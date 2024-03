Sviluppare un videogioco: cosa fa e quanto è importante il QA Manager?

Game o Creative Director, Lead Combat Designer: al giorno d'oggi gli appassionati hanno una certa familiarità con alcuni dei ruoli di spicco nelle software house. Come sappiamo però la gestazione di un videogioco è un lavoro corale estremamente complesso, che coinvolge professionalità tra le più disparate e la cui importanza non sempre viene riconosciuta.



Ad esempio, vi siete mai chiesti cosa fa un QA Manager? Che cosa significa davvero gestire il testing di una produzione? E a che punto dello sviluppo un professionista del genere è chiamato al massimo impegno? Per rispondere a queste e ad altre domande abbiamo intervistato Andrea Alosi, QA Manager presso Stormind Games (team italiano a cui dobbiamo, tra gli altri, Batora Lost Haven), che ci ha permesso di toglierci un bel po' di curiosità.

Gli albori e le mansioni di un QA Manager

Everyeye.it: Ciao Andrea, ci racconti in breve la tua carriera?



Andrea Alosi: Dopo il liceo non ho subito pensato di intraprendere un percorso universitario in informatica o legato ai videogiochi. Ho cominciato a studiare tutt'altro, ma poi mi sono reso conto che non faceva per me. Allora mi sono iscritto al corso di laurea in tecnologie e linguaggi della comunicazione digitale indirizzo gaming di Link Campus University ed è qui che ho avuto la fortuna di conoscere diversi addetti ai lavori della game industry, da Agostino Simonetta, ad Alberto Coco, fino a Tomonobu Itagaki, con cui ho fatto un esame di game design.

Mi hanno dato modo di conoscere la realtà lavorativa dell'industry e, in buona sostanza, di avere un'infarinatura concreta negli ambiti di comunicazione, sviluppo e design. Nel frattempo, a livello lavorativo mi sono occupato come collaboratore del supporto alla release di prodotti mobile e ho fatto le prime esperienze di QA, di testing funzionale e, in parte, linguistico. Ho iniziato a prendere confidenza con la regolamentazione di Google Developers for Android e sviluppatori iOS, con la gestione della piattaforma di caricamento delle app e, parzialmente, con la release dell'app sugli store digitali.



Nel novembre del 2018 ho cominciato a lavorare in modo attivo con VLG e poi in Leonardo Interactive, ricoprendo più figure professionali. Da curriculum ho lavorato lato publishing - non software house - come Junior Technical Director, come QA Manager e come consulente per il game design. Ho partecipato al lancio di Willy Morgan and the Curse of Bone Town e di Dry Drowning. Sono stato insomma un anello di contatto tra il team di sviluppo e il publisher. Anche in questo caso ho preso in carico la gestione dei prodotti su Steamworks e le altre piattaforme sviluppatori dei partner.



Dopo il lancio di questi due giochi ho seguito anche altri titoli come Seed of Life e poi sono passato in Stormind Games nell'aprile del 2022. Da subito ho lavorato multiplatform su Batora: Lost Haven (ecco la nostra recensione di Batora Lost Haven), che è uscito a ottobre 2022 pubblicato da Team 17.

Siamo giunti su tutte le piattaforme, eccetto Switch, e poi nel 2023 siamo arrivati su Nintendo Switch, GOG ed Epic Games Store, oltre ad Amazon Luna e in alcune promozioni di Humble Bundle.



Everyeye.it: Chi è, e quali sono le mansioni principali di un QA Manager?

Andrea Alosi: In primis, parliamo di un gestore di reparto, non di un elemento a sé stante. Deve avere a che fare perlomeno con gli altri manager, e gli altri lead multireparto. La figura professionale in sé racchiude diverse cose, perché non è solo un organizzatore del lavoro o un operatore ad alto livello. Deve essere anche un buon operatore di basso livello. Mi spiego: deve essere un profondo conoscitore del prodotto, da ogni punto di vista. Deve sapere come si sviluppa la storia dal principio alla conclusione, deve avere ben chiare le dinamiche e le componenti del gioco, avere il polso di quello che è il design spicciolo a basso livello dell'esperienza.



Poi è chiaro, non si può essere un buon QA Manager senza prima aver fatto esperienza come tester e senza aver giocato nella propria vita a un parco titoli diversificato. Bisogna aver interiorizzato i tanti elementi incontrati nelle esperienze videoludiche.

Se mancano i fondamentali di game design, programmazione, di narrativa... se non si è capaci di seguire il ciclo vitale di un prodotto, è un lavoro che si svolge con meno efficienza. Bisogna poter spaziare.



