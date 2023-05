The Last of Us Parte 2: i traumi di Ellie analizzati da una psicologa

Giunto da poco sul piccolo schermo, The Last of Us ha fatto la gioia dei fan di lunga data e dei nuovi appassionati, non soltanto per merito di un intreccio che ha omaggiato e rispettato l'ottimo materiale di partenza, ma anche grazie ai suoi personaggi, memorabili e incredibilmente umani (qui la recensione della serie TV di The Last of Us). Impossibile ad esempio non pensare alle tribolazioni di Ellie e alla sua salute psicologica, messa a dura prova da gravi lutti, dagli shock subiti e dalle decisioni sofferte. In attesa della trasposizione televisiva di The Last of Us Parte 2 (la recensione di The Last of Us Parte 1 è a portata di click), abbiamo voluto soffermarci sui traumi della sua protagonista e sul suo viaggio di vendetta, voluto per soffocare i suoi stessi sensi di colpa.

L'inizio di tutto

Dopo aver assistito alla tortura e all'omicidio di Joel, inizia a crearsi una crepa nell'animo di Ellie, tanto che questo evento andrà a influenzare ogni sua singola decisione futura. Comprendere quanto le è accaduto è fondamentale per entrare in empatia con la ragazza, e forse è l'unico modo per capire le motivazioni che stanno dietro alle atrocità che commette, fra le tappe di un percorso distruttivo che la condurrà a danneggiare anche i suoi cari.

Nel momento in cui si presenta nelle nostre vite una situazione inattesa e dannosa sul fronte psicologico o fisico, scatta un meccanismo che generalmente spinge a fuggire o ad attaccare, e quando la normale risposta alla minaccia viene bloccata si può innescare un trauma persistente (Levine, 2010). Al verificarsi di questo "cortocircuito", la persona viene sconvolta sul piano emotivo e il suo cervello tenderà a ripresentare questo incidente nella vita di tutti i giorni, in varie forme.



Quando Ellie viene immobilizzata dagli amici di Abby e costretta a guardare Joel, torturato e ucciso senza alcuna pietà, non riesce ad evitare di assistere allo strazio che le si presenta davanti. Lei però non resta lì ferma: cerca in tutti i modi di divincolarsi e liberarsi dalla stretta, e per questo viene colpita alla testa e perde conoscenza.

Nel momento in cui Dina la fa svegliare, qualche tempo dopo, sono tutti scomparsi e ciò che rimane è la vista raccapricciante del cadavere dell'uomo. Imprevedibile e violenta, questa esperienza ha reso il trauma più duraturo (Herman, 2015) lasciando a Ellie profonde ferite psicologiche. La giovane sviluppa tutti i sintomi del disturbo da stress post-traumatico (PTSD), che la portano inconsciamente a organizzare la propria vita come se l'evento alla radice del trauma fosse ancora in corso, immutato e immutabile, poiché ogni nuova situazione o incontro vengono in qualche modo contaminati dal passato (Bessel van der Kolk, 2015). L'intrusività dei ricordi spiacevoli si intensifica ogni giorno che la ragazza trascorre a Seattle: il trauma viene rievocato tramite flashback e incubi legati all'evento, che si presentano anche quando Ellie, di nuovo assieme a Dina, vive un periodo di relativa tranquillità.

Rievocazioni a Seattle

L'esperienza del trauma è definita da sentimenti di impotenza perché la vittima non è in grado di fare nulla per fermare lo svolgersi di fatti orribili. In una mossa disperata per liberarsi dalla sensazione di impotenza, molti sopravvissuti ricorrono a rievocazioni: ci riferiamo al "rivivere" compulsivamente una situazione che ricorda il momento traumatico, con l'obiettivo di padroneggiare i sentimenti estremi che ci avevano sopraffatto durante l'evento reale. (Herman, 2015). Vale la pena di precisare, qualora ce ne fosse bisogno, che il modo in cui un sopravvissuto affronta le emozioni negative può spesso essere errato, distruttivo.

Partendo da questo presupposto, è chiaro che per riconquistare il proprio equilibrio interiore un superstite dovrà fare i conti con le conseguenze del trauma originario e anche con i sensi di colpa e di rimpianto, così come con l'immagine erosa di sé. Un buon esempio di questo percorso ce lo offre la stessa Ellie in una delle annotazioni nel suo diario, in cui scrive: "Oggi ho portato JJ a fare un giro. Ha riso tutto il tempo. Quasi non ho pensato a Seattle per tutto il giorno. È stato bello". La ragazza non specifica a cosa fosse felice di non pensare: si riferisce chiaramente alle atrocità commesse in quel luogo, a un pesante fardello da portare nel suo cammino verso la guarigione.



