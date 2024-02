La grande svolta di Apex Legends: con la stagione 20 si guarda al futuro

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Nel corso delle celebrazioni del quinto anniversario di Apex Legends, culminate con la pubblicazione della Stagione 20: Svolta, siamo stati invitati da Respawn Entertainment nei loro studi di Los Angeles (qui la nostra prova della Stagione 20 di Apex Legends). Nell'occasione, abbiamo avuto modo di sederci e fare una piacevole chiacchierata con Monica Dinsmore, figura chiave della branca eSportiva di Electronic Arts, con un lungo passato nell'universo degli sport videoludici. Abbiamo parlato dello stato attuale degli eSport, delle prospettive future e degli obiettivi del colosso del publishing statunitense per la lega competitiva ALGS dedicata ad Apex Legends.

EA, gli eSports e le Olimpiadi

Everyeye.it: Buongiorno Monica, innanzitutto grazie mille per l'opportunità.

Monica Dinsmore: Grazie a voi, è un piacere!



Everyeye.it: Parliamo di eSport. Innanzitutto sappiamo che EA è tra le aziende leader nel settore, soprattutto per i giochi sportivi (qui la recensione di EA Sports FC) con tornei internazionali di altissimo livello. Qual è la vostra visione del mercato degli eSport e come credete possa evolversi nel prossimo futuro?

Monica Dinsmore: Credo che in questo momento storico siamo di fronte a una sorta di percorso correttivo nell'ambiente degli eSport. Negli scorsi anni abbiamo visto squadre, sponsor, investitori, tanta gente che ha immesso parecchio denaro nel circuito degli sport virtuali mentre ora ci si sta assestando su livelli più 'standard' di coinvolgimento con molti brand stanno riconsiderando gli investimenti.



Penso che stiamo raggiungendo uno scenario corretto, di certo più sostenibile per l'industria e credo che EA sia posizionata perfettamente in questo momento. Procediamo a passo lento ma deciso concentrando i nostri sforzi sui titoli più popolari del nostro repertorio e valutando il modo in cui essi possono contribuire alla nostra visione per il settore. Vogliamo che i giocatori abbiano sempre nuovi modi di godersi le produzioni che amano: vogliamo portare sul tavolo contenuti inediti e nuove esperienze a tutti gli utenti su scala globale.



Perciò sì, il nostro obiettivo attuale è ovviamente quello di raggiungere più persone possibili, trovare nuovi modi per coinvolgerle. Se dovessi trovare una parola per definire la nostra strategia sarebbe 'globalizzazione'. Naturalmente, come dicevate anche voi, EA ha una lunga storia di giochi sportivi con fan sparsi ovunque nel mondo.

Alcuni come Madden sono più popolari in Nord America mentre altri come FC vanno meglio in Europa ma il nostro obiettivo è sempre quello di enfatizzare i momenti di unione tra gli utenti che avvengono nei giochi e anche di 'allinearci' con i grandi eventi sportivi del mondo reale per amplificarne la potenza.Più riusciremo a dare valore alla competizione nei nostri titoli e più cresceremo, in futuro. Ho previsioni davvero ottimistiche ed entusiasmanti in tal senso.



Everyeye.it: L'anno scorso si è parlato molto della decisione del Comitato Olimpico Internazionale di includere alcuni videogiochi tra le discipline dei Giochi Olimpici, con una serie di polemiche sulla scelta dei titoli e sull'opportunità stessa di avere i videogiochi alle Olimpiadi. Qual è la posizione di EA su questo argomento? Vedete questa decisione come un'opportunità per aumentare la popolarità del mondo degli eSport presso il grande pubblico?



Monica Dinsmore: Sì, penso che gli eSport siano un po' uno specchio degli sport tradizionali sotto molti punti di vista: in entrambi i casi gli atleti devono allenarsi devono sempre performare a livelli altissimi e sbaragliare il resto della concorrenza. In alcuni casi è necessario collaborare, lavorare a stretto contatto con altri compagni di squadra. Ci sono davvero parecchie similitudini con tutti gli altri sport.



