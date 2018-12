Super Smash Bros Ultimate: cinque personaggi consigliati per iniziare

Super Smash Bros. Ultimate è con ogni probabilità il picchiaduro, se non forse il videogioco stesso, più ricco di personaggi che sia mai stato realizzato. Un'abbondanza il cui valore non risiede tuttavia solo nella mera quantità di brand coinvolti e nomi di spicco: si tratta infatti di un eclettico showdown tra stili e universi incredibilmente variegati tra loro; a tal punto che persino l'appassionato di vecchia data potrebbe sentirsi quasi spaesato in qualche frangente, come accennavamo nello scorso speciale post-recensione dedicato alla modalità Avventura. Figurarsi quindi chi, attratto magari dalla popolarità di Switch, si è deciso ora a fare il suo ingresso nel mondo di Super Smash Bros. (o addirittura Nintendo in generale): al momento del primissimo scontro, ritrovarsi subito a scegliere tra le molteplici differenze e peculiarità di ciascuno degli oltre settanta lottatori non sarebbe stato esattamente il migliore dei benvenuti.



L'esigenza di porre l'accento sull'accessibilità potrebbe dunque essere stato uno dei motivi che avrebbe spinto Sakurai e il suo team a propendere per l'espansione graduale e sostenuta del roster, anziché renderlo immediatamente disponibile già al completo. Sebbene siano stati compiuti enormi passi in avanti per quanto riguarda ordine e chiarezza di menù e interfacce, era possibile (e necessario) fare qualcosa in più per accogliere al meglio i nuovi arrivati. In aggiunta ai vari filmati e alle spiegazioni testuali, ad esempio, sarebbe stato di grande aiuto un tutorial attivo in modo da seguire il giocatore di pari passo verso la padronanza (almeno) dei fondamenti del sistema di combattimento. Comunque sia, nonostante l'esorbitante quantità di guerrieri possa disorientare (e pensate che ne arriveranno anche altri tramite DLC, come nel caso di Joker di Persona 5), esistono almeno cinque lottatori migliori di altri con cui prendere confidenza prima di gettarsi nella mischia: mentre i primi due saranno disponibili fin da subito, i restanti andranno sbloccati "strada giocando".

Mario

L'eroe videoludico per antonomasia non può che essere la scelta favorita di ogni giocatore alle prime armi. Proprio come nelle sterminate avventure che lo vedono protagonista, Mario è un personaggio bilanciato, agile e sufficientemente plastico da adattarsi con discreti risultati a qualsiasi stile di gioco. In fase offensiva, una strategia consigliabile è cercare di "intrappolare" l'avversario in aria incrementandone il danno mediante ripetuti attacchi potenti (Su + A è utile, a tal proposito), per poi concludere con una devastante testata oppure una presa, seguita da un lancio all'indietro.

Tra gli attacchi speciali, oltre all'iconico salto con pugno (ehi, ma quelle erano le monete viola di Super Mario Odyssey!), figurano l'immancabile palla di fuoco per mantenere le debite distanze, la cappa gialla di Super Mario World che rispedisce ogni proiettile al mittente e infine, lo SPLAC 3000: una volta caricato, annaffia di brutte notizie il malcapitato che desidera tornare in campo. A parte qualche costume in più nel guardaroba, Mario non ha subito grosse modifiche in Ultimate.

Kirby

Non è certo un caso che la vorace pallottola rosa creata da Masahiro Sakurai sia anche l'unico personaggio a cui spetta "aprire le risse" della modalità Avventura. Come Mario, anche Kirby è un lottatore agile e versatile, spiccatamente dotato nelle capacità di recupero: gonfiandosi e levitando può saltare fino a sei volte consecutive, rendendo fattibile anche il più impossibile tentativo di ritorno sul ring.

Con il giusto tempismo, pure la Sciabolata diventa utile per recuperare in verticale e al contempo passare al contrattacco. Ideale per cogliere alla sprovvista gli sfidanti è poi l'improvvisa Trasformazione in Pietra, mentre un colpo di Martello infuocato saprà certamente premiare la pazienza servita a caricarlo. Benché Kirby si dimostri un notevole e rapido picchiatore, la sua vera specialità è il Risucchio con il quale copiare i poteri dei nemici una volta ingeriti. Può aspirare di tutto, anche gli strumenti, ma attenzione agli esplosivi!

