Summer Game Fest riassunto e tutti i giochi: da Spider-Man 2 a FF7 Rebirth

Tra grandi assenti - qualcuno ha detto DS2? - ed evidenti cali di ritmo, il Summer Game Fest 2023 ha se non altro mantenuto le promesse fatte al popolo videogiocante. Alan Wake 2 e Mortal Kombat 1 si sono mostrati in tutto il loro (cruento) splendore e peraltro non sono mancate alcune sorprese. Pensiamo ad esempio all'annuncio della data d'uscita di Marvel's Spider-Man 2, ma soprattutto al video di gameplay dell'atteso Final Fantasy VII Rebirth, che ci chiamerà a vestire nuovamente i panni di Cloud e compagni per tuffarci in un'epica avventura. Ma adesso bando alle ciance: ecco a voi i titoli protagonisti dell'evento.

Il ritorno di principi, kombattenti e... attori

Il Prince of Persia di Ubisoft è tornato a far parlare di sé ma in forma inaspettata. The Lost Crown è un nuovo action adventure che fonde grafica 3D e scorrimento laterale.

Tra gli iconici poteri temporali e i combattimenti concitati, anche con dei temibili boss, questo viaggio ci chiamerà a esplorare ambientazioni differenti e a superare trappole letali. La produzione arriverà sul mercato già il prossimo 18 gennaio 2024, su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One e Amazon Luna. Geoff Keighley non si è trattenuto ed è subito passato al gameplay di Mortal Kombat 1.



Abbiamo ritrovato Lord Liu Kang, Johnny Cage, e persino un giovane Raiden in forma umana, che ha sfoderato i suoi temibili poteri elettrici e una violentissima Fatality. Tra mosse a raggi X e combinazioni di attacchi fuori di testa, i match sembrano più spettacolari che mai, merito di un comparto grafico di indiscutibile livello. Ciliegina sulla torta, Ed Boon è salito sul palco, ha parlato della nuova timeline di Mortal Kombat 1, con Sub Zero e Scorpion che ad esempio ora sono fratelli e non più nemici.

Poi si è soffermato sui combattenti Kameo, che affiancheranno i lottatori principali nello scontro. Forte di una presentazione visiva più che convincente, anche Path of Exile 2 ha presenziato all'appuntamento, con una guerriera che ha dovuto sgominare orde di mostri coi suoi poteri. Maggiori dettagli su Path of Exile 2 verranno snocciolati da Grinding Gear Games, il prossimo 28 luglio. Capcom ha annunciato un crossover tra Exoprimal e Street Fighter 6.



Quest'autunno infatti il titolo multiplayer a base di dinosauri verrà invaso dai personaggi del leggendario picchiaduro. Con l'arrivo di Nicholas Cage in Dead By Daylight a luglio, pensavamo di aver visto tutto, ma poi l'attore è giunto sul palco del Summer Game Fest e ha mandato la folla in visibilio. Il breve gameplay dedicato al suo personaggio ha svelato anche la data del suo debutto nel gioco: il prossimo 25 luglio.

Alan Wake 2 e la demo di Lies of P

Il trailer della terza stagione della serie TV di The Witcher ha preceduto una nuova occhiata a Witchfire, lo shooter a tinte fosche dai creatori di The Vanishing of Ethan Carter. L'Early Access del gioco sarà disponibile su PC dal prossimo 30 settembre e ci vedrà impiegare armi da fuoco e magie per sgominare pericolosi avversari.

Crossfire Sierra Squad porterà degli intensi scontri a fuoco nel mondo della realtà virtuale, mentre Remnant II è tornato sulle scene dopo un'apparizione al Guerrilla Collective. Anche un certo porcospino blu si è unito alla festa, col video gameplay di Sonic Superstars, un'avventura dal sapore classico prevista per l'autunno del 2023. Hoyoverse ha deciso di prendere parte al Summer Game Fest di Geoff Keighley con Honkai Star Rail, il free to play che arriverà nell'ultimo quarto del 2023 su PS5.



Col suo decadente mondo a tinte dark, Lies of P ha incantato gli appassionati (e anche noi: ecco la nostra prova di Lies of P), che a sorpresa potranno vedersela con gli automi impazziti di Krat già da adesso.

Il filmato infatti ha annunciato la pubblicazione di una demo su console e PC. Con un pool di folli personaggi e lande desertiche tutte da esplorare, sia con carrarmati che con animali, Sandland è un'avventura in Unreal Engine 5 nata in collaborazione con Akira Toriyama. Siamo certamente curiosi di saperne di più.