Dunque non mi sorprende che il Comitato Olimpico sia interessato a ratificare anche gli sport virtuali e vi dirò di più: per come la vedo io, più esposizione riusciremo ad ottenere presso un pubblico abitualmente poco avvezzo a questo tipo di disciplina, più margini di crescita avremo come industria.



Everyeye.it: Perciò credete che avere gli eSport alle Olimpiadi possa aiutare a diffondere la cultura dei videogiochi agli occhi di una fascia di popolazione che attualmente non li conosce o non li considera?



Monica Dinsmore: Sì, sta tutto nell'esposizione. Voglio dire, se per un momento a lasciamo da parte i paragoni, se riusciamo a dare valore, rilevanza e legittimità agli sport virtuali in quanto tali, è possibile che un genitore che vede suo figlio/a investire molte ore nei videogiochi la possa iniziare a considerarli una carriera percorribile, un po' come succede con gli sport classici. È il momento di abbattere questo vecchio stereotipo. Parte tutto da lì, dall'esposizione mediatica. Credo che possa aiutare molto l'industria in generale.

Il passato in Riot e il valore e-sportivo di Apex

Everyeye.it: E credete che, sotto questo aspetto, gli eSports abbiano fatto dei passi avanti negli ultimi tempi? Sappiamo del suo importante passato in Riot Games, una delle aziende che maggiormente contribuiscono alla diffusione di questa disciplina nel mondo.



Monica Dinsmore: Sì, ho passato diversi anni in Riot, ho assistito direttamente all'evoluzione della scena eSportiva globale. Ho avuto anche lafortuna di vivere e lavorare in diverse parti del mondo: ho operato in Nord America, ho contribuito a lanciare l'LEC a Berlino (League of Legends European Championship, ndR) e via dicendo.

L'elemento costante è la passione sfrenata dei fan che ti alimenta, ti dà tutta la motivazione di cui hai bisogno per impegnarti al massimo. Quando vedi l'emozione sui loro volti, i sorrisi, l'entusiasmo per qualcosa a cui hai lavorato duramente è davvero appagante.



Everyeye.it: In effetti capita spesso, in alcune di queste manifestazioni, di vedere i fan che fanno il tifo come se fossero allo stadio ad assistere ad una partita di calcio.



Monica Dinsmore: Esattamente! È una cosa così intensa che è difficile farci l'abitudine. A ogni singolo evento che organizziamo non vediamo l'ora che le porte si aprano per poter assistere alla reazione dei fan.



Everyeye.it: Passiamo a parlare di Apex Legends, più nello specifico. In termini di lore, Apex Legends è sicuramente tra i giochi EA che meglio si adattano al contesto degli eSport con i suoi Apex Games che sono uno sport futuristico ad alto tasso adrenalinico. Era un obiettivo che il team di Respawn aveva chiaramente in mente durante lo sviluppo del gioco quello di percorrere la via degli sport virtuali?



Monica Dinsmore: Sebbene non fossi ancora qui ai tempi del lancio di Apex, ciò che ho notato appena ho varcato la soglia di Respawn Entertainment è quanto il team sia appassionato alle dinamiche degli eSports. La lega eSportiva internazionale di Apex (ALGS, Apex Legends Global Series, ndR), è stata fondata tre anni fa, questo è il quarto anno in cui avrà luogo l'evento, ed è cresciuta in modo esponenziale. Come vi dicevo, il nostro obiettivo è sempre quello di offrire ai fan più competizione, più coinvolgimento e l'ALGS è un ottimo modo per puntare i riflettori sui migliori giocatori di Apex su scala mondiale.

Potete chiedere a chiunque degli sviluppatori presenti oggi: per noi è sempre un'esperienza totalizzante quella di entrare in contatto coi più appassionati dei nostri giochi e vedere i modi in cui interagiscono con essi, magari su schermi di proporzioni ciclopiche mentre folle gremite di persone fanno il tifo per gli atleti della loro squadra del cuore. Perciò sì, per quanto concerne degli eSports l'obiettivo da raggiungere è sempre quello di portare la competizione a livelli più alti e permettere agli appassionati di sentirsi parte del movimento.



