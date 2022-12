Ci sono tanti generi di videogiochi passati di moda, ed è un peccato

Se, parafrasando il Tancredi de Il Gattopardo, possiamo affermare che nel voler lasciare le cose esattamente come sono ci troviamo costretti a modificare tutto, appare chiaro come anche nell'apparente immobilismo di alcuni settori creativi si nasconda un fermento continuo che non lascia scampo alla staticità. Il mondo attuale dei videogiochi è spesso etichettato come "fermo e poco coraggioso", eppure basta volgere lo sguardo a pochi anni addietro per restare sorpresi dal superamento di alcune varietà che sembravano quasi impossibili da scalfire.



Modifica su modifica, un'attualizzazione dopo l'altra, abbiamo assistito al declino e all'evoluzione di scenari videoludici molto apprezzati, alcuni dei quali vengono sfruttati sempre meno dagli sviluppatori, eppure le emozioni che hanno fatto sbocciare nei nostri cuori non possono scomparire tanto in fretta: andiamo alla (ri)scoperta di quei generi un po' passati di moda, tra brand finiti nel dimenticatoio e piccole gemme che cercano di tenere viva la passione dei loro estimatori.

Muri e proiettili

La lista deve obbligatoriamente partire da un genere che definire seminale per l'intero medium ancora non basta a rendere l'idea della sua importanza. Un gran numero di giocatori ha infatti nella propria mente quattro lettere marchiate a fuoco, corrispondenti al nome che ha consentito una delle prime esplosioni di notorietà per un universo videoludico in procinto di travolgere il mondo: Doom sovvertì ogni pronostico quando nel 1993 portò un anonimo protagonista tra le fiamme dell'inferno, regalando all'utenza la goduriosa sensazione di onnipotenza percepibile dalle variegate bocche da fuoco di questo demone dalle fattezze umane.

Il macrogenere degli sparatutto - a oggi uno dei più influenti dell'intero ecosistema - riconosce in Doom uno dei suoi più celebri antenati, mentre per il cosiddetto "corridor-shooter" non c'è nessuno che tenga testa alla creazione di id Software, nonostante negli anni Novanta si susseguissero i celebri cloni che riprendevano la stessa formula ludica, modificandola appena per diventare dei classici a loro volta: Disruptor, Heretic, Hexen, Star Wars: Dark Forces ne sono gli esempi più lampanti.



Scenari labirintici racchiusi tra le mura di corridoi che nascondono potenziamenti, munizioni e collezionabili tra le orde di nemici da sventrare: con i primi due capitoli la saga conquistò un oceano di appassionati, mentre già a Doom 64 (qui uno speciale su Doom 64) venne mossa la critica di un'eccessiva linearità e mancanza di innovazione.

Il reboot della serie ha lanciato il brand nell'Eternità vista nell'ultima iterazione (uno Slayer non ha mai paura di recuperare la recensione di Doom Eternal), ma il concetto di corridor-shooter è ormai stato superato da un'azione dall'approccio moderno, così com'è accaduto per il franchise "fratello" Wolfenstein, nonostante alcune logiche di gioco rimangano uguali a quelle viste decenni fa.

L'immediatezza di una pistola

I classici shooter chiedevano soltanto due azioni agli utenti: muoversi e sparare. Dimezzare gli input del giocatore è stata la provocazione capace di partorire uno dei generi più apprezzati nei caotici anni novanta, quello "sparatutto su rotaie" colpevole della sparizione di interi pomeriggi all'interno di affollate sale giochi.

Ancora una volta è la semplicità a dominare la scena, nonostante il fascino di una tecnologia che metteva tra le dita degli appassionati una "vera" pistola da puntare allo schermo con precisione: i protagonisti dei titoli si muovevano autonomamente quando ogni nemico diventava un fantasma digitale, creando delle vere e proprie ordalie da risolvere mirando, premendo il grilletto e ricaricando nei momenti più opportuni. Nominare soltanto una delle opere di questo gettonatissimo sottogenere incontrerebbe le ire di migliaia di fan, ma è indubbio che i posti d'onore nella nostra memoria appartengano a Virtua Cop, Time Crisis e House of the Dead, autentici capolavori in grado di far ammassare decine di ragazzi ai loro cabinati.



Alleanze con sconosciuti, consigli sull'approccio a determinati stage, urla disumane quando compariva sullo schermo il power-up che ti cambiava la partita: questi sparatutto limitavano in maniera netta la libertà d'azione, ma sul piatto della bilancia andava posta anche quell'immediatezza impossibile da replicare senza un sacrificio in termini di autonomia.

Il genere si approcciò timidamente anche alle console casalinghe regalando perle come Star Fox 64, ma senza ottenere l'irripetibile riscontro dei cabinati, e ha cominciato a scomparire nonostante qualche titolo tenti ancora di tenerne alto il vessillo di immediatezza e divertimento.

I wanna be a rockstar

Chi è cresciuto negli anni 2000 ricorda benissimo il gigantesco impatto culturale di Guitar Hero, promotore di un approccio "realistico" al gioco musicale che non annoiava nemmeno dopo centinaia di ore passate davanti allo schermo. Questa tipologia di videogiochi non è proprio scomparsa, ma si è decisamente affievolito l'interesse intorno a essa nonostante anni di vero e proprio dominio tematico.

