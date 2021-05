The Elder Scrolls Online: il tour guidato di Blackwood, la nuova espansione

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Stadia Xbox Series X

L'uscita di The Elder Scrolls Online Blackwood si avvicina e la tradizione vuole che ZeniMax Online organizzi un tour nella nuova regione per raccontarci i suoi aspetti più interessanti. Un breve giro virtuale in cui noi abbiamo rivestito il ruolo del turista, mentre il lead content designer Jeremy Sera e il zone lead Jason Barnes ci hanno fatto da guida. A Blackwood la cultura imperiale si incontra con quella argoniana: è una terra in cui si alternano città fortificate e paludi insalubri. Una regione già presente in Arena, ma soprattutto in Oblivion, che è il più grande riferimento della nuova stagione di The Elder Scrolls: Online (chiamata proprio Gates of Oblivion). Il viaggio è cominciato nella città di Leyawiin, una versione più vecchia di ottocento anni dell'omonimo borgo apparso nel quarto capitolo della serie.

Leyawiin, centro politico e commerciale della regione

Leyawiin è la capitale di Blackwood. È circondata da imponenti mura e controllata da guarnigioni di soldati stazionati nei pressi dei cancelli, dai quali pende un drappo verde col simbolo della città: uno stallone rampante. All'interno la vita scorre vivace: locande, sale delle gilde, venditori e artisti di strada occupano gli angoli delle viuzze lastricate. Le case a graticcio hanno tonalità verdi e arancioni, Barnes ci racconta che si è voluta mantenere la vivacità dei colori di Oblivion poiché era una caratteristica che rendeva la cittadina molto distintiva.

A est del fiume che spacca in due l'insediamento c'è Castel Leyawiin, sede del potere politico, esercitato da una coalizione di Imperiali, Argoniani e Khajiit. Il castello ha un cortile interno pattugliato e grandi spazi interni tappezzati da stoffe rosse. La sala del trono, imponente e spaziosa, si trova in mezzo a due file di statue gigantesche, tra cui una che ritrae Sai Sahan (uno dei personaggi più importanti della storyline principale) che secondo le leggende ha salvato la città combattendo da solo un'orda di invasori.



Il terreno su cui è stata eretta Leyawiin è instabile e paludoso: in Oblivion i difetti strutturali della città erano evidenti per via di ampie zone inabissate ai margini interni delle mura. La versione di ottocento anni prima è ancora nel pieno del suo splendore: il terreno è ancora solido e asciutto e non solo, le vie sprofondate della Leyawiin di Oblivion sono qui occupate da fabbri, mercanti e maestri di gilda.

La città è ancora viva e in movimento, è un centro mercantile importante tanto che è presente un porto commerciale dove sono attraccate navi di grosse dimensioni e piccole zattere di qualche esploratore argoniano. Il porto è la più grande novità rispetto alla vecchia Leyawiin ed è testimonianza di un centro urbano che riveste un ruolo ancora di primo piano nelle funzioni amministrative e commerciali della regione di Blackwood.

I dintorni di Leyawiin e la Caverna della Risacca

Attorno a Leyawiin si estende un cordone di strade pavimentate e illuminate a dare l'idea che l'ambiente sia sicuro e sotto controllo. Basta deviare dalla strada, però, per accorgersi che la natura si sta riprendendo ciò che è suo. Sulle colline, in mezzo ai salici che cintano la piccola depressione in cui siede Leyawiin, scorrazzano dei Bog Dog, aggressivi cani delle paludi ricoperti di muschio che di solito si muovono in piccoli gruppi.

Poco più a nord della città si trova la Caverna della Risacca (Undertow Cavern in inglese) che ripesca un dungeon già presente in Oblivion, riproponendolo con alcune importanti differenze. La versione originale era allagata, ci ha raccontato Barnes, mentre in The Elder Scrolls: Online l'acqua non ha ancora raggiunto un livello alto, ma sono già visibili i segnali di un'inondazione.Al suo interno c'è una comunità di goblin che combatte contro dei minotauri per il dominio della zona. Più si scende in profondità, più il livello dell'acqua si alza: in alcuni passaggi cascate scroscianti si tuffano in piccoli laghetti sotterranei, nelle vie percorribili l'acqua può arrivare alle ginocchia. Tutto intorno si vedono macchinari goblin in legno, probabilmente usati per scavare la roccia, e antiche rovine Akaviri che hanno ancora forme riconoscibili: archi a sorreggere portoni un tempo maestosi, corridoi in pietra, statue.

