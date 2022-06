Sviluppare videogiochi in Ucraina: storie di guerra, tenacia e dignità

Bogdan imbraccia un fucile ed è grato di non averlo dovuto usare per uccidere ma sa che prima o poi potrebbe doverlo fare. Iryna e il suo pappagallino Blinchik sono fuggiti da Kyiv verso Lione, in Francia, e sono tornati a casa proprio quando ricominciavano i bombardamenti nella capitale ucraina. Da tre mesi, Dariia vive e lavora in un corridoio insieme a un cane privo di un occhio ed entrambi vogliono soltanto uscire da questa situazione. Sono soltanto alcune delle storie delle sviluppatrici e degli sviluppatori che si trovano a vivere in prima persona ciò che molti temevano, ma nessuno di loro pensava sarebbe davvero accaduto: una guerra contemporanea nel cuore dell'Europa.



Seguire i loro percorsi e le loro vicende aiuta a rendere giustizia al loro lavoro e alla loro immensa dignità nel portarlo avanti in queste drammatiche condizioni. Se volete informarvi in prima persona, potete seguire i loro profili Twitter, recuperare il segmento del Future Games Show dedicato agli sviluppatori ucraini (chiamato Games from Ukraine) e visionare il dev diary di GMC Game World, oltre al reportage che il canale YouTube People Making Games ha recentemente dedicato ai membri dello studio indipendente Frogwares. Oggi cercheremo di darvi un'idea di chi siano questi uomini e donne, al di là dei freddi numeri del conflitto.

Persone oltre i numeri

Sappiamo già che il conflitto in Ucraina è una catastrofe umanitaria, economica e sociale di immani proporzioni, e il bilancio della guerra peggiora di giorno in giorno. Se è difficile un calcolo delle perdite in vite umane - entrambi gli schieramenti impegnati nel conflitto sono attenti a non demoralizzare le rispettive popolazioni - diverse istituzioni stanno tentando di quantificare i danni infrastrutturali subiti dal Paese, in vista della futura ricostruzione.

Pochi giorni fa sono stati diffusi gli ultimi dati elaborati dalla Kyiv School of Economics, e sono davvero impressionanti: alla data dell'8 giugno, i danni derivanti dalla distruzione di edifici e infrastrutture si aggirano intorno ai 104 miliardi di dollari, e nella prima settimana del mese sono aumentati considerevolmente i danni a strutture imprenditoriali, scuole, ospedali, asili infantili, uffici amministrativi e magazzini. L'istituto ha poi tentato, insieme al Ministero dell'Economia ucraino, di quantificare le perdite economiche totali subite dal Paese, sia in maniera diretta (tra cui quelle sopra elencate) che in maniera indiretta (a causa di mancati investimenti, perdita di forza lavoro, costi di assistenza sociale e di difesa, ecc.): il calcolo si attesta sui 600 miliardi di dollari.



A livello umano, i numeri non sono da meno, purtroppo. Dall'inizio del conflitto, più di 13 milioni di persone sono fuggite dalle loro case, secondo i dati delle Nazioni Unite: sono 5 milioni i rifugiati nei Paesi vicini, mentre i restanti sono rimasti all'interno del Paese, in molti casi nella zona ovest, relativamente al sicuro nel quadro dell'attuale andamento del conflitto.

È sempre difficile afferrare la realtà dietro questi numeri, la concretezza dietro dati, studi, reportage. Bisogna però sforzarsi, perché la guerra ha cambiato per sempre la vita, anche quotidiana, delle persone colpite da una disgrazia di cui non hanno alcuna colpa. Per questo sono importanti le testimonianze dirette di chi, purtroppo, vive questo conflitto in prima persona: storie di persone che non si arrendono, e in alcuni casi condividono la nostra stessa passione. Sì, perché in Ucraina ci sono tanti talentuosi sviluppatori di videogiochi che in questi mesi stanno raccontando via internet sé stessi, il conflitto e il suo impatto sul loro lavoro.

GSC Game World e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Iniziamo questo percorso da GSC Game World, lo studio di sviluppo ucraino più rinomato al mondo. Fondato nel 1995, è dotato dal 2004 di un ramo d'azienda che si occupa di pubblicazione di videogiochi: si tratta, quindi, di una realtà impegnata a tutto tondo nel campo videoludico, con risultati eccezionali. Cossacks: European Wars (2001) è stata la primissima hit dello studio, vendendo oltre 5 milioni di copie nel mondo. La consacrazione definitiva è arrivata con lo sparatutto survival in prima persona S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (2007).

Oggi lo studio preferisce utilizzare la dizione ucraina del termine (Chornobyl) e non più quella russa (Chernobyl). Resta il fatto che Shadow of Chernobyl era stato capace di convincere pubblico e critica con un coraggioso utilizzo delle meccaniche open world nel quadro di un titolo dall'atmosfera opprimente e intrigante allo stesso tempo, ambientato in un futuro alternativo in cui si è verificata una seconda esplosione nella centrale nucleare di Chornobyl.



