Super Smash Bros Ultimate: alla scoperta della Pianta Piranha

In un gioco come Super Smash Bros. Ultimate, che si fa carico anche di notevoli velleità competitive nel mondo eSport, il supporto post-lancio è un elemento fondamentale per allungare la vita del progetto. Pianta Piranha, in tal senso, è stata annunciata (sì, è un esemplare femmina) insieme a Ken e Incineroar, e rappresenta il primo personaggio scaricabile del nuovo picchiaduro Nintendo.

Il DLC è stato distribuito in maniera gratuita dal 29 al 31 gennaio 2019 per chiunque abbia preordinato il titolo, ma non fa parte del Fighters Pass. Si tratta sicuramente di una combattente inserita un po‘ a sorpresa, un colpo di scena a metà tra il genio e la follia: del resto, non è certo la prima volta che Sakurai-San ha abituato gli appassionati di Smash Bros ad aggiunte fuori dagli schemi. Dopo averne testato a lungo le caratteristiche, scopriamo insieme in che modo Pianta Piranha si inserisce nel già vastissimo roster di lottatori.

Moveset e archetipo del personaggio

Pianta Piranha è un personaggio non molto comune nel metagame di Smash: è uno "zoner" con grossa enfasi posta sul gioco a distanza, che tuttavia presenta alcuni problemi a gestire gli scambi a corto e medio raggio a causa della sua non eccelsa "frame data" (termine onnicomprensivo che descrive l'insieme dei valori di velocità, raggio e recupero degli attacchi).

La mobilità è sotto la media, ed anche i suoi attacchi anti-aerei non sono tra i più efficaci, tuttavia le mosse speciali risultano molto utili per condurre gli avversari fuori dalla "comfort zone" e rappresentano sicuramente il tratto distintivo di Pianta Piranha.

Il suo neutral special (ottenuto premendo solo il tasto B) è un proiettile che può essere lanciato in diverse direzioni o semplicemente mantenuto in verticale per scoraggiare gli approcci aerei.

Il suo side special (B+destra o sinistra) è una nuvola di veleno che può essere caricata ed utilizzata immediatamente o "in differita". Si rivela molto dannosa, soprattutto se caricata al massimo, ma l'avversario sarà libero di muoversi al suo interno, e quindi di evitarla. È piuttosto vantaggiosa anche per rompere gli scudi avversari.

Il suo up special (B+ direzione su) è il Piranhacopter, mossa che permette di spostarsi in aria senza vincoli e salvarsi da situazioni scomode. È un omaggio alle Piante Piranha volanti di Super Mario World.



Il suo down special (B+ direzione giù) è sicuramente la tecnica più difficile da mettere a segno, ma anche la più efficiente. Pianta Piranha si ritirerà nel suo vaso e si estenderà verso l'avversario con un attacco devastante dal raggio enorme, acquisendo nel frattempo "super armor" che le permetterà di assorbire ogni colpo in arrivo per tutta la durata della special.

La principale difficoltà di questa mossa risiede nel dover scegliere in precedenza la direzione dell'assalto, senza poterla regolare a seconda del movimento dell'avversario. Richiede quindi una enorme capacità di pianificazione, che ricompenserà i giocatori più abili dandogli l'opportunità di recuperare partite in svantaggio. È particolarmente utile in fase di edge-guarding (ossia quando l'opponente è fuori dal ring e cerca di rientrare).



Le sue mosse normali (chiamate nel gergo di Smash Ultimate "tilt attacks" ed eseguibili con il tasto A + una direzione) soffrono del sopramenzionato problema di frame data. Tra gli attacchi migliori vale la pena menzionare il forward tilt (A+ direzione avanti), dotato del maggior raggio orizzontale a disposizione del personaggio. Parliamo del più classico dei morsi, può essere ripetuto una seconda volta premendo nuovamente il tasto A e può essere sfruttato per mettere KO l'avversario che si trova ad alte percentuali di danno.

Per quanto riguarda i colpi aerei, quello denominato Up Air (A+ direzione su mentre si salta) è l'attacco più veloce ed il migliore da usare in combo, ma rischia di andare a vuoto contro opponenti di piccole dimensioni. Il suo Smash Finale prevede l'evocazione di Pipino Piranha, un cameo che gli appassionati di vecchia data della serie Super Mario sicuramente apprezzeranno.

Impressioni iniziali dei top player

Come da tradizione per ogni picchiaduro, l'esplorazione delle potenzialità di un nuovo membro è il primo pensiero nella mente dei giocatori competitivi.

Nel caso di Pianta Piranha, molti degli utenti più forti della serie Smash Bros sembrano concordare sul fatto che la lottatrice non sia particolarmente performante in ambito competitivo, con giudizi che vanno dal "mediocre" all'"extremely bad" (estremamente scarsa).

Tuttavia, "performante" e "divertente" sono due concetti differenti e talvolta opposti nel contesto dei picchiaduro pensati per le competizioni: la prima aggiunta tramite DLC di Super Smash Bros. Ultimate si dimostra in grado di effettuare combo spettacolari e dannosissime, oltre ad essere estremamente divertente da giocare. Per queste sue qualità si è guadagnata un vero e proprio fan club personale: la "Plant Gang".

Vedremo Pianta Piranha in torneo?

Nel porsi questa domanda, se si decide di dar peso alle opinioni dei professionisti, la risposta sembrerebbe essere negativa. Effettuando le giuste scelte e selezionandola contro giocatori di medio livello, la nuova arrivata in casa Smash può regalare momenti degni delle migliori compilation di highlights, ma difficilmente un utente professionista si lascerà colpire dagli attacchi lenti e prevedibili che danno vita a queste devastanti sequenze.



Pur non trattandosi affatto di un personaggio debole, non riesce a rientrare nella ristretta cerchia di lottatori "tournament ready", e quando si decide di giocare per professione è meglio affidarsi a guerrieri più solidi ed affidabili.

Tuttavia, probabilmente Pianta Piranha verrà comunque utilizzata nei tornei da quella bizzarra e lodevole nicchia di giocatori competitivi: gli specialisti, ovvero coloro che decidono di approfondire un personaggio senza badare alla sua effettiva efficacia. Ed è grazie a loro che il metagame dei picchiaduro si evolve: quindi potremmo trovarci, da qui a qualche mese, con un'opinione completamente diversa su questa new entry.