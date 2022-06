Summer Game Fest: il riassunto di tutti i giochi, da MW2 a The Last of Us

Il Summer Game Fest di Geoff Keighley si è appena concluso e ha ospitato diverse produzioni interessanti, tra cui l'ormai già noto remake di The Last of Us (qui la nostra anteprima su The Last of Us Part I). Detto questo, lo show ha vissuto d'alti e bassi e nella seconda metà ha finito per perdere un po' di mordente. Qualche gradita sorpresa in realtà non è mancata ma adesso abbiamo capito perché il padrone di casa abbia cercato di raffreddare gli entusiasmi dei giorni scorsi, talvolta giunti alle stelle a causa di tanti rumor e voci di corridoio. In ogni caso abbiamo riassunto l'intero evento, non mancando di citare ogni singolo gioco apparso.

Di mostri, soldati e thriller nello spazio

Lo show si è aperto con uno sguardo vero e proprio al gameplay di Street Fighter 6, che arriverà nel 2023 su console e PC. Guile ha rubato i riflettori agli altri combattenti, perfino a Ryu e tra botte da orbi, mosse speciali e contrattacchi ha messo in mostra il suo stile di lotta. Un marine racconta a dei presunti interlocutori l'esperienza traumatica vissuta assieme ai compagni, nel fronteggiare un'orda di letali Xenomorfi all'interno dei corridoi claustrofobici di una base: questa la vicenda al centro del trailer di Aliens: Dark Descent, un action a squadre in uscita nel 2023 basato sul popolare franchise.

È poi giunto il momento di The Callisto Protocol, con Glen Schofield che ha raggiunto il palco per mostrare non solo un trailer esteso ma anche un vero e proprio gameplay, che ha visto il povero Jacob Lee lottare contro orde di Biofagi. Facendo uso di bastoni elettrificati e armi da fuoco, il malcapitato ha venduto cara la pelle ma a un certo punto ha perso la vita in modo atroce, proprio come succedeva all'Isaac Clarke di Dead Space.



Spostandoci nel mondo militare, abbiamo potuto dare uno sguardo approfondito a un livello della campagna in singolo di Call of Duty Modern Warfare 2, ambientato su di una piattaforma in mezzo al mare in tempesta. Giunti sul luogo della missione con un motoscafo, gli operatori si sono ben presto ritrovati in mezzo a uno scontro dai ritmi serrati, che ci ha dato modo di apprezzare la solidità del gunplay e gli sforzi compiuti dal team nel ricreare la cornice audiovisiva dello sparatutto, che arriverà il 28 ottobre su console e PC.

Dopo un breve sguardo a Flashback 2, seguito del celebre gioco d'avventura a piattaforme lanciato per la prima volta nel 1992 su Amiga, i ragazzi di The Astronauts sono tornati sulla scena dopo mesi di silenzio, chiaramente col loro particolare sparatutto Witchfire (qui la nostra anteprima di Witchfire). Parliamo di un dark fantasy shooter roguelite a base di scontri spettacolari, con armi dal look caratteristico e potenti magie.



È stato poi il momento della presentazione di Fort Solis, un thriller in terza persona sviluppato in Unreal Engine per giocatore singolo ambientato su un lato estremo di Marte. L'ingegnere Jack Leary risponde a un allarme di routine ma quando raggiunge Fort Solis capisce che qualcosa non va.

Il titolo di Black Dakkar Games va insomma tenuto d'occhio, anche perché vanta un cast speciale, che al suo interno ospita Troy Baker e Roger Clark, gli alter ego di Joel di The Last of Us e Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2. Annunciato per la prima volta nel lontano 2012, Routine è risorto dalle ceneri con un trailer breve ma intenso e arriverà in data da confermare su PC, Xbox e Game Pass. Forte del commento sonoro di Mick Gordon, l'horror sci-fi ci porterà a esplorare una base lunare piena di abomini meccanici.

Qualche alto, diversi bassi

Con l'arrivo di Dwayne "The Rock" Johnson sul palco, che ovviamente ha parlato del film su Black Adam, si è aperta la seconda metà del Summer Game Fest, che purtroppo si è confermata ben meno efficace della precedente, sia sul fronte degli annunci che del ritmo. Dopo lo spazio concesso a WorldSlayer, l'espansione di Outriders e a una carrellata di titoli Switch in arrivo, tra cui Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3, è arrivato il turno di Fall Guys e della Stagione 1, disponibile a partire dal 21 giugno. Quindi è arrivato il turno di Stormgate, un nuovo strategico in tempo reale che vuole portare una ventata d'aria fresca al genere senza tradirne i principi. Questi feroci scontri tra umani e demoni in formato free to play arriveranno nel 2023.