Una delle scene più brutali di The Last of Us Parte 2 è difatti una rievocazione. Il momento in cui la protagonista tortura brutalmente Nora riproduce il suo trauma originario: in buona sostanza Ellie mette in atto ciò che aveva visto accadere a Joel. Ciò è reso ben evidente dalle sue espressioni facciali durante e dopo la scena: non si sente trionfante ma arrabbiata, poi scioccata e infine disgustata dalle sue stesse azioni. Alla fattoria la ragazza rivive numerose scene traumatiche sottoforma di flashback: momenti vividi, emotivamente carichi e privi di prospettiva temporale (Zlomuzica et al., 2017), che fanno sembrare presente un evento accaduto in passato.

Queste scene distruggono l'illusione del giocatore che per Ellie le cose stiano davvero migliorando, almeno in maniera significativa. La ragazza non si sente al sicuro nemmeno con Dina, perché perfino uno stimolo innocuo potrebbe scatenare un altro tremendo ricordo, seguito da un intenso attacco di panico. A questo punto della sua vita, nessun posto rappresenta per lei un vero rifugio. Nei sopravvissuti al trauma, la disconnessione avviene sia internamente che esternamente: si manifesta una difficoltà a percepire o ad esprimere a parole ciò che sente, un profondo senso d'alienazione (Herman, 2015; Levine, 2010; Van der Kolk, 2015).



Ciò rende i traumatizzati completamente sopraffatti dallo stress e li induce a esprimere questo stato con l'evitamento, o una rabbia sproporzionata. Ellie ha evidenti problemi in termini di equilibrio e autoregolazione, poiché dentro di sé rimugina costantemente sul senso di colpa legato al suo essere immune, su quello che avrebbe - forse - potuto ottenere con il suo sacrificio. Poi ci sono il rapporto con Joel, i momenti che ha vissuto con lui e quelli che ha rifiutato. E se non fosse stata così dura con lui dopo aver appreso la verità? Se avesse scelto di perdonarlo prima? E che cosa sarebbe successo se avesse sparato ad Abby prima che gli altri le portassero via la pistola? Non è inusuale, per una sopravvissuta come lei, porsi questo tipo di domande.

Essere risparmiati sapendo che altri hanno incontrato un destino peggiore pone un grande peso sulla coscienza (Herman, 2015). Esiste ancora un altro fattore che contribuisce agli intensi sentimenti di alienazione di un sopravvissuto. Durante un'esperienza orribile, il nostro primo istinto è cercare rassicurazione e riparo. Quando nessuno è lì per te e sei lasciato solo ad affrontare quello che è probabilmente il momento peggiore della tua vita, la conclusione inconscia che trai è che... sei da solo. Riparare la fiducia infranta in te stesso, nella tua comunità e persino nei sistemi di fede e moralità che ti hanno sostenuto è una parte difficile ma cruciale del processo di recupero (Herman, 2015).

La guarigione

Lasciar andare Abby e Lev è il primo passo di Ellie verso la guarigione. Prima degli eventi di Santa Barbara, la protagonista sarebbe potuta guarire dal suo trauma grazie alla sicurezza e l'amore che le dava la casa condivisa con Dina. Probabilmente, però, la ragazza aveva davvero bisogno di toccare il fondo per rendersi conto di come la morte di Abby non fosse la soluzione per lenire il suo dolore.

La guarigione è però un processo iterativo: durante il percorso trovi risposte e le usi per avanzare, e se torni indietro lo fai per ripetere passaggi incompiuti. Questa progressione prevede alcuni step che sono ben evidenti nella storia di Ellie. Il primo si manifesta durante l'epilogo alla fattoria: la giovane non porta il suo solito arsenale di armi, per cui si può dedurre che ha trovato un posto relativamente sicuro in cui vivere, che sia Jackson o da qualche altra parte. Non si sente più in pericolo grazie a questo ritrovato senso di sicurezza, a cui si può ancorare.



La fase successiva sarà essenziale per il recupero di Ellie, poiché affrontare le conseguenze di un trauma è un po' come metabolizzare una perdita. Per i sopravvissuti come lei, che hanno commesso atrocità, il processo del lutto include la perdita della loro integrità morale, e la necessità di "espiare ciò che non può essere annullato" (Herman, 2015).

Con il tempo, e dopo aver ripercorso a più riprese il suo cammino travagliato, si spera che la giovane riesca a far sì che le sue esperienze traumatiche si integrino lentamente nella storia della sua vita, diventando parte di una narrazione organica piuttosto che lampi di orrore divorante, capaci di lasciarla spaventata, insensibile ed esausta (Van der Kolk, 2015).