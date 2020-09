The Last of Us 2: un storia di amore e odio con la Virtual Photography

È possibile raccontare la storia di The last Of Us Parte II attraverso la Virtual Photography senza usare i cliché tipici da Social Media? Mi sono posto questa domanda con un duplice obiettivo: da un lato volevo sfidare me stesso ad evitare il più possibile ritratti, paesaggi, assets e soggetti che chiunque di voi avrà già visto in abbondanza su Instagram o Twitter, dall'altro desideravo provare a dare il massimo, proponendo soggetti e tagli di inquadratura difficili ed inusuali persino per il sottoscritto.



Per dare forza al mio progetto, noterete innanzitutto che nelle 15 foto che compongono questa gallery i protagonisti sono quasi sempre ripresi di spalle o di profilo. Questo perché il soggetto di questa gallery sono le storie, il gameplay, le azioni dei protagonisti, e non un ritratto dei personaggi che si focalizza sulla ricercatezza stilistica. Inquadrare un singolo protagonista racconta poco della storia in corso, quindi mi sono limitato a presentarvene un paio, i soli che mi pareva avessero davvero qualcosa da esprimere.



Ho pensato inoltre che sarebbe stato interessante aggiungere un ulteriore strato di narrazione, dividendo le foto in tre categorie: "Hate", aventi come soggetto la rabbia, la lotta per la sopravvivenza, il conflitto. "Interlude", fotografie che rappresentano i luoghi attraversati e i momenti di tensione antecedenti uno scontro. E infine "Love", a conclusione di un percorso narrativo ed emotivo, come lo abbiamo vissuti tutti, ognuno in maniera intima e personale. Spero che il mio progetto e il messaggio che vuole trasmettere vi arrivino dritti al cuore. Mi auguro di strapparvi un sorriso o un emozione sopita. Fatemi sapere cosa ne pensate nello spazio dei commenti.

Hate

I Can't Let You Leave

Hammer To Fall

Red Fury

Neckbreaker

Neckbreaker (alt.vers.)

Everyone's An Enemy

Resident Evil

Interlude

Horsin' Around

Deliverance

The Passion

Love

A Normal Life

Ceci n'est pas Frida

Alice in Chains

(Can't Live Without Your) Love and Affection

è a vostra disposizione, per interagire con l'autore vi invitiamo a commentare qui sotto, inoltre potere seguirlo e contattarlo anche su Instagram