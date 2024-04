Tekken: le vere arti marziali del picchiaduro Bandai Namco

Affermare che i picchiaduro ad incontri e le arti da combattimento del mondo reale siano legate sembra quasi un'ovvietà. Nel creare i propri giochi, tutti gli sviluppatori si sono dovuti ispirare in maniera più o meno fantasiosa al mondo delle arti marziali, che fortunatamente è ricco di spunti e stili differenti, provenienti da ogni parte del mondo. Non tutti i titoli possono ovviamente rappresentare l'arte marziale di riferimento in maniera realistica, per motivi di design ma anche per le limitazioni dovute alla natura stessa del prodotto. Prevedibile insomma che giochi bidimensionali come Street Fighter o Mortal Kombat (qui la recensione di Mortal Kombat 1) pongano scarsa enfasi sul realismo e invece accentuino aspetti cartooneschi e volutamente esagerati degli scontri, che si tratti di onde di energia, arti allungabili o la ricerca della maniera più creativa e cruenta per causare la dipartita del proprio rivale.



L'habitat naturale per una rievocazione più accurata e credibile degli innumerevoli stili di combattimento esistenti nel mondo reale è quindi il picchiaduro tridimensionale. Titoli come Tekken e Virtua Fighter hanno fatto scuola in questo senso e, nonostante il fighting game di Bandai Namco abbia fatto più di una concessione al "fantastico" nelle sue ultime iterazioni, si tratta ancora dei giochi che riescono a fornire un'approssimazione più vicina alla realtà all'interno del panorama picchiaduro. Tekken 8 in particolare, con il suo roster gigantesco, la sua rappresentazione di lottatori provenienti da ogni parte del globo e le sue movelist kilometriche riesce a fornire più di uno spunto per fare dei paragoni tra il mondo reale e quello virtuale, per quanto concerne gli sport da combattimento (combo aeree a parte).



Tracciamo quindi un itinerario degli stili più iconici e rappresentativi che animano alcuni dei protagonisti del fighting game di Harada e soci (qui la recensione di Tekken 8), paragonandoli alle arti marziali reali e cercando dei punti di contatto sia a livello di mosse impiegate in combattimento, che di strategie di lotta utilizzabili dal giocatore. Poiché limiteremo la nostra analisi all'ottavo capitolo, non aspettatevi una disamina di personaggi come Lei Wulong, anche se in fondo tutti speriamo che torni nel roster.

Steve Fox (Pugilato)

Steve è uno dei combattenti più amati del roster di Tekken 8. Il suo essere veloce ma incredibilmente arduo da padroneggiare gli è valso un'aura quasi mistica, e chiunque decida di cominciare il difficile percorso di apprendimento di questo lottatore è degno del rispetto incondizionato della community. Le similitudini tra la nobile arte e lo stile del boxer britannico sono molteplici e omaggiano diversi grandi pugili del passato.

Uno dei motivi per cui Steve è considerato un personaggio ostico da padroneggiare sono le sue transizioni in "stance", durante le quali il corpo del lottatore assume posizioni diverse per attaccare i punti deboli dell'avversario. Ogni stance è un omaggio ad una leggenda del pugilato e va utilizzata dal giocatore in maniera molto simile ad un vero match di boxe.



Parliamo ad esempio del flicker, stance letale e componente fondamentale dell'"out boxing": si tratta di una posizione evasiva che tende a sfiancare lo sfidante con veloci "jab" e sfruttata a pieno da pugili del calibro di Thomas "The Hitman" Hearn. I flicker jab sono componente essenziale del gioco di Steve e servono a tenere a distanza il proprio rivale, costringendolo a scoprirsi.