L'abbazia di Zenithar

Dopo l'umida escursione nel sottosuolo di Blackwood il tour si è spostato nel nord della regione, dove il territorio paludoso lascia spazio a praterie collinose. Sopra una di queste colline è adagiata l'abbazia di Zenithar, profanata da gruppi di mostri e di goblin senza padrone. Si tratta di un dungeon pubblico originale, cioè non ispirato a nessun luogo di Oblivion. Il suo stato di rovina, comunque, fa intuire il perché non ne troviamo traccia nel quarto capitolo.

Zenithar è una divinità legata al commercio, dunque tutta l'area ha la forma di un grosso mercato diviso in distretti. Quello in cui ci si imbatte non appena entrati è una sorta di grande piazza punteggiata da casette in cui ora trovano riparo belve e goblin. L'incuria è tale che la vegetazione e gli alberi hanno trasformato un piccolo villaggio fortificato in una foresta piena di insidie. Il distretto del porto è probabilmente quello più inquietante.



È dominato da colori bluastri e ha l'aspetto di un luogo infestato dove i canti e i sinuosi movimenti delle nereidi fanno gelare il sangue nelle vene. Non è rimasto niente con cui interagire pacificamente. Il porto è un campo di battaglia in cui un imprudente avventore potrebbe rischiare seriamente la sua vita.

Gideon

Gideon è un insediamento situato al di là dei confini di Cyrodil e immerso nei territori paludosi di Black Marsh, la casa degli Argoniani. È una città rappresentata per la prima volta in The Elder Scrolls Arena del 1994: ZeniMax l'ha ricostruita da zero basandosi sulla lore scritta nel corso degli anni.La città è stata eretta su rovine precedenti che spuntano agli angoli delle mura e ha cambiato proprietario diverse volte nel corso della storia.

Attualmente è gestita dalla Legione Black Fin, una fazione argoniana che mantiene rapporti di amicizia e commercia con Leyawiin. Gideon è progressivamente inghiottita dalle paludi e se vogliamo prefigura quel che diventerà fra qualche secolo Leyawiin se lasciata nelle mani dell'incuria e dell'abbandono. Le mura sono parzialmente crollate, le vie fangose e allagate.



Subito fuori la palude lambisce i portoni e creature ostili, come le Death Hopper (nientemeno che rane giganti), pattugliano i dintorni e fungono quasi da difesa naturale contro eventuali invasori. Su un colle nei pressi della città c'è Castel Giovesse, di cui si parla in una serie di libri sull'universo di The Elder Scrolls intitolata 2920. Il Castello è in rovina e disabitato, fatta eccezione per due legioni di spettri che tra le sue mura combattono una battaglia senza fine.

Portali per le Deadlands

Durante l'esplorazione di Blackwood può capitare di imbattersi in portali fiammeggianti che conducono nelle Deadlands, dove risiede Mehrunes Dagon. Come spiegato dagli sviluppatori,questi eventi mettono in moto i meccanismi sociali di The Elder Scrolls: Online poiché è necessario che qualcuno ne segnali la posizione (non sono visibili sulla mappa) e gli altri si organizzino per raggiungerla. Barnes ci ha raccontato che durante il periodo di prova alcune persone avevano istituito delle squadre di ricerca col compito di localizzare i portali sul server.



Ogni portale conduce in una zona casuale delle Deadlands, che sono un labirinto di isole e lava pattugliate da mostri. Muoversi tra di esse non è così difficile come in altre località pubbliche: gli sviluppatori ci hanno assicurato che due bravi giocatori potrebbero cavarsela bene, ma ogni aiuto è bene accetto. Specie quando si giunge a uno dei tanti boss sparsi per il dungeon.

La nostra visita si è conclusa proprio con un evento di questi: un grosso dragone fiammeggiante contro un drappello di giocatori, cinque o sei in tutto, che hanno combattuto animati da spirito di cooperazione. Un climax finale che apre la strada alla breve attesa che separa dall'uscita: il primo giugno su PC e l'8 su console, con tanto di versione Enhanced per PS5 e Xbox Series X/S in arrivo il 15 giugno.