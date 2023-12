The Last of Us Online non esiste più: c'è davvero da esultare?

Con un comunicato ufficiale Naughty Dog ha dato forma alle preoccupazioni di alcuni, confermando l'avvenuta cancellazione di The Last of Us Online. Il team di PlayStation è tornato a rivolgere una totale attenzione allo sviluppo di produzioni single player, le sue specialità, e questo potrebbe rappresentare un segnale importante circa il futuro della macchina produttiva di Sony: che il colosso del gaming stia finalmente comprendendo i rischi insiti nel portare avanti un modello di business a trazione Game as a Service? Le possibilità sono concrete, e mi sembra opportuno parlarne.

I tempi stanno cambiando?

"For the times they are a-changin", diceva Bob Dylan in un suo pezzo leggendario. E per quanto riguarda Sony e i Game as a Service (qui lo speciale su Sony a tutto GaaS), pare che i tempi stiano cambiando molto in fretta. Poco più di un anno fa abbiamo riportato le dichiarazioni dell'allora CEO di PlayStation Jim Ryan, che parlava del lancio di dodici esperienze live service entro la fine dell'anno fiscale 2025.

Alcuni giorni fa siamo tornati a menzionare il buon Jim, ma per la sua festa d'addio a PlayStation, mentre a novembre la nuova guida della divisione, Hiroki Totoki, ha confermato il rinvio della metà dei live service in programma per ragioni qualitative. Tra questi, probabilmente, c'era anche il titolo multiplayer di The Last of Us, ora ufficialmente cancellato da Naughty Dog. Prima di riflettere sulla cosa "in chiave positiva" per i giocatori, non posso esimermi dal fare una premessa. La fine di un progetto simile può rappresentare un momento critico per gli addetti ai lavori, e non solo sul fronte creativo.



Un paio di mesi fa un report di Kotaku ha fatto riferimento ad almeno 25 licenziamenti in casa Naughty Dog, a cui bisogna aggiungere la partenza di impiegati legati specificamente a The Last of Us Online, si pensi a uno dei responsabili della monetizzazione del gioco. Da qui, vien difficile prendere la fine del progetto multiplayer con entusiasmo, ma resta il fatto che potrebbe condurre a risvolti promettenti per gli appassionati delle opere di Naughty Dog.

Senza lasciarci a brancolare nel buio, il comunicato ha fatto luce sulle motivazioni che avrebbero determinato la cancellazione del prodotto. In fase di pre produzione sin dallo sviluppo di The Last of Us Parte 2 (a proposito, stiamo giocando a The Last of Us Parte 2 Remastered), il gioco multiplayer è diventato sempre più ambizioso e solido in materia di gameplay. Portarlo a compimento e renderlo capace di intrattenere a lungo il pubblico però avrebbe comportato un ingente investimento di risorse economiche e soprattutto umane, a discapito delle produzioni che hanno reso leggenda il collettivo californiano: le avventure single player.



Da qui la difficile decisione di porre fine allo sviluppo del gioco. A queste dichiarazioni di carattere ufficiale aggiungo il famoso report di Jason Schreier, incentrato sulle presunte divergenze tra Bungie e Naughty Dog circa l'efficacia del progetto multiplayer di The Last of Us. Altri, come il papà di God of War David Jaffe, hanno parlato di un clima di malcontento tra gli studi PlayStation, dovuto proprio alla svolta GaaS fortemente voluta dalla dirigenza, ma non necessariamente condivisa dagli sviluppatori.

Non posso confermare in alcun modo le parole di Schreier o di Jaffe, ma è lecito quantomeno ipotizzare che questo malcontento possa aver raggiunto i lidi di Naughty Dog, che all'abbandono di Jim Ryan potrebbe aver trovato un momento opportuno per "sbattere i piedi a terra" e tornare a occuparsi esclusivamente di esperienze single player. Le ultime notizie circa il ridimensionamento del programma GaaS e il recente annuncio sulla fine di The Last of Us multiplayer potrebbero indicare la volontà di una Sony sempre più consapevole dei rischi connessi alla produzione massiccia di prodotti live service. Mentre Marvel's Spider-Man 2 sta infiammando il Natale dell'utenza PlayStation e God of War Ragnarok ha tagliato il traguardo delle 15 milioni di copie vendute (qui la recensione di God of War Ragnarok Valhalla), giochi come Suicide Squad Kill the Justice League o Helldivers 2 - per fare un esempio legato a Sony - non sono certo riusciti a guadagnarsi l'entusiasmo del grande pubblico. C'è poi il caso di Bungie, che è stata acquisita da Sony per una cifra sedici volte superiore a quella impiegata per accogliere in famiglia Insomniac Games.



