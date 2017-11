Super Mario Odyssey: natura e architettura nel nuovo capolavoro Nintendo

I mondi di Super Mario, malgrado una bizzarria che è funzionale al genere platform, condividono fin dalle origini una singolare rappresentazione di flora, minerali e fauna quasi realistica, considerata la cornice fantastica delle avventure dell'ex-idraulico baffuto. Ci sono quindi aree geografiche che riconducono ad ecosistemi desertici, nevosi o marittimi, oppure foreste, vulcani e vaste zone favolose ma plausibili, dove crescono funghi alti quanto alberi che ricordano il Pianeta Dimenticato di Murray Leinster con le sue immense distese di selve fungine.

Siamo lontani dal verismo di un Unravel e della sua fotorealistica pittura della natura e delle cose, tuttavia se non fosse per i tubi o piattaforme potremmo affermare che il Regno dei Funghi e gli altri luoghi visitati durante la quarantennale epopea mariesca, sono un riflesso del nostro mondo: una rilettura coerente della realtà, filtrata attraverso una visione alterata dalle dinamiche ludiche.

Un viaggio nella natura

La rappresentazione della natura trova il suo apice realistico nell'ultima odissea di Mario per Switch, perché mai fino ad oggi, nemmeno in Sunshine, le diverse strutture utilizzate come piattaforma risultano integrate, confuse e mischiate con la morfologia dell'ecosistema in cui sono inserite. È sufficiente giungere per la prima volta nel preistorico mondo delle cascate per realizzare, in questo momento straordinario, di trovarci in uno spazio palpitante di vita vegetale e animale, con la sua identità geologica e climatica. Per qualche istante, prima di scorgere le movenze aggressive di un categnaccio o le prime violacee monete locali sospese nel vuoto, parrebbe quasi di essere stati trasportati in un nuovo episodio di Monster Hunter (altrove, nel regno dei ruderi dove affrontiamo un gigantesco drago nero, mi è parso di precipitare invece in Dark Souls).

Oltre che a potenziare l'idea di un'esplorazione avventurosa, questo realismo visivo e sonoro riposiziona le fondamenta del gioco di piattaforme, trasformando di fatto ogni area dello scenario in una occasione ludica, e privandola della sua non-interattività di panorama decorativa. È vero che in altri platform come Rayman o Donkey Kong Country gli autori hanno dimostrato una tensione simile a quella ammirabile in Odissey , osservando la natura per poi riportarla alla giocabilità, tuttavia quest'ultimo Mario va oltre gli altri titoli in maniera significativa: non c'è quasi nulla che non abbia ad uno scopo. La funzione degli elementi diviene più importante della loro urgenza scenografia, assorbendola e dominandola. Un fenomeno assai simile avviene in un gioco distantissimo dall'Odissea di Mario, come The Legend of Zelda Breath of The Wild, dove la natura è assai più viva e integrata con il gameplay, di quella comunque strabiliante, ma spesso inerte, dell'indimenticabile avventura di Aloy in Horizon Zero Dawn.



Proseguendo nell'esplorazione del regno delle cascate (ma il discorso sarebbe lo stesso per quello glaciale, lacustre o silvano) giungiamo ad un certo punto al cospetto di uno di quegli spazi bidimensionali in stile retro che occupano le pareti dei mondi. Qui ci troviamo davanti ad un dualismo che gli artisti di Nintendo riescono a gestire grazie all'organicità con cui questi "murales" 2D sono dipinti nel tessuto tridimensionale dell'avventura. Si penetra dunque in qualcosa che per il panorama del livello ha la funzione di una decorazione (di pittura preistorica, di grafito, di geroglifico o di pannello pubblicitario), ma che invece nel giocatore alimenta il ricordo di altri "antichi" modi di giocare, suggerisce l'idea dell'età anagrafica di Mario e della nostra, mentre attraversiamo quello spazio bidimensionale. I momenti in due dimensioni, con la loro esplicita "innaturalità" rispetto al resto del mondo, ci restituiscono la memoria di ciò che è stato.

Sconnesso dalla realtà e deliziosamente immaginario è invece il regno culinario con i suoi fiumi e laghi roventi di liquidi alimentari: un posto simile e diverso da quello così barocco di Rayman Legends. Tuttavia una fisica plausibile alimenta la credibilità di questa golosa e pericolosa regione, il cui apice creativo e ludico risiede nei grandi pomodori arrosto saltellanti che si spiaccicano al contatto, esplodendo di scottante polpa rossa utile al passaggio di una Mario trasformato in Fiammetto.

Metropoli

Siamo più che abituati a vagare per le metropoli interattive dei videogiochi, tanto che mentre camminiamo per una realtà urbana è facile pensare alle sue architetture e convenzioni in chiave videoludica: "se scalassi quel palo raggiungerei il tetto di quell'edificio; se spalanco la grata delle fogne posso trovare una scorciatoia".

È quindi giusto, fondamentale per la storia del videogioco, che finalmente anche Mario approdi in un luogo che imita la metropoli, adattato con la stessa poesia e scienza ludica con cui lo sono gli altri ecosistemi.

New Donk City non è così diversa, sebbene la sua mappatura sia più ridotta ma assai più "piena", della Seattle di Second Son, della Gotham di Batman, della New York di Spiderman o di una delle tante città antichizzate degli assassini di Ubisoft. La similitudine è solo apparentemente improbabile: New Donk City potrà apparire più cartoonesca delle altre città, tuttavia è identica, nella vita e nella percorribilità, alle sue sorelle. Perché è solo affinché siano "videogiocate" che le architetture di queste città sono state edificate. Città per saltare, cadere, arrampicarsi, guidare, teletrasportarsi e volare. Metropoli vissute da flussi sempre in movimento di decine di abitanti di cui sfioriamo la vita illusoria, interagendovi su più livelli: da un contatto casuale ad un dialogo dal quale sorge una richiesta per completare una missione secondaria.

Mario, da sempre eroe di un altro mondo, torna così alla realtà dalla quale dovrebbe provenire secondo la sua misteriosa biografia: e il suo ritorno è importante soprattutto perchè si impadronisce di nuovo delle sue invenzioni ludiche, benevolmente sottratte da Ezio e tanti altri eroi o anti-eroi metropolitani. Dimostrando che senza di lui, che continua a saltare da quasi quarantanni, non ci sarebbero mai stati Delsin Rowe e compagnia bella a farci vivere la città con la grazia e la forza di super-eroi.

L'avvento di Mario in città è la celebrazione della sua storia, del suo essere un rivoluzionario inventore di modi per muoversi in un ambiente virtuale.

Tra le decine di modi di giocare che appaiono in Super Mario Odissey, comunque, ce ne sono alcuni che il buffo ometto baffuto non ha inventato ne' utilizzato durante le sue trascorse avventure. E così se ne impadronisce con il suo cappello: spari in soggettiva, virtuosismi sulla motocicletta, affondi da samurai o balzi a gravità zero. Ma del resto, grazie a tutte le idee con le quali ha contribuito a rendere grande la storia dei videogiochi, Mario ha tutto il diritto di cap-turarne qualcuna non sua. E di occupare, con la sua stramba e carismatica presenza, immaginari dei quali non aveva mai valicato i confini.