Tanti giochi multipiattaforma da osservare nel 2022, tra cui Suicide Squad

Il viaggio alla scoperta delle produzioni multipiattaforma che atterreranno nei nostri salotti durante l'anno appena iniziato prosegue senza sosta. Invitandovi a recuperare lo speciale con la prima metà dei multipiattaforma più attesi del 2022, in questo secondo articolo continueremo a parlarvi (rigorosamente in ordine alfabetico) dei tantissimi titoli che ci terranno compagnia nei prossimi dodici mesi e oltre. Ricordatevi come sempre di farci sapere attraverso i commenti quali siano i vostri Most Wanted e segnalateci eventuali assenti.

OlliOlli World

Come menzionato nel nostro provato di OlliOlli World, il nuovo capitolo della serie di skateboard di Roll7 e Private Division trabocca di personalità. Nel vivido e vibrante mondo di Radland i giocatori potranno personalizzare il look, i trick e lo stile dei propri avatar, ed esplorare una moltitudine di livelli caratterizzati da percorsi multipli.

Profondo e accessibile al tempo stesso, il terzo episodio dell'acclamato franchise di OlliOlli permetterà inoltre di sfidare gli amici e gli utenti provenienti da ogni angolo del globo in veri e propri campionati all'ultimo trick.

OXENFREE II: Lost Signals

Sviluppato da Night School Studio e cronologicamente ambientato cinque anni dopo gli eventi narrati nel titolo precedente, OXENFREE II: Lost Signals seguirà le vicende di Riley. Tornata nel suo paese natale per indagare su degli strani segnali radio provenienti proprio da Camena, la donna troverà più di quanto riesca a immaginare.

Sfortunatamente lo studio e il publisher MWM Interactive non hanno svelato molte informazioni sul prodotto, ma dal momento che questo dovrebbe raggiungere i negozi il prossimo 8 febbraio, gli appassionati del paranormale non dovranno attendere a lungo per imbarcarsi in questo nuovo viaggio di formazione.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo (Remake)

Il rifacimento di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo era atteso per febbraio 2021, ma in seguito alla valanga di feedback negativi - e purtroppo giustificabili - con cui la community ha letteralmente travolto Ubisoft, il colosso dell'intrattenimento videoludico si è visto costretto a posticiparne l'uscita a data da destinarsi.

Nonostante abbiano saltato eventi comunicativi importanti come l'Ubisoft Forward e l'E3 2021, gli autori del Remake hanno affermato di essere ancora al lavoro sul progetto, promettendo di fornirci quanto prima degli aggiornamenti sui progressi compiuti nell'ultimo anno. Non resta che attendere speranzosi il ritorno del Principe.

Project EVE

Palesemente ispirato a NieR: Automata, allo stato attuale Project EVE non possiede assolutamente nulla di originale, ma al contrario si direbbe un mash-up di idee e meccaniche prese in prestito ai più apprezzati capolavori del genere action (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra anteprima di Project EVE).

Eppure l'action RPG confezionato dallo studio coreano SHIFT UP continua a ingolosirci con combattimenti al cardiopalma, rapidissimi Quick Time Event e vorticose scivolate à la Vanquish, senza dimenticare il look sempre accattivante e le generose forme della sua sensualissima eroina. La speranza è che il titolo annunciato nel 2019 possa raggiungere gli scaffali nel corso dell'anno corrente e che riesca a fugare i nostri dubbi.

Quantum Error

Al netto di premesse accattivanti, lo sparatutto ispirato a Dead Space continua a non convincere pienamente, a causa di animazioni legnose, un gore system un tantino grezzo e della rivedibile introduzione della terza persona (per tutti i dettagli rileggete la nostra più recente anteprima di Quantum Error).

Questi sono solo alcuni dei diversi motivi che ci spingono a desiderare che TeamKill Media, che di recente ha fatto sapere di essere passato all' Unreal Engine 5, si prenda il tempo necessario per perfezionare il suo shooter horror e rendere degnamente giustizia alle intriganti idee alla base del progetto.