Everyeye.it: Ci chiedevamo se Apex Legends fosse stato sviluppato con gli eSports in mente perché, sotto il profilo strutturale, nel campo dei Battle Royale è quello che si adatta meglio a questo tipo di manifestazioni. Ha un gameplay stratificato che richiede diverse abilità sia meccaniche che di posizionamento e di lettura delle mappe, ha i personaggi con capacità specifiche, richiede notevole collaborazione tra i giocatori e via dicendo. È qualcosa che in altri esponenti del genere, semplicemente, non è possibile ottenere.



Monica Dinsmore: Concordo! E credo che anche il format sia vincente. Nel circuito ALGS c'è il sistema Match Point che è del tutto unico e brevettato per Apex Legends (similmente al tennis, bisogna raggiungere i 50 punti per poter giocare per il Match Point e vincere un'ulteriore partita per portare a casa il trofeo, ndR) che rende le battaglie davvero emozionanti fino alle battute finali. Per il resto sono d'accordo con voi: non ero qui quando i lavori sono iniziati ma è chiaro che il concept alla base di Apex Legends sia perfetto per le competizioni eSportive.

La Global Series, la Stagione 20 e il futuro

Everyeye.it: Parlando di Apex Legends Global Series, potete dirci come è nata questa gara e come pensate di farla evolvere in futuro? Quali sono i vostri prossimi obiettivi?



Monica Dinsmore: Uno dei fatti più peculiari della ALGS è che è stata lanciata tre anni fa, nel bel mezzo di una pandemia globale. Abbiamo dovuto debuttare con la prima edizione senza la possibilità di organizzare eventi dal vivo: lo scorso anno è stato il primo in cui siamo riusciti a dare una forma completa alla visione che avevamo in mente. È il tipo di esperienza che non può essere spiegata a parole, bisogna viverla in prima persona, nemmeno lo streaming in diretta riesce a restituire le stesse sensazioni.

Nelle scorse edizioni abbiamo ottenuto ottimi risultati nel Regno Unito, perciò il team sta attivamente valutando in quali altri posti del mondo possiamo portare questo tipo di format in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di fan. Dunque direi che il nostro focus principale sarà questo nei prossimi anni: espandere la ALGS in nuove parti del mondo.



Everyeye.it: La stagione 20, Svolta, porta con sé una serie di importanti modifiche al gameplay classico di Apex, incluso il nuovo sistema di scudi che, a nostro avviso, aggiungerà ulteriore equilibrio all'esperienza. In che modo ritenete che tutti questi cambiamenti avranno un impatto positivo sulla scena degli eSport di Apex? Potrebbero aprire la strada a una nuova generazione di giocatori competitivi?



Monica Dinsmore: è proprio quello che speriamo! Cerchiamo sempre di abbattere le barriere di ingresso e di espandere la popolarità di Apex Legends presso un pubblico trasversale.

Dal punto di vista degli eSports è importante per noi veicolare il messaggio che chiunque ha la possibilità di vincere anche in competizioni di maggior rilievo. È per questo che consentiamo a tutti gli utenti di livello superiore al 50 di iscriversi alle Pro League: più persone si cimenteranno in queste gare, meglio sarà. Alla fine dei conti, tutti i publisher ascoltano le reazioni da parte dei fan e speriamo che le modifiche apportate da Svolta vengano accolte in modo positivo.



Everyeye.it: Per chiudere questa piacevole chiacchierata, la classica domanda: Apex Legends ha appena compiuto 5 anni e si prepara ad accogliere uno degli aggiornamenti più importanti della sua storia. Cosa pensate di realizzare nei prossimi 5 anni?



Monica Dinsmore: Per quanto riguarda gli eSports mi preme reiterare i concetti espressi poco fa: è di fondamentale importanza per noi acquisire nuove fette di pubblico, scovare i migliori giocatori al mondo e consentire loro di performare su palchi di alto livello. Riesco a immaginare stadi gremiti di tifosi, cosa assolutamente non impossibile da ottenere: sta tutto nel garantire agli eSport la corretta esposizione mediatica e nel riuscire a collegare gli atleti ai fan nella giusta maniera. "The sky is the limit" (l'unico limite è il cielo, ndR).