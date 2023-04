The Legend of Zelda Breath of the Wild riassunto: dal respiro alle lacrime

Manca davvero poco ormai al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, attesissimo sequel di Breath of the Wild che il prossimo 12 maggio spalancherà nuovamente le porte di Hyrule per raccontare la nuova avventura di Link (siete a un click di distanza dalla nostra più recente anteprima di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom).



In attesa che il titolo approdi in esclusiva su Nintendo Switch, abbiamo deciso di ripercorrere i catastrofici eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e ve ne proponiamo di seguito un completo riassunto. Mettetevi dunque comodi e tornate sul viale dei ricordi assieme a noi!

La vittoria della Calamità

Per diversi millenni il regno di Hyrule è stato ciclicamente flagellato da una perfida entità nota come Calamità Ganon, che ad ogni risveglio diffondeva odio e caos in una terra normalmente pacifica e rigogliosa. Allo scopo di aiutare l'eroe destinato a esorcizzare nuovamente il male, diecimila anni prima degli eventi di Breath of the Wild, gli abitanti di Hyrule impiegarono la tecnologia degli Sheikah (il popolo più avanzato di quelli al servizio della famiglia reale) per costruire un esercito di armi autonome note come Guardiani e quattro enormi macchine cui venne dato il nome di Colossi Sacri.

Affidati ai Campioni dei diversi schieramenti di Hyrule, Vah Medoh, Vah Ruta, Vah Rudania e Vah Naboris giocarono un ruolo estremamente importante nella successiva guerra contro Ganon, che difatti venne velocemente sconfitto. La straordinaria potenza dimostrata dai Colossi Sacri e dei Guardiani, però, finì per intimorire le genti di Hyrule, motivo per cui gli ingegnosi Sheikah furono costretti a isolarsi, senza però voltare le spalle alla famiglia reale. Millenni dopo la grande battaglia, questi predissero l'ennesimo ritorno di Ganon, ragion per cui i loro discendenti scavarono nell'Altopiano Gerudo e riportarono alla luce le strepitose macchine costruite dagli Sheikah.

Mentre l'abile soldato Hylia di nome Link venne scelto come guardia personale di Zelda (l'unica figlia di re Rhoam), la principessa Mipha degli Zora, il possente Daruk dei Goron, l'arrogante Revali dei Rito e la nobile Urbosa delle Gerudo furono rispettivamente assegnati a Ruta, Rudania, Medoh e Naboris. Nonostante Zelda non avesse ancora manifestato il grande potere spirituale tramandato di madre in figlia nella famiglia reale e indispensabile per debellare la Calamità, tutto era insomma pronto per replicare la medesima strategia messa in atto diverse generazioni prima per debellare la minaccia. Al suo ritorno, però, un Ganon ancora memore della precedente sconfitta non solo assunse il controllo dei Guardiani, ma addirittura uccise i quattro Campioni, impossessandosi dei loro Colossi Sacri e costringendo Zelda a fuggire assieme a Link. Proprio quando quest'ultimo riportò una gravissima ferita nel tentativo di proteggerla dalle forze del male, la principessa risvegliò finalmente il suo miracoloso potere sopito.



Dopo aver nascosto la Spada Suprema e aver ordinato che Link fosse riposto nel cosiddetto "sacrario della rinascita" (che secondo gli studi condotti sarebbe stato in grado di curarlo completamente), Zelda tornò dunque al castello di Hyrule e, dimostrando un grande coraggio, impiegò i suoi talenti per sigillare la Calamità all'interno della fortezza.

Perdendo il proprio corpo e diventando del tutto immune allo scorrere del tempo, la fanciulla non poté far altro che attendere il risveglio di Link, mentre la vittoria del seppur sigillato Ganon finì per ripercuotersi su tutto il regno.

Il cammino dell'Eroe

Dopo cento anni di riposo, il prode Link guarisce del tutto e si risveglia, seppur privo dei ricordi legati alla sua vita passata. Portando con sé la tavoletta Sheikah che Zelda aveva riposto nel sacrario, ossia un dispositivo ancestrale dotato di strumenti arcani, Link comincia a udire una voce a lui sconosciuta, grazie a cui ripristina anzitutto le torri Sheikah, per poi visitare quattro sacrari e recuperare altrettanti emblemi di trionfo.