Rumbleverse

Durante il mese di febbraio assisteremo all'esordio in Early Access di Rumbleverse, il nuovo brawler royale per PC e console di Iron Galaxy e Epic Games. Completamente free-to-play, il titolo offrirà un sorprendente livello di personalizzazione del combattente controllato, che appunto potrà essere abbinato a centinaia di strumenti unici e stravaganti.

Coinvolgendo 40 giocatori, gli scontri di Rumbleverse promettono tanto caos, anche perché gli utenti potranno compiere azioni alquanto bizzarre come lanciarsi da un cannone o dalla cima di un grattacielo, e così via.

Saints Row (reboot)

Inizialmente previsto per il prossimo 25 febbraio, il reboot di Saints Row verrà ora pubblicato il 23 agosto 2022. Attribuendo il posticipo alla volontà di Volition di perfezionare il prodotto e renderlo all'altezza degli standard prefissati dal team di sviluppo, il veterano Jim Boone ha spiegato che il nuovo titolo della saga sarà il più vasto Saints Row di sempre.

Nella città immaginaria di Santo Ileso imperversano il caos e la criminalità, e mentre diverse fazioni di fuorilegge si contendono il potere, un gruppo di amici avvia una piccola impresa criminale con l'obiettivo di salire al vertice.

Sonic Frontiers

Dopo tanti rumor, SEGA ha confermato che un nuovo Sonic in 3D correrà su PC e console durante a partire dalle festività natalizie del 2022. Disgraziatamente le informazioni sul progetto sono ancora poche, ma a quanto pare la nuova avventura del riccio più famoso di tutti i tempi vedrà collidere una serie di mondi.

Caratterizzato da una struttura che a primo acchito si direbbe open world, Sonic Frontiers includerà delle zone esplorabili incredibilmente ampie, non per nulla la descrizione ufficiale anticipa che il titolo permetterà di "accelerare verso nuove vette e provare il brivido dell'alta velocità e della libertà in zone aperte".

Shadow Warrior 3

È slittato al 2022 anche il terzo atto dello sparatutto di Flying Wild Hog e Devolver Digital, che come ormai sappiamo vedrà Lo Wang e Orochi Zilla intraprendere un improbabile missione atta a ricatturare un antico drago che il duo libererà accidentalmente!

Equipaggiato con katane e proiettili di ogni tipo, il protagonista di Shadow Warrior 3 e il suo ex datore di lavoro si inoltreranno in aree del mondo ancora sconosciute pur di individuare la mitica bestia oscura e tenere a bada il cataclisma imminente e scongiurare l'apocalisse.

Soulstice

Annunciato durante l'ultima edizione del PC Gaming Show, Soulstice è il nuovo action RPG a tinte dark e sviluppato dall'italianissimo team di Reply Game Studios.

A dispetto di quello che il nome potrebbe suggerire, non si tratta dell'ennesimo soulslike, bensì di un hack'n'slash con diversi livelli di difficoltà che incaricherà i giocatori di riconquistare una città ormai in rovina e invasa dai temibili Wraith: potenti quanto selvagge creature provenienti dall'altro lato del Velo e capaci di consumare gli esseri viventi, corromperne le anime e addirittura impossessarsi dei loro corpi per dar vita alle cosiddette "Chimere".

STAR OCEAN: The Divine Force

Dopo un'assenza durata ben cinque anni, nel 2022 la serie di STAR OCEAN trascinerà gli appassionati di JRPG in un nuovo mondo in cui si mescolano il fantasy e la fantascienza. Realizzato in occasione del 25° anniversario del franchise, il sesto episodio mira a raccontare una storia originale e abbastanza cupa, che per la prima volta assegnerà il ruolo di antagonista alla Federazione Pangalattica, ossia l'organizzazione un tempo benevola e che si occupava di salvaguardare la naturale evoluzione dei corpi celesti sottosviluppati.

Al netto dell'evidente arretratezza tecnica, STAR OCEAN: The Divine Force sembra vantare al proprio arco una piacevole componente esplorativa, che grazie alle nuovissime meccaniche di volo offrirà ai fan storici una libertà senza precedenti.