Lo stile "peakaboo" non ha invece bisogno di presentazioni: è una delle tecniche principali di "Iron" Mike Tyson che si sposa perfettamente con la sua fisicità. Consiste nell'abbassare leggermente il baricentro ed avanzare coprendo il proprio volto con le mani, per evitare letali colpi al volto (da qui il nome "peakaboo" ovvero gioco del cucù o Bubù-Settete). Stance fortemente offensiva, permette anche in Tekken di mettere pressione al nemico e cercare gradualmente di smantellarne la difesa. Anche se ovviamente nella boxe reale non sono permessi i colpi sotto la cintura che invece il pugile virtuale sfrutta per aprire la guardia degli avversari, l'utilizzo della stance all'interno di Tekken è molto simile alla sua controparte reale. Terminiamo la nostra panoramica con una gradita aggiunta dell'ottavo capitolo made in Bandai: la stance "Lionheart". Questa tecnica è un bellissimo omaggio al pugile più importante di tutti i tempi, Muhammad Ali, e prende in prestito il gioco di gambe del suo leggendario "Ali shuffle" per sfuggire all'offensiva dello sfidante con un rapido movimento di spalle all'indietro.



Attraverso la stance "Lionheart" sarà infatti possibile mandare a vuoto i colpi dell'avversario e punirlo con un rapido attacco in avanti. "Fly like a butterfly, sting like a bee", per l'appunto. Steve Fox è uno dei pugili meglio realizzati in ambito picchiaduro, non solo per l'eccellente comparto animazioni ma anche per il proprio gameplay.

Muhammad Ali in WWE 2K24

La ricerca costante e precisa delle scoperture dell'avversario e l'enfasi sui colpi in controtempo attraverso la sua trademark move b1 (indietro quadrato) non sono tanto dissimili dalle priorità di cui un vero pugile deve necessariamente tener contro durante un incontro, e sono uno dei motivi per cui il personaggio risulta uno dei meno ortodossi e più complessi del franchise.

Eddy Gordo (Capoeira)

Passiamo quindi al brasiliano Eddy Gordo, miglior amico degli amanti di Tekken 3 e della sottile arte di alternare casualmente i tasti X e Cerchio (a proposito, lo speciale sulla storia di Tekken è a un click di distanza). La capoeira è uno degli stili di lotta più spettacolari, acrobatici e appariscenti mai creati dall'uomo, e non sorprende assolutamente che sia anche una delle arti marziali maggiormente rappresentate nei picchiaduro ad incontri sin dai primi anni '90.

Questo stile di lotta ha un'origine molto remota ma non meglio precisata, probabilmente risalente all'epoca coloniale. Si dice fosse sfruttata dagli schiavi per potersi allenare in segreto, mascherando i loro tentativi eversivi con una sorta di danza tribale, in modo da ingannare i propri carcerieri. L'armonia, la musicalità e l'imprevedibilità di questo stile si riflettono pienamente nelle animazioni e nel gameplay di Eddy Gordo, che proprio per questo motivo risulta al contempo uno dei personaggi più amati e odiati della serie Tekken.



Lo stile capoeira, come nella vita reale, si basa quasi esclusivamente sul confondere l'avversario con movimenti ambigui e ipnotici, in modo da attaccarlo nella maniera più imprevedibile possibile e sfruttando principalmente calci. Interessante come questo stile non sempre permetta il contatto con il proprio avversario, e sia praticabile anche in un contesto pienamente ludico, in cui l'impatto dei colpi è solo simulato e il vincitore si decreta solo in base alla superiorità tecnica.

Si tratta infatti di uno degli stili con il più alto requisito atletico e può essere praticato solo da lottatori estremamente flessibili. Nei campi di battaglia di Tekken difendersi da un capoeirista è una delle cose più difficili: molte "stance" risultano estremamente evasive e difficili da colpire, mentre la pletora di movimenti e attacchi improvvisi renderanno quasi impossibile una difesa costante ed efficace.

Law (Jeet Kune Do)

Come nel caso di Steve Fox, l'ispirazione per i lottatori della famiglia Law trascende l'arte marziale e sfocia nella pop culture. Il nome di Bruce Lee ha infatti segnato la propria epoca non solo per lo stile di lotta, ma anche per l'approccio alla vita, lo spirito di abnegazione e la totale dedizione al proprio lavoro, al punto da diventare un vero e proprio modello da seguire e ispirando numerosi campi dello scibile umano, dal cinema alla filosofia. Negli anni '90 era praticamente impossibile imbattersi in un picchiaduro che non contenesse un emulo di Bruce Lee: Fei Long in Street Fighter, Liu Kang in Mortal Kombat, Dragon in World Heroes, e chi più ne ha più ne metta.