Entrato in possesso della paravela necessaria per paracadutarsi giù dall'altopiano in cui si trovava, il guerriero continua quindi a seguire le indicazioni di quello che si rivela essere lo spirito del defunto re Rhoam. Implorandolo di salvare Zelda, che dopo aver contenuto Ganon per un intero secolo stava cominciando a cedere, il sovrano di Hyrule rammenta infatti a Link quanto era accaduto, così da fargli apprendere il suo scopo ultimo: distruggere la Calamità una volta per tutte e riportare Hyrule al suo antico splendore.



Determinato a esaudire il desiderio del vecchio re, Link si mette in viaggio e raggiunge il villaggio Calbarico, vale a dire il luogo in cui si sono ritirati gli Sheikah ancora fedeli alla famiglia reale. Ricongiuntosi all'ultracentenaria Impa, capovillaggio e sua compagna d'arme nella guerra combattuta un secolo prima, il protagonista apprende che per poter affrontare Ganon deve prima recuperare i suoi ricordi passati e oltretutto liberare i Colossi Sacri dalla malvagia influenza del nemico.

Il volenteroso Link fa pertanto visita alla scienziata Pruna, una geniale Sheikah che studiando a fondo il sacrario della rinascita sblocca con successo le immagini memorizzate nella tavoletta, permettendo all'eroe di rimembrare quanto era accaduto.



Viaggiando per tutto il regno alla ricerca degli strumenti indispensabili per conseguire la vittoria, il prode viene poi contatto dai vari popoli di Hyrule, che da qualche tempo si ritrovano in balia dei Colossi Sacri corrotti da Ganon: se Vah Ruta ha infatti distrutto buona parte delle dighe degli Zora, rischiando di spazzarli via, l'attività vulcanica causata da Vah Rudania rappresenta una grave minaccia per i Goron, mentre i Rito e le Gerudo sono stati rispettivamente isolati da Vah Medoh e Vah Naboris.

Col prezioso aiuto di Sidon, principe degli Zora e fratello minore di Mipha; di Riju, giovanissima matriarca Gerudo ed erede di Urbosa; Yunobo, il Goron nipote del compianto Daruk, e non per ultimo Teba, un soldato Rito orgoglioso e caparbio quasi quanto Revali, il nostro eroe riesce a introdursi nei quattro Colossi Sacri e sconfigge una dopo l'altra le terribili estensioni di Ganon, che erano state utilizzate per corrompere e manovrare le gigantesche macchine da guerra.



Purificando i Colossi e liberando gli spiriti dei Campioni deceduti, Link ne acquisisce i poteri e, dopo aver ritrovato pian piano i suoi ricordi ancora mancanti, scopre infine la posizione della Spada Suprema.

Addentratosi nel Bosco Perduto, singolare luogo costantemente avvolto da una fittissima coltre di nebbia, Link ritrova finalmente anche la sua portentosa arma e si dimostra abbastanza forte da estrarla dal piedistallo in cui era stata conficcata. Sentendo di essere ormai pronto per affrontare la Calamità, il guerriero si fa strada attraverso i Guardiani e raggiunge dunque il castello di Hyrule, dove la principessa Zelda rimuove la barriera posta attorno alla roccaforte e consente all'eroe di penetrare al suo interno appena in tempo per salvarla da Ganon. Per un intero secolo, infatti, la Calamità ha continuato ad assorbire il potere della fanciulla, che ciononostante ha saputo tenergli testa. Supportato dai quattro Colossi Sacri, che indeboliscono non poco la malvagia entità, Link sconfigge l'odiato nemico, che tuttavia subisce una terrificante trasformazione e cerca di distruggere il mondo intero. In quel momento, però, Zelda dona al suo protettore il cosiddetto Arco di Luce, grazie a cui il nostro protagonista riesce a fiaccare abbastanza l'avversario da permettere alla principessa di sigillarlo ancora una volta, ripristinando l'agognata pace.

Mentre gli spiriti dei Campioni e dello stesso re Rhoam, soddisfatti per aver adempiuto ai loro doveri, abbandonano il mondo dei vivi, la principessa Zelda recupera la sua forma corporea e, assieme a Link, decide di far visita ai vari popoli di Hyrule per aiutarli nella ricostruzione del regno.