Star Trek: Resurgence

Compreso da ex-sviluppatori di Telltale Games, lo studio indipendente Dramatic Labs pubblicherà a primavera un'avventura grafica ambientata nella galassia di Star Trek e cronologicamente collocabile dopo gli eventi di Star Trek: The Next Generation.

Di stanza a bordo della U.S.S. RESOLUTE, i giocatori interpreteranno il primo ufficiale Jara Rydek e l'ingegnere Carter Diaz, i quali verranno incaricati di far luce sul sinistro mistero che aleggia su due civiltà aliene ormai prossime a dichiarare guerra. Interagendo con personaggi storici del franchise e volti nuovi, saranno proprio le azioni e le decisioni intraprese dall'utente a plasmare il corso degli eventi raccontati da Star Trek: Resurgence.

Steelrising

Ideato dagli autori di Greedfall e The Technomancer, Steelrising è un action RPG in uscita su PC e console di ultima generazione. Ambientato in una versione steampunk della Parigi del diciottesimo secolo, il titolo racconterà gli spargimenti di sangue con cui Luigi XVI e il suo esercito di robot hanno soffocato la Rivoluzione Francese.

Assumendo il controllo dell'automa ribelle chiamato Aegis, ossia il capolavoro realizzato dal geniale inventore Vaucanson, i giocatori si faranno largo per strade della Città della Luce e sfideranno le truppe del folle sovrano per cambiare il corso della storia e assicurarsi che la Rivoluzione abbia successo.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Ispirato alla mitologia della prima fantasia finale di Square Enix, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è la più recente opera del Team Ninja, nonché un action RPG svolto a reinterpretare la storia dei quattro Guerrieri della Luce.

L'Oscurità ha inghiottito il mondo e corrotto persino il potere dei Cristalli, ragion per cui Jack, Jed e Ash intendono sconfiggere una volta per tutte il solo e unico responsabile di un simile disastro: un'entità di pura perfidia che risponde al nome di Caos, che tuttavia potrebbe essere in realtà un frutto dell'immaginazione umana. Affrontando gli iconici mostri di Final Fantasy in battaglie feroci e spettacolari, gli utenti dovranno superare numerose sfide per salvare il regno di Cornelia e scacciare l'oscurità.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Nel corso dei decenni gli artisti di casa DC Comics ci hanno più volte mostrato le versioni malvagie dei supereroi più famosi, ma cosa accadrebbe se tutta la Justice League perdesse improvvisamente il controllo? E soprattutto, chi avrebbe i mezzi e il fegato per opporsi a degli esseri quasi divini come Superman, Flash o Wonder Woman? La risposta è la Suicide Squad di Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Captain Boomerang, ossia lo sgangherato team protagonista della nuova opera di Rocksteady.

Radunati dalla Waller, i quattro ex-criminali della Task Force X riceveranno il compito di uccidere i membri della Justice League, che dopo essere stati soggiogati da Brainiac hanno seminato il caos in tutta Metropolis. La città un tempo protetta dall'ultimo figlio di Krypton diverrà quindi una zona di guerra in cui i giocatori dovranno cercare di contenere la violenza della JL, mentre il pericoloso alieno dotato di un Intelletto di Dodicesimo Livello metterà in atto l'ennesima invasione del pianeta Terra.

Test Drive Unlimited Solar Crown

In occasione del NACON Connect tenutosi lo scorso luglio, gli sviluppatori di KT Racing hanno comunicato che Test Drive Unlimited Solar Crown verrà pubblicato il 22 settembre 2022 su PC e console, sia dell'attuale che della passata generazione.

Mostrando un nuovo trailer, il team ha rivelato che il nuovo capitolo della storica serie racing a mondo aperto sarà ambientato tra le strade di Hong Kong, dove i giocatori potranno cimentarsi in una moltitudine di attività ed eventi da completare in solitaria o attraverso la modalità multiplayer.

The Callisto Protocol

Ambientato sulla luna di Giove, The Callisto Protocol catapulterà gli appassionati del genere survival horror nell'anno 2320, sfidandoli a fuggire dalla prigione di massima sicurezza costruita appunto su Callisto e a scoprirne al contempo gli indicibili segreti.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, la nuova creatura di Striking Distance Studios mira a diventare "il più spaventoso gioco per piattaforme di nuova generazione", non per nulla il survival in terza persona offrirà una coinvolgente componente narrativa in cui si mescoleranno azione e orrore.

