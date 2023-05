The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: la forza della natura

"Here comes the rain again falling in my head like a memory, falling in my head like a new emotion..."

Eurythmics



Piove all'inizio di Legend of Zelda A Link to the Past, gocce pesanti di pochi pixel bagnano l'eroe venturo durante il suo primo viaggio verso il Castello e la natura coincide con il dramma che si sta scatenando, con la solo immaginabile tempesta interiore che muove il protagonista in quell'aria bagnata di tregenda, con il suo sgomento che condividemmo atterriti cominciando quella straordinaria, seminale avventura in 16 bit. La pioggia è tuttavia solo un elemento scenografico, funzionale per alimentare una visione elegiaca affinché il nostro "cuore si riconosca nel quadro celeste", così canta il soccombente viandante schubertiano del Winterreise. La natura è quindi illustrata attraverso un artificio poetico e contenuta seppure con indubbia arte della rappresentazione, moderata con un procedimento lirico che nega il suo essere indomita e imponderabile.



Non fu così in Breath of the Wild, laddove ogni fenomeno atmosferico risulta invece incidere sul vagabondare di Link, alterando in maniera imprevedibile la ritmica della sua avventura, dilatandola e complicandola. Qui la natura è crudele secondo un'accezione che coincide con quella del pessimismo cosmico leopardiano e con disumana indifferenza, incurante di guerre e tragedie, di sacrifici e vittorie, quel selvaggio respiro naturale è trascorso in Tears of the Kingdom. Se Hyrule è cambiata, stravolta da nuove catastrofi, non mutano tuttavia i suoi fenomeni atmosferici; così che piove ancora su di noi sia "come un ricordo" di ciò che era stato durante quella prima, trascorsa epopea, sia come "una nuova emozione" scaturita dalla memoria e stravolta dal presente, dal mistero del futuro.

La pioggia

La pioggia continua dunque ad alimentare un disagio sensibile, qualsiasi sia la sua qualità: quelle prime rare gocce che possono poi dissolversi per cedere di nuovo al sole o alla luna, acqua sempre più fitta che scivola giù torrenziale dalle rocce, densi diluvi illuminati dai fulmini e contrappuntati dal suono squassante dei tuoni.

È impossibile restare indifferenti alla pioggia così persino nei borghi o negli stallaggi il popolo commenta disturbato l'evento climatico e reagisce, cercando un ricovero. Link, soprattutto se lontano dalla civiltà, può cercare un riparo e questa volta addirittura costruirlo tramite l'utilizzo dei suoi nuovi poteri o trovare l'illusorio conforto di una grotta, perché queste non sono mai prive di pericoli.



Una volta al sicuro possiamo bivaccare affinché il tempo trascorra celere, sperando che il nubifragio infine termini. Tuttavia "barando" con la natura e alterando il flusso del tempo ci si perdono segmenti straordinari di gioco che sono pura contemplazione, oppure non si notano le magie del caso: un viandante che si unisce a noi per trarre conforto dallo stesso riparo, il levarsi di un arcobaleno, un dettaglio del panorama che ci era sfuggito e che meriterà una nostra prossima indagine o il remoto volo di un drago che solo chi ha già esperito un folgorante ricordo "lacrimoso" può identificare in tutta la sua straziante realtà.

Quindi se in A Link to the Past l'emozione derivante dalla pioggia è orchestrata e suggerita, in Tears of the Kingdom e nel suo indimenticato antecedente oltre che a condizionare il nostro procedere diviene motore di incidentali dilatazioni del tempo di gioco, di raccoglimento prolungato, di soggettive considerazioni poetiche, di introspezione e mitopoiesi. Quei minuti trascorsi al sicuro di un rifugio all'aperto cercato con ansia e trovato con gioia, sono statici momenti straordinari di gioco e non gioco, la fonte di un grande stupore che esclude la fretta e l'urgenza e ci ricorda di un altro viaggiatore: Alvin Straight di quel solo illusoriamente lineare e limpido (rispetto ad altre opere dello stesso regista) capolavoro che è Una Storia Vera di David Lynch, la scena durante la quale l'anziano protagonista a bordo del suo piccolo trattore tosaerba viene sorpreso da un temporale e trova la protezione di un solitario granaio, dal quale può ammirare quieto quel meraviglioso e terribile diluviare.





Nevica

C'è una violenza priva di ogni dolcezza alla quale ci ha abituato tanta poesia nei folti, bianchi e freddi fiocchi di Tears of the Kingdom (qui la nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom) che velano "il suolo in oblio di neve", come scrisse Eliot in una interpretazione positiva di questo fenomeno atmosferico, in contrapposizione alla crudeltà dell'assolato aprile, un algido benevolo biancore che "nutre un filo di vita con tuberi secchi".

Non c'è l'infantile bontà natalizia, qui la neve è malevola, accecante, ci gela e complica il cammino, ci costringe alla ricerca di abiti adeguati e alla cucina di cibi che possano, almeno per qualche tempo, alleviare il gelo. In maniera diversa dalla pioggia, la neve alimenta considerazioni amare e di smarrimento, è un fenomeno che confonde, un sudario posto sulla terra dei Rito che è assimilabile alle gocce nere di liquame maledetto che lordano le prima cristalline acque degli Zora. La neve ci pone al confine con il Game Over, con la fine, e trasforma il nostro viaggio in un'esperienza quasi purgatoriale non ci sussurrasse con voce di tormenta che la sua strada conduce all'inferno e non al paradiso.

