The Game Awards 2022: tutti i giochi annunciati, c'è Death Stranding 2

Star Wars Jedi Survivor, Final Fantasy 16, Armored Core 4 e Death Stranding 2: queste sono state solo alcune delle sorprese di un evento di spessore, dal grande ritmo e pieno di momenti emozionanti: scopriamo insieme tutti gli annunci dei Game Awards 2022. Nella mezz'ora d'antipasto del pre show è stato dato spazio ad alcuni annunci da non sottovalutare, a partire da quello di Dead Cells Return to Castlevania, DLC in uscita nel primo quarto del 2023 ambientato nel famoso universo dal setting gotico.



In seguito al reveal dell'uscita di Vampire Survivors su mobile disponibile gratis da oggi, Ubisoft ci ha fatto dare uno sguardo a Valiant Hearts Coming Home, sempre in arrivo su dispositivi mobile, e poi è giunto il momento del trailer della versione PC del Returnal di Housemarque. Da dove credete che nascano gli incubi? Con questa frase si è aperto il video dell'annuncio di Hellboy Web of Wyrd, un nuovo action adventure roguelite dedicato al demone rosso, che nel video ha preso a pugni un lupo mannaro. Dopo una veloce occhiata a Horizon Call of the Mountain, in arrivo al lancio di PlayStation VR2, l'horror Post Trauma ha fatto la sua apparizione, per poi lasciarci al colorato mondo di Viewfinder, che a quanto pare offrirà dei puzzle a base di famose opere d'arte.



Tra orride creature e minacce meccaniche, Atomic Heart ci ha calato nelle sue intense battaglie, per poi passare il testimone a Scars Above, l'avventura in terza persona su di un oscuro pianeta alieno in arrivo il 28 febbraio 2023 su console e PC. Gli allegri ma intensi scontri di Relic Hunters Legend e Hide N Seek, la nuova modalità di gioco per Among Us, hanno preceduto il filmato di After Us, che ci chiamerà a vivere un viaggio in un mondo al collasso, nei panni di una coraggiosa eroina in grado di curarlo. Il gioco dall'ispirata direzione artistica arriverà nella primavera del 2023.



Sempre in una Terra in rovina si svolgeranno gli eventi di Replaced, in arrivo nel 2023 e realizzato con una pregevole pixel art. Un bel ballo in spiaggia, diventato all'improvviso più frizzante, ha aperto il filmato di Street Fighter 6, a base di lottatori e location da tutto il mondo. Per l'occasione è stata confermata anche la data d'uscita del picchiaduro, che farà il suo debutto sul mercato il 2 giugno del prossimo anno. Prima di passare agli annunci dello showcase, ricordatevi che su Everyeye.it trovate anche tutti i vincitori dei The Game Awards 2022.

Tanti annunci! Da Death Stranding 2 a Star Wars Jedi Survivor

Passiamo quindi all'evento centrale dei Game Awards, con Keighley che ha preparato diverse sorprese di spessore, a partire da Hades 2 di Supergiant Games, che vedrà la principessa dell'Oltretomba combattere contro il titano del tempo in persona.

A sorpresa è arrivato il trailer d'annuncio di Judas, il nuovo gioco di Ken Levine, un'avventura a tinte dark a base di armi improbabili e una storia di spessore in arrivo su console next-gen e PC.



È poi arrivato il momento di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un'esperienza molto differente dai titoli principali della serie e incentrata sulla giovane Cereza e il suo demone Cheshire, con un debutto in esclusiva Switch previsto per il 17 marzo 2023. Dopo il trailer dedicato all'espansione Lightfall di Destiny 2, Suicide Squad Kill the Justice League è tornato in scena, mostrando i toni scanzonati della missione dei villain DC e persino il loro incontro con un Batman ben più violento del solito. Il momento è stato perfetto per omaggiare Kevin Conroy, il famoso doppiatore del Cavaliere Oscuro.



Le colorate zuffe tra animaletti di Party Animals in una gran varietà di ambientazioni, da aerei in volo fino a sale con buchi neri, arriveranno nel 2023, al pari di The Last of Us Parte 1 in versione PC, che vedrà la luce il 3 marzo 2023. Star Wars Jedi Survivor ha rapito il pubblico con uno spettacolare filmato di gameplay, tra sequenze di combattimento con la spada laser, l'esplorazione di canyon e foreste rigogliose, e un comparto grafico degno della nuova generazione di console.

Il sequel di Jedi Fallen Order, come appreso dall'interprete di Cal Kestis, uscirà il prossimo 17 marzo 2023. I creatori di Celeste hanno presentato una nuova avventura a tinte dark, piena di mostruosità da sconfiggere e segreti da scoprire, Heartblade, che arriverà nel 2024. La luce dei riflettori è poi passata su Dune Awakening, un MMO open world basato sul famoso universo, che si è mostrato con un trailer in engine.