The Cruel King and the Great Hero

Reduci da The Liar Princess and the Blind Prince, Sayaka Oda e Nippon Ichi Software si preparano a lanciare un nuovo RPG a turni dai toni fiabeschi. Cruel King and the Great Hero racconterà infatti la storia di un drago malvagio che tanto tempo fa venne sconfitto da un eroico guerriero.

Non solo la creatura promise di ravvedersi, ma addirittura fece amicizia col paladino che l'aveva sopraffatta, tant'è che quando il secondo perì in seguito a una ferita mortale, il drago crebbe da solo la figlioletta dell'amico. La verità sul suo passato rischia però di venire a galla, spingendo l'orfanella ormai divenuta fanciulla a voler finire con le sue stesse mani il crudele drago della fiaba.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da Bandai Namco, il franchise horror di The Dark Pictures Anthology è giunto al suo quarto episodio. I protagonisti di quello che il publisher considera il finale della prima stagione della serie saranno dei registi che nelle prime battute della vicenda verranno invitati a visitare una replica del "Murder Castle" di H.H. Holmes, ovvero il primo serial killer nella storia americana.

Nella più sanguinosa storia dell'intera antologia saranno ancora una volta le scelte degli utenti a decretare chi cadrà preda del male di turno e chi invece sopravvivrà fino alla fine dell'incubo.

The Day Before

Lo shooter MMO con elementi survival di Fntastic e MyTona intrappolerà gli utenti in un'America letale e infestata tanto dagli infetti affamati di carne umana, quanto dai superstiti ormai abituati a uccidersi a vicenda per il possesso di cibo, armi e automobili.

Come raccontato nella nostra anteprima di The Day Before, il nostro avatar dovrà attraversare luoghi meravigliosi ed estremamente dettagliati, cercando risorse indispensabili per sopravvivere e risposte che possano aiutarlo a far luce su quanto accaduto. Annientando infetti e altri giocatori, in questo tetro mondo gli utenti potranno diventare delle autentiche leggende e unirsi a colonie di sopravvissuti.

The King of Fighters XV

Il momento di tornare sul ring si avvicina. Quindicesima incarnazione dell'omonimo franchise, The King of Fighters XV vanterà un roster vastissimo composto da 39 personaggi, riunendo per la prima volta gli eroi di ogni singola saga.

Il nuovo episodio riproporrà il solito sistema di combattimento a squadre tre contro tre e vanterà tutta una serie di nuove meccaniche, come ad esempio lo Shatter Strike, ossia la nuova tecnica che consentirà di contrastare gli attacchi dell'avversario. Al fine di offrire la migliore esperienza online possibile, il team ha reso noto che il prodotto si avvarrà di un rollback netcode.

The Last Oricru

Sul pianeta immaginario Adenia è in corso una guerra interraziale che perdura da troppo tempo. Come appreso attraverso la demo di The Last Oricru pubblicata a dicembre su Xbox, le decisioni prese di volta in volta dal giocatore avranno delle conseguenze importanti e provocheranno degli interessanti cambiamenti nell'evolversi degli eventi, permettendo agli utenti di plasmare con le proprie mani il futuro di un intero pianeta.

Peccato solo che l'action RPG forgiato nelle fucine di Gold Knights sia affetto da un gameplay poco ispirato e da un impianto tecnico dannatamente obsoleto.

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Con la conclusione della tetralogia di Trails of Cold Steel, il publisher NIS America si è infine deciso a portare in Occidente i capitoli ancora mancanti della saga di The Legend of Heroes.

In attesa di poter allungare le mani su Trails into Reverie, ossia il capitolo che metterà fine ai tumulti di Zemuria Occidentale, Trails from Zero e il suo sequel diretto ci condurranno a Crossbell per impersonare il caparbio Lloyd Bannings, che assieme ai membri della Sezione Speciale di Supporto si batterà per l'indipendenza della piccola nazione e per scoprire la verità sulla morte del proprio fratello maggiore.