Everyeye.it: partiamo dalla gestione del team...

Andrea Alosi: Il team può essere più o meno ampio, a seconda dell'azienda, dell'effort sul prodotto. Può spaziare da minimo tre operativi più un manager fino a un tot indefinito. Bisogna quindi organizzare il lavoro al livello macroscopico e io personalmente sono contrario al micromanagement. Stare con gli occhi puntati addosso ai singoli elementi non permette loro di farsi le ossa, di sbagliare e di conseguenza impedisce loro di migliorarsi. Bisogna quindi organizzare i task ad alto livello, noi lo facciamo mediante dei tool specifici, per un tipo di lavoro che è molto puntuale.



Prendiamo ad esempio la creazione di un livello, in cui bisogna considerare tutti i suoi elementi costitutivi, dal sound design fino all'esplorazione e alle sezioni narrative. Ecco, è buona prassi stilare un elenco di tutte le attività che si possono svolgere, incluse quelle più strane e imprevedibili per il gameplay da "golden path".

È insomma un lavoro predittivo e non soltanto compilativo. Bisogna pensare come un utente finale che vuole divertirsi, porsi domande come: "Qual è la cosa più strana/insolita/fuori dagli schemi che posso fare in game? Qual è il "danno" più grave che potrei causare volutamente?"



Dopo aver stilato gli elenchi e ragionato su ciò che l'utente finale potrebbe "rompere" inizia la vera fase di testing. Ossia, tali cose funzionano in modo "x": verifichiamo che lo facciano sul serio. Ecco quindi che tramite dei tool appositi mettiamo in campo dei "test plan" e "test run". I test plan sono proprio i piani di test, che al loro interno contengono le singole run, che si performano per piattaforma e per configurazione di Build, per esempio su PC (Win64) in configurazione "Development" (per solo uso interno) o "Shipping" (in soldoni, quella che finisce nelle mani degli utenti). I test Plan/Run effettuati con esito positivo, sono passati e va bene così.



Per ciascun test fallito invece si collega un Bug Ticket, che poi viene assegnato e lavorato presso il reparto d'appartenenza (se concerne il codice o i blueprint di Unreal Engine, sarà il team responsabile di questo ambito a procedere alla risoluzione dei problemi). Il singolo ticket attraversa una serie di passaggi come "in lavorazione" fino a "risolto", poi viene rispedito indietro al team di QA per assicurarsi che la problematica che lo aveva generato sia effettivamente stata sistemata.

In generale, nel caso di una software house il QA Manager ha pure un ruolo di interconnessione col publisher. Io mi devo interfacciare coi publisher con cui collaboriamo, coi loro Head of QA, QA Manager, etc. fino ad arrivare ai QA Testers. Chiariamo anche una cosa. Quando una software house non si autopubblica, il QA che svolge è più dedicato al supportare lo sviluppo del prodotto, anche se con occhio al cliente finale.



Il QA di cui si occupa il publisher è invece finalizzato per lanciare il prodotto pulito e funzionante sul mercato. Io come forma mentis tendo a voler realizzare un QA più vicino al lato publisher. Devo coordinare il lavoro di testing con loro, condividere con loro la documentazione, fornire loro i test plan corretti. Insomma, è importante lavorare il più possibile in sintonia...

I rapporti col publisher, la questione dei bug e i tipi di QA

Everyeye.it: Già che ci siamo, che cosa può produrre un corto circuito comunicativo col publisher, quando questa interconnessione non viene effettuata nel migliore dei modi?



Andrea Alosi: Le cose più gravi che possono capitare sono fondamentalmente due. Uno, che il publisher non venga messo a conoscenza di tutte le dinamiche e le componenti di un gioco. Quindi non gli venga fornita una documentazione di come il prodotto funziona e, soprattutto, dovrebbe funzionare. Mi spiego. Il "funzionare come previsto" non può essere una cosa a nostra discrezione.

Deve essere documentata in modo specifico. Altrimenti io posso dire "secondo il mio metro di giudizio questa cosa funziona bene", anche se magari il risultato non è realmente quello desiderato per quella feature, interazione, porzione del design. La seconda cosa grave avviene quando non c'è una cooperazione corretta, manca un rapporto di interscambio volto a ricercare soluzioni condivise ai problemi.



Everyeye.it: Insomma, ancora una volta quello del QA è un ambito fondamentale. Anche perché dai rapporti di interdipendenza tra studio e publisher dipende il successo o il fallimento di una produzione.