Lanciato nel lontano 2005 da una Harmonix pronta a rivoluzionare il GuitarFreaks di Konami (mai pubblicato al di fuori del Giappone), Guitar Hero coronò un sogno rockettaro per milioni di ragazzi, finalmente in grado di suonare i più entusiasmanti riff senza passare per i tediosi anni di esercitazione che richiede una vera chitarra. Alla popolarità stratosferica del titolo contribuì la scelta molto intelligente delle canzoni da parte degli sviluppatori, che unirono titoli "pop" generalmente conosciuti da tutti ad alcuni reperti noti soltanto ai veri appassionati, riuscendo a coinvolgere così un'immensità di fan uniti dall'amore per la musica.

Il concept sembrava inarrestabile, nonostante i passaggi di testimone (Harmonix finì sotto l'egida di MTV Networks imbarcandosi nel progetto parallelo Rock Band): si susseguivano sequel, spin-off e nuovi pacchetti di canzoni, mentre Activision siglava una storica collaborazione con la Universal Records che gli permise di ottenere i diritti per milioni di brani, ma la band ha suonato soltanto per dieci anni.



L'ultimo titolo è datato 2015 e, a causa di vendite al di sotto della aspettative, l'intera saga di Guitar Hero è stata smantellata, nonostante chiunque sembri ricordarla con malcelata nostalgia. Questo grande immaginario culturale è attualmente sfruttato da Ubisoft per il suo servizio in abbonamento Rocksmith+, ma l'approccio ludico del titolo è soltanto una cornice che serve a facilitare l'apprendimento concreto di uno strumento musicale.

Picchiali tutti

Un genere che oggi vive spesso di revival è il beat 'em up, eppure questi picchiaduro sono le fondamenta stesse del medium, una base inossidabile che ha portato tanti ragazzi a conoscere le meraviglie dei videogames.

Nato nel cuore degli anni Ottanta sui cabinati preferiti dagli adolescenti, questa tipologia di giochi riscosse una gigantesca popolarità grazie alle sessioni in cooperativa che, dal celeberrimo Double Dragon in poi, consentivano a una coppia di amici di imbarcarsi in un viaggio violento fatto di scazzottate e sgherri da umiliare.



All'alba dei tempi erano i cosiddetti "side scroller" a dominare la scena mondiale, resi di volta in volta sempre più spettacolari e meno impegnativi dal distaccamento in chiave tecnica dei picchiaduro uno contro uno (trovate qui lo speciale sulla storia del picchiaduro). L'era delle due dimensioni brillò grazie a titoli come Final Fight, Streets of Rage e Golden Axe, mentre le trame si facevano convolute e si differenziavano dal classico setting suburbano di gang e poliziotti, cominciando a inscenare anche contesti fantasy oppure basati su franchise popolari.

Sono tanti i giocatori che ricordano con estremo piacere le ore trascorse a menare le mani con le Tartarughe Ninja, ed è alla loro soddisfazione che si deve la rivisitazione del genere vista nella recensione di Ninja Turtles Shredder's Revenge, mentre una nuova vetta di nostalgia e divertimento è stata raggiunta dall'ottimo Streets of Rage 4 (tornate a menare le mani con la nostra recensione di Streets of Rage 4).

Niente regole, solo divertimento

Viviamo in un'epoca dove il realismo è diventato la stella polare di molti sviluppatori, portati verso una ricerca di credibilità che va ben oltre le meraviglie di una grafica sontuosa, ma che lambisce i confini del gameplay per dare forma a qualcosa che sia plausibile sul piano materiale e anche l'evoluzione dei titoli sportivi ne è la prova.

Eppure, fino a pochi anni fa, il pubblico non sembrava così interessato al realismo di uno sport, come testimoniano gli anni d'oro dei giochi arcade, che ci hanno offerto una cascata di opere dall'approccio sportivo scanzonato e divertito: dai cabinati di Super Dodge Ball, NFL Blitz e Golden Tee Golf - che riducevano all'osso le regole delle discipline di riferimento - passando per le versioni casalinghe di Arch Rivals (un misto tra basket e arti marziali), Mutant League Football (sì, football giocato da mostri mutanti), senza dimenticare i pomeriggi bruciati con le partite di Virtua Striker e Soccer Ball.



Fino al nuovo millennio l'approccio arcade sembrava in grado di dominare la scena videoludica senza alcun problema, eppure è andato lentamente a scomparire lasciando spazio alle versioni con un maggior accento sull'ambito simulativo degli stessi sport.

Anche in questo caso qualche accenno sul viale dei ricordi viene portato da titoli provenienti da grandi saghe, che calano personaggi storici in contesti apparentemente lontani dalla loro comfort zone - basti pensare alle scappate di Super Mario nel mondo del calcio e del tennis - mentre sembra resistere il racing "spensierato" che ci regalano i go kart e le macchinine Mattel (recuperate la recensione di Mario Kart 8 Deluxe e la recensione di Hot Wheels Unleashed per derapare senza preoccuparvi delle sospensioni), ma la magia semplice ed efficace che aleggiava sui titoli arcade degli anni Novanta si è decisamente affievolita.