Pit

È ora il turno del cherubino di Nintendo R&D 1, comandante delle forze angeliche di Palutena; un altro "protetto" di Sakurai, che nel 2012 ne curò personalmente il ritorno a sorpresa su 3DS con Kid Icarus Uprising. In Ultimate anche Pit risulta una buona scelta per iniziare, essendo molto ben equilibrato tra attacco e difesa, con un massimo di quattro salti "svolazzanti" a fornire un ottimo supporto al movimento aereo.

Non fossero sufficienti, il Dono del Volo giunge in soccorso: col suo lunghissimo raggio d'azione è una delle tecniche di recupero più efficaci in tutto il gioco; lascia però totalmente inermi in fase di caduta, per cui va usato con parsimonia. Il resto dell'arsenale celestiale prevede poi un Arco per scoccare frecce orientabili a piacere, il poderoso Braccio Uppercut con cui sferrare montanti d'eccezione e deviare proiettili e, infine, una coppia di scudi Orbitar evocabili ai lati per bloccare sul nascere ogni genere di ostilità. E se proprio non si vuol parteggiare per la Luce, c'è sempre il pressoché identico Pit Oscuro. In ogni caso, un combattente completo!

Marth

Protagonista del capostipite della serie Fire Emblem (NES, 1990) è merito soprattutto della sua introduzione in Super Smash Bros Melee se il brillante strategico fantasy di Intelligent Systems ha iniziato a macinare consensi anche in Europa. L'esiliato principe di Altea è il fiero rappresentante di una folta schiera di spadaccini, categoria che in Ultimate si riconferma interessante per i novizi che intendono dominare gli spazi.

Il "trucco" è anzitutto l'ampia portata della lama, i cui affondi infliggono normalmente più danni rispetto alle spadate di taglio: in particolare, se caricato al massimo, il Fendente è in grado persino di sfondare gli scudi con una sola stoccata! Una caratteristica di Marth (e quindi anche di Lucina, suo personaggio Eco) è la mossa speciale laterale, Lame Danzanti: una serie di quattro colpi sferrabili in combo, l'ultimo dei quali permette di lanciare il contendente nella direzione scelta. Per contrastare invece le combo avversarie intervengono sia il Colpo Delfino, un attacco in verticale che concede un margine di invincibilità (in caso di emergenza, utile anche a recuperare), sia lo Scudo, contrattacco mediante il quale ribaltare rapidamente il confronto.

Fuffi

Con Ultimate, l'indaffarata segretaria del sindaco di Animal Crossing: New Leaf è stata promossa (un po' a sorpresa, a dire il vero) da semplice assistente a inedito personaggio giocabile. Non si tratta peraltro di una banale variante Eco dell'Abitante, del quale sembra essere piuttosto una rivisitazione più intuitiva e approcciabile, pur condividendone parzialmente le analogie nel parco mosse. Alla maniera dell'avatar protagonista del simulatore di vita Nintendo, il colpo speciale neutro permette infatti di acciuffare e conservare "in saccoccia" praticamente qualsiasi proiettile; anche la mossa di recupero, una fluttuante altalena sostenuta da palloncini, si distingue dalla controparte solo per l'estetica.

A marcare la differenza è piuttosto la bizzarra Canna da Pesca, sorta di presa aggiuntiva a medio raggio, con cui è possibile prendere all'amo sia lo sfidante (salvo poi lanciarlo via in qualsiasi direzione) che gli strumenti; un terzo utilizzo, inoltre, può essere quello di aggrapparsi alle sporgenze. La tipica gentilezza e disponibilità di Fuffi svaniscono però in un batter d'occhio non appena decide di seppellire il Gironio: diversamente da quello orizzontale dell'Abitante, questo ometto di fango salta fuori sempre mantenendo una traiettoria verticale sia quando viene calpestato che attivato a comando, spedendo così in orbita il bersaglio.



A voi la parola: quali sono i personaggi di Super Smash Bros Ultimate con cui avete deciso di familiarizzare all'inizio del gioco? Fateci sapere le vostre preferenze nei commenti!