Vagando per quelle caotiche e bianche lande può sovvenire un episodio di Sogni di Akira Kurosawa, quello della spedizione la cui ascesa verso una vetta è interrotta da una bufera di neve che confonde i sensi e altera il senso del tempo fino a rendere indistinguibile la notte dal giorno. Non c'è labirinto più doloroso in Tears of The Kingdom che quello glaciale dal nero e perfido chiarore, un dedalo costruito dalla neve e dalla caotica perfidia della natura.

L'occhio rovente del sole e quello agghiacciante della notte

Assai ostili solo le terre di Gerudo, avare di ogni amenità se non quella vagheggiata nel miraggio o nella possibilità di un'oasi. Durante le ore notturne si gela più che tra i monti e il suolo sembra iridescente di un impalpabile ghiaccio, mentre già dall'albeggiare il sole si alza infuocato con lo sguardo crudele di un grande inquisitore che scruta avido nei segreti più ombrosi dell'anima, costringendoci a modificare le nostre strategie motorie di pellegrini.

C'è una vastità mendace, interrotta da crepacci e paludi fangose di sabbie mobili, da distese di sabbie roventi sotto la cui superficie si muovono mostruosità vermiformi. Non c'è tempo per la contemplazione, solo per la sopravvivenza, perché la natura è avara e meschina, un fantasma di se stessa, non si percepisce il suo respiro nemmeno quando soffia il vento, solo l'ultima esalazione di un colosso morente. L'ombra ci può recare conforto, mentre il sole ci annulla, come animali del deserto aneliamo al profilo di una palma, ad una roccia isolata che ci può negare la luce. Ma l'ombra, sadica, si sposta veloce con il sole rendendo faticosa la sosta. È in questi momenti estremi che ricordiamo il fresco fascino erboso delle pianure di Hyrule, le cascate e i ruscelli delle terre degli Zora purgate infine dal miasma che le opprimeva, la brezza che soffia sulle isole sospese lassù nei cieli, persino la tenebra malata del sottosuolo, un luogo opprimente ma a suo modo vitale, intimo e consolante in una bizzarra maniera.

Il suono della natura

"Wie ein naturlaut" indica il musicista Gustav Mahler ispirato da pratiche romantiche e poi wagneriane sulla partitura del primo movimento della sinfonia in Re Maggiore, "come un suono della natura", intendendo suggerire con gli artifizi dell'orchestra il respiro del mondo.

Richard Strauss che utilizzò persino gli strumenti detti "macchine a vento" in numerosi suoi lavori come Don Quixote, La Donna senza Ombra e soprattutto La Sinfonia delle Alpi, un poema sinfonico dall'intento descrittivo e naturalistico che allude tuttavia ad un percorso di elevazione zarathustriana. La "macchina a vento" denuncia immediatamente la qualità fittizia del suo suono e, solo se utilizzata per poche battute e con un'arte dell'orchestrazione che senza dubbio Strauss possedeva, non risulta triviale e persino fastidiosa, anche perché l'orchestra ordinaria è riuscita tante volte con efficacia a restituire l'idea di una voce della natura senza ricorrere a chiassosi e pacchiani "effetti speciali". Quest'introduzione è utile per trattare del suono della natura in Tears of The Kingdom e del suo rapporto con la colonna sonora, soprattutto quando questa dialoga con i fenomeni atmosferici.



Il suono della pioggia, del vento, di tuoni e fulmini e persino il silenzio isolante della neve possiedono in Tears of The Kingdom un realismo travolgente; si tratta di un panorama sonoro che ci illude in maniera ancora più potente dell'immagine e delle conseguenze sensibili dei fenomeni atmosferici sul giocatore e sul mondo di gioco, della "verità" di questo scenario favoloso. Ecco, in tanto selvaggio realismo, l'introduzione della musica di una colonna sonora rischierebbe di essere artificiale e volgare, come un eccesso di "macchine a vento" in un componimento per orchestra.

Non è così, perché in Tears of The Kingdom (ma ricordiamo sempre anche il suo antecedente) la musica non si sovrappone mai alla natura, non si arrampica sui suoni ma diviene talvolta una traduzione melodica del pensiero di Link, un sentimento, altre un segnale di pericolo o persino un'indicazione, come quando tra la neve o nel deserto cominciamo a sentire con sollievo, lontano, i bucolici temi dello stallaggio prima di vedere il fumo innalzarsi dal suo camino. Succede anche che la musica è integrata nel mondo di gioco, come in tutta la fantastica faccenda delle Fate Radiose.

La musica, sempre così importante in Legend of Zelda (perché d'altronde Link durante la sua lunga storia ha quasi sempre suonato uno strumento) nelle ultime due immense leggende non è in secondo piano, ma mimetizzata con arte nel mormorio della foresta, tra i sussurri del vento, con lo scrosciare della pioggia, rivelandosi davvero, esponendosi ed esplodendo solo quando l'emozione, la violenza o il sovrannaturale sospendono il non umano respiro "eterno" della natura.