The Lord of the Rings: Gollum

Sviluppato da Daedalic Entertainment, anche lo stealth game dedicato a uno dei personaggi più contorti e al contempo affascinanti dell'universo del Signore degli Anelli ha mancato l'appuntamento fissato per il 2021.

Se sul piano grafico il prodotto non è mai riuscito a impressionarci, sul fronte ludico e narrativo The Lord of the Rings: Gollum ha tanto potenziale. Come nei romanzi e degli omonimi lungometraggi, la doppia personalità di Gollum emergerà di continuo, suggerendo al giocatore due diversi approcci, che tuttavia non avranno alcun impatto sul finale dell'avventura.

The Outlast Trials

Come specificato dal team, The Outlast Trials non sarà il sequel del più recente episodio del brand, ma sarà comunque ambientato nel suo emozionante universo narrativo.

L'avventura cronologicamente collocabile negli anni della Guerra Fredda metterà a dura prova la resistenza dei giocatori e la loro sanità mentale, in quanto questi dovranno sottoporsi - da soli o comunque in compagnia di altri tre soggetti - ai terribili test eseguiti dalla Murkoff Corporation e finalizzati a studiare il lavaggio del cervello, nonché il controllo mentale.

Thymesia

Nei panni del misterioso Corvus, l'action RPG di OverBorder Studio spronerà gli appassionati del genere soulslike a esplorare le strade di un regno caduto vittima delle arti alchemiche più oscure e infestato dai mostri. Se le avventure dello smemorato Corvus lo aiuteranno a recuperare le memorie perdute, le scelte compiute lungo il percorso e gli oggetti raccolti permetteranno invece di ottenere svariati finali diversi.

La particolarità di Thymesia va comunque ricercata nel sistema di combattimento, che attraverso le varie sfide proposte dalla campagna consentirà al protagonista di trasformarsi in un corvo, padroneggiare i poteri della Piaga e scatenare la pestilenza contro le creature che gli si opporranno.

Tiny Tina's Wonderlands

Annunciato soltanto sei mesi orsono, Tiny Tina's Wonderlands è uno spin off di Bordernalds e sarà lanciato su PC e console il prossimo 25 marzo. Sviluppato da Gearbox Software, il titolo è un curioso mix tra action RPG e sparatutto in prima persona, non per nulla proiettili, spade e portentosi incantesimi daranno vita a un caotico mondo fantasy.

Personalizzando i propri eroi multiclasse e superando dungeon stracolmi di stravaganti mostri, i giocatori si avvicineranno pian piano all'obiettivo della campagna: fermare il dispotico Signore dei Draghi.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

A partire dal prossimo 20 gennaio, i fan di Tom Clancy saranno liberi di cimentarsi con l'ultimo sparatutto cooperativo di Ubisoft Montreal. Formando squadre di massimo tre operatori di Rainbow Six e adottando un approccio tattico, gli utenti lanceranno incursioni nelle imprevedibili zone di contenimento per far luce sui misteri riguardanti la minaccia aliena nota come Archaens.

Ubisoft ha confermato che il titolo supporterà cross-play e cross-save su tutte le piattaforme, specificando inoltre che gli acquirenti riceveranno assieme al gioco due "Buddy Pass" per invitare altrettanti amici e permettere loro di giocare gratuitamente per quattordici giorni.

Tom Clancy's XDefiant

Fondendo gli universi di Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six e The Division, il crossover free-to-play realizzato dal team di Ubisoft San Francisco sarà un arena shooter multigiocatore sulla falsariga di Apex Legends e Call of Duty: Warzone.

Una volta scelta la fazione, i tratti e le abilità del proprio Defiant, gli utenti potranno equipaggiarlo con un autentico arsenale di armi principali e secondarie per adattarlo a un campo di battaglia in constante mutamento. Caratterizzato da un ampio pool di mappe dal design unico, Tom Clancy's XDefiant offrirà una grande varietà di arene competitive, al fine di proporre partite profondamente diverse.

