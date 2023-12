The Exit 8: un horror diverso, anomalo, simbolico, da provare assolutamente

Nel maggio del 2019, su 4chan viene postata la prima immagine ritraente le backrooms, un complesso labirintico di stanze vuote che catturerà ben presto l'attenzione del pubblico. Le backrooms sono ascrivibili al genere creepy pasta, ovvero quei "racconti dell'orrore, anonimi e generalmente brevi, pubblicati e diffusi su siti internet, blog e forum". Tre anni dopo, l'utente Kane Pixels pubblica su YouTube un cortometraggio intitolato The Backrooms, ambientato nelle stesse stanze viste su 4chan anni prima.

Il fenomeno delle backrooms, ci aiuta a comprendere il successo di un gioco giapponese divenuto virale nel giro di poco tempo: The Exit 8.

Cos'è The Exit 8?

Sviluppato da Kotake Create, il titolo è ambientato nei corridoi di una stazione apparentemente normale, ma si scoprirà ben presto essere abitata da presenze maligne chiamate anomalie. Il compito del giocatore sarà quello di raggiungere l'uscita numero 8, ma per farlo dovrà rispettare tre semplici regole: non fissare le anomalie; se si individua un'anomalia, tornare indietro; se non si individua un'anomalia, andare avanti. Nel caso queste regole non dovessero essere rispettate, si tornerà al punto di partenza.

Le anomalie possono essere vistose o nascoste a seconda dei casi, in un "trova le differenze" in salsa horror che vi farà dubitare di voi stessi. Dopo i primi minuti di gioco, sarà del tutto naturale provare sensazioni quali paura, spaesamento e angoscia, ma il sentimento più forte rimarrà quello del perturbante. Come riesce The Exit 8 a generare queste sensazioni?



Il comparto tecnico ai limiti del fotorealismo, permette al gioco di scatenare quello che in campo scientifico è chiamato Uncanny Valley: il termine, coniato da Masahiro Mori, viene utilizzato per descrivere il senso di repulsione scaturito dall'osservare un robot dalle fattezze umane. Più l'oggetto osservato risulterà vero, più intenso sarà il senso di inquietudine.

Perché la stazione di The Exit 8 genera sensazioni spiacevoli? Quando giochiamo, siamo consapevoli di trovarci all'interno di un mondo virtuale. Se la resa grafica risulta quasi indistinguibile dalla realtà, il nostro cervello farà fatica a processare l'informazione, generando in noi un senso di turbamento.

L'inquietudine

Un altro aspetto degno di nota è l'utilizzo degli spazi liminali, ovvero quei luoghi di transizione tra il "prima" e il "dopo" che possono generare sensazioni piacevoli o di disagio. Uno spazio liminale può essere il corridoio di un ospedale che divide i reparti, l'hall di un hotel deserto o, appunto, una metropolitana. Sono almeno sei gli elementi caratteristici dello spazio liminale:

il primo è l'assenza o scarsità di oggetti d'arredamento; il secondo è la ripetizione, come i corridoi della stazione che si ripetono all'infinito; il terzo è il posizionamento degli oggetti, che può essere casuale e quindi generare inquietudine. In seguito abbiamo le dimensioni degli oggetti, che possono distorcere il nostro senso dello spazio. Ultimo ma non ultimo, la distorsione controllata di elementi ambientali. Infine, la totale o parziale assenza di vita umana.

La definizione di eerie del filosofo britannico Mark Fisher ci aiuta a illustrare meglio il concetto: "l'eerie (bizzarro; straniante ndr), per contrasto, è costituito da un fallimento di assenza o un fallimento di presenza. La sensazione di eerie si verifica quando c'è qualcosa dove non dovrebbe esserci niente, o quando non c'è niente dove invece dovrebbe esserci qualcosa". Nel libro The Weird and the Eerie: lo strano e l'inquietante nel mondo contemporaneo, Fisher spiega come il nostro mondo sia abitato da presenze indecifrabili, capaci di corrodere il nostro legame col tessuto spazio-temporale (se vi interessa il genere, eccovi il nostro speciale sul new weird e Control). Queste presenze non sono frutto di entità aliene o di spiriti maligni, ma soggetti di un contesto culturale, economico e sociale alterato dalla presenza umana: città abbandonate, porti ricolmi di container, centri urbani e così via.



Nel suo piccolo, The Exit 8 possiede i tratti tipici del contemporaneo postmoderno: assenza di storia o di significati oggettivi e ripetizione schematica di modelli estetici e culturali. Se siete alla ricerca di un'opera breve, ma capace di dar vita a riflessioni di vario tipo, The Exit 8 è il gioco che fa per voi. Se invece siete tra quelli che cercano un'esperienza horror per il gusto di giocarla, sarete comunque accontentati.