La compagnia a cui dobbiamo Halo sembra non trovarsi in un momento facile, con Destiny 2 che sta perdendo giocatori e Marathon che, stando alle voci di corridoio, non sarebbe riuscito a colpire degli streamer di Escape From Tarkov chiamati a provarlo in anteprima. Molto poco si sa degli altri Game as a Service di PlayStation, ma qualcosa mi dice che l'iniziale obiettivo di riversare nello sviluppo dei Gaas il 55% del budget dedicato a PS5 nell'anno fiscale 2024 sia stato riconsiderato.

Non voglio affermare che il colosso intenda smettere di costruirsi una posizione nel segmento, ma solo che potrebbe aver deciso di non tuffarcisi più a capofitto, soprattutto se al prezzo di penalizzare in qualche forma i giochi single player di successo e quei team first party che da decenni li realizzano.

Tra speranze e rimpianti

In attesa di ricevere ulteriori conferme sui possibili mutamenti strategici della divisione PlayStation, non mi resta che fare un po' di sana speculazione su quali potrebbero essere gli ambiziosi progetti single player di Naughty Dog. Cominciamo dalla nuova e chiacchierata IP dello studio, forse di stampo fantasy, su cui però al momento non sappiamo davvero nulla di concreto.

L'altro grande nome è chiaramente The Last of Us Parte 3, e in questo caso sono stati diversi gli insider a pronunciarsi sulla sua esistenza, e non solo: Shannon Woodward, l'attrice che presta la voce a Dina, ha svelato di star lavorando a un videogioco top secret, in un post contornato da tre faccine sorridenti.



In generale, visto anche il grande successo della serie TV, e la prospettiva di portare la saga a un nuovo pubblico - con The Last of Us Parte 2 Remastered che di certo arriverà su PC prima o poi - resta difficile credere che il team voglia già lasciarsi alle spalle l'universo di Ellie e Joel. C'è poi un discorso da non sottovalutare, connesso al comunicato per annunciare la fine di The Last of Us Online e in particolare a questa porzione del discorso: "le lezioni e gli investimenti in tecnologia per questo gioco saranno trasportati nel modo in cui sviluppiamo i nostro progetti e saranno di valore incalcolabile nella direzione in cui siamo diretti come studio".

Non posso affermarlo con certezza, ma pongo una domanda a me stesso e a tutti voi: e se una parte degli asset, degli elementi narrativi e ludici di questo progetto sfortunato trovasse posto in una delle nuove avventure di Naughty Dog? Magari in uno spin-off ambientato nel mondo di The Last of Us? Si tratterebbe di un modo per non perdere gli investimenti e il lavoro svolto sul gioco multiplayer e magari velocizzare il debutto di un'esperienza inedita senza lasciare gli appassionati "a digiuno" per molto tempo.



Il dispiacere più grande che provo da giocatore in merito a tutta questa vicenda riguarda proprio il tempo. Come è emerso dal comunicato, The Last of Us Online era diventato sempre più grande, il che rende quantomeno lecita l'ipotesi che la sua gestazione abbia finito col rallentare quella del prossimo grande single player.

Non ripeterò i discorsi già affrontati nello speciale sui primi tre anni di PS5, ma è triste credere che - con l'attuale generazione di console giunta quasi al quarto anno di vita - non si sia vista nemmeno l'ombra di un gioco originale firmato dal collettivo californiano. Note amare a parte, come avete preso la cancellazione del titolo multiplayer di The Last of Us? E cosa vi aspettate dal futuro di Naughty Dog? Ditecelo nei commenti.