione coerente e affine ai contenuti normalmente veicolati dallo streamer, il pubblico reagirebbe positivamente percependo il messaggio pubblicitario non come una forzatura, ma come spontaneo e sincero. Si ridurrebbe così lo scetticismo, la diffidenza e si annullerebbe l'impressione di parzialità della recensione di un prodotto. Dalle sponsorship guadagnano contemporaneamente lo streamer, la piattaforma e la marca: il primo in termini monetari per ciascuna transazione eseguita da chi utilizza il suo codice sconto o link personalizzato, i restanti in termini di notorietà e di traffico sul proprio sito o sui profili social.



L'obiettivo dei brand è quello di sfruttare la fama, la reputazione e il successo dello streamer a proprio beneficio. Inoltre, la possibilità per gli utenti di poter intervenire in tempo reale con lo streamer permette delle discussioni attive sui brand. Questa forma di interazione è unica se comparata con i social media tradizionali che coinvolgono gli spettatori in una forma meno dinamica e interattiva tra commenti e risposte.

Le minacce: l'incognita degli streamer

Vi sono degli aspetti fondamentali a cui i brand devono prestare attenzione affinché le sponsorship risultino di successo. Requisito fondamentale è la scelta estremamente accurata degli streamer, che devono avere una fanbase solida su cui contare e con cui abbiano stretto un rapporto di fiducia e trasparenza nonché quasi di amicizia. Ki et al. (2020) hanno, infatti, dimostrato come la loro capacità di influenzare venga dal legame emozionale che sono riusciti a creare con i propri followers, riuscendo a ispirarli, dimostrando competenza, affinità e congruenza tra ciò che promuovono e le proprie passioni individuali.



Questa scelta è essenziale anche perché, avviando una sponsorship, gli streamer saranno collegati ai brand coi quali collaborano. Questi ultimi devono sapere cosa aspettarsi, capire se i creator possano rappresentare un esempio da affiancare vantaggiosamente al proprio marchio, sia per quanto riguarda la personalità e il modo di esprimersi, sia in merito ai valori e alle opinioni. Gli streamer, infatti, se da un lato costituiscono il motore della piattaforma, dall'altro rappresentano un'incognita. La loro esuberanza, la schiettezza con cui parlano al proprio pubblico, potrebbero essere motivo di preoccupazione per i brand che non possono averne pieno controllo.

La chat stessa potrebbe presentare criticità perché è difficile tenere sotto controllo determinati tipi di commenti col rischio concreto che gli spettatori denigrino il brand sponsorizzato nell'eventualità in cui l'abbiano già testato e valutato negativamente. È necessario, quindi, che il marchio analizzi i contenuti dei content creator e scelga quello/a che ritiene più affine sia per il proprio sistema valoriale e il "tone of voice" che vuole adottare, sia per la coerenza tra i propri prodotti o servizi e l'argomento trattato sui canali. Vi è anche la possibilità che queste personalità vengano coinvolte in scandali o siano bannate dalla piattaforma e, anche a causa dell'esposizione mediatica, questi comportamenti potrebbero ripercuotersi sul brand intaccandone la reputazione.



Un altro fattore di criticità è l'algoritmo di Twitch che, favorendo la standardizzazione dei contenuti e delle personalità di maggior successo sulla piattaforma, impone una riflessione sulle tematiche del sessismo e della disparità di genere. Molte streamer denunciano, infatti, come venga data maggior visibilità ai canali in cui ad intrattenere sono donne che sessualizzano il proprio corpo e altri criticano l'eccessiva visibilità concessa a personalità estreme, che utilizzano un linguaggio forte e scurrile condannando all'irrilevanza chi vorrebbe dare un contributo innovativo portando contenuti più creativi e di maggior qualità. In conclusione, nonostante ci si trovi ancora in una fase embrionale di ricerca, si può affermare che l'interesse verso Twitch sta crescendo esponenzialmente, visto anche il potere esercitato dai creator sui propri follower. Il suo mercato si sta ampliando molto suscitando l'interesse di brand anche non endemici, che desiderano differenziarsi dai competitor, ringiovanirsi, avvicinare le Generazioni Y e Z, aumentare l'awareness dei propri prodotti o servizi, oltre che incrementare le vendite.

Twitch offre, infatti, enormi potenzialità in termini di versatilità e relazione stretta coi potenziali clienti, cui vengono offerti intrattenimento, divertimento, coinvolgimento e gamification, nonché la possibilità di interagire in modo diretto. La trasparenza, spontaneità e onestà delle sponsorizzazioni, il rapporto tra utenti e streamer, il sentirsi parte di una community, la possibilità di feedback istantanei e di vedere tutto in diretta fanno percepire gli inserimenti pubblicitari meno invasivi e più graditi. In definitiva, pur dovendosi allontanare dalle critiche e liberare dallo stigma del sessismo e della disparità di genere, Twitch rappresenta un modello di intrattenimento unico nel suo genere, con un potenziale che - se sfruttato correttamente - può essere di grande successo per i brand, a patto che questi ne conoscano e comprendano i limiti, o si affidino ad agenzie che possano guidarli nell'avvicinamento alla piattaforma.