L'MMORPG Throne and Liberty di Amazon Games è apparso con un trailer incentrato su una potente minaccia originatasi dall'oscurità, che un gruppo di eroi dalle formidabili abilità - tra cui la possibilità di assumere la forma di animali - dovrà combattere con tutte le forze. Martelli pesanti, spadoni, corazze pesanti e letali incantesimi: con il suo comparto grafico spaccamascella, Warheaven ci ha invitato a una prova che si terrà tra il 19 e il 26 giugno 2023. Tra il debutto di Party Animals, previsto per il 20 settembre, e l'annuncio della Season 1 di Crash Team Rumble, che ci permetterà di competere nei panni di Ripper Roo ed N. Gin, lo show è arrivato a un altro punto cruciale.



Direttamente dalla Finlandia, Sam Lake ha infiammato gli animi del pubblico e ha mostrato il gameplay di Alan Wake 2, che uscirà il 17 ottobre 2023. Si tratta del primo survival horror di Remedy, con due protagonisti che esploreranno due mondi differenti. Il filmato si è aperto con Saga, avventuratasi nei pressi di Cauldron Lake per indagare.

Si è introdotta in un'abitazione apparentemente disabitata ma poi è stata assalita da un uomo torreggiante e armato di ascia. Nel colpirlo con l'arma da fuoco, la protagonista ha rivelato un gore system più avanzato, che ben si sposa con la veste grafica avanzata di Alan Wake 2. Saber Interactive e Focus ci hanno regalato una nuova occhiata alla campagna di Warhammer Space Marine 2, che potremo vivere questo inverno anche in co-op, con due compagni al seguito.

Il ritorno di Cloud e compagni

Il contesto ludico medievaleggiante ma in pixel art di Yes Your Grace Snowfall - che arriverà nel 2024 - ha poi lasciato spazio a una nuova storia, stavolta firmata da John Carpenter in persona.

In Toxic Commando, sempre previsto per il 2024, dovremo sgominare orde di mostruosi ex umani, con armi da fuoco, veicoli blindati e personaggi sopra le righe. Baldur's Gate 3 di Larian è tornato in scena, col il suo mondo fantasy con personalità da vendere, che potremo esplorare dal prossimo 31 agosto.



A gran sorpresa, Bryan Inthiar, il creative director di Insomniac Games, ha raggiunto Geoff sullo stage: ha parlato dei villain del gioco ma soprattutto ha svelato la data d'uscita di Marvel's Spider-Man 2. L'avventura degli arrampicamuri arriverà su PS5 il 20 ottobre 2023.

Il colorato mondo di Palworld, pieno di creature tutte da acchiappare e da usare in combattimento, ha fatto bella mostra di sé assieme alla nuova espansione di Black Desert e alle miniere di Moria, abitate dai nani di The Lord of the Rings Return to Moria.



Dopo una parentesi dedicata alla Closed Beta di Final Fantasy VII Ever Crisis, Banishers Ghosts of New Eden di Don't Nod ha rubato la scena, focalizzandosi su di un combat system in puro stile action-RPG. Un nuovo trailer di Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name ci ha svelato gli stili di combattimento di Kiryu Kazuma, che sgominerà coloro che oseranno intralciarlo con la falsa identità di Joryu.



Finalmente, torneremo a vestire i suoi panni tra qualche mese, a partire dal 9 novembre. Dopo i trailer di Under the Waves e della Stagione 4 di Call of Duty, forte di un nuovo playground urbano tutto da devastare, è arrivato il turno di FaeFarm, che arriverà su PC e Nintendo Switch l'8 settembre. Concluse le apparizioni di King Arthur Legends Arise, Wayfinders, Stellaris Nexus e Space Trash Scavenger, è arrivato anche Star Trek Infinite.

Una esilarante scena della serie TV di Twisted Metal ha preceduto il trailer d'annuncio di Lysfanga (a proposito: abbiamo provato Lysfanga The Time Shift Warrior), con la sua eroina in grado di riavvolgere il tempo e sfruttare diverse proiezioni di sé per trionfare in battaglia. Le sparatorie magiche di Immortals of Aveum, che gira in Unreal Engine 5.1, si sono riconfermate spettacolari, grazie alle abilità di Jak, in grado di controllare tutti e tre i tipi di magia. Battagliando con nemici piccoli e grandi, il protagonista ha respinto le forze di Sandrakk su di un colosso mobile gigantesco.



Fortnite Wilds, Capitolo 4 e Stagione 3 è alle porte e un trailer ce lo ha ricordato. È stato Final Fantasy VII Rebirth però a meravigliare il pubblico, col suo mondo ricco di misteri, che Cloud, Aerith e Tifa hanno esplorato in groppa a dei pucciosi Chocobo.

L'ex soldier al centro del racconto dovrà fare ancora una volta i conti col suo passato tormentato, e affrontare un pool di pericolosi nemici assieme a Barret e ai suoi fidati compagni. All'inizio del 2024 potremo finalmente giocare alla seconda parte del filone cominciato con Final Fantasy VII Remake e affrontare Sephiroth ancora una volta.