Trek to Yomi

Sviluppato da Flying Wild Hog, Trek to Yomi è un action-adventure a scorrimento laterale ispirato a Ghost of Tsushima. Raccontata con un approccio cinematografico particolarmente attento agli angoli di ripresa, la storia di Trek to Yomi ci calerà nei panni dello spadaccino Hiroki per proteggere la sua città e le persone che ama da minacciosi esseri soprannaturali, mantenendo così la promessa fatta al suo morente maestro.

Oltre a un impianto narrativo intrigante, Trek to Yomi vanta al proprio arco un elegante sistema di combattimento basato sull'utilizzo delle armi tradizionali dei samurai e una colonna sonora capace di proiettare i giocatori nel Giappone feudale.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Figlio di uno sviluppo alquanto travagliato, che ha persino rischiato la totale cancellazione, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sembra finalmente aver trovato un po' di pace. Stando a quanto ribadito da Paradox, il gioco di ruolo horror a mondo aperto sta compiendo buoni progressi, anche se attualmente il publisher non è ancora in grado di definire una finestra di lancio, né di mostrare ulteriori sequenze di gameplay.

Considerati i numerosi problemi in fase di realizzazione, è improbabile che il gioco sopraggiunga nel 2022, ma non è da escludere che, nell'arco dell'anno, potremmo conoscere lo stato dei lavori di Bloodlines 2 e assistere alla sua rinascita.

Vampire: The Masquerade - Swansong

Annunciato nel 2019, dopo molti rinvii Vampire The Masquerade Swansong è finalmente pronto ad esordire il 19 maggio di quest'anno. L'opera di Big Bad Wolf è un gioco di ruolo di stampo fortemente narrativo in cui il giocatore dovrà interpretare tre protagonisti vampiri, compiendo delle scelte che plasmeranno il destino dei personaggi e della Camarilla di Boston.

Tra analisi, indagini e relazioni da portare avanti, potremo usare le abilità distintive dei tre succhiasangue ultracentenari, optando per un approccio furtivo, seduttivo o intimidatorio. Il tutto all'insegna della libertà decisionale.

Weird West

Posticipato al prossimo 31 marzo, l'action RPG di Wolfeye Studios e Devolver Digital proporrà una rivisitazione in chiave dark fantasy del selvaggio West, dove sceriffi e pistoleri dovranno fare i conti con creature fantastiche. Incentrata su un gruppo di eroi atipici, la storia di Weird West sarà ambientata in una terra spietata che reagirà alle decisioni intraprese dal giocatore, tant'è che ogni partita sarà unica.

Dal momento che i protagonisti saranno caratterizzati da un destino intrecciato, i loro percorsi individuali convergeranno in un capitolo finale affrontabili solo dopo aver esplorato tutte le storie dei singoli.

Windjammers 2

Qualcuno potrebbe faticare a crederci, ma a distanza di ventotto anni dall'esordio sul mercato, il prossimo 20 gennaio Windjammers riceverà un sequel.

Facile da imparare ma difficile da padroneggiare, Windjammers 2 unirà la filosofia del titolo cult a una manciata di meccaniche inedite per proporre ai giocatori nuove sfide e fantastiche mosse in grado di far girare la testa e migliorare sensibilmente la loro esperienza col frisbee. Sorretto dalla colonna sonora originale, il titolo includerà 10 personaggi giocabili, 10 campi con forme e caratteristiche differenti, una modalità arcade e l'immancabile modalità online per scalare la classifica globale.

WWE 2K22

Dopo il disastroso WWE 2K20, che tra bug, crash e rallentamenti vari è stato un vero incubo per i fan del wrestling, lo sviluppatore Visual Concepts ed il publisher 2K Games si sono presi un anno sabbatico per ripartire dalle fondamenta e progettare la rivoluzione totale del loro brand di successo.

Annunciato a WrestleMania 37, WWE 2K22 presenta infatti un sistema di controllo apparentemente semplificato e un motore di gioco ridisegnato che si tradurrà in animazioni più fluide e credibili. Stando alle dichiarazioni del team, l'obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire finalmente a trasmettere al giocatore la sensazione di trovarsi per davvero a bordo del ring.