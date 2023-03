La nuova vita di The Last of Us: il remake su PS5 e PC e la serie TV

Complice la serie TV di The Last of Us a firma HBO, che ha saputo incantare milioni di giocatori e non, reinterpretando in chiave televisiva una delle storie videoludiche più commoventi di sempre, è un periodo d'oro per il mondo partorito da Naughty Dog. Come se non bastasse, l'utenza PC si sta preparando a vivere le gesta di Ellie e Joel in The Last of Us Parte 1, il remake del classico del 2013 realizzato con le più recenti soluzioni tecnologiche del team dei PlayStation Studios (qui la nostra intervista agli sviluppatori di The Last of Us Parte 1).



Con l'idea di celebrare sia la versione per il piccolo schermo, che il debutto del rifacimento su PC, ci siamo soffermati su determinati aspetti del processo creativo alla base di entrambe le incarnazioni della storia, non mancando di riflettere sulle differenze che le separano e sul futuro della serie TV, che ci racconterà gli eventi di The Last of Us Parte 2.

Le ambientazioni e gli infetti

La timeline del "presente" di The Last of Us ha inizio nella Zona di Quarantena di Boston, un luogo iconico dell'avventura di Naughty Dog. Teatro su base quotidiana di disordini e testimonianza in cemento di un'umanità sì protetta, ma al prezzo di diritti e libertà personali, questa location andava ricostruita nel modo opportuno per l'Art Director Erick Pangilinan. Tanto per cominciare, quando l'abbiamo esplorata in The Last of Us Parte 1 ci è stata presentata con dei toni bluastri, voluti per sottolineare quanto in realtà sia una prigione per i suoi cittadini.

Queste atmosfere opprimenti, così come le ha definite il Lead Cinematic Animator Bryant Wilson, sono state espresse in ogni modo possibile, a partire dalla costante presenza di barriere e filo spinato: i suoi abitanti devono trovarsi esattamente dove li vuole la FEDRA e non altrove. Nel remake, così come nella serie, si è lavorato molto per trasmettere ai fruitori la disperazione e la frustrazione di ciò che resta del tessuto sociale, abituato alla miseria e agli illeciti. Come ci ha tenuto a ricordare anche Pedro Pascal, il suo personaggio si dedica giorno e notte al contrabbando e ai loschi affari per sopravvivere in questo mondo ricolmo di storie tragiche.



Per Merle Dandridge, che interpreta Marlene sia nel gioco che nel serial HBO, ogni stanza ha qualcosa da dirci, ed è per questo che Pangilinan e i suoi hanno badato a ricreare i luoghi sin nei minimi particolari nel remake, dal tipo di mobili, ai letti in cui dormivano gli adolescenti nell'era pre-Cordyceps. The Last of Us non è iconico solo per le città e le location al centro degli eventi narrati ma anche e soprattutto per le sue mostruosità e i suoi personaggi. Per quanto concerne gli infetti, Neil Druckmann ha svelato un interessante aneddoto sulla loro nascita, avvenuta quando i creativi stavano cercando un modo per differenziare i loro abomini dagli zombie.

La rivelazione è arrivata osservando delle foto sulla crescita delle masse fungine: il team ha immaginato questo processo in un essere umano, col fungo che fuoriusciva dalla testa del malcapitato fino a spaccarla a metà. È da queste suggestioni che hanno avuto origine i Clicker, che nel remake sono a dir poco spaventosi e non solo sul fronte visivo. Grazie all'incredibile performance di un'attrice, che ha emesso una sorta di versione distorta dei versi dei delfini, il Director of Sound Phil Kovats e i suoi hanno dato voce ai Clicker, trattando questi orridi suoni come fossero dialoghi. Nell'incarnazione televisiva invece Druckmann e Mazin ci hanno mostrato le creature dal punto di vista dei protagonisti, come Ellie, Joel e Tess, focalizzandosi sul trasmettere la loro paura nel dover affrontare questi mostri a viso aperto.

I personaggi

Passando ai personaggi, Gabriel Luna (il Tommy di HBO) ha confessato di non credere ancora al livello di fedeltà al materiale originale raggiunto dalla serie, che ritiene pienamente capace di sorprendere e di far emozionare i giocatori. Sappiamo ovviamente che il viaggio di Pedro Pascal e Bella Ramsay non è esattamente identico a quello dei loro alter ego poligonali, anche nel modo in cui tratteggia alcuni dei comprimari di spicco.