Un'altra produzione indie di alto profilo è Highwater, un'avventura strategica che narra di un'umanità al collasso, a causa di una Terra stravolta dai cambiamenti climatici. Dal peculiare stile grafico fino ai temi affrontati, parliamo di una produzione da non sottovalutare. Restando in tema di progetti interessanti, American Arcadia è una sorta di versione giocabile di The Thruman Show, perché è ambientato in una città utopistica i cui abitanti vengono ripresi 24 ore su 24, per la gioia del pubblico da tutto il mondo.

Dopo il divertente trailer di Goat Simulator 3, il folle titolo di Coffe Stain a base di capre impazzite che arriverà nel 2022, abbiamo dato uno sguardo a Marvel's Midnight Suns (qui la nostra anteprima di Marvel's Midnight Suns). In questo RPG tattico di Firaxis, Spider-Man, Wolverine e Ghost Rider dovranno unire le forze contro il male assoluto, rappresentato dalla potente Lilith e dai guerrieri che ha soggiogato, inclusi Venom e Hulk.



Dopo una nuova apparizione del DLC di Cuphead, con una boss fight contro un fiocco di neve posseduto, i coloratissimi scontri di Neon White si sono presi la scena, per poi lasciarla a Midnight Fight Express, un piacchiaduro a scorrimento a base di armi bianche e bocche da fuoco d'ogni genere.



The Duviri Paradox, che dovrebbe ampliare l'universo narrativo di Waframe, ha preceduto Honkai: Star Rail e Zenless Zone Zero, un titolo con stile grafico da anime e combattimenti all'insegna di mosse esagerate. A proposito di scontri, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è ormai prossimo all'uscita e ha dato spettacolo come sempre. Dopo le scorribande militaresche di Super People e i nuovi contenuti incentrati sulle culture latine di Humankind, la ciurma di Monkey D. Luffy è tornata a far danni nel trailer di One Piece Odyssey.

Dopo Soul Hackers 2, Capcom Arcade Stadium 2 e lo scoppiettante Mario Strikers Battle League, è arrivato il turno di Metal Hellsinger, il rythm shooter con una colonna sonora che vanta il contributo di molti dei maestri di questo genere musicale, tra cui il mitico Serj Tankian. Dalla brutalità lo show è passato all'orrore, con un nuovo sguardo a The Quarry. Il teen horror di Supermassive Games vedrà un gruppo di giovani malcapitati fare i conti con folli assassini e creature della notte, in un viaggio da incubo ora disponibile (qui la nostra recensione di The Quarry).



Dalla componente survival al realm card system, che permetterà ai giocatori di viaggiare in regni correlati alle carte selezionate, Nightingale ha messo in mostra una direzione artistica d'indubbia efficacia e una varietà d'ambientazioni con pochi eguali. L'intenzione di Inflexion Games è quella di lanciare una Beta dedicata al suo gioco nel corso del 2022.

Dopo uno sguardo alla boss factory demo di Saints Row, che ci permetterà di creare un gangster in ogni singolo particolare, Warhammer 40.000 Darktide è tornato in scena con un gameplay a base di mutilazioni e massacri di squadra, rigorosamente con spadoni, motoseghe e altre simpatiche diavolerie. Oltre a Gotham Knights e al suo Nightwing, che ha messo a nanna un bel po' di nemici in onore di Batman, dobbiamo segnalare Layers of Fears, la nuova avventura horror in soggettiva sviluppata da Bloober Team con Unreal Engine 5.



Per chiudere alla grande, il co-presidente di Naughty Dog ha raggiunto Keighley sul palco e ha diffuso qualche dettaglio sul titolo multiplayer standalone in sviluppo presso lo studio, che offrirà una componente narrativa degna degli altri giochi del famoso collettivo di PlayStation. Mostrata la nuova immagine della serie di The Last of Us targata HBO, che vedrà la partecipazione degli originali interpreti di Ellie e Joel nei panni di due nuovi personaggi, il remake di The Last Of Us ha fatto la sua apparizione con un trailer spettacolare, composto da alcune delle migliori scene del capolavoro ma ricostruite da zero per PlayStation 5.

Tra il viaggio di Ellie e Joel e le sezioni tratte da Left Behind, il famoso DLC che ha subito il medesimo trattamento dell'esperienza base, The Last of Us Part I offrirà un gameplay modernizzato, dei controlli migliorati e poggerà sulle ultime soluzioni grafiche di Naughty Dog. Oltre a uscire su PS5 il prossimo 2 settembre 2022, il remake arriverà anche su PC in data successiva.