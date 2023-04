Super Mario Bros Il Film: tutti gli easter egg dai giochi, sono tantissimi

Il film di Super Mario Bros. (avete già letto la nostra recensione di Super Mario Bros Il Film?) sta continuando a riscuotere un enorme successo, riuscendo a ritagliarsi grande spazio soprattutto tra i fan del celebre idraulico italiano. Universal e Illumination, insieme a Nintendo, hanno realizzato una pellicola molto fedele alla struttura dei videogiochi di Super Mario, non risparmiando tributi e citazioni, più o meno nascoste. Abbiamo voluto recuperare tutti gli easter egg di Super Mario Bros Il Film che abbiamo scovato, così da raccontarvi anche da quale videogioco sono tratti. Lo spazio commenti è a disposizione per segnalare altri segreti che magari ci siamo persi, aspettiamo dunque anche i vostri contributi.

Chi è Foreman Spike?

Partiamo dalle sequenze iniziali. A Brooklyn ci sono vari easter egg: ad esempio il film Super Mario Bros 1993 era ambientato nel medesimo quartiere di New York (c'è quindi una sorta di continuity). Ma non solo, perché i nostri occhi si sono soffermati anche su Foreman Spike, l'uomo che darà fastidio al nostro eroe alla fine dello spot televisivo dell'attività dei fratelli Mario.



Nella pellicola, Foreman Spike viene presentato come il precedente datore di lavoro di Mario e Luigi, dal quale hanno voluto separarsi per raggiungere l'indipendenza e non avere più vincoli di alcun tipo: nella storia videoludica, Foreman Spike è in realtà il protagonista di Wrecking Crew, videogioco pubblicato da Nintendo nel 1985.

Un puzzle/platform che permetteva anche di controllare Mario e Luigi all'interno di un cantiere di demolizioni, con l'obiettivo di distruggere qualsiasi oggetto presente sullo schermo. Foreman Spike vuole sabotare il lavoro dei due manovali, ponendosi quindi come un capo piuttosto dispettoso. Curiosità su Wrecking Crew: si tratta del primo videogioco creato da Yoshio Sakamoto, uno dei papà di Metroid insieme a Gunpei Yokoi.

DK Rap

Se avete giocato a Donkey Kong 64 su Nintendo 64 avrete riconosciuto la musica di ingresso del celebre gorillone... esatto, parliamo proprio di DK Rap! Composto da Grant Kirkhope e scritto da George Andreas, il brano è un rap scanzonato a tema "scimmiesco" interpretato da Donkey, Diddy, Dixie e Lanky. Negli anni la canzone è diventata un vero e proprio cult, tanto da essere stata riutilizzata in diversi altri videogiochi, anche in Super Smash Bros Melee, con un remix composto da Horikazu Ando.

Lo stesso Grant Kirkhope ha poi composto la colonna sonora di Yooka-Layle, dando vita in particolare a un brano che ricorda molto da vicino il suo famoso DK Rap. Nonostante l'amore da parte del pubblico, però, il musicista non è stato inserito nei titoli di coda di Super Mario Bros Il Film.

Mamma mia!

Ha recitato in tanti film, oltre ad aver doppiato diversi personaggi dei videogiochi, ma per noi Charles Martinet rimarrà sempre la sola e unica voce di Super Mario.

Sin dal lontano 1996 (anno di uscita di Super Mario 64) è proprio è Martinet a far parlare Mario col suo italiano americanizzato, e non solo perché Charles ha prestato la sua voc anche a Luigi, Wario, Waluigi e alle rispettive versioni baby. La voce di Martinet è presente con un cameo nel film, ma questa volta doppia il padre di Mario e Luigi, personaggio che possiamo incontrare in due momenti specifici della pellicola e in particolar modo durante la scena della cena iniziale con tutta la famiglia riunita al tavolo.



Curiosità: Marinet interpreta anche Giuseppe, il ragazzo che si trova nella pizzeria Punch-Out a giocare a Jumpman, di fatto il gioco che ha posto le fondamenta di Mario Bros.

Chi è Ludwig Von Koopa?

Sul pianoforte suonato da Bowser c'è il nome Ludwig Von Koopa: sapete di chi si tratta? Di uno degli otto figli di Bowser che, pur non comparendo direttamente nel film, è riuscito a ritagliarsi un piccolo spazio nel lungometraggio. Compositore di melodie, ha una pettinatura simile a quella di Ludwig Van Beethoven (non a caso, considerando il suo nome), la sua prima apparizione risale a Super Mario Bros 3, come boss del settimo mondo.

Ludwig è apparso anche nella serie animata di Super Mario datata 1989 e in tanti altri giochi della serie, di cui il più recente è Mario Kart 8 Deluxe. Forse quella in Super Mario Bros Il Film è solamente una piccola citazione introduttiva, in attesa di poterlo vedere in azione nel non ancora annunciato (ma certamente molto probabile) sequel. Intanto il suo "cameo invisibile" è certamente riuscito.

La Pista Arcobaleno

Sono molti i riferimenti all'universo di Mario Kart e uno dei più evidenti è la Pista Arcobaleno, qui utilizzata come scorciatoia per raggiungere nuove destinazioni (non vi diciamo oltre per evitare spoiler). Non mancano le banane da usare per rallentare gli avversari e il Guscio Blu, responsabile di tante amicizie distrutte..

Delizia degli inseguitori e croce di chi si trova in testa alla gara, si tratta di una delle più temibili armi di Mario Kart, capace di colpire e stordire il momentaneo vincitore della corsa, facendogli perdere secondi preziosi. Non è da meno anche la fase di selezione dei kart e delle moto da parte di Mario, Peach e Toad, che ricalca davvero molto da vicino il videogioco.

Il Regno dei Funghi

Mario e Luigi arrivano nel Regno dei Funghi accompagnati dalla musica del primo Super Mario Bros: il brano è tratto dal livello 1-2 ed è certamente uno dei motivetti più iconici e riconoscibili del mondo dei videogiochi.

Arrivati nel castello di Peach, invece, si può ascoltare il celebre jingle di Super Mario 64 del 1996, primo videogioco che di fatto permette di esplorare la magione della principessa.



Da sottolineare anche le due guardie toad di fronte all'ingresso del castello, che riprendono la memorabile scena di Super Mario 64, a sua volta citata in Super Mario Odyssey: "la principessa è in un altro castello", dicono a Mario (scherzando) esattamente come accadeva in Super Mario Bros.

Una volta al suo interno trovano spazio diversi dipinti di Super Mario 64, quadri che permettevano di accedere ai vari mondi del gioco. Infine, la mappa che si trova al centro della sala del trono richiama location viste in Yoshi's Island e Super Mario Bros 3.



Citazione anche per la fortezza volante di Bowser, mentre l'attacco ai pinguini che dà il via alle danze fa riferimento ai Pinguotti: il loro debutto risale a Super Mario 64 ma sono poi tornati in Super Mario Galaxy. Di recente li abbiamo visti anche in Mario + Rabbids Sparks of Hope, in una missione secondaria.

E Luigi?

Una volta arrivato nel Regno dei Funghi, Luigi viene sbalzato in uno scenario ispirato a Luigi's Mansion, finendo per giocare anche con una torcia difettosa... vi ricorda qualcosa? I due fratelli Mario sono poi protagonisti di un flashback in cui possiamo vederli nei panni di Baby Mario e Baby Luigi, comparsi per la prima volta nel 1995 in Super Mario World 2 Yoshi's Island per Super Nintendo.