Andrea Alosi: Esattamente. Giochi che escono sul mercato sulla base di un testing non adeguato non possono fare quello step qualitativo per potersi attestare su certi livelli. Il reparto dedicato allo scopo ha l'onore e l'onere non solo di scovare i bug. Questo siamo capaci di farlo un po' tutti. Noi di QA dobbiamo essere capaci di portare l'esperienza agli standard desiderati dalla nostra azienda. Ciò non è legato alla presenza di più o meno bug, vorrei ribadire il concetto.



Un gioco può essere il più "bug free" del mondo, ma se le meccaniche di gameplay non risultano rifinite, se il sonoro non convoglia certe sensazioni, il suo essere "pulito" serve a poco. Io come manager mi occupo sia della dimensione quantitativa, della ricerca dei bug macroscopici, quelli che definisco "sistemici", ma anche di quella qualitativa. Poi, nello specifico, ci sono diversi tipi di QA.

Partiamo con l'FQA (Functional QA), che si occupa di verificare la funzionalità del gioco. Poi c'è il CQA (Compliance), che si assicura che il prodotto rispetti le linee guida dei vari platform holder, e in generale tutte le attività propedeutiche a un management della release corretto e a un'esperienza utente corretta a seconda della piattaforma (PS, Xbox, Switch e così via). Poi, ancora, c'è LQA (linguistic). Chiaramente in non posso correggere l'arabo, però devo sapere come funziona un kit di localizzazione e via discorrendo.



Everyeye.it: Come cambia il tuo ruolo in base alla fase di sviluppo di un prodotto?

Andrea Alosi: Dal prototipo alla first playable, fino alla vertical slice, quello del QA Manager è un ruolo più proattivo che attivo. È una fase fondamentale, di trial and error (anche su carta), in cui tutto può essere ancora in discussione. Il QA Manager deve aiutare il resto del team a comprendere se l'esperienza in costruzione sia valida, se i suoi "pillar" (pilastri fondanti) siano solidi. Quella tra la pre-Alpha e la Beta è invece una fase che definirei quasi compilativa. Qui si effettua lo sgrosso del lavoro. Dalla Beta fino al periodo pre patch del day one bisogna essere precisi e puliti, ottimizzare e limare con attenzione le asperità, si cerca di imparare anche dalle lezioni ottenute dai playtest effettuati.

Nel post day one si accolgono i suggerimenti degli utenti e si continua a supportare il prodotto il più a lungo possibile. È in realtà una fase più complessa del previsto, perché dopo migliaia di ore spese su un prodotto si finisce col non vedere più alcuni piccoli intoppi. Di base, un buon QA Manager non deve mai cessare di essere un vero collante tra i reparti, da game design fino ai coder. Inoltre, deve sempre avere una visione d'insieme chiara sulla gestazione di un gioco.



Everyeye.it: In altre parole, ti mantieni decisamente occupato sin dagli albori di un progetto...

Andrea Alosi: Esatto, c'è gente che crede che il questo mestiere cominci dalla Beta, mi fa sorridere a volte. Il QA invece entra in azione prima dei prototipi iniziali. Perché? Semplice, ci sono i documenti di design da revisionare! Il testing inoltre è diviso in molte fasi, ciascuna con uno scopo specifico. Per esempio, prendo una torcia, la torcia funziona, fa l'equip e unequip, si accende e si spegne. Insomma, si tratta di Unit Testing, della feature a sé stante. Il Component Testing invece è quando integri questa feature in un sistema, e poi si passa all'End to End Testing: quando le unità singole e le componenti messe assieme funzionano coralmente. Il discorso chiaramente è molto complesso, e mi rendo conto che il pubblico non ha giustamente idea di quanto sia sfaccettata l'attività di QA.

Everyeye.it: Parlaci un po' di Stormind. Cosa puoi dirci sulla crescita e la filosofia del team?



Andrea Alosi: Dalla sua nascita Stormind Games ha avuto una crescita che da un piccolo team indie ci ha portato a essere uno studio AA indipendente. Il nostro pillar è "developer of intense stories", quindi come potrete immaginare lavoriamo su generi che ci permettono di dare un taglio cinematografico alle nostre esperienze e di usare molto lo storytelling.



