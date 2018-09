Sword Art Online Fatal Bullet: analisi del DLC Collapse of Balance

Da qualche anno ormai, l'arrivo di settembre è generalmente accompagnato da una vera e propria valanga di produzioni molto in vista, e questo 2018 non ha fatto altro che confermare la suddetta regola. Tra Marvel's Spider-Man e Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta, senza dimenticare gli imminenti Shadow of the Tomb Raider e Valkyria Chronicles 4, al ritorno dalle vacanze estive abbiamo rivolto lo sguardo anche a prodotti meno blasonati, come ad esempio il terzo e ultimo DLC previsto dal season pass di Sword Art Online: Fatal Bullet. Intitolato "Collapse of Balance", il nuovo contenuto aggiuntivo ci ha tenuto compagnia per diverse ore, ma non è riuscito a conquistare la nostra approvazione, poiché il DLC - così come l'intera trilogia - si è rivelato solo un mero tappabuchi. Di seguito ve ne illustriamo le ragioni, invitando chiunque non abbia giocato i precedenti episodi a non proseguire oltre con la lettura, in quanto il paragrafo successivo potrebbe contenere fastidiosi spoiler riguardanti la trama di Ambush of The Imposters e Betrayal of Comrades.

Un altro finale monco

Dopo aver giocato il secondo DLC di Sword Art Online: Fatal Bullet, eravamo pressoché convinti che la terza ed ultima parte del pacchetto sarebbe stata affrontata in maniera meno frettolosa delle precedenti, anche perché avrebbe finalmente goduto di un villain chiaro e affascinante, in netto contrasto con quanto avvenuto durante la trama del gioco principale. Vi erano, ad esempio, tutte le premesse per esplorare la lore del videgioco Gun Gale Online, per non parlare dei personaggi originali della vicenda, ancora non perfettamente caratterizzati. Con nostro grande rammarico, gli sceneggiatori hanno invece voltato le spalle ai più interessanti elementi della trilogia, preferendo far calare il sipario sull'intera avventura con un malriuscito e forzato cliffhanger del tutto incapace di suscitare alcuna suspense.

Ambientato subito dopo i fatti del precedente episodio, Collapse of Balance ci ha narrato lo scontro finale tra il gruppo di Kirito e del nostro avatar (il vero protagonista del titolo) contro la diabolica Lievre, la sola ed unica ArFa-sys Type-Z in circolazione. Allo scopo di distruggere GGO, l'intelligenza artificiale ha dichiarato di voler disattivare i dispositivi che servono a mantenere attiva la zona libera da combattimenti, affinché l'abilitazione del PVP e PVE anche in città possa destabilizzare l'intero MMORPG e invogliare i giocatori ad abbandonarlo prima del tempo. Sarcastica e imprevedibile, Lievre avrebbe realmente potuto dare un forte scossone alla piatta trama dell'opera, ma a quanto pare il suo vero compito consisteva nel gettare le fondamenta per le vicende che verranno narrate, in futuro, dalla successiva incarnazione del brand. L'intera rivolta della violenta ArFa-sys è stata infatti gestita in maniera alquanto banale e approssimativa, così come la repentina introduzione dei due personaggi aggiuntivi del DLC: Alice e Eugeo - due spadaccini che i fan del franchise potranno conoscere meglio con l'uscita dell'anime intitolato Sword Art Online: Alicization. Già inoculati incautamente nei contenuti scaricabili di Hollow Realization e Accel World VS Sword Art Online (che proprio a causa loro risulta ora fuori continuity), i due eroi sono sbucati dal nulla e senza un motivo apparente, per giunta privi della benché minima caratterizzazione e lasciando al giocatore un forte senso di incompiutezza. Un errore che i tie-in di SAO tendono a ripetere troppo spesso.



Sorvolando sulle gravi pecche che affliggono il comparto narrativo, è comunque necessario riconoscere un piccolo merito a Collapse of Balance. Il DLC ha infatti introdotto la nuova e divertente meccanica delle cosiddette "Battaglie Difensive". Similmente a quanto accade nei videogiochi appartenenti al genere tower defence, il nostro avatar e gli altri eroi, al fine di proteggere la città principale di GGO, sono chiamati a fermare l'avanzata dei potenti carri armati controllati da Lievre: per riuscirvi, durante la nostra prova siamo stati costretti non solo a schierare i nostri combattenti migliori, ma anche a evocare delle speciali unità difensive in grado di arrestare, seppur per pochi minuti, i mezzi del nemico e guadagnare del tempo prezioso. In base al livello raggiunto dal giocatore e al grado di difficoltà selezionato, il superamento delle Battaglie Difensive può infatti rivelarsi piuttosto impegnativo, anche perché il DLC risulta persino più sbilanciato dei suoi predecessori. Il Portale Perduto ad esempio, il nuovo dungeon raggiungibile attraverso un teletrasporto non attivabile durante la campagna principale, anche al grado di difficoltà più basso richiede che il giocatore abbia ottenuto almeno il livello 105-110, poiché al suo interno si celano orde di boss e mini-boss pronti ad annientare con rapide ondate il party dei giocatori impreparati. A ragion veduta, chiunque non abbia dedicato almeno una ventina di ore alla modalità multiplayer online (a conti fatti il solo ed unico espediente per salire di livello molto in fretta), potrebbe realmente scaraventarsi a cento all'ora contro un muro invalicabile.



Supereroi per un giorno

In concomitanza con l'uscita del DLC, lo sviluppatore Dimps ha diffuso anche stavolta un aggiornamento atto a migliorare alcuni aspetti del gioco, che tuttavia ha giovato relativamente poco al pacchetto. Anziché sfruttare la nuova stanza (sbloccata nello scorso episodio) all'interno degli alloggi del giocatore per proporre mini-storie secondarie, atte magari a caratterizzare e sfruttare e a dovere i numerosi personaggi aggiunti da aggiornamenti gratuiti e DLC, il team si è limitato a proporre nuove missioni di caccia, qualche boss opzionale e - per la gioia degli amanti del fanservice - un paio di eventi tra le lenzuola di Kirito, che ancora una volta è riuscito ad ampliare il proprio harem.

Fra molti accorgimenti che forse avremmo dovuto avere fin dall'inizio, come ad esempio la possibilità di identificare più di un oggetto per volta o la capacità di modificare finalmente l'equipaggiamento dei compagni, l'unica novità degna menzione è forse rappresentata dalla modalità "Hero Quest". Interamente offline, quest'ultima consiste in una serie di missioni extra in cui il giocatore è chiamato a impersonare uno dei 31 personaggi incontrati dall'avatar nel corso di Sword Art Online: Fatal Bullet; scelto l'incarico e l'eroe di turno, l'utente ha dunque il compito di sconfiggere, entro un breve lasso di tempo, tutti i nemici schierati in campo, al fine di stabilire nuovi record (successivamente annotati nella classifica online) e ottenere fantastici accessori da aggiungere all'equipaggiamento dei propri commilitoni. Una modalità tutto sommato carina e divertente, poiché permette di vestire i panni di un personaggio diverso dall'avatar, ma che sfortunatamente tende a diventare facilmente ripetitiva.