Proprio Craig Mazin si è espresso sull'argomento, parlando dell'opportunità che ha avuto di espandere il ruolo di Bill e Frank, di mostrarli agli spettatori da una prospettiva differente. Nel gioco i riferimenti all'omosessualità di Bill sono chiari, così come lo è la sua distanza filosofica da Frank. Per quest'ultimo infatti condurre una vita di solitudine e paranoia non ha motivo d'essere vissuta, in netto contrasto con le convinzioni del compagno. Ecco quindi che nella serie televisiva viene dato spazio a un'altra realtà, una in cui la relazione tra i due continua a funzionare e anzi, tra alti e bassi, si rafforza. Druckmann ha fatto riferimento al messaggio lasciato dal Bill di Nick Offerman al Joel di Pascal, una lettera che colpisce il contrabbandiere dritto al cuore ma che lo porta a comprendere qualcosa: ha ancora qualcuno da salvare. Ci sono poi anche casi differenti, pensiamo ad esempio alla puntata dedicata a Left Behind, il capitolo che pure è stato ricostruito in The Last of Us Parte 1. Nella serie di HBO, dal punto di vista di Ellie, ci accorgiamo che la FEDRA non è composta soltanto da freddi esecutori di ordini.



Uno dei responsabili della scuola militare infatti parla a quattr'occhi con Ellie: lei ha le carte in regola per vivere bene nella QZ, per diventare un ufficiale. Queste qualità non sono state riconosciute in Riley, ed è per questo che la giovane ha preso una strada differente e si è avvicinata alle Luci. A prescindere dal modo in cui la storia tra le due amiche/amanti si conclude, la figura di Riley segna per sempre l'animo della protagonista e Druckmann ha voluto assicurarsi che tutto ciò trasparisse nelle scene del salvataggio di Joel, un'altra persona divenuta in breve tempo importantissima per la piccola. A tal proposito, in The Last of Us Parte 1 il racconto è totalmente incentrato su Joel ed Ellie, che dialogano e attraversano vasti ambienti in tempo reale.

Nella versione per la TV, libera dalle esigenze del gameplay, è stato possibile scollegarsi momentaneamente dai due personaggi e aprire delle finestre più concrete sui comprimari e, a dirla tutta, non solo su di loro. Oltre ad aver dato spazio all'ottima interpretazione di Troy Baker nei panni di James, l'episodio di David è stato molto importante per Neil e Craig, che hanno potuto espandere la narrazione, facendoci vivere la storia dal punto di vista di David e del suo stesso gruppo.

Ci hanno mostrato un uomo malato, senza scrupoli, ma anche un leader capace di tener più o meno salda una comunità, anche in dei momenti francamente disperati, sia "alla vecchia maniera", tramite la religione, sia con l'intelligenza: rendendolo più umano, in altre parole, i creativi hanno reso più credibile anche la sua malvagità. Il co-presidente di Naughty Dog ha sottolineato l'importanza di queste differenze tra gioco e serie, che come vedremo a breve sono il motivo per cui, potendo, bisognerebbe vivere l'avventura in entrambi i modi.

Tra differenze e unicità

The Last of Us Parte 1 e la serie a firma HBO raccontano la stessa storia ma facendo leva sulle unicità dei due medium di appartenenza. Per riprendere le parole di Druckmann, lo show televisivo non di rado ha spostato l'attenzione su antagonisti e comprimari, non mancando di approfondire alcune delle vicende umane in seno all'opera originale. Gli appassionati del videogioco ad esempio hanno conosciuto la figura della madre di Ellie grazie alle parole di Marlene all'ospedale, oppure leggendo la struggente lettera che la donna ha lasciato alla sua piccola, poco prima di morire.