Non ci occupiamo di esperienze VR, giochi di simulazione, NFT o simili, per esempio. Lavoriamo in modalità ibrida, con il nostro headquarter che è sito in provincia di Catania ed è a disposizione di tutti i collaboratori. Lo studio è attrezzato con tutti gli strumenti e i comfort per poter lavorare tranquillamente con un assetto multi-progetto. Null'altro posso dire sui titoli che stiamo attualmente sviluppando. In questi ultimi anni, inoltre, abbiamo permesso agli sviluppatori italiani all'estero di rientrare in Italia: non c'è più bisogno di recarsi altrove per svincolarsi dal mercato indie e dedicarsi a produzioni dal respiro internazionale.



Di recente abbiamo collaborato con Behaviour Interactive su Dead by Daylight e in generale ci occupiamo di produzioni in cui i personaggi esplorano le zone grigie dei comportamenti e sono sempre messi dinanzi a scelte che determinano il corso dell'avventura.

I giochi doppia A e l'uso di Unreal Engine 5

Everyeye.it: A questo proposito, che cosa ne pensi della scena doppia A? C'è ancora spazio per queste produzioni "di mezzo", secondo te?

Andrea Alosi: è una grande domanda. In realtà c'è quasi una dicotomia tra indipendente puro - che però di solito ha un budget ristretto, e che quindi deve puntare su esperienze atipiche, pensiamo a Limbo, Vampire Survivors, cose così - e il grande tripla A, che per tanti motivi è legato mani e piedi a stilemi specifici, alla produzione di sequel. Del resto puntare a una nuova IP significa anche esporsi a maggiori rischi di fallimento, con tutte le conseguenze del caso.

Limbo Vampire Survivors

Ai doppia A in sé non manca la possibilità di fare bene, ti permettono peraltro di mantenere l'indipendenza creativa - almeno da noi in Stormind è così - ma a patto di non incappare in due problematiche specifiche. Una è il posizionamento lato prezzo: bisogna proporsi al pubblico alla cifra giusta. Poi si fa anche l'errore di lanciare determinati prodotti in momenti tutt'altro che indicati, magari in prossimità di uscite di gran rilievo che tra l'altro monopolizzano l'attenzione del pubblico.



Everyeye.it: Siamo curiosi di chiederti una cosa. Stiamo assistendo all'uscita di numerose produzioni in Unreal Engine 5 sul mercato, ma fino ad ora - soprattutto per ciò che concerne le console - non ci hanno sempre soddisfatto appieno, pensiamo agli intoppi in termini di risoluzione e frame rate. Secondo te la responsabilità è delle piattaforme o c'è dell'altro?



Andrea Alosi: Di base, Unreal Engine 5 è un'evoluzione sostanziale rispetto a UE4, sia dal punto di vista qualitativo che funzionale. Hanno semplificato molte cose per gli sviluppatori, tante dinamiche. È un software versatile e potente, che consente di raggiungere una qualità visiva di alto profilo, dal Ray Tracing all'immagine raster, fino a Lumen e Nanite. Poi è chiaro che la versione 5.0 aveva alcuni piccoli spigoletti tipici degli inizi. Adesso gli sviluppatori hanno per le mani la versione 5.3 (fino alla 5.3.2), che ha risolto bug e colmato le mancanze delle precedenti. Tornando alla domanda, per me sia Xbox Series X, sia PS5 sono delle ottime macchine, un ottimo punto di ingresso qualità/prezzo per giocatori casual e hardcore.

La responsabilità delle incertezze lato performance non le attribuirei solo alle console. Il nocciolo della questione per me è "fare il passo più lungo della gamba". Quando di base c'è un engine performante ma non sempre facile da utilizzare al meglio, in ambito console non per forza si deve puntare a ottenere risultati troppo vicini a quelli dei PC di altissima fascia in fatto di presentazione visiva. Sennò si rischia di dover sottostare a compromessi troppo elevati, che alla fine possono minare la piacevolezza complessiva di un'esperienza.



Le corresponsabilità ci sono sempre. Intanto Epic sta continuando a reiterare e migliorare il suo engine, cosa che di certo sarà fondamentale per ridurre il più possibile gli incidenti di percorso. Pensate ai primi giochi in Unreal Engine 4.0 e gli ultimi in 4.27...



Everyeye.it: Ultima curiosità... perché voi sviluppatori utilizzate così tanti inglesismi?

Andrea Alosi: Da buoni italiani vorremmo evitare, ma trattandosi di un ambito che si è sviluppato quasi del tutto fuori dal nostro paese molti dei suoi termini specifici non hanno una controparte italiana precisa. Tradurre cose in italiano, come pure scherzare in dialetto, sono cose che ci piace fare. Ripeto però, ci sono dei termini che devono essere utilizzati e che tutti gli addetti ai lavori, non importa di quale paese, possono comprendere immediatamente.