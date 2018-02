The Division: tra passato e presente, nascita ed evoluzione del gioco Ubisoft

Ci fu un annuncio all'E3 del 2013 che lasciò tutti a bocca aperta, in cui iniziava ad intravedersi il futuro dei videogiochi multiplayer online prendere finalmente forma.

Nacque così The Division, un titolo pieno di aspettative, con il fardello di essere il concorrente numero uno di Destiny.

Il gioco venne presentato alla fiera losangelina con un gameplay che tolse il fiato agli spettatori: il motore grafico era infatti avveniristico, proponendo un meteo dinamico sensazionale ed un'interattività ambientale distante anni luce da quella degli altri congeneri.

L'impressione iniziale era quella di osservare in movimento un prodotto che sommasse in sé le meccaniche tipiche di uno shooter, di un RPG e di un Open World: un gioco unico, quindi, e mai visto prima, nel quale avevamo la facoltà di sparare, di usare abilità speciali, e persino di giocare in remoto da un tablet per dare supporto ai propri amici anche lontani dalla console e dal PC. Sebbene i trailer continuassero ad incantarci, la data d'uscita slittava costantemente. Il "futuro" del gaming multiplayer, insomma, tardava ad arrivare.

Un lungo cammino verso l'equilibrio

Quando però The Division giunse finalmente sui nostri scaffali, il downgrade grafico apparve sin da subito fin troppo evidente. In aggiunta, il titolo Ubisoft nacque palesemente prematuro: glitch e bug all'ordine del giorno, exploit che permettevano di attraversare i muri, armi sbilanciate che impedivano di condurre match equilibrati in PVP ed attività nell'end game completamente inesistenti.

Per risollevare le sorti di un prodotto visibilmente deludente, dopo poco tempo dalla release ufficiale iniziarono a sopraggiungere i primi DLC presentati come "contenuti dell'anno uno": nei confronti di queste aggiunte, la community nutriva ovviamente un gran quantitativo di aspettative. Disgraziatamente, anche il primo raid fu un fallimento: nell'incursione "Missing in Action" di The Division bisognava infatti semplicemente resistere ad un numero progressivo di ondate nemiche. Il tutto era reso ancor più difficoltoso e frustrante a causa dell'evidente sbilanciamento dei danni degli avversari, ai quali si affiancava una pletora di bug interminabile, tra cui un errore che permetteva persino di terminare l'incarico restando fuori dall'area di gioco. Pur al netto di questo indefinibile marasma, un plauso andrebbe comunque rivolto agli sviluppatori di Massive Entertainment, che - invece di trincerarsi nel silenzio stampa - hanno portato avanti una serie di dirette settimanali su Twitch in cui discutevano dello stato del gioco, cercando di capire quali fossero i problemi e chiedendo consiglio direttamente alla community.

Dopo l'uscita del secondo DLC, iniziò un periodo di stasi, durante il quale, nonostante le patch e gli aggiornamenti, il gioco continuò ad essere completamente sbilanciato. Parte della fanbase cominciò quindi ad abbandonare i server, e gli stoici utenti che perseverarono tentarono di comunicare il più possibile con lo studio di sviluppo, proponendo su Reddit diverse soluzioni su come perfezionare la produzione.

Proprio grazie a questi giocatori, del resto, Massive Entertainment decise di coinvolgere la community attivamente all'interno del gioco: per la Patch 1.4, fu creata una Elite Task Force, una squadra di utenti chiamata negli studi svedesi allo scopo di lavorare in simbiosi con il team per migliorare l'intelaiatura ludica.

Quest'idea si rivelò decisamente lungimirante, e permise a Massive Entertainment di ricevere feedback diretti da tutti i tipi di giocatori: all'interno di questa task force trovavano infatti spazio YouTubers, streamers, semplici giocatori casuali e accaniti fruitori del PvP. Ognuno di loro suggerì la propria opinione, tracciando una road map dei miglioramenti da effettuare.

Il primo passo introdotto con la Patch 1.4 fu quello di modificare la gestione del time to kill dei nemici e con esso la scalabilità dei contenuti. Tutti gli avversari divennero più abbordabili ed il gioco sembrò man mano sempre più fluido.

Si trattò, pertanto, di un progresso decisamente importante, che migliorò di molto l'esperienza di gioco. Continuava a latitare, purtroppo, l'aggiunta di attività nell'end game che desse piena soddisfazione ai giocatori più hardcore.



La Zona Nera e i sotterranei

A tal proposito, vale la pena aprire una breve parantesi sulla Zona Nera.