La serie firmata da Craig Mazin invece ci ha mostrato il coraggio di Anna, la sua forza nell'affrontare il dolore del parto, da sola, conscia della minaccia costante rappresentata dagli infetti. Ciliegina sulla torta, è stata una splendida Ashley Johnson (la Ellie del gioco) a interpretare questo importante personaggio e a dare alla luce Ellie, in una scena poetica, commovente e dal sapore dolceamaro, che è entrata di diritto tra le più indimenticabili di questo universo narrativo. Sempre in relazione alle battute finali della storia, in The Last of Us Parte 1 ci si può immedesimare in Joel non soltanto con la forza delle immagini, ma con quella delle proprie azioni. Battagliare con le Luci all'ospedale, consapevoli di star impedendo all'umanità di salvarsi, è impagabile, anche perché - in linea con la volontà dell'uomo - non possiamo arrenderci all'idea di lasciar andare quella piccola che abbiamo protetto così a lungo, che abbiamo utilizzato per salvare Joel poco prima, e a cui ci siamo così tanto affezionati. Le suppliche dei medici ci raggiungono ma l'attimo di esitazione passa in fretta mentre premiamo il grilletto, pensando all'unica cosa che conta: uscire vivi dall'ospedale assieme a Ellie. Entrambe le incarnazioni affrontano i medesimi punti chiave della trama, ma a volte mostrandoci lati diversi di uno stesso personaggio.



È questo il caso dell'incontro tra Joel e Tommy, che non differisce soltanto per la location, ma per il modo in cui il maggiore tra i due chiede aiuto all'altro. Alla diga di Parte 1, vediamo un Joel duro, risoluto, che fa appello alla vecchia causa di Tommy per convincerlo a "finire il lavoro" per lui e condurre Ellie dalle Luci. Il fratello però è ormai votato a un'altra causa, quella della sua famiglia, di Maria, di Jackson, e non ha intenzione di addossarsi il fardello del protagonista.

Joel allora la mette sul piano della gratitudine, gli ricorda di come lo abbia protetto dopo la caduta della società, ma tocca un tasto dolente: Tommy non riesce a perdonarsi per le nefandezze compiute in quegli anni al fianco del fratello e, quando questi lo spintona, provoca in lui una reazione che per poco non sfocia in violenza.

Tra i due chiaramente c'è un forte legame ma la durezza della loro esistenza e i tanti dissapori nati negli anni sono stati giustamente messi in scena dal team di sviluppo, in un modo assolutamente sensato ed efficace. Nella versione della storia di HBO il confronto avviene proprio a Jackson e mette in luce un lato di Joel che nei videogiochi è stato mostrato massicciamente solo in Parte 2. È un protagonista sofferente quello che si confessa a Tommy, un uomo invecchiato, dai sensi non più affinati e soprattutto spaventato al pensiero di perdere anche Ellie.



Quella che formula è insomma una vera richiesta d'aiuto, una supplica accorata, che infatti riesce a toccare le corde emotive del fratello minore nel profondo. In sostanza, dietro il consiglio di Neil Druckmann, che suggerisce a chi può di godersi entrambi i racconti, c'è davvero la possibilità di vivere appieno questo struggente viaggio di un uomo distrutto e di una ragazzina speciale. Il regista Ali Abbasi aveva pensato di gestire diversamente l'iconico finale della prima stagione, con la piccola che dopo il suo "ok" avrebbe dovuto girarsi dall'altra parte e proseguire verso Jackson, distante - e forse non solo fisicamente - dal suo protettore.

Inscenare questa conclusione avrebbe fatto discutere i fan di lunga data ma in tutta franchezza crediamo che avrebbe rischiato di svilire la potenza di quell'ultimo primo piano, di quello sguardo così intenso di una ragazzina che, come detto da Craig Mazin, sceglie di credere a Joel perché l'alternativa è terrificante. Sappiamo che gli eventi di The Last of Us Parte 2 verranno narrati sul piccolo schermo in più stagioni, così da dare il giusto spazio a tutti i personaggi coinvolti e ai moltissimi eventi chiave di un intreccio che si dipana, come gli appassionati ben sanno, tra passato e presente, e tramite due protagoniste che si trovano ai lati opposti della barricata. Mazin ha promesso di sfruttare nuovamente le unicità della dimensione televisiva per soffermarsi, quando necessario, sui vari volti della storia ma al contempo ha confermato che la serie conterrà tanto sangue. In aggiunta, ha lasciato intendere che gli infetti avranno un ruolo più accentuato, al pari dei meccanismi tramite cui sono interconnessi. Al momento non possiamo fare altro che attendere novità più precise, forti della consapevolezza che chi ha adattato così bene le vicende di The Last of Us Parte 1 per la televisione potrebbe riuscire concretamente a ripetersi.