Seguito a stretto giro dal prequel S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky e dal sequel S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, il primo S.T.A.L.K.E.R. e i successivi capitoli della serie si sono avvicinati ai 5 milioni di copie vendute, e da essi è stata tratta una fortunata collana di romanzi post-apocalittici. La compagnia era impegnata nello sviluppo dell'attesissimo S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl quando, lo scorso 24 febbraio, le armate russe hanno invaso il territorio ucraino. Guardare il dev diary pubblicato sul canale YouTube di GMC Game World solo pochi giorni fa è sconcertante. Alle immagini di sessioni di motion capture per il gioco, feste in discoteca e sontuose torte sormontate di panna per celebrare i numerosi traguardi dello studio si sostituiscono le testimonianze di sviluppatrici e sviluppatori costretti a fuggire da casa e trasferirsi in una diversa zona dell'Ucraina, vivere in un bunker o addirittura uscire dal proprio Paese fino a data da destinarsi.



"Adesso questa è la nostra realtà", si legge nel video. Un ragazzo sospira mentre filma gli uffici: "questo è il luogo in cui lavoravamo e davamo vita alle nostre idee. Poi, tre mesi fa, è iniziata la guerra. La Russia ha attaccato l'Ucraina". Le sedie sono vuote. Non c'è nessuno ai tavoli, nessuno a giocare a ping pong in un momento di pausa: lo sviluppo è ora interamente gestito da remoto, perché sì - i lavori su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl non si sono fermati. Anzi, la release è prevista per il prossimo anno. Molti lavoratori non hanno potuto lasciare il Paese a causa della legge marziale - i cittadini di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 60 anni devono essere a disposizione per un eventuale arruolamento forzato - e diversi fra gli sviluppatori di GMC Game World hanno deciso di imbracciare le armi per difendere l'Ucraina.

Dymtro Iassenev, Lead AI Developer, non avrebbe mai immaginato una guerra in Europa nel ventunesimo secolo. Mentre parla, tiene le mani su una mitragliatrice pesante. Oleksii Ivanov, Community Manager, ha messo in pausa il suo lavoro "per difendere il Paese dagli aggressori russi". Maksym Hnatkov, Narrative Designer, imbraccia un fucile ma promette: "dopo la nostra vittoria tornerò a lavorare sul gioco [S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl]". Non trattiene un lieve sorriso. L'ultima inquadratura è su Dmytro, che alza il pugno chiuso e dice: "slava Ukraini", gloria all'Ucraina.

Frogwares

Blinchik è un pappagallino di un bel colore giallo chiaro. Ha le guance arancioni e un ciuffetto in testa e stravede per la sua amica umana del cuore, Iryna Belous. Iryna e Blinchik sono fuggiti da Kyiv a inizio marzo, direzione Lione. "ho pianto per due giorni di fila", racconta Belous, "facevo i bagagli e piangevo come una bambina. Ora va meglio". Sviluppatrice presso lo studio ucraino Frogwares, ha poi deciso di tornare nella capitale ucraina, proprio nel periodo in cui, dopo alcune settimane di relativa tranquillità, riprendevano i bombardamenti dell'artiglieria russa sulla città.

Lione è una città importante per Frogwares: da anni vive lì Wael Amr, co-fondatore e CEO dello studio. Nato in Francia, si è poi trasferito in Ucraina una ventina d'anni fa e ha aperto la compagnia, che da allora è cresciuta fino ad accogliere più di 100 dipendenti, inclusa Iryna Belous. Fin dal primo giorno dal conflitto, Amr si è occupato in prima persona della ricollocazione di chi aveva bisogno di fuggire dalle zone più colpite, gestendo una situazione difficilissima e senza precedenti: uno smart working in tempo di guerra.



Si è occupato anche dell'evacuazione di Iryna Belous, che è arrivata in Francia passando per la Polonia, e tramite un suo amico ha trovato un appartamento messo gratuitamente a disposizione della sviluppatrice e del suo pappagallino. "In quei primi giorni abbiamo fermato il lavoro. Non aveva senso proseguire, non c'era alcuna possibilità di lavorare", spiega, "parte del nostro team si trovava in città che stavano venendo bombardate".Frogwares, studio indipendente fondato nel 2000, è famoso principalmente per le sue avventure grafiche. Particolarmente fortunata e apprezzata dal pubblico è la serie Sherlock Holmes, iniziata nel 2002, il cui ultimo capitolo è stato rilasciato nel 2021. È invece dolorosa e travagliatissima la vicenda di The Sinking City (la nostra recensione di The Sinking City è a portata di click): gli sviluppatori hanno accusato il publisher NACON di pirateria e hacking, pubblicando un dettagliato video in cui si illustrava il presunto procedimento impiegato da NACON per cambiare il codice sorgente del gioco e, si afferma, caricarlo illegalmente sullo store Steam il 26 febbraio 2021, senza previamente informare il team di Frogwares.

