Una tecnologia che non deve spaventare: l'IA rivoluzionerà i videogiochi?

Negli ultimi quarant'anni il progresso tecnologico ha permesso agli sviluppatori di dare vita a esperienze un tempo impensabili. Oggi siamo in grado di realizzare scenari complessi, servendoci di potenti motori grafici per riprodurne il contenuto e le relative leggi fisiche. Tra gli strumenti più innovativi e discussi degli ultimi tempi abbiamo le IA generative, capaci di realizzare in pochi secondi dei prodotti audiovisivi tramite semplici prompt testuali. Abbiamo deciso di soffermarci sul loro ruolo nel mondo del gaming, tra rischi, vantaggi e possibili scenari.

I rischi e i benefici

Queste intelligenze artificiali vengono allenate su specifici dataset - contenenti migliaia di immagini prese da internet - fondamentali per generare contenuti. Se per un bambino di sette anni è facile capire cos'è un gatto, IA come Midjourney necessitano di migliaia di foto anche solo per capire com'è fatto. Ecco perché non si può parlare propriamente di "intelligenza": il processo di concettualizzazione non avviene attraverso la significazione ma tramite un calcolo statistico, con l'IA che attinge dai contenuti maggiormente distribuiti sulla rete a prescindere dal loro significato.



Le IA generative non sono una novità nel mondo dei videogiochi: i pianeti visitabili in No Man's Sky, ad esempio, sono generati da un algoritmo che ne altera l'aspetto e il contenuto, rendendo unica l'esperienza dei singoli utenti. Come vedremo a breve, si tratta di uno strumento potenzialmente rivoluzionario contornato da coni d'ombra che solo il tempo potrà illuminare.



Secondo un rapporto di Bain & Company, nel giro di cinque o dieci anni la percentuale di contenuti AI-generated presente nei videogiochi potrebbe aumentare dal 5% al 50%, un valore realistico se consideriamo il numero di aziende del settore coinvolte nello sviluppo o nell'acquisto di tecnologie basate su IA. Sempre stando al rapporto, solo il 20% dei dirigenti intervistati ritiene che ridurranno i costi di produzione, che pur escludendo le spese di marketing possono raggiungere cifre esorbitanti, come nel caso di The Last of Us Parte 2, costato 220 milioni di dollari.



Integrare le IA nel processo produttivo richiederà tempo e risorse: assumere personale in possesso del know-how necessario, capire come e quando servirsene, creare dataset funzionali, sostenere i costi energetici e di sviluppo. Queste sono solo alcune delle sfide che le aziende si troveranno ad affrontare, a meno che la gestione non venga affidata a terzi come nel caso di Microsoft e Inworld, quest'ultima specializzata nello sviluppo di storie e personaggi basati su IA.



Ciò non vuol dire che la qualità dei titoli aumenterà esponenzialmente, ma che gli sviluppatori potrebbero riuscire a offrire ai giocatori esperienze dai risvolti imprevedibili, avvicinandosi maggiormente (ma non sappiamo di quanto) alla libertà concessa dai giochi di ruolo carta e penna.

Se credete sia fantascienza, date un'occhiata alle ultime mod di Skyrim basate su ChatGPT: il giocatore ha la possibilità di conversare - sia testualmente che vocalmente - con NPC doppiati da IA, rendendo i dialoghi a scelta multipla del tutto obsoleti. E i doppiatori? Software come Replica Studios vantano intere librerie di voci basate su IA, con un ampio numero di "personaggi" suddivisi per sesso e accento. Questo significa che anche la più piccola delle produzioni previo il pagamento di una licenza potrà avere NPC e protagonisti doppiati. Già nei mesi precedenti, enti come il SAG-AFTRA e la Writers Guild of America hanno espresso timori nei confronti delle intelligenze artificiali: senza una regolamentazione adeguata, il rischio è che il lavoro di migliaia di attori, doppiatori e maestranze del mondo dello spettacolo venga messo in pericolo da una tecnologia che consentirebbe agli studios di risparmiare milioni di dollari.



Il rischio è che si generi un business model fondato non su principi democratici, ma sull'accentramento del potere economico da parte di un ristretto numero di aziende incuranti dei diritti dei professionisti in questi settori.

Regolamentazione e videogiochi

Posto che questa tecnologia sta già avendo un impatto enorme sul mondo del lavoro, occorre ragionare in termini sistemici senza lasciarsi prendere dal panico. Avanzare perplessità in merito al fenomeno è del tutto legittimo: le IA generative sono uno strumento dall'enorme potenziale creativo, ma qual è il costo? I dataset utilizzati dagli sviluppatori conterranno materiale coperto da copyright, come succede con Midjourney e Stable Diffusion? A tal proposito, come si sta muovendo la politica?



L'11 maggio 2023 il parlamento europeo ha votato e approvato una nuova versione dell'AI Act, un primo quadro normativo che mira allo sviluppo sicuro e trasparente di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Dragos Tudorache, membro del parlamento europeo, ha dichiarato: "Quello che stiamo dicendo è che ci deve essere una documentazione trasparente sul materiale che è stato utilizzato dallo sviluppatore nella formazione del modello [...] in modo che in seguito i detentori di tali materiali possano dire: "aspettate, avete usato i miei dati, le mie canzoni, il mio articolo scientifico, quindi mi dovete qualcosa".



Se il tema è arrivato alle istituzioni è anche merito di organizzazioni come EGAIR, che si definisce "un gruppo di artisti, creativi, editori e associazioni provenienti da tutta Europa, uniti nel portare all'attenzione del pubblico come i nostri dati e le nostre proprietà intellettuali vengano sfruttati senza il nostro consenso, su una scala mai vista prima". Avventure testuali come AI Dungeon utilizzano Chat-GPT3 per generare contenuti, consentendoci di vivere esperienze che cambiano in base alle nostre azioni. Ciò che solleva qualche dubbio è la legittimità dei contenuti generati dall'IA, che ricordiamo essere stata "addestrata" con materiale coperto da copyright.



Questo significa che, potenzialmente, un titolo tripla A potrebbe contenere materiale generato da contenuti protetti dal diritto d'autore o da privacy, come illustrazioni e registri medici. Al fine di evitare diatribe di natura etico-legale, gli studi di sviluppo dovrebbero realizzare dataset basati su opere di appartenenza, come nel caso di Blizzard Diffusion: il tool di Blizzard è addestrato su illustrazioni realizzate internamente all'azienda e verrà utilizzato in futuro per generare concept art.



Un altro dubbio che potremmo sollevare è quello relativo alla creatività: le IA rischiano di produrre un appiattimento generale? Se la risposta che vi siete dati è sì, vi chiediamo di riflettere sulla nascita di programmi come Adobe Lightroom e Photoshop, che non hanno in alcun modo intaccato la creatività di fotografi rinomati. Piuttosto, rappresentano uno strumento facoltativo che consente al fotografo di donare all'opera sfumature differenti. Photoshop non ha ucciso la fotografia, la computer grafica non ha ucciso il cinema, i sintetizzatori non hanno ucciso la musica, quindi perché mai le IA dovrebbero uccidere i videogiochi o minarne il potenziale creativo e comunicativo?



Ciò che dovrebbe destare preoccupazione non è lo strumento, ma le motivazioni che portano al suo utilizzo. Il compito di una politica seria e responsabile è quello di regolamentarne l'utilizzo, così da impedire che le IA diventino un serio rischio per le carriere di lavoratrici e lavoratori.