Gli adrenalinici scontri di Forspoken, che vedranno Frey servirsi di spettacolari poteri magici, hanno preceduto l'annuncio di una demo del gioco, che attualmente è già disponibile al download. È quindi giunto il momento per Death Stranding 2 di presentarsi al pubblico, con un trailer che ha mostrato non solo il ruolo centrale di Fragile ma anche una versione più attempata di Sam Porter Bridges, che a quanto pare la affiancherà in un'avventura la cui storia - a seguito della pandemia - è stata riscritta da zero.

Forte di soluzioni tecniche di spessore, grazie all'utilizzo del DECIMA Engine, siamo certi che il titolo di Hideo Kojima farà parlare non poco di sé nei prossimi mesi.



Dalle fucine di EA Originals, Immortals of Aveum ci porterà nel mezzo di un conflitto su larga scala, in un setting futuristico, e arriverà nel 2023. Non molto altro sappiamo sulla produzione al momento. Poi, il trailer della storia di Tekken 8 ha infiammato i cuori dei fan della leggendaria serie picchiaduro, mentre quello di Nightingale, un ambizioso action/survival che ci permetterà di esplorare reami generati in modo procedurale, era incentrato proprio sulla varietà d'ambientazioni procedurali generabili con l'ausilio di speciali carte.



Dopo la proiezioni del video ricco di dialoghi e battaglie di Baldur's Gate 3, Joe Madureira ha presentato il suo progetto in collaborazione coi ragazzi di Digital Extremes: parliamo di Wayfinder, con una Beta in arrivo nella prossima settimana. I nuovi contenuti disponibili con l'Expansion Pass di Fire Emblem Engage e lo spettacolo dedicato all'atteso Diablo 4, che uscirà il 6 giugno 2023, hanno ceduto il posto a un'altra sorpresa: l'annuncio del DLC di Horizon Forbidden West Burning Shores che dal 19 aprile 2023 ci porterà assieme ad Aloy a visitare una Los Angeles in rovina.



A seguito dell'annuncio di Blue Protocol, il nuovo action RPG online con setting fantasy sci-fi, nato da una collaborazione tra Bandai Namco e Amazon Games, le sparatorie di Remnant 2, il Transformers Reactivate di Splash Damage e la versione console di Company of Heroes 3 hanno costituito una fase di rapidi annunci dello show, proseguita poi con Behemoth, i contenuti natalizi di Fall Guys e l'atteso trailer del film di Super Mario.

Di grande interesse è stato anche il debutto del nuovo gioco di Don't Nod e Focus Home Entertainment: parliamo di un action RPG incentrato su due cacciatori di fantasmi dal passato oscuro e con ogni probabilità segnati da traumi indelebili. L'appuntamento è proseguito con Banishers Ghosts of New Eden, un'ulteriore apparizione di Warhammer 40.000 Space Marine e Meet Your Maker, tre produzioni che dovrebbero vedere la luce nel 2023. Dopo BloodBowl e The Witcher 3 next-gen, il Bandicoot più famoso dei videogiochi si è lanciato sul palco per presentare Crash Team Rumble, un gioco multiplayer a squadre 4vs4 per sfide all'ultimo frutto Wumpa raccolto.



Il nuovo trailer a tinte fosche di Lords of the Fallen ci ha mostrato il guerriero esplorare scenari da incubo, caratterizzati da un livello di dettaglio incredibile e abitati da guerrieri torreggianti a veri abomini. Quindi il grande Michael Madsen ha preso la parola per presentare Crime Boss: Rockay City, uno sparatutto open world in prima persona ambientato nella Floria degli anni '90 e forte di un cast stellare, si pensi a Kim Basinger, Danny Trejo e Chuck Norris. Il peculiare titolo uscirà il 28 marzo 2023 su PlayStation 5, PC e Xbox Series S|X.



I Game Awards sono quindi giunti alla fase conclusiva, prima coi nuovi contenuti dedicati a Modern Warfare 2 e a un nuovo trailer di Cyberpunk 2077 Phatom Liberty, che ha svelato il personaggio interpretato da Idris Elba e poi con l'annuncio a sorpresa di Armored Core IV: Fires of Rubicon. Il gioco a base di scontri tra mech arriverà nel 2023 su console e PC.

Un breve intermezzo dedicato a Rocket League Frosty Fest e alle potenti creature di Wild Hearts ha preceduto l'intervento di Naoki Yoshida, che ha presentato il trailer Revenge di Final Fantasy 16. Spettacolari battaglie in Unreal Engine e una storia matura sembrano essere due elementi chiave di questa avventura ricca di evocazioni e bestie mitiche, che arriverà su PlayStation 5 il 22 giugno 2023.