Liu Kang in Mortal Kombat 11 Fei Long in Street Fighter V

Il Marshall Law di Tekken 8 è sicuramente una delle rappresentazioni più accurate del Jeet Kune Do, nonostante le ovvie concessioni al fantastico. "L'arte attraverso cui il corpo può esprimersi" è uno stile di combattimento spettacolare, ma che bada al sodo, fatto di parate e contrattacchi ma anche di colpi portati con una violenza spaventosa.



All'interno del titolo Bandai Namco, il lottatore ispirato a Bruce Lee può sfoggiare delle parry, qualche transizione in stance (anche se in quantità minore rispetto ai due combattenti precedenti) ma anche delle violente mosse in power crush in grado di assorbire e soverchiare l'offensiva avversaria in virtù della sola prestanza fisica. Inoltre, nell'ottavo capitolo dell'Iron Fist Tournament grande enfasi è posta sull'utilizzo dei nunchaku durante il gameplay.

L'aspetto tuttavia più interessante di questa incarnazione di Law sono proprio gli omaggi al Bruce Lee cinematografico: la posa pre-combattimento è interamente presa da "The Way of the Dragon" (1972) mentre la rage art, ovvero la tecnica più coreografica e dannosa dell'intero comparto mosse, è una delle pose più iconiche dell'attore asiatico in "Enter the Dragon" (1973).

King (Pro Wrestling)

Tutti gli appassionati di arti marziali sono incappati, almeno una volta, nella diatriba principale riguardo il wrestling professionistico. Nonostante si tratti fondamentalmente di "finzione", coi colpi che vengono esagerati e, per usare un termine tecnico, "venduti" dall'avversario che ne accentua la resa, è comunque uno stile di combattimento estremamente coreografico e spettacolare. Per di più, all'interno di un picchiaduro non bisogna porsi il problema di procurare danni permanenti o traumi cranici al proprio sfidante, il che rende il wrestling una delle discipline più adatte ad una trasposizione videoludica.

Il concept stesso di King è un omaggio al wrestling tradizionale. Il combattente indossa infatti una maschera di giaguaro. Tiger Mask è una "gimmick" (con tale nome indichiamo il personaggio "interpretato" da un lottatore all'interno del wrestling) tramandata di combattente in combattente negli anni, all'interno dei circuiti professionistici giapponesi.



A questa leggendaria maschera è stato anche dedicato l'anime che molti conosceranno come "L'uomo tigre" che, tra le altre cose, conteneva anche riferimenti al wrestling vero, come la presenza del lottatore Antonio Inoki, realmente esistito. Il King di Tekken 8 risulta enormemente "occidentalizzato" rispetto alle controparti old school, includendo alcune delle mosse più iconiche del wrestling attuale, sicuramente più "caciarone" e meno tecnico di quello giapponese.

Vediamo quindi King usare prese e proiezioni degne dei migliori lottatori della WWE del recente passato: uno dei suoi "Heat Engager" (le mosse caratteristiche più importanti su Tekken 8) altro non è che la Pedigree, storica finisher del lottatore Triple H nel mondo reale, mentre un altro ricorda da vicino la RKO di Randy Orton, un altro dei protagonisti della federazione di Stamford. L'intero moveset è tuttavia pieno di manovre storiche utilizzate dai wrestler di ogni epoca, dai leg drop alle powerbomb e alle piledriver, e il gameplay del forzuto lottatore gira intorno ad esse: crearsi l'opportunità per una presa è fondamentale nel gameplay di King e conoscere il maggior numero di combinazioni possibili distinguerà il giocatore di medio livello dall'esperto.

Reina (Taido)

Concludiamo la nostra carrellata con una new entry nel franchise. Reina ha già scalato le classifiche di utilizzo all'interno del roster di Tekken e risulta tra i "newcomer" più apprezzati della storia dei picchiaduro. Questo è in gran parte dovuto alla riuscitissima combinazione di uno stile di combattimento iconico e amato dai fan di lunga data del franchise, ovvero il karate stile Mishima (una variante volutamente esagerata e "fantasy" del karate tradizionale) e il Taido, arte marziale inedita nella serie Tekken.