Si tratta di uno spazio concepito per il PvE mischiato ad un PvP innovativo: il sistema dei traditore prevede la possibilità di aiutare un altro giocatore, oppure diventare - per l'appunto - un "traditore" ed essere quindi segnalato come nemico della divisione, un bersaglio che tutti possono rintracciare ed uccidere.

Questo meccanismo, benché un po' acerbo all'inizio, era l'unico modo per confrontarsi con gli altri utenti, ed anche un metodo per testare il proprio equipaggiamento. Nonostante le buone premesse, in molti lamentavano che il sistema dei traditori non faceva altro che aumentare l'astio all'interno della community.

A prescindere dai gusti personali, è innegabile che simile modalità rappresenti uno dei picchi dell'originalità di The Division, tanto innovativa quanto controversa. La Zona Nera, d'altronde, è stato l'unico aspetto che, dal lancio, non ha subito cambiamenti fino all'ultimo aggiornamento 1.8, grazie al quale il sistema dei traditori ha subito un upgrade, che ha portato poi alla sua versione 2.0, dove sono cambiate le dinamiche di scelta per diventare "traditori".

Tornando al discorso sulla progressiva metamorfosi di The Division nel corso del tempo, dopo la Patch 1.4 il gioco conobbe fortunatamente una piccola ripresa, per poi però ricadere in un limbo di incertezza. Continuava infatti a persistere una sensazione di "stagnazione": i giocatori infatti vagavano nella zona nera con la speranza di non incappare in avversari scorretti che utilizzavano i glitch a proprio vantaggio.

Ogni aggiornamento successivo diveniva pertanto un piccolo spiraglio di luce, senza però riuscire mai a migliorare radicalmente l'esperienza.

Venne comunque introdotta la gestione delle dotazioni, ossia un modo per sfruttare l'equipaggiamento salvando le proprie build per poi cambiarle in base alla missione da affrontare. A ciò si affiancò anche l'aumento della scorta disponibile: un upgrade fondamentale, soprattutto se consideriamo che gli oggetti erano diventati veramente tanti (troppi) da gestire. Al vertice delle aggiunte, tuttavia, spicca l'introduzione dell'equipaggiamento classificato e degli "eventi globali": questi sono degli eventi stagionali, della durata di circa sette giorni, nei quali i giocatori sono spinti a completare una determinata attività che gli permette di ricevere specifiche ricompense sul fronte dell'armamentario.

I perfezionamenti alla formula di The Division ci conducono alle soglie del 2018, ossia quello che può essere considerato il punto di maturità più alto raggiunto dal titolo Ubisoft.

L'ultimo grande upgrade, la già citata patch 1.8, si porta in dote diverse novità gratuite. Un'intera area esplorabile completamente nuova è stata aggiunta alla mappa di gioco: al suo interno i nemici hanno spawn casuali, esattamente al pari delle missioni, che si generano in modo automatico.

Tre quartieri sono inoltre riservati all'inedita "Resistenza", ovvero una modalità PvE ad orde che vi sfida a resistere più a lungo possibile.

E' stata finalmente inserita anche una nuova modalità PvP chiamata Schermaglia: parliamo di un 4vs4 senza obiettivi, un classico Team Death Match che permette a tutti di sfidarsi alla pari grazie alla normalizzazione degli equipaggiamenti. I GearSet classificati ora sono predominanti, e la loro profondità ci dona l'opportunità di variare continuamente stile di gioco.

Non tutto però è rose e fiori, ed alcuni di questi set sembrano essere leggermente sbilanciati in PvP. Rispetto alle dinamiche assai squilibrate come quelle di diversi mesi fa, in ogni caso, si tratta di un traguardo davvero soddisfacente.

Infine, I Sotterranei, ossia il primo contenuto aggiuntivo distribuito per The Division, è stato completamente rivisto con l'aggiunta di nuovi modificatori, nuovi nemici ed in sistema di missioni procedurali che ci permette di non affrontare mai due volte lo stesso incarico.

Finalmente l'end game ora ha un senso, capace com'è di soddisfare le preferenze di tantissime tipologie di giocatori, dagli amanti del PvE a quelli del PvP. Ubisoft e Massive Entertainment hanno saggiamente deciso di fornire simili miglioramenti ai possessori del gioco in modo del tutto gratuito. Per quanto sia stato necessario molto più tempo del previsto, a quasi due anni dalla sua uscita, The Division ora è al massimo del suo splendore.

Il futuro resta però ancora incerto: nessun piano è stato svelato né per un eventuale "anno tre", né per un sequel. Gli sviluppatori, in sostanza, hanno lasciato la porta aperta su ciò che ci aspetta in The Division per i prossimi anni. A noi giocatori, ora come ora, non resta altro da fare che goderci il presente.





