The Last of Us Parte 2, l'attenzione ai dettagli in un artbook digitale

Durante l'ultima edizione dei The Game Awards, il capolavoro di Naughty Dog è riuscito a giudicarsi la statuetta più ambita, quella del Miglior Gioco dell'Anno 2020 (se volete scoprire le qualità del titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Last of Us Parte 2). Per festeggiare l'occasione, abbiamo deciso di proporvi una galleria fotografica di Massimo Cimino, che ha scelto di concepire questa sua raccolta in formato "artbook", allo scopo di avvicinare sempre di più la fotografia digitale a quella di stampo virtuale. L'autore ha preferito focalizzarsi, come noterete, sui "dettagli": l'obiettivo era quello di inquadrare da vicino i particolari che caratterizzano l'avventura di Ellie, concentrando l'occhio dell'obiettivo virtuale e quello del giocatore sul maniacale lavoro operato dai ragazzi di Naughty Dog. Quegli infinitesimi dettagli che, magari, nel fluire dell'azione finiscono per passare inosservati, e che invece contribuiscono a plasmare il grado di realismo e immersione che un prodotto di tale caratura è in grado di trasmettere. Buona visione!

La cura per i dettagli

