The Art of Assassin's Creed Origins: immagini e illustrazioni dall'Antico Egitto

Il fascino di un'ambientazione avvolta dai caldi colori dell'Egitto; un'epoca di decadenza e sfarzo, di onore e guerra; un crogiolo culturale, dove le tradizioni e l'architettura egizie iniziano a mescolarsi (o sarebbe meglio dire "contaminarsi") con quelle di matrice romana: queste sono solo alcune delle caratteristiche che rendono il nuovo Assassin's Creed: Origins un prodotto di grandissimo impatto storico-artistico. Benché nella realtà dei fatti Cleopatra e Cesare non abbiano mai collaborato con i progenitori degli assassini (ma, in fondo, chi può dirlo davvero?), la rappresentazione videoludica dell'era tolemaica ad opera di Ubisoft potrebbe gareggiare ad armi pari con il valore "istruttivo" di un documentario.

E mentre attendiamo con molto interesse, all'inizio del prossimo anno, l'arrivo della modalità Discovery Tour, con cui partire in un vero viaggio pedagogico nell'Egitto del 49 A.C, possiamo ingannare il tempo e accrescere le nostre conoscenze in termini di game design con il volume The Art of Assassin's Creed: Origins, una sorta di enciclopedia che racchiude in sé il processo di sviluppo alla base dell'ultimo capitolo della serie.

Pagina dopo pagina si spalanca dunque dinanzi ai nostri occhi lo "scheletro" concettuale dell'incredibile lavoro di ricostruzione operato dal team: accanto alle strepitose immagini preparatorie, inoltre, trovano posto alcune didascalie che ci istruiscono sulle idee e le ispirazioni da cui questo nuovo Assassin's Creed ha avuto "origine".



Egittologi per passione

L'artbook si presenta con dimensioni davvero notevoli, che mettono subito in chiaro le ambizioni del progetto: una sovra copertina con la silhouette di Bayek in primo piano protegge la rilegatura rigida su cui campeggia il (primissimo) logo degli assassini. Una volta aperto il volume si apre un mondo davvero incantevole di schizzi, composizioni, disegni ed artwork strepitosi: ognuna delle 200 pagine è realizzata con una carta spessa e pregiata, che mette chiaramente in risalto la qualità delle immagini stampate.

Sul versante squisitamente estetico, The Art of Assassin's Creed: Origins è un riassunto in formato cartaceo dell'itinerario artistico che ha portato l'Egitto di Cleopatra a prendere vita con pixel e poligoni: Il brand e art director Raphael Lacoste, nella brevissima introduzione, conferma l'incredibile accuratezza riposta in ogni singolo edificio del gioco, sostenendo di aver lavorato a stretto contatto con lo storico ed artista Jean-Claud Golvin nel tentativo di ricreare le antiche città egizie nel modo più credibile e realistico possibile.



I dieci capitoli di cui si compone il libro ci "illustreranno" di volta in volta i perni centrali che fanno da sfondo all'avventura di Bayek ed Aya: si tratta di singoli macro gruppi tematici (da Siwa ad Alessandria, passando per il Delta del Nilo e persino per le sequenze ambientate nel presente) suddivisi in modo schematico allo scopo di favorire sia la lettura che "l'apprendimento". Ogni pagina è accompagnata - come già accennato - da piccoli stralci descrittivi che aiutano a comprendere l'evoluzione dei personaggi e del level design: nel primo capitolo, ad esempio, una serie di bozzetti ci mostra le versioni preliminari del protagonista, il concept da cui ha preso forma, poco alla volta, la sua fisicità definitiva, intesa come esternazione della personalità interiore.

Non manca poi un'attenzione particolare verso il suo abbigliamento, soprattutto nella scelta simbolica della colorazione, affinché risultasse pienamente coerente con il gusto dell'epoca e fosse anche apprezzabile ai nostri tempi. Affianco ai disegni di Bayek, alle sue movenze ed al suo equipaggiamento, troviamo anche esaustive e complete illustrazioni raffiguranti le spade e gli scudi che imbracceremo lungo il nostro cammino di vendetta.

Lo stesso trattamento è riservato anche ai comprimari ed ai luoghi esplorabili: la sua sposa Aya, i coprotagonisti e il setting di gioco ci vengono infatti mostrati fin nel minimo dettaglio, attraverso disegni semplicemente meravigliosi, che balzano all'occhio con prepotenza, senza mai essere soverchiati dalla mole di testo. Il volume in esame raggiunge insomma un notevole equilibrio tra godimento per gli occhi e nutrimento per la mente, grazie soprattutto ad un ottimo bilanciamento tra l'aspetto descrittivo e quello visivo.

Ad occupare la maggior parte dello spazio sono però ovviamente gli artwork, che alle volte si estendono fino a coprire persino due facciate intere: la resa dell'impaginazione, la superba bellezza delle immagini, la nitidezza dei disegni e la vibrante carica cromatica rendono The Art of Assassin's Creed: Origins una piccola pinacoteca da sfogliare, capace di mettere in risalto l'incredibile bravura degli artisti in forze presso Ubisoft. Estremamente stimolante, inoltre, osservare l'interpretazione di personaggi storici come Giulio Cesare e Lucio Settimio, cui si aggiunge, ovviamente, anche Cleopatra: la regina, a scapito della sua intelligenza e del suo carisma, in realtà - stando alle fonti storiche - non era poi così bella come è stato solitamente tramandato. Nella visione di Ubisoft, quindi, la sua fisionomia è stata rivisitata per apparire più affascinante, graziosa e autoritaria allo stesso tempo. In alcuni bozzetti preparatori, d'altronde, ci appare persino con la stessa regalità di una dea, poi ridimensionata nel gioco finale in modo da renderla un personaggio più "umano". The Art of Assassin's Creed: Origins, d'altronde, è colmo di spunti di riflessione su ciò che significa "riadattare" l'immaginario storico perché risulti appetibile ed omogeneo con quello odierno, pur senza snaturarne minimamente l'essenza.

L'indiscutibile maestria con cui questa piccola enciclopedia è stata assemblata ci induce a consigliarne caldamente l'acquisto non soltanto agli appassionati di "arte videoludica", ma anche a chiunque voglia conoscere più a fondo tutto il mastodontico lavoro creativo alle spalle di un'opera monumentale come Assassin's Creed: Origins.