Sviluppare App in Realtà Aumentata: corso Udemy a €9.99, scontato del 95%

Udemy, la piattaforma di learning online leader del settore con oltre 80.000 corsi a disposizione offre a marzo un corposo sconto su uno dei corsi più recenti ed interessanti del catalogo, dedicato a tutti coloro che desiderano imparare a sviluppare applicazioni mobile (per iOS e Android) in Realtà Aumentata. Il nuovo corso Realtà Aumentata (Augmented Reality AR) con Unity e Vuforia è ora in offerta al prezzo di 9.99 euro anzichè 199.99 euro, con uno sconto pari al 95% sul costo di listino. Una promozione davvero interessante, considerando l'enorme quantità di materiale didattico messo a disposizione da Udemy e dall'autore Massimo Alfieri.

Realtà Aumentata (Augmented Reality AR) con Unity e Vuforia

Il corso è composto da ben 92 lezioni suddivise in vari moduli come Presentazione del Corso, Installazione e Primi Approcci a Unity, inoltre propone dieci diversi tutorial per realizzare altrettanti progetti in Realtà Aumentata sfruttando Unity e Vuforia.

Il corso è realizzato da Massimo Alfieri (Programmatore, Trader e Musicista) programmatore attivo sin dal 1990, sviluppatore software per Windows, iPhone, iPad, Mac, Android ed esperto conoscitore di linguaggi, motori e piattaforme come Turbo Pascal, Delphi, Objective C, Xcode, Basic 4 Android, Unity e Blender. Quali sono i requisiti e le conoscenze consigliate ed a chi si rivolge il corso "Realtà Aumentata (Augmented Reality AR) con Unity e Vuforia"?



L'obiettivo finale è quello di creare applicazioni in AR (Realtà Aumentata) compatibili con iOS e Android sfruttando Unity e Vuforia, con focus sulle principali funzionalità di questi due strumenti, sull'importazione di modelli e personaggi 3D, inoltre seguendo il corso imparerete le basi fondamentali della tecnologia AR, come proiettare video in un televisore virtuale e come far apparire automobili di dimensioni reali utilizzando la Realtà Aumentata.

Prezzo del corso e vantaggi per gli studenti

"Realtà Aumentata (Augmented Reality AR) con Unity e Vuforia" viene offerto da Udemy al prezzo di 9.99 euro anzichè 199.99 euro, con uno sconto pari al 95% sul prezzo di listino, offerta valida solamente per un periodo limitato. Il corso offre 18.5 ore di lezioni video on-demand, 36 risorse scaricabili, accesso illimitato a tutte le lezioni (e futuri aggiornamenti) su PC, TV e dispositivi mobile come smartphone e tablet, certificato di fine corso e non ultimo la garanzia Udemy soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, oltre all'indubbia comodità di poter seguire le lezioni con i propri tempi e i propri ritmi in base agli impegni quotidiani, in quanto il materiale didattico sarà sempre a vostra disposizione, in qualsiasi momento e liberamente consultabile senza limitazioni temporali di alcun tipo.