Tale disciplina è stata creata da Seiken Shukumine nel 1965, e quindi risulta di recentissima acquisizione rispetto agli altri stili di combattimento che abbiamo analizzato sin qui. Il fondatore del Taido considerava il karate tradizionale troppo rigido e quindi limitato. Di conseguenza, ha introdotto in questa arte marziale tutta una serie di movimenti di gambe, calci rotanti e colpi che prevedono una notevole torsione del busto, allo scopo di rendere più flessibile e spettacolare la disciplina originale.



Nonostante il Taido peschi a piene mani dal karate, possiede ormai una dignità propria. Bandai Namco ha preso molto seriamente la rappresentazione di questa nuova disciplina, e ha deciso di avvalersi del parere tecnico di Tetsuji Nakano, quattro volte campione mondiale di Taido, per lo sviluppo delle mosse e delle transizioni di lotta. Reina risulta quindi un melting pot di molte esperienze marziali diverse, alcune fantastiche e altre fortemente radicate nel mondo reale.

Ai pugni elettrici tipici dello stile Mishima si accompagnano le frenetiche rotazioni del Taido e qualche elemento di karate Kyokushinkai, una variante dura del karate tradizionale che prevede l'utilizzo di testate e colpi violenti per incapacitare l'avversario e che la collega a livello di lore ad Heihachi Mishima, sicuramente il più violento e "fisico" della famiglia. La nuova arrivata nella famiglia Mishima risulta quindi al contempo spettacolare, ben integrata nella trama e rappresenta un nuovo modo di intendere un personaggio femminile all'interno del genere fighting game. Generalmente le donzelle all'interno dei picchiaduro utilizzano stili eleganti e fondati sull'evasione dei colpi (basti guardare Lili o Jun), mentre Reina è interamente basata sulla fisicità, sulla possenza fisica e sul completo dominio del proprio avversario. Al contempo, questo personaggio riesce a mostrare gli aspetti più spettacolari di un'arte marziale sconosciuta ai più, che viene rappresentata all'interno del gioco in maniera piuttosto realistica.

Gli stili che vorremmo

Nonostante Tekken sia una delle saghe più longeve in ambito picchiaduro, alcuni stili di lotta non sono ancora stati associati a nessun personaggio, mentre altri risultano colpevolmente assenti dall'ottavo capitolo. In occasione della Gamescom 2023 abbiamo avuto modo di intervistare il team di sviluppo di Tekken 8, che ci ha rivelato di essere costantemente alla ricerca di nuove discipline da rappresentare nel titolo, ma di dover necessariamente scendere a compromessi.

Alcuni stili di lotta pesantemente basati sul gioco a terra, come il Brazilian Jujitsu, potrebbero costituire una sfida per gli sviluppatori, che avrebbero problemi a spettacolarizzare e rendere appetibile al pubblico un'arte marziale di fatto piuttosto statica e non basata su scambi veloci tra contendenti. Esistono quindi discipline che sono nettamente più videoludiche di altre, e noi abbiamo qualche idea su ciò che vorremmo vedere in futuro.



Inanzitutto, non esiste un vero e proprio esponente del pugilato heavyweight, nonostante gli accenni che vengono fatti nel moveset di Steve. Avere un pugile massiccio e violento, da contrapporre alla velocità del boxer britannico, potrebbe fornire ottimi spunti di lore e mostrare ai giocatori un altro modo di interpretare la nobile arte in ambito videoludico. Anche il Krav Maga, basato soprattutto sui contrattacchi, potrebbe essere un'ottima aggiunta alla serie Tekken.

Tra gli "assenti illustri" indubbiamente spicca il Muay Thai, da sempre presente nella serie attraverso Bruce e Fakhumram ma che ancora non è stato sfruttato in Tekken 8. Le possibilità sono infinite, e non vediamo l'ora di scoprire quali sorprese e quali nuovi stili di lotta il team di Harada vorrà introdurre nei prossimi season pass dell'ultimo arrivato in casa Bandai Namco.