"Non sapevamo se il nostro studio sarebbe sopravvissuto ai bombardamenti di Kyiv. I nostri uffici si trovano lì", continua Amr, "abbiamo raggiunto una certa stabilità soltanto a fine marzo". Il 19 maggio veniva pubblicato un post sul sito ufficiale di Frogwares: la guerra va avanti. E noi facciamo lo stesso. Siamo al lavoro su un nuovo videogioco. Stiamo scrivendo una nuova storia". "La cosiddetta ‘operazione speciale' doveva essere completata in pochi giorni", prosegue il post, "è divertente constatare come la vita non vada sempre secondo i nostri piani".



Gli sviluppatori si dicono certi che la vita dell'Ucraina proseguirà come un Paese indipendente, e rivelano il loro nuovo progetto: il suo nome, al momento, è Palianytsia. Si tratta di un'esperienza horror piena di mistero, che dovrebbe risultare gradita agli appassionati di The Sinking City e della serie Sherlock Holmes. "A essere sinceri, Palianytsia non è il progetto che avevamo pianificato inizialmente", scrivono, "Ma la realtà della guerra ci ha costretti a rivedere i nostri piani". A quanto sappiamo al momento, Palianytsia avrà dimensioni più contenute rispetto a quelle dei titoli precedentemente sviluppati da Frogwares, ed è stato pensato in modo tale da consentire agli sviluppatori di poter lavorare in maniera il più possibile indipendente. Questo perché, come è facile immaginare, le comunicazioni tra i membri del team non sono sempre possibili.

Inoltre, parte dei membri del personale si è arruolata nell'esercito o nei gruppi di volontariato, in modo tale da contribuire in maniera diretta allo sforzo bellico e aiutare la popolazione in questo momento così difficile e delicato. È il caso di Bogdan Chepovyy, che dopo due anni di lavoro come 3D Artist per Frogwares: "non è stato facile prendere la decisione di imbracciare le armi per difendere il Paese", dice, "ringrazio Dio per non aver dovuto ancora uccidere nessuno nel corso di questa guerra, perché dopo dovrei convivere con tutto questo". Nel frattempo, l'account Twitter di Frogwares non manca mai di dare news sugli sviluppi della guerra e di celebrare i trionfi del team. Viene anche spiegata la scelta del titolo Palianytsia (che potrebbe rivelarsi provvisorio, dato che il progetto è stato appena intrapreso): il nome è simbolico per gli ucraini, essendo un tipo di pane locale molto apprezzato.



Non solo: questa parola è spesso utilizzata come test per scoprire la reale identità delle spie russe che tentano di spacciarsi per cittadini ucraini. Lo studio ha promesso di svelare di più nei prossimi tempi e non mancheremo di tenervi aggiornati.

Games from Ukraine

Lo showcase digitale curato da GamesRadar e andato in onda lo scorso 11 giugno, Future Games Show, è stato contraddistinto da una ottima line-up e da un ritmo sostenuto e incalzante. Nel cuore della presentazione è stato incluso Games from Ukraine, un segmento che ha dato voce a piccoli sviluppatori indipendenti ucraini, dando grande visibilità ai loro interessanti progetti.

Alex Molodkin del duo Weasel Token, da Kyiv, ha presentato Puzzles for Clef, un'avventura bidimensionale in cui i giocatori dovranno aiutare Clef, una simpatica coniglietta vestita in maniera simile a Alice nel Paese delle Meraviglie, a risolvere enigmi ed esplorare l'isola dei suoi antenati. Puzzles for Clef sembra pescare a piene mani anche dal mondo dei metroidvania, proponendo un'ambientazione piena di angolini segreti da scoprire grazie a piccoli indizi visivi.



È stata poi la volta di Vitalii, di Marevo Collective, al lavoro su Zero Losses, un gioco di guida con elementi horror. "Zero Losses è la nostra inevitabile reazione agli eventi che ci circondano", ha spiegato lo sviluppatore. Marevo Collective mira a proporre una prospettiva diversa sulla guerra rispetto a quella dei videogiochi di combattimento, focalizzandosi sulle atmosfere cupe e ansiogene delle strade cittadine preda di un conflitto armato: è probabile che un simile rovesciamento di visuale rispetto alle tradizioni videoludiche sia stato incoraggiato anche da progetti originali e controcorrente come This War of Mine (2014). Una pioggia battente colpisce la città che fa da sfondo a This Rain Will Never End, avventura punta e clicca noir sviluppata da Marginal Act. La detective protagonista dovrà risolvere un duplice mistero: chi ha ucciso il sindaco, e perché una pioggia eterna tormenta le strade?

Piacevolissima la pixel art di Farlanders, un titolo di city building ambientato su Marte, dove si costruirà una colonia spaziale: è stato presentato da Andriy Bychkovsyi, originario di Kyiv e parte dello studio The Undervault. Il prologo è già disponibile gratuitamente su Steam, dove gli sviluppatori segnalano che sarà probabilmente necessario per i giocatori ritentare diverse partite per completare il gioco ma grazie alle mappe generate proceduralmente non dovrebbe risultare in alcun modo ripetitivo. Infine, Albert Kovnir ha raccontato di Through the Nightmares, platformer hardcore sullo spaventoso mondo degli incubi dei bambini. I giocatori dovranno superare numerose sfide e affrontare Morfeo, il dio dei sogni.